"Минимальная заработная плата в Украине больше, чем в России и Беларуси", - Немчинов. ИНФОГРАФИКА

Самый большой рост "минималки" был зафиксирован именно в Украине: с 1 января 2021 "чистая" минимальная заработная плата выросла на целых 27% по сравнению с прошлым годом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

"Прочитал исследования команды Picodi.com, где можно проследить как изменилась минимальная зарплата в 2021 году в нескольких десятках стран мира. Так, в исследовании было проанализировано 56 стран, в которых существует установленная правительством минимальная заработная плата", - рассказал министр.

Например, в некоторых странах минимальная оплата труда не подлежит налогообложению (Филиппины, Гонконг). Однако в большинстве стран разница между "чистой" и "грязной" зарплатами составляет от пары до нескольких десятков процентов. Поэтому в исследовании были рассмотрены суммы нетто, то есть те деньги, которые работник реально получает на руки.

"Минимальная заработная плата в Украине больше, чем в России и Беларуси. ... Кстати, треть исследуемых стран не решились повышать минимальную оплату труда с января 2021 года. Среди них Армения, Азербайджан, Эстония и США, где федеральная ставка не менялась с 2009 года. Самый большой рост "минималки" был зафиксирован именно в Украине: с 1 января 2021 "чистая" минимальная заработная плата выросла на целых 27% по сравнению с прошлым годом (4 830 грн. против 3 802 грн.). Это 1 место среди 56 стран мира", - отметил Немчинов.

В Германии минимальная зарплата выросла на 1,5%, в Польше на 9,8%, а в Беларуси на 6,7%. Второй год подряд Казахстан занимает последнюю строчку.

