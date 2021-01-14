Голубовская назвала симптомы легкой формы COVID-19: Потеря вкуса, запаха и диарея

Врач-инфекционист Ольга Голубовская назвала симптом коронавируса COVID-19, который в большинстве случаев означает легкое течение болезни.

Об этом она сообщила в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

По словам Голубовской, речь идет о потере обоняния, которая проявляется почти в 86% случаев легких форм коронавируса. По данным исследования, опубликованном в январе 2021, чем легче течение COVID-19, тем чаще потеря способности различать запахи.

"То, о чем я уже с мая месяца говорю своим пациентам, - если вы потеряли обоняние, с большой вероятностью у вас не будет тяжелого течения заболевания, до 86% этого симптома приходится на легкие формы", - написала врач.

Еще одним признаком легкого течения болезни, помимо потери обоняния, может быть искажение вкуса - дисгевзия. Например, вода из крана может казаться сладкой.

"То же самое в меньшей степени можно сказать о диарейном синдроме с той оговоркой, что он сам по себе может быть достаточно утомительным. Поэтому - "потерял нюх", радуйся, что не потеряешь сатурацию", - резюмировала Голубовская.