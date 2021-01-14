Дело "пленок ОАСК": защита заявила отвод судье ВАКС Бицюку, продление сроков расследования под угрозой

Сегодня во время рассмотрения вопроса продления срока расследования дела "пленок ОАСК" адвокаты заявили об отводе следственного судьи Андрея Бицюка. После этого рассмотрение вопроса было прекращено.

Об этом сообщает Transparency International Ukraine, информирует Цензор.НЕТ.

"Теперь ответ на вопрос, кода будет продолжено расследование дела о возможных попытках захвата власти руководством и судьями Окружного админсуда Киева, будет возможен только после рассмотрения вопроса об отводе судьи Бицюка", - говорится в сообщении.

Следует напомнить, что срок расследования по данному делу должно завершается 17 января, после чего детективы НАБУ не смогут проводить следственные действия.

Ранее судья Бицюк уже рассматривал этот вопрос и вернул ходатайство детективам НАБУ. Тогда он установил, что представленный документ не отвечал требованиям УПК Украины, поскольку в ходатайстве не было указано сути подозрения каждому конкретному лицу.

Цензор.НЕТ сообщал о том, что 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

3.11.2020 года НАБУ еще раз опубликовал информацию о розыске главы Окружного админсуда Киева Вовка. Позже стало известно, что Вовк находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за заболевания COVID-19.