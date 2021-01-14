Россия хочет подать заявку на регистрацию в ЕС своей вакцины от коронавируса. Sputnik V до сих пор не прошел сертификацию

Российская Федерация подаст официальную заявку на регистрацию своей вакцины против коронавируса "Sputnik V" в Европейском союзе. Это будет сделано в феврале.

Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, вскоре будут опубликованы результаты экспертной оценки вакцины от коронавируса, которые продемонстрируют ее высокую эффективность. Дмитриев добавил, что вакцину "Спутник V" будут производить в семи странах.

По словам главы фонда, в январе регулирующие органы девяти стран должны принять вакцину для использования.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что на оккупированных территориях прививку российской вакциной "Cпутник V" предлагают "бюджетникам", однако те отказываются от нее.

Напомним, президент РФ Владимир Путин решил прививать россиян несертифицированной вакциной от COVID-19. В то же время сам Путин в настоящий момент не вакцинировался российской вакциной. Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление пресс-секретара президента России Дмитрия Пескова ранее писал, что президент России Владимир Путин не может быть привит российской вакциной от коронавируса, поскольку она еще не сертифицирована, а глава государства не может быть добровольцем.

Также сообщалось, что более 400 тысяч российских военных пройдут вакцинацию от коронавируса.