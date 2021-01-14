РУС
ЕСПЧ рассмотрит 11 жалоб Украины против РФ о нарушении прав человека в оккупированном Крыму

ЕСПЧ рассмотрит 11 жалоб Украины против РФ о нарушении прав человека в оккупированном Крыму

Европейский суд по правам человека признал достаточными основания для принятия к рассмотрению жалоб Украины против РФ по одиннадцати пунктам в межгосударственном деле о нарушении прав человека в Крыму.

Об этом говорится в решении ЕСПЧ от 14 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Суд считает, что в целом были предоставлены достаточно серьезные свидетельство как о "повторяемости действий", так и об "официально одобрительном отношении" к таким составляющим административной практики (со стороны РФ при нарушении прав человека в Крыму. - Ред.)", - заявили в ЕСПЧ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Россия установила контроль над Крымом до "референдума", - ЕСПЧ

Теперь суд рассмотрит жалобы об исчезновении людей и недостаточной эффективности расследований, плохом обращении и противоправном задержании, распространении применения российского законодательства на оккупированный Крым, автоматическом предоставлении гражданства РФ, посягательстве на частные квартиры, преследовании религиозных лидеров, запрете СМИ и публичных собраний, экспроприации собственности граждан, подавлении украинского языка, а также ограничении свободы передвижения между Крымом и материковой Украиной.

Отдельно ЕСПЧ рассмотрит представленную Украиной жалобу относительно преследования крымских татар.

Также на Цензор.НЕТ: Решение ЕСПЧ по "крымскому делу" является однозначной победой Украины, - "слуга народа" Корниенко

Крым (26484) права человека (994) россия (97378) Европейский суд по правам человека (818)
Придушення української мови у школах та переслідування україномовних дітей, що підпадає під розгляд за протоколом 1 ст. 2.

обоюдный факт, он и в Украине происходит.
да там полно таких пунктов потому здесь и не написали даже их список.
показать весь комментарий
14.01.2021 17:27 Ответить
назви падло хоч одну українську школу в раші
показать весь комментарий
14.01.2021 17:33 Ответить
В Москве есть две украинские школы. всего в России 15 украинских школ большинство из которых находится в Башкирии и тюменской области, в местах компактного проживания украинцев. бывший мер Москвы выходил с предложением открыть больше школ с украинским языком обучения но эта инициатива не нашла поддержки у родителей, к сожалению.
показать весь комментарий
14.01.2021 17:49 Ответить

19 декабря 2008
В России существует 15 украинских школ.В Москве есть две украинские школы.
Чи не застара інформація? Чи прокатить і так?

18 августа 2010

В России нет ни одной государственной украинской школы
показать весь комментарий
14.01.2021 18:05 Ответить
 
 