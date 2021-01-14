Украина, Грузия и Молдова имеют общее видение по улучшению Восточного партнерства, - глава МИД Кулеба

Сегодня, 14 января, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе видеотелеконференции обсудил с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани и главой МИД Молдовы Аурелием Чокоем, каким образом можно сделать Восточное партнерство более эффективным как для ЕС, так и для вышеупомянутых стран.

Об этом Дмитрий Кулеба написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"В преддверии саммита Восточного партнерства в этом году наше ассоциированное трио Украины, Грузии, Молдовы разделяет общее видение того, как сделать Восточное партнерство более эффективным как для ЕС, так и для трех его самых амбициозных восточных партнеров", - написал Кулеба.