Январский карантин не повлияет на курс валют, напротив, есть основания для укрепления гривни, - советник президента Устенко

Январский карантин не повлияет на курс валют, напротив, есть основания для укрепления гривни, - советник президента Устенко

Усиление карантинных мер, введенных в Украине с 8 до 24 января, существенно не повлияет на курс гривни к доллару, ведь многие предприятия продолжают работать, а конъюнктура на внешних рынках способствует притоку валюты в страну.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом заявил советник Президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко.

"Ограничительные меры в основном касаются деятельности в сфере услуг, но промышленные и аграрные предприятия продолжают работать. Также работает банковская система. Поэтому карантин не окажет существенного влияния на курс валют в Украине", - отметил Устенко.

Советник президента напомнил, что, по прогнозам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, в 2021 году курс национальной валюты может составить 28,6 грн/долл. А эксперты ожидают, что курс гривны в текущем году будет колебаться в пределах 27-29,5 грн / долл.

Также читайте: "Велике будівництво" уберегло украинскую экономику от глубокого падения, – советник президента

Советник президента отметил, что на курс валюты в Украине влияет ряд факторов. Во-первых, это состояние внешних рынков, который сейчас активно улучшается. В частности, растут цены на те группы товаров, которые экспортирует Украина: металлы и сельскохозяйственная продукция. Это означает, что украинские экспортеры начнут завозить в страну больше валютной выручки. А дополнительное предложение валюты на рынке будет создавать давление на иностранные валюты и будет способствовать укреплению гривны.

Во-вторых, по словам Устенко, приток валюты в Украину увеличивается благодаря кредитному ресурсу.

"Это можно проследить по росту международных резервов Украины, которые сейчас крупнейшие за последние 10 лет", - отметил он.

Кроме того, советник Президента Украины напомнил, что уже в новом году Министерство финансов привлекло на двух аукционах по размещению ОВГЗ более 17 млрд грн. Часть из них была номинирована в валюте. Это означает, что часть покупателей для приобретения ОВГЗ заводили в страну валюту и конвертировали ее в гривну. Таким образом, по словам Устенко, создаются основания для укрепления национальной валюты.

Также читайте: Экономика Украины в 2021 году будет расти, все не так плохо, - советник президента Устенко

валюта (3080) гривня (1855) карантин (16729) курс (2099) Устенко Олег (51) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+10
че ты ноешь? зробыв разом - наслаждайся
показать весь комментарий
14.01.2021 15:37 Ответить
+8
Январский карантин не повлияет на курс валют, напротив, есть основания для укрепления гривни, - советник президента Устенко
Хххххххххххххххххх
Ожидается два поста в Твиттер от Мендель?
показать весь комментарий
14.01.2021 15:36 Ответить
+5
Пліснява влада така професійна - будь-який радник блазня може давати прогнози курсу валют в країні...
показать весь комментарий
14.01.2021 15:37 Ответить
Да мы уже поняли что в етой стране научились искуственно снижать курс доллара чтобы за бесценок скупать валюту у гастарбайтеров. Теперь только самые тупые гастарбайтеры везут в Украину валюту, а те кто поумнее везут сразу товар которые в Украине бешенные цены стоит даже по курсу доллара.
показать весь комментарий
14.01.2021 15:33 Ответить
Январский карантин не повлияет на курс валют, напротив, есть основания для укрепления гривни советник президента Устенко...

Ура Зе!білам, радник, що треба, бо підганяли під рівень оманського віслюка.
показать весь комментарий
14.01.2021 15:39 Ответить
Власть в Украине умудрилась не только гривну а и доллар обесценить. Раньше цены и тарифы поднимали ссылаясь на рост доллара. Теперь же цены и тарифы растут вопреки росту доллара.
показать весь комментарий
14.01.2021 15:35 Ответить
че ты ноешь? зробыв разом - наслаждайся
показать весь комментарий
14.01.2021 15:37 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2021 16:33 Ответить
Январский карантин не повлияет на курс валют, напротив, есть основания для укрепления гривни, - советник президента Устенко
Хххххххххххххххххх
Ожидается два поста в Твиттер от Мендель?
показать весь комментарий
14.01.2021 15:36 Ответить
Пліснява влада така професійна - будь-який радник блазня може давати прогнози курсу валют в країні...
показать весь комментарий
14.01.2021 15:37 Ответить
Але,зесрань,вас снова обосцали-газ снизили на 23 копейки всего)))))
показать весь комментарий
14.01.2021 15:38 Ответить
какой спекулянтам во главе с нацбанком выгоден, такой и сделают...
у нас что, есть рынок?
показать весь комментарий
14.01.2021 15:38 Ответить
Советник такого презедента) - Ну разве может быть дурачком?
показать весь комментарий
14.01.2021 15:39 Ответить
не верю не одному слову этих дряней - валим пи доров
показать весь комментарий
14.01.2021 15:40 Ответить
- 11% падение экономики
- "Напротив, есть основание для укрепление гривны"
показать весь комментарий
14.01.2021 15:44 Ответить
нафта зростає, підорубль зростає і гривня тянеться
показать весь комментарий
14.01.2021 15:47 Ответить
Значит ждать обвала гривны.........
показать весь комментарий
14.01.2021 16:32 Ответить
ну так ... уркаїнська "економіка" міцна як ніколи ... відсотки ростуть як ніколи
показать весь комментарий
14.01.2021 17:00 Ответить
Печатный станок работает в три смены...
показать весь комментарий
14.01.2021 23:47 Ответить
 
 