ЕСПЧ рассмотрит 11 жалоб Украины против РФ о нарушении прав человека в оккупированном Крыму

Европейский суд по правам человека признал достаточными основания для принятия к рассмотрению жалоб Украины против РФ по одиннадцати пунктам в межгосударственном деле о нарушении прав человека в Крыму.

Об этом говорится в решении ЕСПЧ от 14 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Суд считает, что в целом были предоставлены достаточно серьезные свидетельство как о "повторяемости действий", так и об "официально одобрительном отношении" к таким составляющим административной практики (со стороны РФ при нарушении прав человека в Крыму. - Ред.)", - заявили в ЕСПЧ.

Теперь суд рассмотрит жалобы об исчезновении людей и недостаточной эффективности расследований, плохом обращении и противоправном задержании, распространении применения российского законодательства на оккупированный Крым, автоматическом предоставлении гражданства РФ, посягательстве на частные квартиры, преследовании религиозных лидеров, запрете СМИ и публичных собраний, экспроприации собственности граждан, подавлении украинского языка, а также ограничении свободы передвижения между Крымом и материковой Украиной.

Отдельно ЕСПЧ рассмотрит представленную Украиной жалобу относительно преследования крымских татар.

