2 537 30

ЕСПЧ может огласить решение по сути дела "Украина против России" через 5-10 лет, - замминистра юстиции Лищина

Украина может получить решение Европейского суда по правам человека по делу против России примерно за 5-10 лет.

Об этом сказал в комментарии Цензор.НЕТ заместитель министра юстиции, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина.

"Это будет долгий процесс. В грузинском деле о приемлемости было решение в 2015 году, а решение по существу только сейчас... шесть-семь лет. Поэтому, я думаю, горизонт у нас более или менее такой же: где-то за 5-10 лет с сегодняшнего дня будет решение по существу", - сказал замминистра юстиции.

По его словам, рассмотрение по существу сразу начинается после решения о приемлемости. ЕСПЧ установит график обмена позициями и доказательствами.

"Я думаю, что через 2-3 года будет проведено заседание, где будут рассматривать показания. Это достаточно долгий процесс. Но мы получили результат предыдущего. Мы обращались с этим заявлением с целью: а) доказать оккупацию Российской Федерации в Крыму до проведения референдума, б) Доказать систематические нарушения прав человека в процессе захвата Крыма. Пункт "а" мы уже выполнили", - добавил Лищина.

Как сообщалось, 14 января ЕСПЧ признал приемлемым "крымское дело" Украины против России и перешел к рассмотрению по существу. Отдельно Суд отметил, что РФ осуществляла "фактический контроль" на территории Крыма с 27 февраля 2014 года, то есть еще до незаконной аннексии полуострова.

Крым (26485) Минюст (1774) россия (97399) Европейский суд по правам человека (818) Лищина Иван (47)
Топ комментарии
+6
Авжеж, це не "богомобраний нарід" образили!
Можно тягнути поки останні свідок не помре.
14.01.2021 17:53 Ответить
14.01.2021 17:53 Ответить
+5
такую херню я еще слышал в 2014 году,за это время Крым уже 7 лет в составе парашстана,мост построен,боевые действия поддерживаются на Донбассе не взирая ни на что,нашим диванным умельцам только и остается что ждать когда параша "развалится" ибо самим что то предпринять для того чтобы вернуть Крым и Донбасс кишка тонка
14.01.2021 18:06 Ответить
14.01.2021 18:06 Ответить
+4
Та все таки в 21 столітті?
14.01.2021 17:52 Ответить
14.01.2021 17:52 Ответить
Та все таки в 21 столітті?
14.01.2021 17:52 Ответить
14.01.2021 17:52 Ответить
Что, с этага будет иметь народ Украины ???
14.01.2021 18:18 Ответить
14.01.2021 18:18 Ответить
Авжеж, це не "богомобраний нарід" образили!
Можно тягнути поки останні свідок не помре.
14.01.2021 17:53 Ответить
14.01.2021 17:53 Ответить
Росія незаконно користується правом вето в Радбезі ООН. Юридичний аналіз https://informnapalm.org/ua/radbez-oon-russia/

