Голубовская назвала симптомы легкой формы COVID-19: Потеря вкуса, запаха и диарея

Врач-инфекционист Ольга Голубовская назвала симптом коронавируса COVID-19, который в большинстве случаев означает легкое течение болезни.

Об этом она сообщила в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

По словам Голубовской, речь идет о потере обоняния, которая проявляется почти в 86% случаев легких форм коронавируса. По данным исследования, опубликованном в январе 2021, чем легче течение COVID-19, тем чаще потеря способности различать запахи.

"То, о чем я уже с мая месяца говорю своим пациентам, - если вы потеряли обоняние, с большой вероятностью у вас не будет тяжелого течения заболевания, до 86% этого симптома приходится на легкие формы", - написала врач.

Еще одним признаком легкого течения болезни, помимо потери обоняния, может быть искажение вкуса - дисгевзия. Например, вода из крана может казаться сладкой.

Читайте также: В Украине растет количество тяжелых пациентов с COVID-19 в возрасте 50-65 лет, а также число рецидивов после выписки из стационара, - Голубовская

"То же самое в меньшей степени можно сказать о диарейном синдроме с той оговоркой, что он сам по себе может быть достаточно утомительным. Поэтому - "потерял нюх", радуйся, что не потеряешь сатурацию", - резюмировала Голубовская.

Голубовская назвала симптомы легкой формы COVID-19: Потеря вкуса, запаха и диарея 01

