"Минимальная заработная плата в Украине больше, чем в России и Беларуси", - Немчинов. ИНФОГРАФИКА

"Минимальная заработная плата в Украине больше, чем в России и Беларуси", - Немчинов. ИНФОГРАФИКА

Самый большой рост "минималки" был зафиксирован именно в Украине: с 1 января 2021 "чистая" минимальная заработная плата выросла на целых 27% по сравнению с прошлым годом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

"Прочитал исследования команды Picodi.com, где можно проследить как изменилась минимальная зарплата в 2021 году в нескольких десятках стран мира. Так, в исследовании было проанализировано 56 стран, в которых существует установленная правительством минимальная заработная плата", - рассказал министр.

Например, в некоторых странах минимальная оплата труда не подлежит налогообложению (Филиппины, Гонконг). Однако в большинстве стран разница между "чистой" и "грязной" зарплатами составляет от пары до нескольких десятков процентов. Поэтому в исследовании были рассмотрены суммы нетто, то есть те деньги, которые работник реально получает на руки.

"Минимальная заработная плата в Украине больше, чем в России и Беларуси. ... Кстати, треть исследуемых стран не решились повышать минимальную оплату труда с января 2021 года. Среди них Армения, Азербайджан, Эстония и США, где федеральная ставка не менялась с 2009 года. Самый большой рост "минималки" был зафиксирован именно в Украине: с 1 января 2021 "чистая" минимальная заработная плата выросла на целых 27% по сравнению с прошлым годом (4 830 грн. против 3 802 грн.). Это 1 место среди 56 стран мира", - отметил Немчинов.

В Германии минимальная зарплата выросла на 1,5%, в Польше на 9,8%, а в Беларуси на 6,7%. Второй год подряд Казахстан занимает последнюю строчку.

Минимальная заработная плата в Украине больше, чем в России и Беларуси, - Немчинов 01

+13
Даже в Албании больше, чем у нас. Ганьба, что тут скажешь
14.01.2021 16:51 Ответить
+13
Нашли чем хватстаться!
Больше чем в картоплестане и рашке......
Мне милее сравнение с США, Германией, Англией....
14.01.2021 16:56 Ответить
+10
С минималки держава налоги берет, куда интереснее прожиточный минимум, на который максимум что можно оплатить коммуналку в 2-х комнатной хрущевке, а на еду и остальное уже не остается...
14.01.2021 17:01 Ответить
Ничего не понимаю, сижу на пенсии, а получается как на двух работах работаю.
14.01.2021 17:21 Ответить
Как? Как ты угадал про телефон?
14.01.2021 17:40 Ответить
Ну раз так пойду завтра на работу устраиваться, на Буковель зарабатывать))
14.01.2021 17:22 Ответить
зато газ по ринковій ціні
14.01.2021 17:23 Ответить
кдє мінімальная кітайская зарплата?! бєларуссам уже сказалі што ні нада завідавать но завідиваніє кітайцам ніхто ж нє атмінял!
14.01.2021 17:24 Ответить
И только одни прут сюда на заработки - может угадаеш кто ?
14.01.2021 17:25 Ответить
русскіє...русская рєчь слишна павсюду...
14.01.2021 17:27 Ответить
слуги народа
14.01.2021 17:27 Ответить
и шо вы поэтому резко тарифы повысили? 171 доллар говоришь? в трубочку я бы свернул эти 171 доллар и вам бы жабы зеленые в ж..... забил шо б голова не шаталась!!
14.01.2021 17:29 Ответить
А может мы и Зимбабве обскакали?
14.01.2021 17:44 Ответить
По крайней мере по Германии -- брэхня.
...облом доказывать, но поверьте мне... -- тут понятие "чистая ЗП" -- очень сильно растяжимое -- в разы.

В зависимости от класса подоходного налога.

