Новости
Нацсовет ТРВ проверит Newsone на соблюдение законодательных норм об ответственности за разжигании вражды

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил ООО "Новости 24 часа" (спутниковый телеканал NEWSONE) внеплановую безвыездную проверку на соблюдение лицензиатом законодательных норм. Она будет касаться соблюдения лицензиатом тех законодательных норм, согласно которым распространение призывов к вражде, ненависти, а также пропаганда превосходства или неполноценности лиц по признакам их религиозных убеждений, запрещена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацсовета.

Проверку Нацсовет назначил на основе мониторинга эфира телеканала за 4 января 2021 года. В тот день вещатель с 21:00 вживую транслировал передачу "Эпицентр украинской политики" при участии гостя - заслуженного журналиста Украины, телеведущего, аналитика Вячеслава Пиховшека. Повтор передачи состоялся 5 января 2021 года (начало в 7:21).

Высказывания Пиховшека о необходимости защиты русскоязычного населения страны, а также той части населения страны, которая считает себя принадлежащей к украинской нации и является носителем государственного языка, имеют признаки нарушения лицензиатом требований абзацев 4 и 6 ч. 2 ст. 6, пунктов "а" и "в" ч. 1 ст. 59 закона Украины "О телевидении и радиовещании" и ч. 1 ст. 28 закона Украины "Об информации", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Нацсовете, в высказываниях Пиховшека, в частности, есть признаки призывов к ненависти и нетерпимости, разжигания межнациональной розни, в том числе через призывы к созданию неправовым способом социальных и общественных организаций по признакам агрессивного противопоставления ("убеждать наших идеологических врагов, это уже не противники, а враги") "русскоязычного общества" всем другим социальным и языковым группам, проживающим в Украине.

Также читайте: Совместно с Нацсоветом будем наводить порядок в соблюдении языкового закона на ТВ: начинают программу словами "Доброго дня", а затем ведут на другом языке, - Креминь

"Передача "Эпицентр украинской политики" относится к категории "информационно-аналитических", предусматривает повышенное внимание телерадиоорганизации к соблюдению требований и стандартов (объективности, сбалансированности и др.), поскольку именно на такую информацию рассчитывает аудитория телеканала", - говорится в сообщении.

В то же время, как отметили в регуляторе, во время передачи ни ее ведущая, ни другие творческие или редакционные работники телеканала не приняли меры реагирования на высказывания гостя для прекращения правонарушения в прямом эфире. Не было высказано своей оценки или альтернативной позиции по данному вопросу, представителями телеканала не было высказано беспокойство или принесены извинения от официальных представителей СМИ.

Для выяснения того, как ООО "Новости 24 часа" соблюдает требования действующего законодательства, Нацсовет назначил внеплановую невыездную проверку. Она будет проводиться в период с 8 по 19 февраля 2021 года.

Топ комментарии
+15
Newsone не нужно проверять его нужно отправить на ростов..пусть там наслаждаются русским миром
14.01.2021 16:13 Ответить
+15
Канал "Наш" проверьте, клоуны. Круглые сутки Азаров, Симоненко, Бондаренко. Одним словом вся нечисть рассказывают какая Украина сейчас плохая, какие они классные и как нам с Рашкой мирится надо. Но зебилы с ними похоже за одно. Из одного стада
14.01.2021 16:18 Ответить
+10
Це ж анал президентового другана.
А він своїх оберігає. Зеля такий... Не побачать жодного порушення.
14.01.2021 16:15 Ответить
Newsone не нужно проверять его нужно отправить на ростов..пусть там наслаждаются русским миром
14.01.2021 16:13 Ответить
Це ж анал президентового другана.
А він своїх оберігає. Зеля такий... Не побачать жодного порушення.
14.01.2021 16:15 Ответить
Давно пора закрыть эту сепарскую помойку
14.01.2021 16:17 Ответить
Мамзель! Вы тоже считаете что помоечные каналы создал Петя?
14.01.2021 16:38 Ответить
И как же так, зеленая шобла против *****? Пчелы против меда?
14.01.2021 16:17 Ответить
как раз при бырыге эта вся муета была создана и раскрутилась .
14.01.2021 16:20 Ответить
Зебил, как свинья. Та всегда найдет грязь, а тот к любой новости сможет привязать Порошенко...
14.01.2021 16:25 Ответить
Ты дегенерат? Инвалид ума? Или тупой зелох?
ТК НАШ )бывший Макси) - 2007 год
NewsOne - 2007год

