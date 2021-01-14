ЕСПЧ может огласить решение по сути дела "Украина против России" через 5-10 лет, - замминистра юстиции Лищина

Украина может получить решение Европейского суда по правам человека по делу против России примерно за 5-10 лет.

Об этом сказал в комментарии Цензор.НЕТ заместитель министра юстиции, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина.

"Это будет долгий процесс. В грузинском деле о приемлемости было решение в 2015 году, а решение по существу только сейчас... шесть-семь лет. Поэтому, я думаю, горизонт у нас более или менее такой же: где-то за 5-10 лет с сегодняшнего дня будет решение по существу", - сказал замминистра юстиции.

По его словам, рассмотрение по существу сразу начинается после решения о приемлемости. ЕСПЧ установит график обмена позициями и доказательствами.

"Я думаю, что через 2-3 года будет проведено заседание, где будут рассматривать показания. Это достаточно долгий процесс. Но мы получили результат предыдущего. Мы обращались с этим заявлением с целью: а) доказать оккупацию Российской Федерации в Крыму до проведения референдума, б) Доказать систематические нарушения прав человека в процессе захвата Крыма. Пункт "а" мы уже выполнили", - добавил Лищина.

Как сообщалось, 14 января ЕСПЧ признал приемлемым "крымское дело" Украины против России и перешел к рассмотрению по существу. Отдельно Суд отметил, что РФ осуществляла "фактический контроль" на территории Крыма с 27 февраля 2014 года, то есть еще до незаконной аннексии полуострова.

