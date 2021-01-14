Обвиняемый в убийстве Вербицкого Мысливый может в понедельник выйти на свободу, - Закревская

Судье по делу объявили отвод. Новый суд вряд ли успеет продлить меру пресечения, срок которой истекает в воскресенье.

Об этом сообщила в Фейсбуке адвокат Евгения Закревская, информирует Цензор.НЕТ.

"Обвиняемый в убийстве Юрия Вербицкого, который шесть лет скрывался от следствия, уже в понедельник может выйти из СИЗО", - написала она.

Мера пресечения Мисливому истекает 17 января, еще одному обвиняемому Новотному - 23 января.

Их дело рассматривал Бориспольский райсуд. Но оказалось, что председательствующий судья Левченко был уволен Верховной Радой за преследование автомайдановцев, и ему объявили отвод.

Из-за того, что Левченко сам не заявил об отводе, дело затянулось, и теперь подозреваемым могут не успеть продлить сроки содержания под стражей.

Этот вопрос Киевский апелляционный суд будет рассматривать в пятницу, 15 января, в 11:00.

Сергея Мысливого и Ивана Новотного задержали в марте 2020 года, с тех пор они находятся под стражей. Их обвиняют в участии в преступной организации, препятствовании мирным собраниям, похищении и пытках Михаила Вербицкого и Юрия Луценко. Отдельно Мысливого обвиняют в убийстве Вербицкого и использовании поддельного паспорта.