РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8986 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 093 31

Россия хочет подать заявку на регистрацию в ЕС своей вакцины от коронавируса. Sputnik V до сих пор не прошел сертификацию

Россия хочет подать заявку на регистрацию в ЕС своей вакцины от коронавируса. Sputnik V до сих пор не прошел сертификацию

Российская Федерация подаст официальную заявку на регистрацию своей вакцины против коронавируса "Sputnik V" в Европейском союзе. Это будет сделано в феврале.

Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, вскоре будут опубликованы результаты экспертной оценки вакцины от коронавируса, которые продемонстрируют ее высокую эффективность. Дмитриев добавил, что вакцину "Спутник V" будут производить в семи странах.

По словам главы фонда, в январе регулирующие органы девяти стран должны принять вакцину для использования.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что на оккупированных территориях прививку российской вакциной "Cпутник V" предлагают "бюджетникам", однако те отказываются от нее. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В России запретили использовать американскую вакцину Pfizer

Напомним, президент РФ Владимир Путин решил прививать россиян несертифицированной вакциной от COVID-19. В то же время сам Путин в настоящий момент не вакцинировался российской вакциной. Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление пресс-секретара президента России Дмитрия Пескова ранее писал, что президент России Владимир Путин не может быть привит российской вакциной от коронавируса, поскольку она еще не сертифицирована, а глава государства не может быть добровольцем.

Также сообщалось, что более 400 тысяч российских военных пройдут вакцинацию от коронавируса.  

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) россия (97378) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Але першою країною, яка мусить легалізувати "Новічок".... ойййй, "Sputnik V" - має бути Україна. Саме про це вчора домовлялися Козак з д'Єрмаком.
показать весь комментарий
14.01.2021 16:38 Ответить
+4
Кацапский Sputnik V , - это Нордстрим -2 в миниатюре .
показать весь комментарий
14.01.2021 16:45 Ответить
+4
Кремлівська гопота спочатку повибиває зуби,згвалтує,все обригає і обісцить ,
ну а потім "прєдлагаєт руку і сердце ".
показать весь комментарий
14.01.2021 17:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Herman Aksom

@eternalrailway

· 42 хв

Сьогодні прийшли відповіді на численні депутатсьеі звернення. Виявилось, що виродок ********* вручну зупиняв заявки на нормальні західні вакцини і тупо вручному режимі зробив все, щоб нам привезли китайський фізрозчин. Ця потвора таки сяде.
показать весь комментарий
14.01.2021 16:36 Ответить
А новичок они зарегистрировать не хотят?
показать весь комментарий
14.01.2021 17:20 Ответить
Але першою країною, яка мусить легалізувати "Новічок".... ойййй, "Sputnik V" - має бути Україна. Саме про це вчора домовлялися Козак з д'Єрмаком.
показать весь комментарий
14.01.2021 16:38 Ответить
Не ври,Спутник уже вводят в России, Аргентине, Индонезии и Беларуси. Ты и твои дети до 14 го вакцинами прививался из России и мутантом не стал, впрочем наверное по мозгам всё-таки бомбануло.Машину российским дизелем или бензином заправлять не тошно? , или российский газ купленный у словаков, разбавленный азотом местными витренками из принципа не используешь?
показать весь комментарий
14.01.2021 16:59 Ответить
После того, как вы продали газ словакам он перестал быть росийским, но если вы хотите отследить первоисточник, то боюсь, изначально он тоже не был росийским - этот газ существовал за долго до вашего появления, вы его просто наковыряли из земли....(то же самое касается и нефти с ее производными)
Умные люди в Украине, никогда расейскими вакцинами не прививались в т.ч. до 14, а использовали например французкие вакцины...
Машину я кстати заправляю Shell V-Power Diesel - он родом из Европы
показать весь комментарий
14.01.2021 17:10 Ответить
Отапливаюсь кстати пеллетами из лузги
показать весь комментарий
14.01.2021 17:12 Ответить
)) ти напевно народився на Марсі, бо першу російську вакцину БЦЖ робили усім народженим в Україні.
П.С.: цей дизель максимум з Мозирського НПЗ і виготовлений з нафти агресора, ніхто в Україну дизель з Європи не везе, бо при ціні у них 1,5 євро/л він тут буде золотий до 80 грн/л, бадяжать його на Кременчужському НПЗ коломойша з завезеної конторобандою, або з порушенням митних правил знову ж таки з нафти країни - агресора
показать весь комментарий
14.01.2021 17:17 Ответить
ФЄДЯ ! Не палися ! А краще сам кремлівською отрутой уколися !
показать весь комментарий
14.01.2021 17:52 Ответить
Россия хочет подать заявку на регистрацию в ЕС своей вакцины от коронавируса. Sputnik V до сих пор не прошел сертификацию - Цензор.НЕТ 4965
показать весь комментарий
14.01.2021 16:42 Ответить
фуфловакцина...одним словом...
показать весь комментарий
14.01.2021 16:44 Ответить
Носятся со своим Спутником, как дурень с писаной торбой.. Никак не найдут, кому его впарить.
показать весь комментарий
14.01.2021 16:45 Ответить
Кацапский Sputnik V , - это Нордстрим -2 в миниатюре .
показать весь комментарий
14.01.2021 16:45 Ответить
Китайская вакцина тоже не прошла сертификацию, даже больше- третий этап исследований( побочные эффекты при использовании у людей) но мы ее, тем не менее, будем закупать
показать весь комментарий
14.01.2021 16:52 Ответить
Скільки українців вбили китайські солдати? А руські? Так ото ж.
показать весь комментарий
14.01.2021 17:04 Ответить
Тобто до випробування на собі китайської вакцини ти готовий?
П.с.: скільки українців вбили німецькі солдати? про те задницю возити на мерсі чи фольці ти не проти
показать весь комментарий
14.01.2021 17:10 Ответить
Фєдя ! Хто спи*див КРИМ ?
Хто зруйнував Донбас ?
Хто збиває цивільні літаки ?
Хто травить людей "новічком" ?
І хто сує своє рило у інші крїни ?

