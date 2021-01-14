РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7238 посетителей онлайн
Новости
532 7

ЕБРР поддержал создание спецфондов для финансирования развития аэропортов и железнодорожной инфраструктуры Украины, - Криклий

ЕБРР поддержал создание спецфондов для финансирования развития аэропортов и железнодорожной инфраструктуры Украины, - Криклий

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) поддержал инициативу министра инфраструктуры Владислава Криклия по созданию специальных фондов для финансирования развития аэропортов и железнодорожной инфраструктуры Украины. Это позволит обеспечить их стабильное дальнейшее развитие и откроет новые возможности для привлечения частных инвестиций в отрасль.

Об этом шла речь на совещании по реализации проектов государственно-частного партнерства, которое состоялось сегодня, 14 января, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Внедрение перспективных проектов государственно-частного партнерства остается одним из главных приоритетов Министерства на текущий год. И мы продолжаем сотрудничать с международными финансовыми организациями. Я благодарен нашим постоянным партнерам из ЕБРР за всестороннюю поддержку в реализации масштабных инфраструктурных проектов в Украине и внедрение наших ключевых инициатив. Создание спецфондов для финансирования развития аэропортов и железной дороги - одна из них. В перспективе это позволит обеспечить стабильное финансирование инфраструктуры и откроет новые возможности для привлечения частных инвестиций ", - отметил во время мероприятия Владислав Криклий.

"Поэтому, ЕБРР уже выделил финансирование и провел отбор консультантов, которые будут заниматься анализом международного опыта, разработкой концепции и написанием соответствующих законодательных актов с целью внедрения вышеупомянутой инициативы. Планируется, что работа консультантов начнется в ближайшее время", - подчеркивается в сообщении Кабмина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина теряет ЕБРР за нарушения обещания по долгам "зеленым" инвесторам, - письмо банка

Автор: 

аэропорт (1522) ЕБРР (262) железная дорога (1441) Кабмин (14124) Мининфраструктуры (941) Криклий Владислав (323)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слуги пошли по спецфондам 😀😀😀
Опыт с корона фондом есть. Теперь будут дерибанить бюджетные гроши и гроши кредиторов через другие фонды . А ПРОВЕРЯЮЩИХ НЕТ
показать весь комментарий
14.01.2021 17:21 Ответить
Да послал их **** уже , так что пусть фонды зелёной субстанцией наполняют
https://censor.net/ru/news/3241833/ukraina_teryaet_ebrr_za_narusheniya_obeschaniya_po_dolgam_zelenym_investoram_pismo_banka
показать весь комментарий
14.01.2021 17:44 Ответить
а де гиперлуп?
показать весь комментарий
14.01.2021 17:21 Ответить
уже на испытаниях
ЕБРР поддержал создание спецфондов для финансирования развития аэропортов и железнодорожной инфраструктуры Украины, - Криклий - Цензор.НЕТ 5776
показать весь комментарий
14.01.2021 17:30 Ответить
Еще одно корыто придумали.
показать весь комментарий
14.01.2021 17:38 Ответить
Інфраструктура для чого? Що по ній возити? Секонд хенд з ЄС? І **** це не богодільня він надає кредити для їх розкрадання, як на 4 блок ЧАЕС з 1,5 міліарду половина пішла на оплату консультанів з ЄС а кредит віддавали всі жебраки України. Для того щоб щось возити потрібна індустрія і товари.
показать весь комментарий
14.01.2021 17:53 Ответить
Опять мутят каккую то байду для выклянчивания кредитов с последующим разворовыванием.
показать весь комментарий
14.01.2021 18:40 Ответить
 
 