В США с 26 января вступают в силу новые правила въезда иностранцев, - посольство

С 26 января вступают в силу новые правила карантина для иностранных граждан, прибывающих в США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

"Уважаемые граждане Украины, которые путешествуют в США! Сообщаем, что с 26 января 2021 года вступают в силу новые правила карантина для иностранных граждан, путешествующих в США. В частности, они предусматривают обязательное наличие отрицательного теста на COVID-19, сделанного в течение трех дней до запланированного путешествия", - говорится в сообщении.

Путешествующий должен предоставить авиакомпании в бумажной или электронной форме подтверждение проведения лабораторных исследований или выздоровления от COVID-19.

Кроме того, рекомендуется сдавать повторно тест на COVID-19 в США на 3-5 день после прилета и оставаться дома в течение 7 дней.

Подробнее о новых правилах, утвержденных 12 января распоряжением директора Центров по контролю и профилактике заболеваний США, можно узнать по ссылке.

Также читайте: С 15 января изменяется порядок пересечения границы со Словакией, - Госпогранслужба