карантин (16729) COVID-19 (18611) коронавирус (17042) Голубовская Ольга (72)
+6
Вот и у меня такое в октябре было. И просто один день температура резко до 39 подскочила, до утра спала. Именно после этого потерял вкус и запах. На этом для меня этот очень страшный пандемический вирус и закончился. Вкус и запах вернулись в конце декабря. Если бы не потеря запаха и вкуса, предпочел бы в будущем заболеть короной, чем гриппом
14.01.2021 16:15 Ответить
+5
Голубовская, шо ты на диарею съехала? Давай продолжение про санитаров, которые с ног валятся, не успевают кислородные баллоны подносить, про больных, которые целыми палатами сами себя от кислорода отключают. чтобы побыстрее умереть, про драки за кислородные аппараты..
14.01.2021 16:18 Ответить
+5
Теперь на любые симптомы можно смело вешать COVID-19. Другие болезни резко кончились. Если у вас диарея срочно сдавайте тест😁.
14.01.2021 16:22 Ответить
щось думки цієї кралі стали дуже часто друкувати. мабуть формують суспільну думку про нового міністра
14.01.2021 16:15 Ответить
диарея это что ?
14.01.2021 16:15 Ответить
Срачка
14.01.2021 16:16 Ответить
а срачка это что ?
14.01.2021 16:16 Ответить
Швидка Настя
14.01.2021 16:17 Ответить
А ты в какой области дока? Чтобы понять, как тебе правильно объяснить симптом поноса.
14.01.2021 16:22 Ответить
Я відчуваю, що з початком карантину зовсім втратив смак. То я міг пообідати в кафе, а тепер жеру хотдоги.
14.01.2021 16:15 Ответить
смішно, і не смішно
14.01.2021 21:29 Ответить
Вот и у меня такое в октябре было. И просто один день температура резко до 39 подскочила, до утра спала. Именно после этого потерял вкус и запах. На этом для меня этот очень страшный пандемический вирус и закончился. Вкус и запах вернулись в конце декабря. Если бы не потеря запаха и вкуса, предпочел бы в будущем заболеть короной, чем гриппом
14.01.2021 16:15 Ответить
При гриппе тоже это все может пропасть, только однодневной температурой вряд ли обойдешься. Ну, и по стеночкам ходить с неделю.
14.01.2021 18:22 Ответить
в декабре так тоже было сначала у меня потом жена и сын..потеряли нюх..но вкус ощущали..и не было температуры..может потому что сразу стали пить фервекс. и много чая с варенья (малина ,смородина и т д) литрами...сатурация все время было в норме в пределах 97-99..ниже не опускалась Через неделю потихоньку нюх стал возвращаться..сначала стали слышать дезик и туалетную воду а потом уже и запах кофе с кофемашины..))) Анализы не сдавали..но все завразились от меня..а я принес с работы думал обычный ОРВИ
14.01.2021 18:24 Ответить
о епт два месяца. на святвечір вкус и запазх пропал///////\ что только в марте теперь почувствую текила или вискарь?
14.01.2021 20:57 Ответить
Начало возвращаться постепенно, через месяц минимально начал вкус и запах появляться, и через месяц наконец-то полностью все вернулось. Но думаю у каждого по разному.
Зато можно кушать все подряд и хорошо на еде сэкономить
14.01.2021 21:11 Ответить
согласен, хоть и грустно всё это
14.01.2021 21:30 Ответить
Голубовская, шо ты на диарею съехала? Давай продолжение про санитаров, которые с ног валятся, не успевают кислородные баллоны подносить, про больных, которые целыми палатами сами себя от кислорода отключают. чтобы побыстрее умереть, про драки за кислородные аппараты..
14.01.2021 16:18 Ответить
вы не подскажите где здесь туалет ?
14.01.2021 16:19 Ответить
Нашёл время!!!
14.01.2021 16:23 Ответить
А вам зачем?
14.01.2021 18:03 Ответить
Теперь на любые симптомы можно смело вешать COVID-19. Другие болезни резко кончились. Если у вас диарея срочно сдавайте тест😁.
14.01.2021 16:22 Ответить
Із власного досвіду. Пропав нюх (тільки різкий запах і то секунду відчував), солодке від солоного все таки відрізнити міг, діареї не було, але в добавок сильна слабкість і також сильна тошнота постійна + три доби температура від 37 до 38. В дружини аналогічно було (хворіли разом вдома).
14.01.2021 16:26 Ответить
Хворіли дружини і донька легкою формою, у мене ні температури і ніфіга - тільки слабкість і періодично дихалось важко. здав кров - антитіла і дохрена лейкоцитів. Схоже імунна система почала жерти сам організм. Ця болячка діє по-різному і направлено, думаю вірус виростили саме люди, в лабораторіях.
14.01.2021 16:33 Ответить
Дійсно по різному. Ще приклад. Син і невістка живуть окремо. Здавали тести два рази для впевненості. В сина немає у невістки є. Обидва рази. Симптоми у неї тільки нюха немає все решта як у здорової людини. Апетит хороший у обох...
14.01.2021 16:37 Ответить
Вірніше живуть окремо від нас, а не від один одного
14.01.2021 16:38 Ответить
Хороший апетит вбиває всі віруси. Будьте здоровими!
14.01.2021 16:39 Ответить
Дякую, взаємно
14.01.2021 20:21 Ответить
темп от 37.0 до 37.4 три дня. самых сраных дня, однако. запах только самый сильный, пару секунд чувс., вкус не восстанавливается пока, ем цыбулю как апельсин, на вкус как несладкое яблоко. с 6.01, сегодня 14е срака петарда ракета
14.01.2021 21:01 Ответить
ОК. Ну видите у каждого по разному... Выздоравливайте.
14.01.2021 21:13 Ответить
грипп. пцр из аптеки не показывает
14.01.2021 21:27 Ответить
анологічно, нюх на неділю - вперше в житті,темпер. десь дві неділі 37.5-38.5,легка задуха та слабкість 2 неділі,без проносу.Іжа -щось кисленьке...
14.01.2021 22:04 Ответить
Якщо у вас нема естетичного смаку, не відчуваєте запаху від зеленої влади і страждаєте словесною діареєю, то скоріш за все ви Голубовська. )))
14.01.2021 16:29 Ответить
Втрата запаху і діарея - так не буває.
14.01.2021 16:36 Ответить
бывает...привыкание.вон зелебобикам свое не смердыть
14.01.2021 16:59 Ответить
З самого початку незалежності ми демонструємо повну втрату політичних нюху і смаку,за весь час не обравши жодного гідного,чесного,розумного і по справжньому народного президента...І при цьому страшенна словесна діарея у можновладців усіх рівнів...Ми хвора нація?..Якщо так,то які ліки,яка вакцина нам допоможе?..
14.01.2021 16:42 Ответить
вот как раз не согласен. если Ющенко оказался подлецом и пид!@ром, то Порошенко оказался величайшим украинским президентом, на уровне Мазепы, Выговського, Орлика, Петлюры и Бандеры.
14.01.2021 21:46 Ответить
Хто п'є воду з під крану? Підійміть хвостики. Може вона вже дійсно солодка.
14.01.2021 16:46 Ответить
Очень легкая форма - потеря вкуса, потеря запаха и, сорри за мой французский, понос.
14.01.2021 17:14 Ответить
Гугл год назад все эти симптомы обозначил.... Проснулися)
14.01.2021 17:20 Ответить
в апреле 2020 сказали мужчина вы здоровы, не было у вас короновируса, а я в январе 2020 от гриппа ********* чуть ласты не склеил дышать не мог, думаю еще ****@ли блин год от года грипп все убийственен
14.01.2021 21:25 Ответить
" Врач - инфекционист " - заработала себе пиар . О ней услышали . ))
14.01.2021 18:05 Ответить
А мне вот водка кажется сладкой. Коронавирус?
14.01.2021 20:14 Ответить
 
 