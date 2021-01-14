РУС
В Нагорном Карабахе и Армения, и Азербайджан применяли оружие против мирного населения, - Amnesty International

Amnesty International заявляет о незаконном использовании оружия обеими сторонами конфликта в Нагорном Карабахе против гражданского населения.

Об этом говорится в докладе Amnesty International

"Многократное использование неточного и неизбирательного оружия в конфликте, включая кассетные бомбы и взрывоопасное оружие с масштабными последствиями в жилых районах, является нарушением международного права. Это оружие убило и ранило многих и разрушило дома и важную инфраструктуру", - утверждают авторы доклада.

Всего в 44-дневном конфликте погибли как минимум 146 гражданских лиц, в том числе несколько детей и пожилых людей.

Читайте на Цензор.НЕТ: Алиев пригрозил Армении "железным кулаком", если ее официальные лица посетят Карабах без разрешения Баку

"Применяя это неточное и смертоносное оружие вблизи гражданских районов, вооруженные силы Армении и Азербайджана продемонстрировали пренебрежение к человеческой жизни", - заявила эксперт по Восточной Европе и Центральной Азии в Amnesty International Мари Струтерс.

По ее словам, исследование показало "неизбирательный и непропорциональный" характер нападений с обеих сторон, факты убийства и ранения гражданских лиц и повреждения гражданских объектов. Были осуществлены неоднократные нападения на жилые районы вдали от линий фронта, вблизи которых часто не было военных целей.

Также на Цензор.НЕТ: Через территорию Азербайджана построят железную дорогу из России в Армению, - Алиев

"Армения и Азербайджан должны немедленно начать беспристрастное расследование использования тяжелого взрывного оружия их вооруженными силами в жилых районах. Учитывая текущую разработку соглашений о безопасности со стороны армянских и азербайджанских лидеров, важно, чтобы виновные в этих атаках были быстро привлечены к ответственности, а жертвы получили компенсацию", - заявила Струтерс.

