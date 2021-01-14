В Нагорном Карабахе и Армения, и Азербайджан применяли оружие против мирного населения, - Amnesty International
Amnesty International заявляет о незаконном использовании оружия обеими сторонами конфликта в Нагорном Карабахе против гражданского населения.
Об этом говорится в докладе Amnesty International, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Многократное использование неточного и неизбирательного оружия в конфликте, включая кассетные бомбы и взрывоопасное оружие с масштабными последствиями в жилых районах, является нарушением международного права. Это оружие убило и ранило многих и разрушило дома и важную инфраструктуру", - утверждают авторы доклада.
Всего в 44-дневном конфликте погибли как минимум 146 гражданских лиц, в том числе несколько детей и пожилых людей.
"Применяя это неточное и смертоносное оружие вблизи гражданских районов, вооруженные силы Армении и Азербайджана продемонстрировали пренебрежение к человеческой жизни", - заявила эксперт по Восточной Европе и Центральной Азии в Amnesty International Мари Струтерс.
По ее словам, исследование показало "неизбирательный и непропорциональный" характер нападений с обеих сторон, факты убийства и ранения гражданских лиц и повреждения гражданских объектов. Были осуществлены неоднократные нападения на жилые районы вдали от линий фронта, вблизи которых часто не было военных целей.
"Армения и Азербайджан должны немедленно начать беспристрастное расследование использования тяжелого взрывного оружия их вооруженными силами в жилых районах. Учитывая текущую разработку соглашений о безопасности со стороны армянских и азербайджанских лидеров, важно, чтобы виновные в этих атаках были быстро привлечены к ответственности, а жертвы получили компенсацию", - заявила Струтерс.
якісь тупі чи що в тій емнесті
Так же они и в Афганистане - предъявляют только США, а бородатым - ничего, куда им предъявлять если там нет официальной стороны?
Хто не заховався-сам і винуватий...
С вероятностью 100% это затишье перед новой, куда более страшной и кровавой войной.
Когда прекращаются активные военные военные действия, все эти пацифисты начинают кричать на весь мир, какие они молодцы и какую отличную работу они провели.
А через несколько лет, когда все стороны получив передышку, перевооружились, набрали пополнение начинаются новые, куда более страшные конфликты.
Вообще это любимый приём євроструктур: обе стороны нарушают. И не важнл кто начал, а кто ответил. Таких примеров в войне меж Украиной и Россией море. Те нас обстреливают, а мы ответили: в итоге обои виноваты, а не начавший обстрел.
Интересно, а в военном конфликте вообще может быть такое понятие как незаконное применение оружия? Оружие это вообще-то инструмент ведения военного конфликта. И говорить о законности или незаконности его применения нет никакого смысла. Равно как и говорить, что было применено против гражданского населения (если конечно речь не идет о преднамеренных расстрелах гражданского населения). Просто гражданское население оказалось или в зоне или вблизи зоны военного конфликта. В любом случае, когда ведутся на территории военные действия, то больше всех страдает именно гражданское население, т.к. оно менее всего подготовлено к соответствующему поведению в зоне конфликта. И сама зона конфликта является зоной крайне повышенной опасности для здоровья и жизни любого кто в ней или около нее находится.