«112 Украина» - 2013 год

Где здесь Порошенко, зебил?
14.01.2021 16:36 Ответить
дегенераты твои отец с матерью потому что такой кусок го%на как ты на свет вы%али. кусок го%на ты в Курске что война началась 2014 м году и твой сладкозадый йбох ничего не сделал что бы не было этих каналов?
14.01.2021 16:45 Ответить
Ты за себя баклань, фуфел. То что тебя по пьяне заделали, тут и Ванги не надо. Вы зелошары, что-то про демократию слышали? И вам ли, зеленой мрази, пасти раскрывать про Петю? Ты, лишенец, на назначения счленограя посмотри
14.01.2021 16:51 Ответить
членограй это вам награда ,за то что побежали и дружно однотурвого выбрали. а не голосовали за настоящих париотов. теперь насолоджуйтесь и не скулите
14.01.2021 16:55 Ответить
Пока что за зеленых ты свое очко рвешь. А если нет , так назови мне кто там у тебя в "поцриотах" значится
14.01.2021 17:24 Ответить
я лично за Яроша проголосовал а ты за однотурвого который привел членограя.
14.01.2021 17:40 Ответить
Где Ярош во втором туре был? А тебя логика как у всех зебилов. . Значит те кто в 2019 году голосовали за Порошенко, выбрали Зеленского? Идиот?
Нацрада ТРМ перевірить Newsone на дотримання законодавчих норм про відповідальність за розпалювання ворожнечі - Цензор.НЕТ 358
14.01.2021 18:48 Ответить
нувот изза таких кусков го%на как ты, которые проголосовали за сладко%опого патриоты и не прошли во второй тур. твой рошенко так накерував что членограю даже програв. мудрий нарид
14.01.2021 19:11 Ответить
тебе сказали кто ты есть. Осталось добавить тупая дешевая нулевка. Отдыхай, Клоуны, лохи и дегенераты мне не интересны
14.01.2021 20:46 Ответить
Читай, зебильное. Самый свежак на ЦН Ясько: Многих "слуг народа" уже или перекупили, или они сами продались за какие-то быстрые дивиденды
14.01.2021 16:54 Ответить
да-да, а вы выбирайте, выбирайте... нет обратного закона, чтобы отозвать таких депутатов
14.01.2021 18:31 Ответить
Вам сюда
https://psychiatr.ru/education/slide/342
14.01.2021 18:52 Ответить
А никак Пришло, попи-ли, разошлись. В лучшем случае выпишут 1001-е предупреждение
14.01.2021 16:22 Ответить
Канал "Наш" проверьте, клоуны. Круглые сутки Азаров, Симоненко, Бондаренко. Одним словом вся нечисть рассказывают какая Украина сейчас плохая, какие они классные и как нам с Рашкой мирится надо. Но зебилы с ними похоже за одно. Из одного стада
14.01.2021 16:18 Ответить
что там проверять, сжечь нах и все
14.01.2021 16:20 Ответить
Тыц и нет ублюдка😂🌷
14.01.2021 16:23 Ответить
А кто тебя, ватное, спрашивает? тебе все "новости" сливной бачок и вечерний мудозвон все расскажут
14.01.2021 16:24 Ответить
;Смицький;, ти надовго до нас з новим ніком?
14.01.2021 16:27 Ответить
вже затримався.
14.01.2021 16:28 Ответить
Кто тебя сегодня еще не пинал?😂🌷
14.01.2021 16:31 Ответить
Проверьте это кодло на российские паспорта. Они там у всех и родственников то же.
14.01.2021 16:25 Ответить
І що. Он сьогодні суд відновив Семочко на посаді заступника директора СЗР. І до спини, що вся його рідня с рос.аусвайсами.
