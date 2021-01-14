Решение ЕСПЧ по "крымскому делу" является однозначной победой Украины, - "слуга народа" Корниенко

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) признать жалобу Украины на Российскую Федерацию о нарушении прав человека в оккупированном Крыму "частично приемлемой" к рассмотрению по существу будет иметь для России конкретные юридические последствия в будущем.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Это решение Европейского суда по правам человека является однозначной победой Украины, первой победой в серии дел против России. Во-первых, мы доказываем факты агрессии и преступлений РФ на нашей территории. Это не просто политическое заявление, а решение суда, которое в будущем будет иметь для России конкретные юридические последствия", - отметил он.

Во-вторых, подчеркнул он, таким образом, разрушается миф о "мирном" и "добровольном" присоединении Крыма, который РФ пытается продвигать не только внутри своей страны, но и на международной арене. Нардеп обратил внимание на то, что ЕСПЧ признал, что Россия контролировала Крым еще с февраля 2014 года, то есть до его незаконной аннексии.

Также Корниенко отметил, что в иске Украины говорится, что в оккупированном Крыму Россия нарушала ряд основополагающих прав человека. В частности, нарушен запрет относительно бесчеловечного обращения и пыток, нарушено право на жизнь, свободу и безопасность, справедливое судебное разбирательство, уважение к частной жизни, свободу религии, свободу выражения мнения и свободу собраний.

"Третий аспект важности решения ЕСПЧ заключается в том, что мы демонстрируем: Крым, по-прежнему, остается в украинской повестке дня. Борьба за него продолжается, и Украина вместе с европейскими партнерами последовательно бороться за возвращение Крыма в состав Украины", - подытожил Корниенко.

Напомним, ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что Российская Федерация установила контроль над Крымом еще до так называемого "референдума" (16 марта 2014 года). Москва в течение нескольких дней резко увеличила военную группировку на полуострове и принимала участие в блокаде украинских воинских частей.

