Новости
Обвиняемый в убийстве Вербицкого Мысливый может в понедельник выйти на свободу, - Закревская

Обвиняемый в убийстве Вербицкого Мысливый может в понедельник выйти на свободу, - Закревская

Судье по делу объявили отвод. Новый суд вряд ли успеет продлить меру пресечения, срок которой истекает в воскресенье.

Об этом сообщила в Фейсбуке адвокат Евгения Закревская, информирует Цензор.НЕТ.

"Обвиняемый в убийстве Юрия Вербицкого, который шесть лет скрывался от следствия, уже в понедельник может выйти из СИЗО", - написала она.

Мера пресечения Мисливому истекает 17 января, еще одному обвиняемому Новотному - 23 января.

Читайте на Цензор.НЕТ: Похитителей Луценко и Вербицкого будут судить в Борисполе, - Офис генпрокурора

Их дело рассматривал Бориспольский райсуд. Но оказалось, что председательствующий судья Левченко был уволен Верховной Радой за преследование автомайдановцев, и ему объявили отвод.

Из-за того, что Левченко сам не заявил об отводе, дело затянулось, и теперь подозреваемым могут не успеть продлить сроки содержания под стражей.

Этот вопрос Киевский апелляционный суд будет рассматривать в пятницу, 15 января, в 11:00.

Также на Цензор.НЕТ: Двое причастных к убийству майдановца Вербицкого 6 лет жили в Киеве, и их не находили. Сейчас они арестованы, - и.о. директора ГБР Соколов

Сергея Мысливого и Ивана Новотного задержали в марте 2020 года, с тех пор они находятся под стражей. Их обвиняют в участии в преступной организации, препятствовании мирным собраниям, похищении и пытках Михаила Вербицкого и Юрия Луценко. Отдельно Мысливого обвиняют в убийстве Вербицкого и использовании поддельного паспорта.

+23
Зато по Риффмастеру с судьями такой херни почему-то не происходит
14.01.2021 17:43 Ответить
+22
Слив Майдана это сейчас неофициальная, но уже 100% очевидная политика президента и его окружения.
14.01.2021 17:51 Ответить
+10
у меня только вопрос к тем кто был на Майдане и сходил на выборы по-приколу: вы твари хорошо спите по ночам, вам не снятся убитые побратимы?
Полный реванш антимайдана, освобождение из тюрем убийц майдановцев - это вы конченые идиоты - сделали вместе, проголосовав за ставленника каломойши-медведчука!
14.01.2021 18:25 Ответить
судьи у нас насквозь коррумпированные, это да. Поувольняйте хотя бы киевских, Киев этот беспредел долго терпеть не будет
14.01.2021 17:39 Ответить
Это ты кому говоришь "поувольняйте"?! Тому *****, который обдолбленный на пресс-конференции ходит?! Так он марионетка, он ничего в этой стране не решает
14.01.2021 18:29 Ответить
по идее, это я говорю гражданскому обществу и назначенным им руководителям правоохранительных органов типа Сытника и Грищука. И да, обдолбанному полену я это не адресую. Кстати, одним из побочных эффектов употребления кокаина является запор. Теперь Ленка знает
14.01.2021 19:12 Ответить
Это схема от портнова под крышеванием врага иуды с эбонитовыми палочками зеленского
14.01.2021 20:30 Ответить
Этот итог был понятен еще в апреле 2019-го. Кстати, дерьмак в берлине уже добазарился с козаком о прямых поставках кацапского газа в Украину. Угададай, что кацапы попросили взамен?
14.01.2021 18:28 Ответить
Не называйте ссыкливую мерзскую 🤡🤢👃🏻🎹 субстанцию през…
14.01.2021 20:32 Ответить
Усе ганебно, і я навіть не знаю що ганебніше: те що відпустять чи те, що так довго слідство іде? Що там розслідувати стільки часу?
14.01.2021 18:03 Ответить
Шнифты протри - в новости все написано - мокрушник шесть лет ныкался по хазам от следаков.
14.01.2021 18:21 Ответить
Да, украинцем быть - стало стыдно и этот стыд с каждым днем больше.
14.01.2021 18:22 Ответить
Зеленая справедливость, она такая...
14.01.2021 19:01 Ответить
Та , наші суди - гірші жопи , ніж ця
Обвинувачений у вбивстві Вербицького Мисливий може в понеділок вийти на свободу, - Закревська - Цензор.НЕТ 2786
15.01.2021 05:04 Ответить
 
 