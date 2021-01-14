РУС
Дело Гандзюк: Днепровский райсуд Киева 18 января рассмотрит смягчение меры пресечения обвиняемому Левину

Днепровский районный суд Киева 18 января рассмотрит ходатайство адвоката Алексея Левина, обвиняемого в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк, об изменении ему меры пресечения на менее строгую.

В начале сегодняшнего заседания адвокат Левина подал в суд соответствующее ходатайство, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Кроме того, он просит суд допросить начальника филиала Центра здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в Киеве и Киевской области.

По его словам, в Лукьяновском СИЗО Левину не предоставляют должной медицинской помощи и игнорируют его жалобы на состояние здоровья.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд продлил до февраля арест обвиняемых в убийстве Гандзюк Мангера и Левина

В частности, Левину не провели обследование сосудов, из-за чего он и адвокат опасаются, что его состояние может ухудшиться.

Защитник напомнил, что Левин перенес COVID-19 и отметил, что из-за состояния здоровья Левина он и ходатайствует о смягчении ему меры пресечения на такую, которая не предусматривает содержания под стражей.

На заседании Левин также заявил, что чувствует себя плохо.

Судья Юлия Иванина постановила отложить рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения на следующее заседание, которое запланировано на 13:00 18 января.

Однако она отказала в вызове начальника филиала ЦОЗ ГУИС в Киеве и Киевской области для допроса в судебном заседании, поскольку в распоряжении суда есть документы о предоставлении медицинской помощи Левину.

Суд продолжил исследование доказательств обвинения по делу. Начато исследование 22 тома из 50.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Гандзюк скончалась.

Фигуранты дела - председатель Херсонского облсовета Мангер, помощник бывшего народного депутата Игорь Павловского, экс-участник АТО Сергей Торбин и Алексей Левин (Москаленко) обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.27 (виды соучастия), п.п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Судом признаны виновными и приговорены к лишению свободы пятеро непосредственных исполнителей нападения на Гандзюк.

А пам'ятаєте мавпу Зеленського на дебатах? "Чому не сидять вбивці Гандзюк?"
показать весь комментарий
14.01.2021 15:47 Ответить
Пид… садистов -убийц они отпускают , а невинных Антоненко в тюрьме гноят , в угоду ничтожеству зелёному
показать весь комментарий
14.01.2021 15:50 Ответить
Стосовно Антоненко. Чи не здається Вам що жінка з відео як дві краплини води схожа на терористку Юлію Прасолову, помилувану Зеленським, а не на Яну Дугарь?
До речі, Прасолова убила полковника СБУ.... Шляхом підриву машини.
Дело Гандзюк: Днепровский райсуд Киева 18 января рассмотрит смягчение меры пресечения обвиняемому Левину - Цензор.НЕТ 4089
показать весь комментарий
14.01.2021 16:06 Ответить
Якісніша фотка:
Дело Гандзюк: Днепровский райсуд Киева 18 января рассмотрит смягчение меры пресечения обвиняемому Левину - Цензор.НЕТ 2750
показать весь комментарий
14.01.2021 16:07 Ответить
Вы это, того, не забудьте ему премию выписать.....
показать весь комментарий
14.01.2021 15:55 Ответить
Хорошо Гандзюк, умерла и ее состояние теперь никогда не ухудшится. А бедненькому убийце в обследовании врачами "Феофании" отказали.
показать весь комментарий
14.01.2021 16:10 Ответить
Заболел бедненький? Облейте его серной кислотой, может легче станет?
показать весь комментарий
14.01.2021 16:59 Ответить
Такое впечатление что мы оказались в какой-то измененной реальности, в которой сажают ни в чем не повинных людей, а убийц, по "медицинским показаниям"(кстати, мой сосед, когда уходит в загул, регулярно покупает больничный-оказывается это не так уж и дорого при его зарплате) освобождают из сизо ,колонии, тюрьмы. Пора все ветви этой власти насаживать на колья, вздергивать на столбы или линчевать другим способом..
показать весь комментарий
14.01.2021 18:15 Ответить
 
 