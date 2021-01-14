В Нагорном Карабахе и Армения, и Азербайджан применяли оружие против мирного населения, - Amnesty International

Amnesty International заявляет о незаконном использовании оружия обеими сторонами конфликта в Нагорном Карабахе против гражданского населения.

Об этом говорится в докладе Amnesty International, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Многократное использование неточного и неизбирательного оружия в конфликте, включая кассетные бомбы и взрывоопасное оружие с масштабными последствиями в жилых районах, является нарушением международного права. Это оружие убило и ранило многих и разрушило дома и важную инфраструктуру", - утверждают авторы доклада.

Всего в 44-дневном конфликте погибли как минимум 146 гражданских лиц, в том числе несколько детей и пожилых людей.

Читайте на Цензор.НЕТ: Алиев пригрозил Армении "железным кулаком", если ее официальные лица посетят Карабах без разрешения Баку

"Применяя это неточное и смертоносное оружие вблизи гражданских районов, вооруженные силы Армении и Азербайджана продемонстрировали пренебрежение к человеческой жизни", - заявила эксперт по Восточной Европе и Центральной Азии в Amnesty International Мари Струтерс.

По ее словам, исследование показало "неизбирательный и непропорциональный" характер нападений с обеих сторон, факты убийства и ранения гражданских лиц и повреждения гражданских объектов. Были осуществлены неоднократные нападения на жилые районы вдали от линий фронта, вблизи которых часто не было военных целей.

Также на Цензор.НЕТ: Через территорию Азербайджана построят железную дорогу из России в Армению, - Алиев

"Армения и Азербайджан должны немедленно начать беспристрастное расследование использования тяжелого взрывного оружия их вооруженными силами в жилых районах. Учитывая текущую разработку соглашений о безопасности со стороны армянских и азербайджанских лидеров, важно, чтобы виновные в этих атаках были быстро привлечены к ответственности, а жертвы получили компенсацию", - заявила Струтерс.