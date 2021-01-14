ЕСПЧ может огласить решение по сути дела "Украина против России" через 5-10 лет, - замминистра юстиции Лищина
Украина может получить решение Европейского суда по правам человека по делу против России примерно за 5-10 лет.
Об этом сказал в комментарии Цензор.НЕТ заместитель министра юстиции, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина.
"Это будет долгий процесс. В грузинском деле о приемлемости было решение в 2015 году, а решение по существу только сейчас... шесть-семь лет. Поэтому, я думаю, горизонт у нас более или менее такой же: где-то за 5-10 лет с сегодняшнего дня будет решение по существу", - сказал замминистра юстиции.
По его словам, рассмотрение по существу сразу начинается после решения о приемлемости. ЕСПЧ установит график обмена позициями и доказательствами.
"Я думаю, что через 2-3 года будет проведено заседание, где будут рассматривать показания. Это достаточно долгий процесс. Но мы получили результат предыдущего. Мы обращались с этим заявлением с целью: а) доказать оккупацию Российской Федерации в Крыму до проведения референдума, б) Доказать систематические нарушения прав человека в процессе захвата Крыма. Пункт "а" мы уже выполнили", - добавил Лищина.
Как сообщалось, 14 января ЕСПЧ признал приемлемым "крымское дело" Украины против России и перешел к рассмотрению по существу. Отдельно Суд отметил, что РФ осуществляла "фактический контроль" на территории Крыма с 27 февраля 2014 года, то есть еще до незаконной аннексии полуострова.
Можно тягнути поки останні свідок не помре.
Для читачів сайту міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm деталізований матеріал про незаконне користування Російською Федерацією правом вето в Радбезі ООН. Юридичний аналіз підготував юрист-міжнародник Богдан Устименко.
Інакше все похерять...
7 лет война уже идёт , плюс десятка на расследование , короче одно поколение уже вырастет !
Они там все оптом долбанулись ???