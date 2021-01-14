Украина теряет ЕБРР за нарушения обещания по долгам "зеленым" инвесторам, - письмо банка

В ЕБРР обеспокоены невыполнением украинской властью обязательств по погашению долгов перед "зеленой" генерацией и призвали НКРЭКУ не запрещать выплачивать эту задолженность за счет кредитных средств "Укрэнерго", иначе инвесторы уйдут из страны.

Об этом говорится в письме управляющего директора ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне председателю Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Представитель ЕБРР выразил обеспокоенность наличием значительной задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников, напомнив, что часть ее украинская власть обязалась погасить в четвертом квартале прошлого года, однако не сделала этого.

"Это является нарушением как электроэнергетического законодательства Украины, так и обязательств украинской власти, в частности НКРЭКУ, определенных в подписанном в июле 2020 Меморандуме о взаимопонимании относительно этого сектора. Одно из этих обязательств предусматривало погашения до конца 2020 40% задолженности, накопленной до июля 2020 г. включительно ... И хотя НЭК "Укрэнерго" подписала гарантированный государством кредит на погашение 40% задолженности за электроэнергию по ВИЭ согласно Меморандуму, это погашение пока что не произошло ", - отмечается в письме.

В ЕБРР также обеспокоены намерениями НКРЭКУ запретить использовать кредитные средства "Укрэнерго" для погашения задолженности перед "зеленой" генерацией. И отметили, что такое решение будет иметь негативное влияние на стабильность сектора альтернативной энергетики, финансовое положение инвесторов в этот сектор, а также в целом отношение инвесторов к Украине. "Учитывая вышесказанное, мы со всем уважением просим НКРЭКУ не вводить указанное ограничение и позволить ГП "Гарантированный покупатель " выполнить его законные обязанности перед производителями электроэнергии из ВИЭ и обязательства, определенные в Меморандуме", - отмечается в письме.

Ранее нардеп фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что за соответствующие инициативы к инвесторам в "зеленую" энергетику члены НКРЭКУ должны понести уголовную ответственность.

Как сообщалось, правительство в декабре 2020 года утвердило государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 миллиарда грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой "энергии.

Инвесторы в "зеленую" энергетику предположили, что государство планировало выполнить свои обязательства и своевременно погасить 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года.

В то же время 31 декабря 2020, а также 6 января НКРЭКУ пыталась утвердить постановление, в котором запрещалось бы ГП "Гарантированный покупатель" использовать перечисленные от "Укрэнерго" средства для погашения "старого" долга перед производителями электрической энергии из возобновляемых источников энергии. По мнению ассоциаций ВИЭ, одобрение НКРЭКУ такой или похожей формулировки устранит единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из возобновляемых источников энергии и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства по Меморандуму о взаимопонимании, подписанному ими в июне 2020 года.

Напомним, что сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) перед предприятиями ВИЭ не наблюдается. По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать. По мнению НБУ, кризис неплатежей государства за произведенную "зеленую" электроэнергию в стране является одной из основных причин падения экономики Украины в 2020 году, поскольку уровень инвестиций в страну значительно уменьшился.