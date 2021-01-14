Нацсовет ТРВ проверит Newsone на соблюдение законодательных норм об ответственности за разжигании вражды

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил ООО "Новости 24 часа" (спутниковый телеканал NEWSONE) внеплановую безвыездную проверку на соблюдение лицензиатом законодательных норм. Она будет касаться соблюдения лицензиатом тех законодательных норм, согласно которым распространение призывов к вражде, ненависти, а также пропаганда превосходства или неполноценности лиц по признакам их религиозных убеждений, запрещена.

Проверку Нацсовет назначил на основе мониторинга эфира телеканала за 4 января 2021 года. В тот день вещатель с 21:00 вживую транслировал передачу "Эпицентр украинской политики" при участии гостя - заслуженного журналиста Украины, телеведущего, аналитика Вячеслава Пиховшека. Повтор передачи состоялся 5 января 2021 года (начало в 7:21).

Высказывания Пиховшека о необходимости защиты русскоязычного населения страны, а также той части населения страны, которая считает себя принадлежащей к украинской нации и является носителем государственного языка, имеют признаки нарушения лицензиатом требований абзацев 4 и 6 ч. 2 ст. 6, пунктов "а" и "в" ч. 1 ст. 59 закона Украины "О телевидении и радиовещании" и ч. 1 ст. 28 закона Украины "Об информации", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Нацсовете, в высказываниях Пиховшека, в частности, есть признаки призывов к ненависти и нетерпимости, разжигания межнациональной розни, в том числе через призывы к созданию неправовым способом социальных и общественных организаций по признакам агрессивного противопоставления ("убеждать наших идеологических врагов, это уже не противники, а враги") "русскоязычного общества" всем другим социальным и языковым группам, проживающим в Украине.

"Передача "Эпицентр украинской политики" относится к категории "информационно-аналитических", предусматривает повышенное внимание телерадиоорганизации к соблюдению требований и стандартов (объективности, сбалансированности и др.), поскольку именно на такую информацию рассчитывает аудитория телеканала", - говорится в сообщении.

В то же время, как отметили в регуляторе, во время передачи ни ее ведущая, ни другие творческие или редакционные работники телеканала не приняли меры реагирования на высказывания гостя для прекращения правонарушения в прямом эфире. Не было высказано своей оценки или альтернативной позиции по данному вопросу, представителями телеканала не было высказано беспокойство или принесены извинения от официальных представителей СМИ.

Для выяснения того, как ООО "Новости 24 часа" соблюдает требования действующего законодательства, Нацсовет назначил внеплановую невыездную проверку. Она будет проводиться в период с 8 по 19 февраля 2021 года.

