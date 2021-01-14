С 1 августа 2020 года всего 3% потребителей сменили поставщика газа, - АМКУ

С начала работы рынка газа, 1 августа 2020 года, всего 3% потребителей сменили поставщика газа.

Об этом сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета Украины, передает Цензор.НЕТ.

В АМКУ предполагают, что некоторые потребители не могли сменить газопоставщика из-за преград. Среди них - угрозы от действующего поставщика отключить газ или начисление несуществующих долгов.

"В случае наличия таких барьеров при попытке сменить поставщика необходимо срочно обратиться к регулятору НРКЭКУ. Преграды должны быть устранены в кратчайшие сроки", - отметили в АМКУ.

