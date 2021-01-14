Ясько: Многих "слуг народа" уже или перекупили, или они сами продались за какие-то быстрые дивиденды
Народный депутат "Слуги народа" Елизавета Ясько, ранее увольненная с должности главы делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета, заявляет, что в ее фракции многие уже отрабатывают за деньги конкретные задачи.
Об этом она сказала в комментарии "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.
По словам Ясько, в ее фракции "достаточно много людей, которых сейчас или перекупили, или они отдали свои ценности за какие-то быстрые дивиденды", в том числе - члены делегации в ПАСЕ.
"Здесь можно говорить в том числе о некоторых членах делегации ПАСЕ, которые сейчас вдруг начали говорить, что мы не можем выходить с повесткой дня антироссийской, надо искать компромиссы, нужно понимать, как общаться с агрессором. Такого раньше не было", - утверждает она.
Ясько также заявила, что на нее оказывалось давление - особенно после того, как она не поддержала назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки, а также представителей Верховной Рады в конкурсную комиссию по избранию председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"По САП там же были кандидаты, которых конкретно пропихивали "ОПЗЖ" с моими коллегами из "Слуги народа", они все были заинтересованы сами, чтобы защищать эту коррупцию, а не, наоборот, бороться за то, чтобы не было коррупции. Вот после всего этого у меня были такие разные предупреждения, дружеские советы от разных сторон. Это и коллеги по фракции, и именно руководство Офиса президента, высокопоставленное, назовем это так, руководство, там есть разные люди. И также руководство Верховной Рады", - сказала она.
Как сообщалось, 11 января члены делегации Украины в ПАСЕ избрали главой вместо Елизаветы Ясько народного депутата фракции "Слуга народа" Марию Мезенцеву. За неё проголосовало 10 членов делегации от "Слуги народа", оба представителя ОПЗЖ и представитель "За Майбутнє". Представители "Евросолидарности", "Голоса", "Батькивщины", а также некоторые представители "Слуги народа" не голосовали за смену главы делегации.
Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук объяснила необходимость смены руководителя делегации тем, что перед Европой в 2021 году встали новые вызовы, и делегация Украины в ПАСЕ также меняет свои подходы и стратегию, чтобы им соответствовать.
Таки кто-то ж прилюдно признал.
Не жалко. За что голосовали, то и получите, обладательницы сверкающих медью улыбок...
Так ганьбили попередників у корупції, що вже за рік перекрали їх у кілька разів.
Это она признание сделала?
Но мне не важно из-за чего она говорит, то что она сейчас говорит. А вот зебилам не важно что она говорит.
Так може, час вже цей вирок - якось скасовувати?!
Пускай даже отомстить за увольнение. Или может у кого-то есть сомнения, что она вещает правду?
Тем более, видно же, что у нее есть зачатки совести и смелости, учитывая ее позиции по многим вопросам во время ее каденции. Да, видно, что *****, видно что в тихом омуте... но пускай вещает же!
Система была гнилой до Зеленского, остаётся таковой при нём, и скорее всего не изменится и после него. Пока в Украине не появится свой Пиночет или какой нибудь Ли Куан Юненко.))
Вот они и продаются заранее будущим хозяевам
Дякую..
"Чудо находится в психологическом состоянии, которое вообще вызывает сомнения в его способности выполнять свои должностные обязанности.
Веры нет, энтузиазм сменился страхом за будущее, ненависть к Порошенко оказалась ненавистью к реальности, голосование за чудо - попыткой убежать от неё.
Но речь не о чуде.
С чудом все ясно - куколка, которую слепили олигархи и подсунули вам в качестве мессии.
Речь о вас, великие голосовавшие за чудо.
Как оно, не жмёт?..)
Вы отдаёте себе отчёт, что в своей праведной борьбе, в своём желании изменить Систему, вы оказались долбо#бами вульгарными, обыкновенными?..
Не обижайтесь.
Это не оскорбление, а констатация.
Как иначе можно назвать людей, которые будучи в сознании, решили, что замена олигархов на марионетку олигархов - это лучший способ победить олигархов?.. Вы отдаёте себе отчёт, что во всем, что случится по причине развала госуправления: от "лишних" смертей на фронте до "лишних" смертей в больницах, виноваты вы все - персонально, каждый голосовавший за чудо, каждый голосовавший "...не за чудо, а против Порошенко"?..Источник: https://censor.net/ru/r3227977
73%ві зебіли мають бути щасливі зі своїми на "73%" збільшеними платіжками.. - слуги мають добре харчуватися
Колеги Ясько розповіли виданню, що їх дратувала "зоряна хвороба" депутатки. З'ясувалося, що Ясько збиралася подати свою кандидатуру на віцеспікерку в ПАРЄ потайки від інших членів делегації.
«В результаті за день до дедлайну ми дізналися, що Ясько сама вирішила подаватися на цю посаду, ми обурилися з такої історії. Все довелося переграти, і ми подали за дві години до кінця терміну кандидатуру Мережка, як і торік», - розповів «Буквам» депутат від "Слуг", який побажав бути неназваним.
Те, що Ясько збиралася подати свою кандидатуру, підтвердив #Буквам і член делегації від "ЄС" Олексій Гончаренко. «Так, вона збиралася подавати кандидатуру. Не скажу, що це щось надзвичайне, так часто буває, але мені здається, конфлікт у них там внутрішній і з інших причин», - зазначив цей депутат. Також депутати від "Слуг" зізнаються, що Ясько не впоралася з координацією роботи групи в онлайновому режимі. «Коли ми її обирали, всі були в стані ейфорії, вона обіцяла, що впорається. Але потім виявилося, що роботи немає, а людина втратила береги. Вона навіть засідання делегації нормально провести не може, відповісти на запитання, що цікавлять, лише посміхається. На останніх зборах Наталуха (депутат СН) вже розлютився й ганяв її як школярку», - розповів інший депутат-співрозмовник.