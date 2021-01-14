ЕБРР поддержал создание спецфондов для финансирования развития аэропортов и железнодорожной инфраструктуры Украины, - Криклий
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) поддержал инициативу министра инфраструктуры Владислава Криклия по созданию специальных фондов для финансирования развития аэропортов и железнодорожной инфраструктуры Украины. Это позволит обеспечить их стабильное дальнейшее развитие и откроет новые возможности для привлечения частных инвестиций в отрасль.
Об этом шла речь на совещании по реализации проектов государственно-частного партнерства, которое состоялось сегодня, 14 января, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"Внедрение перспективных проектов государственно-частного партнерства остается одним из главных приоритетов Министерства на текущий год. И мы продолжаем сотрудничать с международными финансовыми организациями. Я благодарен нашим постоянным партнерам из ЕБРР за всестороннюю поддержку в реализации масштабных инфраструктурных проектов в Украине и внедрение наших ключевых инициатив. Создание спецфондов для финансирования развития аэропортов и железной дороги - одна из них. В перспективе это позволит обеспечить стабильное финансирование инфраструктуры и откроет новые возможности для привлечения частных инвестиций ", - отметил во время мероприятия Владислав Криклий.
"Поэтому, ЕБРР уже выделил финансирование и провел отбор консультантов, которые будут заниматься анализом международного опыта, разработкой концепции и написанием соответствующих законодательных актов с целью внедрения вышеупомянутой инициативы. Планируется, что работа консультантов начнется в ближайшее время", - подчеркивается в сообщении Кабмина.