И 1645 евро, никак не равны 1486 доллярам...
-- бред...
14.01.2021 17:45 Ответить
расскажите "министру", что в Украине "минимальную" зарплату получает БОЛЬШИНСТВО РАБОТАЮЩИХ, в то время как в Беларуси и расисе "минималку" получает меньшенство людей.
14.01.2021 17:46 Ответить
ну минималка в этих странах имеет несколько другое назначение, размеры штрафов и прочие услуги на них опираются.
показать весь комментарий
Тебе стыдно за убитых вами украинцев?
показать весь комментарий
причем тут в этой теме ?
будет тема про погибших, там и поговорим.

а так я бы не начинал АТО и крови бы небыло.
14.01.2021 20:43 Ответить
Ок.Пошли в тему про украиских раненых солдат.Найдешь?
показать весь комментарий
у нас(в Украине) "минимальная зарплата" - фискальный налог на бизнес и граждан.ничего больше.
показать весь комментарий
Ау?Или про картошку прикольней поговорить?
показать весь комментарий
ты можеш догнать и перегнать даже Люксимбург и сделать среднюю зп 3000 евро но сделав комуналку 2950 люди все равно будут нищими. називай остаток на кармане после оплаты всех щетов. и тогда оуеют усе вместе с тобой. и не нужно доходы ренатки делить на всех
показать весь комментарий
14.01.2021 17:55 Ответить
В нас мінімалка на рівні Тайланду... А в Тайланд всі їдуть знайти собі дешевих повій. Отже економічна ситуація в Україні приблизно однакова з Тайландом, то і з повіями ситуація має бути однакова. Дякуємо нашому найвеличнішому Зеленському, за те, що в нас рівень життя як в Тайланд і
14.01.2021 18:07 Ответить
Успєхістан взагалі 57 баксів!! Як там взагалі на мінімалку вижити?!!
показать весь комментарий
Ви мене заінтригували. Порахував скільки коммуналка поєї квартири обійшлася б в Узбекістані. Вийшло у Ташкенті 21,8 єврів проти 94 що заплатив у нас. http://ek.uz/ru/fees/calculator Перевірте самі. Мінімальна зарплатня там зараз 49,88 єврів та мінімальна пенсія 34,27 єврів. Так гірше вони живуть ніж ми - рахуйте самі.Враховуючи що у нас мінімальна зарплатня стала 176 єврів та мінімальна пенсія 70 єврів.Ціни па продукти та послуги у них також нижчі ніж у нас.
показать весь комментарий
Ну давайте почнемо з того що в Ташкенті мабуть ніхто не піде працювати за "мінімалку", як і в Києві. Думаю порівнювати треба якісь невеликі провінційні містечка.
показать весь комментарий
Та з чого не починай, а дуже сильно не буде відрізнятись. Я Вам дав посилання на калькулятор. Можете обрати будь який там регіон і перерахувати. В чому питання. Якщо взяти цыни наприклад на яловичину, то вирізка там коштує 3,88 єврів (в Ташкенті) проти 4,99 у нас за кіло. Різниця в 1 євро.
показать весь комментарий
Вот именно, когда будет равенство что села, что города по зарплатам, тогда и пишите, как в нормальных странах. Брать зарплату Киева и равнять с рашинской глубинкой, как минимум не этично.
показать весь комментарий
А с Германией никакой ошибочки нет? С 2015 года по текущий год там была зарплата 8,50 евро в час. С 2021года стала 9,50 евро в час. Как-то никак не 1,5% вроде, а 10,5%. И как по мне то лучше бы германская зарплата 1495 евро в месяц выросла до 1672 евро чем наша зарплата с 4723 грн (139 евро) до 6000грн (176 евро). Ну просто супер повышение учитывая что я к примеру только за квартиру заплатил 3200 грн или 94 евро. На остальное, живи и ни в чем себе не отказывай.
показать весь комментарий
А какой у вас метраж на 94 евро....для понимания.Это реально не мало.
показать весь комментарий
