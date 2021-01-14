РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9018 посетителей онлайн
Новости
3 768 33

Украина теряет ЕБРР за нарушения обещания по долгам "зеленым" инвесторам, - письмо банка

Украина теряет ЕБРР за нарушения обещания по долгам "зеленым" инвесторам, - письмо банка

В ЕБРР обеспокоены невыполнением украинской властью обязательств по погашению долгов перед "зеленой" генерацией и призвали НКРЭКУ не запрещать выплачивать эту задолженность за счет кредитных средств "Укрэнерго", иначе инвесторы уйдут из страны.

 Об этом говорится в письме управляющего директора ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне  председателю Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Представитель ЕБРР выразил обеспокоенность наличием значительной задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников, напомнив, что часть ее украинская власть обязалась погасить в четвертом квартале прошлого года, однако не сделала этого.

"Это является нарушением как электроэнергетического законодательства Украины, так и обязательств украинской власти, в частности НКРЭКУ, определенных в подписанном в июле 2020 Меморандуме о взаимопонимании относительно этого сектора. Одно из этих обязательств предусматривало погашения до конца 2020 40% задолженности, накопленной до июля 2020 г. включительно ... И хотя НЭК "Укрэнерго" подписала гарантированный государством кредит на погашение 40% задолженности за электроэнергию по ВИЭ согласно Меморандуму, это погашение пока что не произошло ", - отмечается в письме.

В ЕБРР также обеспокоены намерениями НКРЭКУ запретить использовать кредитные средства "Укрэнерго" для погашения задолженности перед "зеленой" генерацией. И отметили, что такое решение будет иметь негативное влияние на стабильность сектора альтернативной энергетики, финансовое положение инвесторов в этот сектор, а также в целом отношение инвесторов к Украине. "Учитывая вышесказанное, мы со всем уважением просим НКРЭКУ не вводить указанное ограничение и позволить ГП  "Гарантированный покупатель " выполнить его законные обязанности перед производителями электроэнергии из ВИЭ и обязательства, определенные в Меморандуме", - отмечается в письме.

Ранее нардеп фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что за соответствующие инициативы к инвесторам в "зеленую" энергетику члены НКРЭКУ должны понести уголовную ответственность.

Как сообщалось, правительство в декабре 2020 года утвердило государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 миллиарда грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой "энергии.

Инвесторы в "зеленую" энергетику предположили, что государство планировало выполнить свои обязательства и своевременно погасить 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года.

В то же время 31 декабря 2020, а также 6 января НКРЭКУ пыталась утвердить постановление, в котором запрещалось бы ГП "Гарантированный покупатель" использовать перечисленные от "Укрэнерго" средства для погашения "старого" долга перед производителями электрической энергии из возобновляемых источников энергии. По мнению ассоциаций ВИЭ, одобрение НКРЭКУ такой или похожей формулировки устранит единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из возобновляемых источников энергии и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства по Меморандуму о взаимопонимании, подписанному ими в июне 2020 года.

Напомним, что сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) перед предприятиями ВИЭ не наблюдается. По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать. По мнению НБУ, кризис неплатежей государства за произведенную "зеленую" электроэнергию в стране является одной из основных причин падения экономики Украины в 2020 году, поскольку уровень инвестиций в страну значительно уменьшился.

Автор: 

ЕБРР (262) энергетика (2619)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7