14.01.2021 16:41 Ответить
эти мрази РЕАЛЬНО разжигают ненависть и неприязнь их не лицензии лишать надо , а ПРИВЛЕЧЬ к УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ !!! хватит нам ЛУГАНДОНА и крыма !!! Слава Украини !!!
14.01.2021 16:26 Ответить
А чим всі(!!) "анали" і займаються!!?
Шмонати -таки ВСІХ!!
ТВ брехунець вже років з п'ять не дивлюсь..
14.01.2021 16:28 Ответить
Загравання з дамбасом і кримом - "бо вони такі там є" вже привели до тяжкіх наслідків для України і українців. Треба вичищати погань під коріння.
14.01.2021 16:30 Ответить
Доречі, ніхто не помітив, що "Цензор" знову став "Цензором" 2018-го року по кількості дописувачів під новинами?
Якось раптово вийшло та співпало з блокуванням декого на "Фейсбуці".
І ругань в коментарях фактично зникла.
14.01.2021 16:38 Ответить
Не помітив...
Хамства не поменшало від дописувачів..))
14.01.2021 16:44 Ответить
Але зникли одні і ті ж особи з десятками лайків під кожною новиною.
14.01.2021 16:50 Ответить
Але спамлять як навіженні..
Тут мало чо змінилося...
))
14.01.2021 16:57 Ответить
Заради людського ока
14.01.2021 16:42 Ответить
Свобода - это право говорить людям то, чего они не хотят слышать.
В нашем обществе те, кто лучше всех осведомлён о происходящем, меньше всех способны увидеть мир таким, каков он есть. В общем, чем больше понимания, тем сильнее иллюзии: чем умнее, тем безумнее.
Во времена всеобщей лжи говорить правду - это экстремизм.
Оруэлл докурил и застрелился бы на..фик!
14.01.2021 16:42 Ответить
ВИХІД ПРОСТИЙ - НПЦІОНАЛІЗУВАТИ ВСІ ТБ КАНАЛИ ОЛІГАРХІВ І СТВОРИТИ АНАЛОГ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ЄС , БО З ЦІЄЮ ВАТНОЮ ПРОПАГАНДОЮ ТБ ОЛІГАРХІВ УКРАЇНА ДОВГО НЕ ПРОТЯГНЕ
14.01.2021 16:51 Ответить
Г+Г коломойського "перевірить" канал його бізнеспартнера мертвечука?
Вже смішно.
14.01.2021 16:54 Ответить
Вражескую пропаганду нужно уничтожать! А вражеских агентов казнить! Врагам Украине не дать жизни в Украине!
14.01.2021 17:13 Ответить
Герасимюк пошла дура в жопу и привет от Пояркова и чтобы дура получала по пятой точке каждый день
14.01.2021 17:26 Ответить
Герасимьюк скурвилась как последняя....
Быстро ее "патриотизм" улетучился, ушла бы в знак протеста, - так нет, от корыта не оторваться. ничем не отличается от других корытчиков - Бандаренки, Лукашихи, Лесика, Портянкина и др.
14.01.2021 18:30 Ответить
"патриотизм" а у этой жопы он когда то был
14.01.2021 20:01 Ответить
Цей Півковшик вже давно просить мішалкою по черепку.
14.01.2021 18:02 Ответить
На жаль жодної реакції влади на відверту українофобію ,ворог в нашій хаті,чого варті гості цих рашиських помойок (азаров ,бондаренко,лукаш, єгорова, червоненко ,волошин,добкін ,медвечук та інша українофобська шваль) А куди поділись так звані патріоти націоналісти ?
14.01.2021 19:07 Ответить
Разжиганіє вражди...слизьке формулювання...розпалювання ворожнечі до російських окупантів, скажімо...має бути так - антиукраїнська діяльність.
14.01.2021 23:21 Ответить
 
 