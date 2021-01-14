Решение ЕСПЧ полностью подрывает позицию России, которую она транслирует внешнему миру, - замминистра юстиции Лищина

Решение Европейского суда по правам человека по делу "Украина против России", которым суд признал приемлемой жалобу Киева на нарушения прав человека в оккупированном Крыму и признал, что Россия установила контроль над Крымом до "референдума", подрывает внешнюю позицию РФ по полуострову.

Об этом сказал в комментарии Цензор.НЕТ заместитель министра юстиции, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина.

"Это решение важно с той точки зрения, что оно полностью подрывает всю позицию Российской Федерации, которую она транслирует для внешнего мира - дипломатическую позицию, юридическую, политическую. Россия говорит, что вот были граждане Крыма, такая загадочная структура, которые очень хотели вернуться на родину и вместе с собой прихватили Крым, а доказательством этого является проведенный референдум. После этого решения, фактически, это означает, что референдум был проведен на оккупированной территории военными силами РФ, поэтому нет никакого смысла", - сказал Лещина.

Он отметил, что эти факты установлены судом и пересмотру не подлежат.

Замминистра рассказал, что такое решение ЕСПЧ было неожиданно сильным и победным для Украины.

"Я думал, что на этом этапе наиболее острым вопросом является центральный - о приемлемости именно с точки зрения наличия контроля Российской Федерации над территорией Крыма до 18 марта 2014 года. Россия говорит, что они контролировали с даты так называемого договора между РФ и Крымом, а до этого это была территория Украины и она несет ответственность. Мы говорили, что контроль возникает с момента, когда российский спецназ захватил Верховную Раду АРК - это было 27 февраля. В аналогичной ситуации по делу "Грузия против России-2" ЕСПЧ это острый вопрос переносит на рассмотрение по существу. То есть он для Грузии до сих пор не решен, так как решение будет объявлено только 21 января этого года. А у нас ЕСПЧ пришел к выводу, что Украина предоставила достаточно информации, Россия дала достаточно комментариев для того, чтобы решить этот вопрос окончательно и решает его в пользу Украины. То есть Украина доказала, что РФ выполняла военный контроль над этой территорией, начиная с 27 февраля", - говорит Лищина.

Как сообщалось, 14 января ЕСПЧ признал приемлемым "крымское дело" Украины против России и перешел к рассмотрению по существу. Отдельно Суд отметил, что РФ осуществляла "фактический контроль" на территории Крыма с 27 февраля 2014 года, то есть еще до незаконной аннексии полуострова.

