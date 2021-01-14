Действиями против зеленой энергетики НКРЭКУ провоцирует конфликт государства с инвесторами - Энергосообщество

Решениями против "зеленой" энергетики, запрещающими выплату долгов, Национальная комиссия по вопросам регулирования энергетики и коммунальных услуг усиливает конфронтацию Украины с иностранными инвесторами.

Об этом в своем письме написало европейское Энергетическое сообщество в адрес председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, Энергосообщество выступило против инициативы НКРЭКУ запретить "Гарантированному покупателю" выплату долгов за зеленую электроэнергию из ранее привлеченных средств у государственных банков. "Гарантированные государством займы, предоставленные "Укрэнерго", должны способствовать осуществлению условий меморандума. Я обеспокоен тем, что запрет обслуживать долги "Гарантированного покупателя" перед возобновляемыми инвесторами может испортить достижения основной цели меморанудма и создать дальнейший конфликт", - пишет Дирк Бушле, заместитель директора секретариата Энергетического сообщества.

Он указывает, что НКРЭКУ должна отказаться от принятия такого решения, поскольку это приведет к усилению противостояния государства с инвесторами и спровоцирует международные арбитражи.

Ранее нардеп фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что из-за соответствующих инициатив к инвесторам в "зеленую" энергетику члены НКРЭКУ должны понести уголовную ответственность.

Кроме того, в ЕБРР обеспокоены невыполнением украинской властью обязательств по погашению долгов перед "зеленой" генерацией и призвали НКРЭКУ не запрещать выплачивать эту задолженность за счет кредитных средств "Укрэнерго", иначе инвесторы уйдут из страны.

Как сообщалось, правительство в декабря 2020 года утвердило государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой" энергии. Инвесторы в "зеленую" энергетику предположили, что государство планировало выполнить свои обязательства и своевременно погасить 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года. В то же время 31 декабря 2020, а также 6 января НКРЭКУ пыталась утвердить постановление, в котором запрещалось бы ГП "Гарантированный покупатель" использовать перечисленные от "Укрэнерго" средства для погашения "старого" долга перед производителями электрической энергии из возобновляемых источников энергии.

По мнению ассоциаций ВИЭ, одобрение НКРЭКУ такой или похожей формулировки устранит единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из возобновляемых источников энергии и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства по Меморандуму о взаимопонимании, подписанный ими в июне 2020 года.

Напомним, что сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) перед предприятиями ВИЭ не наблюдается. По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать. По мнению НБУ, кризис неплатежей государства за произведенную "зеленую" электроэнергию в стране является одной из основных причин падения экономики Украины в 2020 году, поскольку уровень инвестиций в страну значительно уменьшился.