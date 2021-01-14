Январский карантин не повлияет на курс валют, напротив, есть основания для укрепления гривни, - советник президента Устенко

Усиление карантинных мер, введенных в Украине с 8 до 24 января, существенно не повлияет на курс гривни к доллару, ведь многие предприятия продолжают работать, а конъюнктура на внешних рынках способствует притоку валюты в страну.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом заявил советник Президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко.

"Ограничительные меры в основном касаются деятельности в сфере услуг, но промышленные и аграрные предприятия продолжают работать. Также работает банковская система. Поэтому карантин не окажет существенного влияния на курс валют в Украине", - отметил Устенко.

Советник президента напомнил, что, по прогнозам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, в 2021 году курс национальной валюты может составить 28,6 грн/долл. А эксперты ожидают, что курс гривны в текущем году будет колебаться в пределах 27-29,5 грн / долл.

Советник президента отметил, что на курс валюты в Украине влияет ряд факторов. Во-первых, это состояние внешних рынков, который сейчас активно улучшается. В частности, растут цены на те группы товаров, которые экспортирует Украина: металлы и сельскохозяйственная продукция. Это означает, что украинские экспортеры начнут завозить в страну больше валютной выручки. А дополнительное предложение валюты на рынке будет создавать давление на иностранные валюты и будет способствовать укреплению гривны.

Во-вторых, по словам Устенко, приток валюты в Украину увеличивается благодаря кредитному ресурсу.

"Это можно проследить по росту международных резервов Украины, которые сейчас крупнейшие за последние 10 лет", - отметил он.

Кроме того, советник Президента Украины напомнил, что уже в новом году Министерство финансов привлекло на двух аукционах по размещению ОВГЗ более 17 млрд грн. Часть из них была номинирована в валюте. Это означает, что часть покупателей для приобретения ОВГЗ заводили в страну валюту и конвертировали ее в гривну. Таким образом, по словам Устенко, создаются основания для укрепления национальной валюты.