Для читачів сайту міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm деталізований матеріал про незаконне користування Російською Федерацією правом вето в Радбезі ООН. Юридичний аналіз підготував юрист-міжнародник Богдан Устименко.
14.01.2021 17:54 Ответить
14.01.2021 17:54 Ответить
одно обидно что через 5-10 лет уже россии не будет,вердикт будут оглошать бурятской народной республике
14.01.2021 18:00 Ответить
14.01.2021 18:00 Ответить
такую херню я еще слышал в 2014 году,за это время Крым уже 7 лет в составе парашстана,мост построен,боевые действия поддерживаются на Донбассе не взирая ни на что,нашим диванным умельцам только и остается что ждать когда параша "развалится" ибо самим что то предпринять для того чтобы вернуть Крым и Донбасс кишка тонка
14.01.2021 18:06 Ответить
14.01.2021 18:06 Ответить
не истери девчёнка..все будет Украина
14.01.2021 18:10 Ответить
14.01.2021 18:10 Ответить
Когда рак на горе свистнет!
14.01.2021 18:00 Ответить
14.01.2021 18:00 Ответить
Либо шах помрёт либо ишак здохнет.
14.01.2021 18:03 Ответить
14.01.2021 18:03 Ответить
классная работа в ЕСПЧ - вердикты по 10 лет мусолят...
14.01.2021 18:04 Ответить
14.01.2021 18:04 Ответить
Гроші пишуть закони - гроші виносять вердикт!
14.01.2021 18:04 Ответить
14.01.2021 18:04 Ответить
Ню́рнберзький проце́с - міжнародний судовий процес над колишніми керівниками https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85 гітлерівської Німеччини . Проходив у м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3 Нюрнберг з https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 20 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1945 1945 до https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 1 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1946 1946 р.
14.01.2021 18:05 Ответить
14.01.2021 18:05 Ответить
у Грузин наступило всеобщее счастье от "решения" суда??? бумажка по цене стремящейся к "зеро"! ГДЕ ВЫ ВИДЕЛИ В МИРЕ, ЧТО БЫ "СИЛЬНЫЙ" ЧТО ТО ПЛАТИЛ "СЛАБОМУ"??
14.01.2021 18:07 Ответить
14.01.2021 18:07 Ответить
Россія сільнєє Амєрікі?
показать весь комментарий
14.01.2021 18:16 Ответить
вопрос поставлен не верно. с чего вы решили, что американцев интересуют наши проблемы? кто сильней мы бы увидели, попытайся рашка "вернуть" Аляску. увидели б быстро и убедительно!
14.01.2021 18:50 Ответить
14.01.2021 18:50 Ответить
Ну наприклад серсерсер був сільний. Рішив серсер повийожуватись і залів в Афганістан. І де тепер серсерсер?
14.01.2021 20:34 Ответить
14.01.2021 20:34 Ответить
заліз в Афганістан
14.01.2021 20:34 Ответить
14.01.2021 20:34 Ответить
объясняю на пальцах - сересер обосралось потому что воевало с повстанцами, которым помогала Америка!!!
15.01.2021 00:32 Ответить
15.01.2021 00:32 Ответить
Не важно з ким воював. І шо ж то за серсера така грозна була шо не могла з повстанцями справитись? Але це не головне. Головне те, шо за вторгнення проти серсер ввели санкції і обвалили ціни на нафту і газ. І тримали їх низькими поки сесера не здох. І так буде з кацапами теж.
15.01.2021 10:23 Ответить
15.01.2021 10:23 Ответить
ЕСПЧ, учитесь у американского конгресса - %уяк-%уяк и за два часа вынесли решение
14.01.2021 18:23 Ответить
14.01.2021 18:23 Ответить
Вспоминаю Райкина... Тёплое место, тёплая стенка...Можно и поговорить.
14.01.2021 18:32 Ответить
14.01.2021 18:32 Ответить
Через 5-10 років дасть Бог ***** червей уже годуватиме...
14.01.2021 20:32 Ответить
14.01.2021 20:32 Ответить
Щоб це зробити, треба обирати українську владу.
Інакше все похерять...
14.01.2021 21:20 Ответить
14.01.2021 21:20 Ответить
тогда накой хер он нужен ?
14.01.2021 21:55 Ответить
14.01.2021 21:55 Ответить
Ты смотри как ОПЕРАТИВНЕНЬКО , только надо подождать каких-то 5 - 10 лет , Карл !!!
7 лет война уже идёт , плюс десятка на расследование , короче одно поколение уже вырастет !
Они там все оптом долбанулись ???
15.01.2021 00:29 Ответить
15.01.2021 00:29 Ответить
Чота как-то быстро слишком, можно было на соточку растянуть, куда спешить-то, не пойму?..
15.01.2021 01:48 Ответить
15.01.2021 01:48 Ответить
 
 