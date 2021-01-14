Россия хочет подать заявку на регистрацию в ЕС своей вакцины от коронавируса. Sputnik V до сих пор не прошел сертификацию
Российская Федерация подаст официальную заявку на регистрацию своей вакцины против коронавируса "Sputnik V" в Европейском союзе. Это будет сделано в феврале.
Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, вскоре будут опубликованы результаты экспертной оценки вакцины от коронавируса, которые продемонстрируют ее высокую эффективность. Дмитриев добавил, что вакцину "Спутник V" будут производить в семи странах.
По словам главы фонда, в январе регулирующие органы девяти стран должны принять вакцину для использования.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что на оккупированных территориях прививку российской вакциной "Cпутник V" предлагают "бюджетникам", однако те отказываются от нее.
Напомним, президент РФ Владимир Путин решил прививать россиян несертифицированной вакциной от COVID-19. В то же время сам Путин в настоящий момент не вакцинировался российской вакциной. Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление пресс-секретара президента России Дмитрия Пескова ранее писал, что президент России Владимир Путин не может быть привит российской вакциной от коронавируса, поскольку она еще не сертифицирована, а глава государства не может быть добровольцем.
Также сообщалось, что более 400 тысяч российских военных пройдут вакцинацию от коронавируса.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
@eternalrailway
· 42 хв
Сьогодні прийшли відповіді на численні депутатсьеі звернення. Виявилось, що виродок ********* вручну зупиняв заявки на нормальні західні вакцини і тупо вручному режимі зробив все, щоб нам привезли китайський фізрозчин. Ця потвора таки сяде.
Умные люди в Украине, никогда расейскими вакцинами не прививались в т.ч. до 14, а использовали например французкие вакцины...
Машину я кстати заправляю Shell V-Power Diesel - он родом из Европы
П.С.: цей дизель максимум з Мозирського НПЗ і виготовлений з нафти агресора, ніхто в Україну дизель з Європи не везе, бо при ціні у них 1,5 євро/л він тут буде золотий до 80 грн/л, бадяжать його на Кременчужському НПЗ коломойша з завезеної конторобандою, або з порушенням митних правил знову ж таки з нафти країни - агресора
П.с.: скільки українців вбили німецькі солдати? про те задницю возити на мерсі чи фольці ти не проти
Хто зруйнував Донбас ?
Хто збиває цивільні літаки ?
Хто травить людей "новічком" ?
І хто сує своє рило у інші крїни ?
Відповідь всі знають.
ПТН ПНХ !!!
ну а потім "прєдлагаєт руку і сердце ".
не дозволю своїм рідним і друзям з України труїтися ВОРОЖОЮ НЕДОВАКЦИНОЮ !
Так-шо гуляй ФЄДЯ !