Відповідь всі знають.

ПТН ПНХ !!!
показать весь комментарий
14.01.2021 18:14 Ответить
Tut i darom takoju vakcinu nikto nevazmiot.ES i tak uze zakupili dva raza bolse cem nado vakcini
показать весь комментарий
14.01.2021 16:54 Ответить
Закупили впрок это точно, но нам то что из того?нам на АлиЭкспресс заказали, да и то 600к доз двухкомпонентной вакцины, тоесть только для 300 000 населения. Вот Китай и испытает на нас, кстати , что то о вакцинации Синоваком в Китае не слышно)))
показать весь комментарий
14.01.2021 17:02 Ответить
kKtaj piset sto u nix 9 milionov prosli vakcinaciju.Kak ponimaju etoj vakcinoj.
показать весь комментарий
14.01.2021 17:14 Ответить
А от Бразильські вчені пишуть про ефективність в 50 %китайської вакцини, до речі читав в профільному журналі, що в розробці вакцини від АстаЗенека брав участь і російський інститут вірусології Гамалії, однак британці , не дивлячись на відносини з Росією прививаються цією вакциною.
показать весь комментарий
14.01.2021 17:21 Ответить
Vot u nas kak piset sto nasix zaboleli 79 vraca posle prilivok pfizer.Tut vsego 4500 vracej v toj klinike zdelali ukoli.Teper kak raz probujet vijasnit,mozet oni pered tem byli bolni ili malo vremeni bylo stob rabotala vakcina.Im zdelali ukoli gde to 27 dekabria
показать весь комментарий
14.01.2021 17:26 Ответить
Tut vijanejet no govorit sto odnogo ukola vydymo malo,nado dvux.Bolse informaciji dast poznej
показать весь комментарий
14.01.2021 17:31 Ответить
tut ne vakcina ploxaja verojatno vsego oni uze boleli pered tem no sami etogo necustvovali
показать весь комментарий
14.01.2021 17:43 Ответить
Ну если у вас заболели 79 врача. То я думаю вам нужно привится спутником и будет вам счастье.
показать весь комментарий
14.01.2021 20:32 Ответить
mi takoje nezakupajem i kitajskaja takze
показать весь комментарий
14.01.2021 20:43 Ответить
ФЄДЯ ! Та нікому не всрався твій "новий спутнік" ! Не палися !
показать весь комментарий
14.01.2021 18:17 Ответить
Кремлівська гопота спочатку повибиває зуби,згвалтує,все обригає і обісцить ,
ну а потім "прєдлагаєт руку і сердце ".
показать весь комментарий
14.01.2021 17:02 Ответить
Ты уже в Германии привился? Или приедешь в Украину за Синоваком? Так как наши властьимущие выбили зубы, изнасиловали, обблевали, обосцали и опустили украинский народ, так и россиянам не снилось
показать весь комментарий
14.01.2021 17:06 Ответить
Ще ні,але обов"язково Pfizer , Moderna,Astra Zeneca...але !!! Ні в жодному жоднісінькому разі

не дозволю своїм рідним і друзям з України труїтися ВОРОЖОЮ НЕДОВАКЦИНОЮ !
Так-шо гуляй ФЄДЯ !
показать весь комментарий
14.01.2021 17:48 Ответить
Там такий навар на горизонті, що будуть глотки розривати і підкилимну боротьбу влаштовувати. Так, наприклад, якщо Україна закупить вакцину по 500 грн, то фармкорпорація отримає приблизно 1 млрд.доларів прибутку
показать весь комментарий
14.01.2021 17:04 Ответить
А противоядие потом зарегистрируют?
показать весь комментарий
14.01.2021 19:25 Ответить
 
 