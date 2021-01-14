РУС
Руководитель банковского отделения объявлена в международный розыск за махинации с депозитом vip-клиента, - Нацполиция

Столичные следователи сообщили о подозрении руководительнице банковского отделения и объявили ее в международный розыск за махинации с депозитом vip-клиента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Киева.

Согласно данным правоохранителей, в течение десяти лет женщина по поддельным документам переводила в "наличку" средства, в результате чего присвоила более 60 тысяч долларов США клиента. За содеянное ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Оболонское управление полиции обратился местный житель с заявлением о том, что с его банковского депозита исчезли деньги. Правоохранители зарегистрировали сообщение потерпевшего и опросили сотрудников банковского отделения, где хранились деньги. Сотрудники полиции установили, что киевлянин работает за границей, а в 2010 году в банке открыл депозитный счет, который регулярно пополнял. За годы сотрудничества с финансовым учреждением мужчина стал vip-клиентом, а затем между ним и руководительницей отделения сложились доверительные отношения. Женщина, по его просьбе даже выполняла некоторые банковские операции.

В дальнейшем руководитель настолько вошла в доверие клиента и кассиров банка, что начала подделывать заявления от имени мужчины на выдачу наличности в кассе. В результате в течение 10 лет банковская сотрудница провела 36 незаконных операций с депозитом потерпевшего и сняла с его счета более 60 тысяч долларов США.

Ранее 33-летняя злоумышленница уволилась с работы и в настоящее время скрывается от органов следствия. Под процессуальным руководством местной прокуратуры № 5 следователи сообщили злоумышленнице о подозрении в совершении преступления и объявили ее в международный розыск.

+5
О как) А за махинации со всеми депозитами Приватбанка одного хрюнделя президентом избрали
14.01.2021 15:46 Ответить
+3
Несолидно, за 10 лет с vlр-клиентов каких-то 60 тысяч.
14.01.2021 15:47 Ответить
+2
Может и найдут....всё-таки не миллиард скоммуниздила. Если она не замужем за киприотом.
14.01.2021 15:45 Ответить
Какой банк????
14.01.2021 15:43 Ответить
Пойдешь депозит забирать?
показать весь комментарий
14.01.2021 15:46 Ответить
из 95 квартала - пошла на повишение
14.01.2021 17:40 Ответить
Не знаю что это за "вип", но если он типичный наш украинский, то не жалко... Один шакал наворовал от упавшей туши "Тиранозавра - СССР", другой решил "трошки переделить нажитое мародерством"...
14.01.2021 18:45 Ответить
Начала "подрабатывать заявления" на цензоре...
14.01.2021 15:43 Ответить
14.01.2021 15:45 Ответить
14.01.2021 15:46 Ответить
14.01.2021 15:47 Ответить
Та цю бистренько знайдуть... Все таки шовкопйорих кинула
14.01.2021 16:32 Ответить
абсолютно бесперспективное дело в плане осудить начальницу отделения. другое дело, что деньги она потратила и на адвокатов может и не хватить. советую брать в этом случае студентов старшекурсников юрфака. 300 баксов и дело выиграно. третье дело, что судья может подумать, что деньги она не потратила... у неё его часть
14.01.2021 16:40 Ответить