Верю в новые "победы" зеКо!
показать весь комментарий
14.01.2021 15:58 Ответить
+3
О за ахметку **** вже вписався, за Фірташа &ко МВФ переживає. Ось така то єрунда малята.
показать весь комментарий
14.01.2021 16:00 Ответить
+3
Идите далеко такие "инвесторы" как и местные генераторы солнечной энергии по такому тарифу. Ставьте себе аккумуляторы и потребляйте свою энергию сами
показать весь комментарий
14.01.2021 16:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
С твоих слов **** и МВФ послать и как овощ вперёд за бабками к *****
показать весь комментарий
14.01.2021 16:09 Ответить
_С моих слов те, кого злонамеренные лжецы называют зелёными инвесторами, на самом деле - в действительности я имею в виду - являются абсолютной противоположностью: сосущими бюджет паразитами. Они не инвесторы, а оплачиваемые из бюджета убыточные прилипалы. Фактически - грабители.
показать весь комментарий
14.01.2021 16:19 Ответить
зря вы так нервно, МВФ пофигу, кто это поименно, кому отдали эту возможность, тот и называется "инвестор".
показать весь комментарий
14.01.2021 16:22 Ответить
Т е то что в угоду ахметки были остановлены АЭС ради дорогой угольных ТЭС вас это не волнует и мы покупаем теперь электричество с белар.аэс и продаём бени дешевле себестоимости вас это не волнует , но волнует зелёная энергетика на которую весь современный мир переходит
показать весь комментарий
14.01.2021 17:40 Ответить


Верю в новые "победы" зеКо!
показать весь комментарий
14.01.2021 15:58 Ответить
О за ахметку **** вже вписався, за Фірташа &ко МВФ переживає. Ось така то єрунда малята.
показать весь комментарий
14.01.2021 16:00 Ответить
_Ворон ворону глаз не выклюет. Европа и с людоедом путлером не считает зазорным человечиной полакомиться. Наворачивают, твари, аж за ушами хрустит!
показать весь комментарий
14.01.2021 16:04 Ответить
Та МВФ по барабану, хто її виробляє, ту "зелену" енергію! Кому ви віддали цю можливість, їх не обходить!
"Зобов*язались платити-платіть, не платите-ідіть нахрен" - що тут незрозумілого?
Нічого особистого, лише бізнес.
показать весь комментарий
14.01.2021 16:18 Ответить
Наші урядовці мають лизати задниці як не **** то МВФ, але страдаємо ми, народ України.
показать весь комментарий
14.01.2021 17:11 Ответить
"Послы 11 стран требуют от Украины выполнить "зеленый" меморандум и погасить долги перед инвесторами в зеленую энергетику" 16.11.20

..говорится в обращении к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю послов 11 стран, в том числе Великобритании, Канады, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Турции, Дании, Бельгии, Южной Кореи...Источник: https://censor.net/ru/n3231293