Трешка 64 квадрата в блочном доме, сданном в эксплуатацию в 1995 году. Это за все услуги ЖКХ насчитали. Из которых само отопление составило порядка 2000 с копейками гривен. На доме стоит общий счетчик тепла. Дом 144 квартирный 9-ть этажей, два подъезда ОСББ. И да - горячую воду не пользую, установлен бойлер. Плачу все по счетчикам. Газ, Вода, Электроэнергия. Субсидии не получаю.
показать весь комментарий
Да, похоже, что ты мерзота местная ,но коллаборантишь гадишь Украине
показать весь комментарий
О как. И чем же? Тем что правду сказал? Сейчас правда не в чести? Сразу вешаем ярлыки?
показать весь комментарий
Не, ну у меня єлектроєнергия поболее 100кВт. 449 кВт по двузонному счетчику вышло на 634,80грн. или 18,67 евро. Но, кстати, это менее всего обидная сумма. Тут хоть все понятно. У меня считай все на электрике. И на кухне в том числе (духовка, микруха, мультиварка, кофеварка, чайник, гриль и т.д.). На газу разве что первые блюда да макаронные изделия готовим. Всего три куба за прошлый месяц набежало. Так что для меня цена за куб газа не была бы критичной если бы не отопление. Газ на него на прямую отражается. Сейчас у нас тариф по сетчику за1Гкал=1480.67грн. или 43,55 евро. Мне насчитали 1,320 Гкал на 1953,85 грн + 20,63 грн абонплата ТЕЦ. Так шо трошки обманул. Говорил по памяти что 2000 с копейками, на самом деле платежку поднял суммарно 1974,48грн или 58,07 евро. Ну и всего согласно платежке за все услуги 3319,48грн или 97,63 евро если быть точным. Это семья из трех человек в трешке совкового образца где учет весь по счетчикам. Сюда же входят, вода, канализация, лифт, вывоз мусора, эксплуатационные расходы, газ . Это за декабрь. Что за январь будет - ХЗ. Но думаю, что вряд ли меньше.
показать весь комментарий
Извини,брат,но я в калориях только в спортивном питании немного волоку)) пришёл приговор,заплатил махом и все... по электроэнергэнергии могу сказать,что у нас с вами всё рядом,потому как за дом платил бухгалтеру наличными в декабре...100 руб.(около 40 баксов) за 525 кВт....а за отопление,как я понимаю,мы у лаптей газ,нефтепродукты берем дешевле,оттого и выходит дешевле....за продукты немного могу рассказать цены... на свинину полидвица вырезка,говядину,индейка(4-5евро)...филе кур иное около 2,5 ..и вчера увидел,что подсолнечное масло очень сильно подорожало...в раза полтора сразу(1,5 долл.литр стало)...яйца доллар примерно.....булочки для макдональдсов по евро 6 штук.....по памяти...остальное уже не обращаешь внимание даже,бесполезно.Каждый раз меняется в гору.Больше доставкой пользуешься через нетвэк.Выбираешь конечно заманухи акции,скидки...если это надо на момент.Все не просто.Лучше всех пока живут у нас только пенсионеры на 200-300 евро,,,им модничать не надо,гаджеты до фени.
показать весь комментарий
Да точно так же. Не вставая с дивана одним княпом все и плачу как приходит по электронке письмо и дублем смс-ка. Захожу в Приват в свой кабинет - оттуда одну кнопку нажал, QR кодом с телефона подтвердил и все.Слава Богу, хоть электронный банковский сервис относительно неплох. Почитал за цены Ваши - могу сказать что у нас практически все также как у вас. Ну там плюс/минус. В среднем можно сказать что так. Также последнее время и олия и яйца подорожали. Ну а пенсионеры у нас победнее конечно. Бывших госслужащих, судей там и прокуроров в расчет не беру. Честно говоря у нас на пенсию не прожить. Просуществовать конечно возможно. Прожить не получится. Мы вон теще регулярно каждый месяц и посылки с продуктами шлем и деньги перевожу. Моих родителей, царство небесное им, уже в живых нет. Только ей помогаем. Бо на ее пенсию даже со всеми субсидиями не протянешь месяц. Такие вот дела. Ну а на счет гаджетов для пенсов не соглашусь. Вон для тещи смарт как окно в мир. Она с него не слазит. Плюс сейчас наша дочка, ее внучка, с мужем в Польше, так они по вайберу каждый день общаются. Так что гаджеты пенсам современным нужны. Еще как нужны.
