Украина, Грузия и Молдова имеют общее видение по улучшению Восточного партнерства, - глава МИД Кулеба

Сегодня, 14 января, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе видеотелеконференции обсудил с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани и главой МИД Молдовы Аурелием Чокоем, каким образом можно сделать Восточное партнерство более эффективным как для ЕС, так и для вышеупомянутых стран.

Об этом Дмитрий Кулеба написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"В преддверии саммита Восточного партнерства в этом году наше ассоциированное трио Украины, Грузии, Молдовы разделяет общее видение того, как сделать Восточное партнерство более эффективным как для ЕС, так и для трех его самых амбициозных восточных партнеров", - написал Кулеба.

Восточное партнерство (171) Грузия (4518) Молдова (1928) Кулеба Дмитрий (2882)
Топ комментарии
+2
общее,общее...Санду вон уже разозлили...

hromadske

Президентка Молдови Майя Санду проситиме ЄС перевірити ситуацію на Дністрі через плани України побудувати на цій річці кілька електростанцій - візит у Брюссель відбудеться за кілька днів https://hromadske.ua/posts/prezidentka-moldovi-poprosit-yes-provesti-ekspertizu-dnistra-shob-********-zmogla-zbuduvati-tam-elektrostanciyi
14.01.2021 15:24 Ответить
+1
Он действует правильно.Для тех кто в танке напоминаю .....В Восточном партнерстве есть еще еврАзийская Армения и савєцкая (лукашенковская) Беларусь .А ЕС НЕ хочет разделять 5 стран по их фактической и геополитической расположенности .То есть за что вы его осуждаете ? Он же прав по сути
14.01.2021 23:20 Ответить
Три аутсайдера
14.01.2021 15:23 Ответить
Масло масленое ... Вода мокрая ....
14.01.2021 15:23 Ответить
Україна, Грузія і Молдова мають спільне бачення щодо поліпшення Східного партнерства, - глава МЗС Кулеба - Цензор.НЕТ 3830
14.01.2021 15:29 Ответить
Мне думается, что Зе люто ненавидит Кулебу. Но просто до его увольнения никак руки из-за всяких зашкваров никак не дойдут.
14.01.2021 15:30 Ответить
Надо не просто видеть, но и конкретно действовать
14.01.2021 15:32 Ответить
это пздц !!!
Посмотрите на карту вакцинации согласно The Economist, мы единственная страна в Европе красная, где ожидается в 22-23 годах и то остатками низкой дешевой китайской бормотухой, красная почти вся Африка и на этой карте мы одни в Европе !!!, такого позора для имиджа страны не было даже при Овоще !!!
14.01.2021 15:40 Ответить
Йшов би ти, Кулеба, у відставку, поки з цими убогими зеленими зовсім не опозорив своє імя! Перед власними дітьми буде встидно!
14.01.2021 18:48 Ответить
