Январский карантин не повлияет на курс валют, напротив, есть основания для укрепления гривни, - советник президента Устенко
Усиление карантинных мер, введенных в Украине с 8 до 24 января, существенно не повлияет на курс гривни к доллару, ведь многие предприятия продолжают работать, а конъюнктура на внешних рынках способствует притоку валюты в страну.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом заявил советник Президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко.
"Ограничительные меры в основном касаются деятельности в сфере услуг, но промышленные и аграрные предприятия продолжают работать. Также работает банковская система. Поэтому карантин не окажет существенного влияния на курс валют в Украине", - отметил Устенко.
Советник президента напомнил, что, по прогнозам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, в 2021 году курс национальной валюты может составить 28,6 грн/долл. А эксперты ожидают, что курс гривны в текущем году будет колебаться в пределах 27-29,5 грн / долл.
Советник президента отметил, что на курс валюты в Украине влияет ряд факторов. Во-первых, это состояние внешних рынков, который сейчас активно улучшается. В частности, растут цены на те группы товаров, которые экспортирует Украина: металлы и сельскохозяйственная продукция. Это означает, что украинские экспортеры начнут завозить в страну больше валютной выручки. А дополнительное предложение валюты на рынке будет создавать давление на иностранные валюты и будет способствовать укреплению гривны.
Во-вторых, по словам Устенко, приток валюты в Украину увеличивается благодаря кредитному ресурсу.
"Это можно проследить по росту международных резервов Украины, которые сейчас крупнейшие за последние 10 лет", - отметил он.
Кроме того, советник Президента Украины напомнил, что уже в новом году Министерство финансов привлекло на двух аукционах по размещению ОВГЗ более 17 млрд грн. Часть из них была номинирована в валюте. Это означает, что часть покупателей для приобретения ОВГЗ заводили в страну валюту и конвертировали ее в гривну. Таким образом, по словам Устенко, создаются основания для укрепления национальной валюты.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ура Зе!білам, радник, що треба, бо підганяли під рівень оманського віслюка.
Хххххххххххххххххх
Ожидается два поста в Твиттер от Мендель?
у нас что, есть рынок?
- "Напротив, есть основание для укрепление гривны"