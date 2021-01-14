Ясько: Многих "слуг народа" уже или перекупили, или они сами продались за какие-то быстрые дивиденды

Народный депутат "Слуги народа" Елизавета Ясько, ранее увольненная с должности главы делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета, заявляет, что в ее фракции многие уже отрабатывают за деньги конкретные задачи.

Об этом она сказала в комментарии "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

По словам Ясько, в ее фракции "достаточно много людей, которых сейчас или перекупили, или они отдали свои ценности за какие-то быстрые дивиденды", в том числе - члены делегации в ПАСЕ.

"Здесь можно говорить в том числе о некоторых членах делегации ПАСЕ, которые сейчас вдруг начали говорить, что мы не можем выходить с повесткой дня антироссийской, надо искать компромиссы, нужно понимать, как общаться с агрессором. Такого раньше не было", - утверждает она.

Читайте также: "Слуга народа" Ясько: ОП эффективно сотрудничает с ОПЗЖ, а между Банковой и подконтрольными каналами Медведчука налажена коммуникация

Ясько также заявила, что на нее оказывалось давление - особенно после того, как она не поддержала назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки, а также представителей Верховной Рады в конкурсную комиссию по избранию председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"По САП там же были кандидаты, которых конкретно пропихивали "ОПЗЖ" с моими коллегами из "Слуги народа", они все были заинтересованы сами, чтобы защищать эту коррупцию, а не, наоборот, бороться за то, чтобы не было коррупции. Вот после всего этого у меня были такие разные предупреждения, дружеские советы от разных сторон. Это и коллеги по фракции, и именно руководство Офиса президента, высокопоставленное, назовем это так, руководство, там есть разные люди. И также руководство Верховной Рады", - сказала она.

Как сообщалось, 11 января члены делегации Украины в ПАСЕ избрали главой вместо Елизаветы Ясько народного депутата фракции "Слуга народа" Марию Мезенцеву. За неё проголосовало 10 членов делегации от "Слуги народа", оба представителя ОПЗЖ и представитель "За Майбутнє". Представители "Евросолидарности", "Голоса", "Батькивщины", а также некоторые представители "Слуги народа" не голосовали за смену главы делегации.

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук объяснила необходимость смены руководителя делегации тем, что перед Европой в 2021 году встали новые вызовы, и делегация Украины в ПАСЕ также меняет свои подходы и стратегию, чтобы им соответствовать.