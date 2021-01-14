В Кении выявили 16 новых разновидностей коронавируса: в других частях мира их не было

Кенийские исследователи обнаружили на юго-востоке страны 16 новых штаммов коронавируса. Они имеют уникальный характер и пока еще не встречались в других частях мира.

В частности, новые виды COVID выявили в округе Таита в конце минувшего года, они отличаются генетически от разновидностей коронавирусов из Британии и ЮАР, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Особенность новых штаммов состоит в том, что они способны быстро распространяться и в начальной фазе заболевания их очень трудно определить у инфицированного", - заявил один из участников исследований Чарльз Аготи.

Ученые зафиксировали их распространение в восьми округах между июнем и октябрем прошлого года. Всего в стране распространяется 20 разновидностей коронавируса, причем четыре были выявлены еще в марте 2020 года. Один штамм уникален. Его образцы обнаружили в округе Таита-Тавета. В связи с новыми штаммами коронавируса возросло число инфицированных, сообщают исследователи.

"Вирус с этими изменениями, очевидно, вызвал значительное число заражений в Таите. Мы не видели эту разновидность где-либо еще в мире", - заявил Аготи.

Исследователи, чтобы прояснить ситуацию с мутацией коронавируса в стране, планируют секвенировать 400 геномов в разных частях страны в январе и феврале. К работам подключилась Всемирная организация здравоохранения.