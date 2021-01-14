РУС
В Кении выявили 16 новых разновидностей коронавируса: в других частях мира их не было

Кенийские исследователи обнаружили на юго-востоке страны 16 новых штаммов коронавируса. Они имеют уникальный характер и пока еще не встречались в других частях мира.

В частности, новые виды COVID выявили в округе Таита в конце минувшего года, они отличаются генетически от разновидностей коронавирусов из Британии и ЮАР, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Особенность новых штаммов состоит в том, что они способны быстро распространяться и в начальной фазе заболевания их очень трудно определить у инфицированного", - заявил один из участников исследований Чарльз Аготи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В экспертный центр Минздрава подавали документы на регистрацию "Sputnik V" в Украине, - Ляшко

Ученые зафиксировали их распространение в восьми округах между июнем и октябрем прошлого года. Всего в стране распространяется 20 разновидностей коронавируса, причем четыре были выявлены еще в марте 2020 года. Один штамм уникален. Его образцы обнаружили в округе Таита-Тавета. В связи с новыми штаммами коронавируса возросло число инфицированных, сообщают исследователи.

"Вирус с этими изменениями, очевидно, вызвал значительное число заражений в Таите. Мы не видели эту разновидность где-либо еще в мире", - заявил Аготи.

Исследователи, чтобы прояснить ситуацию с мутацией коронавируса в стране, планируют секвенировать 400 геномов в разных частях страны в январе и феврале. К работам подключилась Всемирная организация здравоохранения.

Автор: 

карантин (16729) Кения (38) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+7
...Kurwa работающая на фармкомпанию
14.01.2021 16:14 Ответить
+6
такое впечатление,что какая-то Kurwa ездит по миру и подпшикивает эту заразу из баллончика..
14.01.2021 16:09 Ответить
+3
По моему для кении коронавирус это самый безопасный вирус из тех что там есть.
показать весь комментарий
14.01.2021 17:42 Ответить
Работы непочатый край...
14.01.2021 16:08 Ответить
такое впечатление,что какая-то Kurwa ездит по миру и подпшикивает эту заразу из баллончика..
14.01.2021 16:09 Ответить
14.01.2021 16:14 Ответить
Какая- то Kurwa в прошлом году точечно инфицировала Лавры, чтобы закрыть их перед Пасхой. В Святогорскую не добрались, потому, несмотря на столпотворение народа без масок на ночном богослужении, вспышки заболевания не случилось. И после Пасхи не было в монастырях вспышек. Так и по всей планете. Заразу из баллончика на несогласных.
14.01.2021 18:27 Ответить
может біть в Святогорской нет геев?
14.01.2021 20:48 Ответить
У РПЦ нема геїв. Але предстоятель завжди бере з собою молоденьких, розовеньких і пухкеньких дияконів.
14.01.2021 20:54 Ответить
Кенийские исследователи обнаружили на юго-востоке страны 16 новых штаммов коронавируса.

Кенийские хлопцы-черножопцы решили поддержать брата-эфиопа Гебрейвуса в этой благодатной теме.
14.01.2021 16:12 Ответить
Мутации для любого вируса - это самое обычное явление, которое было, есть и будет. Специально нагнетают обстановку. То новая британская разновидность, то африканская...
14.01.2021 16:14 Ответить
Множественный коитус между приматами (обезьянами голыми и пушистымм - "чунга-чанга") разнообразит инфекцию и ее мутации быстрее, чем просто между голыми приматами (одного вида)!
14.01.2021 16:16 Ответить
Напалм,бочками.
14.01.2021 16:16 Ответить
Ну это понятно... а зеленских с дерьмаками куда девать???
14.01.2021 16:22 Ответить
В бочки с напалмом....
14.01.2021 16:26 Ответить
Внизу со спичками поставить.
14.01.2021 18:20 Ответить
Спутником их. Всех до лапы! Это покруче напалма.
14.01.2021 16:20 Ответить
По дорогам по яким ходив "святий" Білл Гейтс, як не СНІД, то *****, як не ***** то короновіруси різних модифікацій і штамів.
14.01.2021 16:30 Ответить
так он же предупреждал пару лет назад что мир потрясут вирусы от которых спасу не будет
14.01.2021 16:32 Ответить
наверно просто угодал
14.01.2021 16:33 Ответить
БЕЗУСЛОВНО- ЭТО ОНО САМО СОБОЙ ПОЯВИЛОСЬ -ЭТО НЕ БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ И ВОВСЕ НЕТ НИКАКИХ СПЛАНИРОВАНЫХ ДЕЙСТВИЙ
14.01.2021 16:31 Ответить
ето проискии белых супремасистов
14.01.2021 16:54 Ответить
ето жидомасисты -идин из них бил Гейтс рупором работает
14.01.2021 18:04 Ответить
Как говорится, китайское зерно упало на плодородные почвы Африки
14.01.2021 16:42 Ответить
- Господи, они убили Кенни Кению!

- Сволочи! (с)
14.01.2021 16:43 Ответить
бред сивой кобылы
14.01.2021 16:50 Ответить
По моему для кении коронавирус это самый безопасный вирус из тех что там есть.
14.01.2021 17:42 Ответить
бази ***** є в Африці.значить на*рав вірусом і там.
14.01.2021 17:46 Ответить
 
 