+8
Эти "миротворческие" и "правозащитные" конторы вызывают всё меньше и меньше доверия, своей немощью и альтернативной точкой зрения на реальность
14.01.2021 16:43 Ответить
+6
Пример Конго, Либерии, Сьерра-Лионе, Мозамбика, Судана и Руанды, говорит только об одном: замороженный конфликт ни к чему хорошему не приводит.
С вероятностью 100% это затишье перед новой, куда более страшной и кровавой войной.
Когда прекращаются активные военные военные действия, все эти пацифисты начинают кричать на весь мир, какие они молодцы и какую отличную работу они провели.
А через несколько лет, когда все стороны получив передышку, перевооружились, набрали пополнение начинаются новые, куда более страшные конфликты.
14.01.2021 16:53 Ответить
+6
При одной бомбардировке в Сирии больниц , школ или рынков гибло не меньше людей в том числе детей. Интересно узнать организовала ли Россия расследование этих событий?
Вообще это любимый приём євроструктур: обе стороны нарушают. И не важнл кто начал, а кто ответил. Таких примеров в войне меж Украиной и Россией море. Те нас обстреливают, а мы ответили: в итоге обои виноваты, а не начавший обстрел.
14.01.2021 16:56 Ответить
бо це війна.
якісь тупі чи що в тій емнесті
14.01.2021 16:40 Ответить
хрюцькі юдеї або вірмени-жабоїди
14.01.2021 16:58 Ответить
Эти "миротворческие" и "правозащитные" конторы вызывают всё меньше и меньше доверия, своей немощью и альтернативной точкой зрения на реальность
14.01.2021 16:43 Ответить
Скажи своим начальникам, бот, что "многократное использование неточного и неизбирательного оружия в конфликте, включая кассетные бомбы и взрывоопасное оружие с масштабными последствиями в жилых районах" не является альтернативной точкой зрения, а есть в чистом виде изложением фактов, которые признаёт даже самый большой твой начальник.
14.01.2021 17:04 Ответить
Я, как бот, не совсем понимаю термины "многократность использования" , "неточное и неизбирательное оружие", "взрывоопасное оружие", степень "масштабности последствий". Зато словоблудия и попытки поиграть на эмоциях людей предостаточно
14.01.2021 18:32 Ответить
Упалчленцы Долбасса тоже под мирное население косили и косят. Шахтеры да комбайнеры Почему эта Amnesty International молчала когда кацапы Мариуполь и Краматорск ракетами обстреливали?
14.01.2021 16:45 Ответить
потому что они предъявляют претензии только той стороне которой можно их предъявить. В случае "шахтеров", кому они предъявят - "на деревню дедушке"?
Так же они и в Афганистане - предъявляют только США, а бородатым - ничего, куда им предъявлять если там нет официальной стороны?
14.01.2021 16:56 Ответить
а откель у "шлюжтеров" Торнадо?
14.01.2021 17:21 Ответить
Вопрос не ко мне, спроси у Амнести, почему их этот вопрос не интересует.
14.01.2021 18:03 Ответить
Так завжди було, є і буде..
Хто не заховався-сам і винуватий...
14.01.2021 16:47 Ответить
під час війни куля не розбирає, де "мирний" а де комбатант. Тим більше, не розбирає цього снаряд.
14.01.2021 16:48 Ответить
Пример Конго, Либерии, Сьерра-Лионе, Мозамбика, Судана и Руанды, говорит только об одном: замороженный конфликт ни к чему хорошему не приводит.
С вероятностью 100% это затишье перед новой, куда более страшной и кровавой войной.
Когда прекращаются активные военные военные действия, все эти пацифисты начинают кричать на весь мир, какие они молодцы и какую отличную работу они провели.
А через несколько лет, когда все стороны получив передышку, перевооружились, набрали пополнение начинаются новые, куда более страшные конфликты.
14.01.2021 16:53 Ответить
При одной бомбардировке в Сирии больниц , школ или рынков гибло не меньше людей в том числе детей. Интересно узнать организовала ли Россия расследование этих событий?
Вообще это любимый приём євроструктур: обе стороны нарушают. И не важнл кто начал, а кто ответил. Таких примеров в войне меж Украиной и Россией море. Те нас обстреливают, а мы ответили: в итоге обои виноваты, а не начавший обстрел.
14.01.2021 16:56 Ответить
Їм же давали 30 років щоб питання вирішити, вони все профукали, а зараз повилазили з нір і замітили порушення.
14.01.2021 16:58 Ответить
Якщо є конфлікт то їм платять зарплату за розслідування ,конфлікт щез розслідувати нічого зря плати німа - за 30років привикли до шари (мінські домовленості ні х неробили взагалі) і думають що навколо всі ідіоти.
14.01.2021 17:12 Ответить
С появлением дальней артиллерии жертвы среди мирных граждан стали нормой практически в любой войне.Разве что кроме морских боев.
14.01.2021 17:53 Ответить
Звичайно,бо це і є метою війни.
14.01.2021 18:27 Ответить
"Amnesty International заявляет о незаконном использовании оружия обеими сторонами конфликта в Нагорном Карабахе против гражданского населения."
Интересно, а в военном конфликте вообще может быть такое понятие как незаконное применение оружия? Оружие это вообще-то инструмент ведения военного конфликта. И говорить о законности или незаконности его применения нет никакого смысла. Равно как и говорить, что было применено против гражданского населения (если конечно речь не идет о преднамеренных расстрелах гражданского населения). Просто гражданское население оказалось или в зоне или вблизи зоны военного конфликта. В любом случае, когда ведутся на территории военные действия, то больше всех страдает именно гражданское население, т.к. оно менее всего подготовлено к соответствующему поведению в зоне конфликта. И сама зона конфликта является зоной крайне повышенной опасности для здоровья и жизни любого кто в ней или около нее находится.
14.01.2021 19:07 Ответить
читаю и понимаю, насколько Amnesty International бесполезная организация.
14.01.2021 19:13 Ответить
В АхырБахе(Конец Смотрящего)= Карабахе в последнее время жило где то 65тыс.АРАБОХАЙЕВ(эрмэн?-ворованное слово)Это-в основном военные с семьями из окупированного Иреванского ханства и переселенные туда( за последние 5 лет) из Сирии и Ирака с семьями боевики.Их последние несколько лет Одербэйджан предупреждали -проваливать,ато наказание.Сейчас Кремль захватчиков хочет обмена земель Одэрбэйджана на земли Одэрбэйджана.Вместо возвращения Иреванского ханства(1863г.переп.99%одэры) Кремль на нашей земле дороги шириной по 5км(??16% Лачинского района) решил строить и отнять хочет "Деревню Императора Ганория(Ган Эри-Кровей муж)" -ГанКэнди.Хорошо сказанно в суперклипе одэрском(азэрском) "Огонь" -"Что терпит страна Огней и что творится в этом мире.Мир перевернулся-Плюют на справедливость и честность.Приди ненависть и ОГОНЬ ПО ВСЕМ!!!"
14.01.2021 20:12 Ответить
если кадры, на которых азер спецназовец-психопат армянскому безоружному старику горло перерезает. просто так, для разлечения.
15.01.2021 04:29 Ответить
 
 