показать весь комментарий
Значит твоя тёща продвинутый юзер..) Мои до сих пор с кнопочными раз в неделю заряжать.Удачи нам,здоровья...и пусць здохне той хто нас не любiць...Слава Украине!!!
показать весь комментарий
Да будет так. Героям Слава!
"Мінімальна заробітна плата в Україні більше, ніж в Росії і Білорусі", - Немчінов - Цензор.НЕТ 2504
14.01.2021 23:05 Ответить
И меня даже не столько напрягает сама сумма ЖКХ. Сколько то как эти тарифы формируются. Полный мутняк. Хрен чего поймешь. Вот в частности на газ. Мне не понятно почему наши керманычи подписывают с МВФ меморандумы что будут доводить цену украинского газа собственной добычи до мировой цены на бирже. Это наш газ. Мы его у кого-то не покупаем. Почему он должен стоить для украинцев столько же да еще с учетом транспортировки до европейского хаба.
показать весь комментарий
Нажаль за тридцять років так і не спромоглися. І поки що не бачу навіть натяків на зміні на краще нажаль.
показать весь комментарий
А мне пофиг на уровне каких стран наша минималка больше!
Главное - на эту минималку нельзя жить!
показать весь комментарий
А купівельна спроможність гривні і долара або євро не можуть порівняти?
показать весь комментарий
у русскамірцев канвульсіі.
показать весь комментарий
зачем, вы начали эту операцию, вам за это и отвечать.
есть право на самоопределение народа, например в Сербии оно действует, а у вас нет.
как то не по европейски ...
14.01.2021 20:53 Ответить
О, знайшли на кого рівнятись , ніяк від рашки не відліпитесь
показать весь комментарий
Ха, нашли чем гордится - "умники" и не стыдно вам?
показать весь комментарий
Ну підняли, і що? А ціни вже наперед піднялися, скоро на 30% і більше стрибнуть. Довбаний біг по колу без сенсу.
показать весь комментарий
В Германии минимальная зарплата выросла на 1,5%, в Польше на 9,8%, а в Беларуси на 6,7%. Второй год подряд Казахстан занимает последнюю строчку. Источник: https://censor.net/ru/n3241848 я пацсталом!!на кого этот бред расчитан??германия 1,5% украина 27%"Мінімальна заробітна плата в Україні більша, ніж в Росії і Білорусі", - Немчінов - Цензор.НЕТ 5051(это всё равно как папуасам вместо сохи дать современный трактор и производительность вырастет на 1000%как минимум!!а в развитых странах это не возможно по причине того что они уже упёрлись в максимальную производительность и у них 1%-1,5%будут равны тем же папуасским 1000%)так и с зарплатой!!(по факту мне даже не интересна зарплата как таковая!!меня больше беспокоит покупная способность заработанных мной денег!!)как то так!!"Мінімальна заробітна плата в Україні більша, ніж в Росії і Білорусі", - Немчінов - Цензор.НЕТ 5336"Мінімальна заробітна плата в Україні більша, ніж в Росії і Білорусі", - Немчінов - Цензор.НЕТ 6519 "Мінімальна заробітна плата в Україні більша, ніж в Росії і Білорусі", - Немчінов - Цензор.НЕТ 8639
показать весь комментарий
ЗАКРОЙТЕ СРОЧНО ГРАНИЦЫ, СЕЙЧАС К НАМ ПОПРУТ ГАСТРБАЙТЕРЫ!
показать весь комментарий