це всі за ахметку???
показать весь комментарий
14.01.2021 20:25 Ответить
То хай і платять, раз загнали Україну в цей лохотрон з зеленою енергетикою, як ліси вирубати для потреб ЄС, то вони про екологію не переживають, а щоб з людей останню шкіру дерти за дорожезну "зелену" електрику то вже байки свої починають про екологію
показать весь комментарий
14.01.2021 20:49 Ответить
иначе инвесторы уйдут из страны, флаг в руки барабан на шею и шире шаг. А это ключевая фраза - выплачивать эту задолженность за счет кредитных средств "Укрэнерго".Это все равно что у кого то брать в дол чтобы расчитаться с кредитором.
показать весь комментарий
14.01.2021 16:02 Ответить
Якось мало хвилює доля інвесторів у власну кишеню. Нехай пристосовуються до ринкових умов. Якщо є дешевша альтернатива їх "зеленій" електроенергії - значить вони або знижають ціну, або йдуть напутіна.
показать весь комментарий
14.01.2021 16:06 Ответить
Идите далеко такие "инвесторы" как и местные генераторы солнечной энергии по такому тарифу. Ставьте себе аккумуляторы и потребляйте свою энергию сами
показать весь комментарий
14.01.2021 16:07 Ответить
Давайте и их в задницу пошлём! Чтоб МВФ было там не скучно
показать весь комментарий
14.01.2021 16:07 Ответить
Так, фактически, это и происходит!
Ибо, у бубы есть дела поважнее!
Зеленский встретился с представителями "российского проекта мемориализации Бабьего Яра", - Зисельс
https://images.cnscdn.com/images/6/4/2/2/6422a1f402b276ce62acdaf6fb5f20fe/original.jpgВчера в Офисе Президента Владимир Зеленский провел совещание с руководством Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" по поводу возведения синагоги в историке-мемориальном заповеднике. О существовании государственного украинского проекта на встрече не вспоминали.
показать весь комментарий
14.01.2021 16:24 Ответить
а що , ліс вже весь вивезли що "теряют" ?
показать весь комментарий
14.01.2021 16:09 Ответить
Та вони й МВФ, по суті, послали. Про продаж- купівлю України, беня з фуйлом, вже давно домовились.
показать весь комментарий
14.01.2021 16:13 Ответить
Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. / Налоговые поступления от "зеленых" в 2019 г. составили 19,8 млрд грн .Вопли о кризисе из-за зелёной энергетики организовал Коломойский по простой причине. "Коломойский хочет разорить инвесторов для легкого рейдерства "зеленых" электростанций . 16.07.20 ". Когда "зеленые" электростанции уже построены, их эксплуатация чрезвычайно доходное дело. В себестоимости электроэнергии 50-70 % стоимость топлива. А на "зеленых" электростанциях топлива нет.
показать весь комментарий
14.01.2021 16:16 Ответить
значить зелене дерьмо для нас манна небесна а атомні та гідро зло ... ти коли чув про економіку ... реальну а не ту що біткоїнами торгує ...ту що щось виробляє трактори літаки станки цеглу ... не відсотки як у нас ?
показать весь комментарий
14.01.2021 16:22 Ответить
значить зелене дерьмо для нас манна небесна а атомні та гідро зло/ атомні та гідро это сейчас необходимость.Но будущее за зелёной энергетикой. Не за зелёной энергетикой Коломойского или Ахметова, а за зелёной энергетикой вообще./То что в повышении тарифов виновата зелёная энергетика-ложь. Виновата жадность и продажность Путину правящего Украиной кодлана Коломойского.
показать весь комментарий
14.01.2021 17:04 Ответить
Самая наизеленейшая энергия получается по этой формуле. Ничего зеленее фундаментальная наука пока не придумала.СН4+202=С02+2Н20+С.
Одна молекула метана + две молекулы кислорода= одна молекула углекислого + две молекулы воды + тепловая энергия.
показать весь комментарий
14.01.2021 20:37 Ответить
построив за счет **** и при его содействии в Украине "зеленую генерацию" "зеленая власть"решила кидануть и **** . и продавать украинцам с отжатой "генерации" , ля3,14здричество,складывая монеты в офшорные карманы...
показать весь комментарий
14.01.2021 17:02 Ответить
Хоч би ці інвестори пішли з України. Електроенергія подешевіє.
показать весь комментарий
14.01.2021 17:19 Ответить
Україна із цими зебілами і мародерами втрачає все. Тих не надурите, та і вони ваших плоских жартів не розуміють. Називається припливли. Непогано тільки Бені, Зелі,Дермаку, ху@лу і їх компанії. Їм що гірше для України, тим їм краще.
показать весь комментарий
14.01.2021 17:20 Ответить
Україна втрачає ЄБРР через порушення обіцянки щодо боргів "зеленим" інвесторам, - лист банку - Цензор.НЕТ 9577
показать весь комментарий
14.01.2021 17:38 Ответить
"иначе инвесторы уйдут из страны"______________да как же это? народ массово выходит на улицы с криками - "не уходите")))))))))))))))))))))))
показать весь комментарий
14.01.2021 17:52 Ответить
за ушками "инвесторов" торчат рога ахметова и узкой прослойки европейских нуворишей, которых он взял "в долю" для совместного грабежа Украины! еще бы, где еще в свете нищая, обворованная до нитки страна, обязуется платить ОДНУ ИЗ САМЫХ ВЫСОКИХ В М*И*Р*Е(!) ЦЕН ЗА "ЗЕЛЕНОЕ" ЭЛЕКТРИЧЕСТВО??!!!!!!
показать весь комментарий
14.01.2021 17:57 Ответить
 
 