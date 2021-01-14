Дело Гандзюк: Днепровский райсуд Киева 18 января рассмотрит смягчение меры пресечения обвиняемому Левину

Днепровский районный суд Киева 18 января рассмотрит ходатайство адвоката Алексея Левина, обвиняемого в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк, об изменении ему меры пресечения на менее строгую.

В начале сегодняшнего заседания адвокат Левина подал в суд соответствующее ходатайство, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Кроме того, он просит суд допросить начальника филиала Центра здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в Киеве и Киевской области.

По его словам, в Лукьяновском СИЗО Левину не предоставляют должной медицинской помощи и игнорируют его жалобы на состояние здоровья.

В частности, Левину не провели обследование сосудов, из-за чего он и адвокат опасаются, что его состояние может ухудшиться.

Защитник напомнил, что Левин перенес COVID-19 и отметил, что из-за состояния здоровья Левина он и ходатайствует о смягчении ему меры пресечения на такую, которая не предусматривает содержания под стражей.

На заседании Левин также заявил, что чувствует себя плохо.

Судья Юлия Иванина постановила отложить рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения на следующее заседание, которое запланировано на 13:00 18 января.

Однако она отказала в вызове начальника филиала ЦОЗ ГУИС в Киеве и Киевской области для допроса в судебном заседании, поскольку в распоряжении суда есть документы о предоставлении медицинской помощи Левину.

Суд продолжил исследование доказательств обвинения по делу. Начато исследование 22 тома из 50.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Гандзюк скончалась.

Фигуранты дела - председатель Херсонского облсовета Мангер, помощник бывшего народного депутата Игорь Павловского, экс-участник АТО Сергей Торбин и Алексей Левин (Москаленко) обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.27 (виды соучастия), п.п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Судом признаны виновными и приговорены к лишению свободы пятеро непосредственных исполнителей нападения на Гандзюк.