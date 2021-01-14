Руководитель банковского отделения объявлена в международный розыск за махинации с депозитом vip-клиента, - Нацполиция

Столичные следователи сообщили о подозрении руководительнице банковского отделения и объявили ее в международный розыск за махинации с депозитом vip-клиента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Киева.

Согласно данным правоохранителей, в течение десяти лет женщина по поддельным документам переводила в "наличку" средства, в результате чего присвоила более 60 тысяч долларов США клиента. За содеянное ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Оболонское управление полиции обратился местный житель с заявлением о том, что с его банковского депозита исчезли деньги. Правоохранители зарегистрировали сообщение потерпевшего и опросили сотрудников банковского отделения, где хранились деньги. Сотрудники полиции установили, что киевлянин работает за границей, а в 2010 году в банке открыл депозитный счет, который регулярно пополнял. За годы сотрудничества с финансовым учреждением мужчина стал vip-клиентом, а затем между ним и руководительницей отделения сложились доверительные отношения. Женщина, по его просьбе даже выполняла некоторые банковские операции.

В дальнейшем руководитель настолько вошла в доверие клиента и кассиров банка, что начала подделывать заявления от имени мужчины на выдачу наличности в кассе. В результате в течение 10 лет банковская сотрудница провела 36 незаконных операций с депозитом потерпевшего и сняла с его счета более 60 тысяч долларов США.

Ранее 33-летняя злоумышленница уволилась с работы и в настоящее время скрывается от органов следствия. Под процессуальным руководством местной прокуратуры № 5 следователи сообщили злоумышленнице о подозрении в совершении преступления и объявили ее в международный розыск.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 26-летний киевлянин распространял "вирус", похищающий деньги с крипто-кошельков граждан, - Нацполиция