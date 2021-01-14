РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7238 посетителей онлайн
Новости
1 858 34

Действиями против зеленой энергетики НКРЭКУ провоцирует конфликт государства с инвесторами - Энергосообщество

Действиями против зеленой энергетики НКРЭКУ провоцирует конфликт государства с инвесторами - Энергосообщество

Решениями против "зеленой" энергетики, запрещающими выплату долгов, Национальная комиссия по вопросам регулирования энергетики и коммунальных услуг усиливает конфронтацию Украины с иностранными инвесторами.

Об этом в своем письме написало европейское Энергетическое сообщество в адрес председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, Энергосообщество выступило против инициативы НКРЭКУ запретить "Гарантированному покупателю" выплату долгов за зеленую электроэнергию из ранее привлеченных средств у государственных банков. "Гарантированные государством займы, предоставленные "Укрэнерго", должны способствовать осуществлению условий меморандума. Я обеспокоен тем, что запрет обслуживать долги "Гарантированного покупателя" перед возобновляемыми инвесторами может испортить достижения основной цели меморанудма и создать дальнейший конфликт", - пишет Дирк Бушле, заместитель директора секретариата Энергетического сообщества.

Он указывает, что НКРЭКУ должна отказаться от принятия такого решения, поскольку это приведет к усилению противостояния государства с инвесторами и спровоцирует международные арбитражи.

Ранее нардеп фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что из-за соответствующих инициатив к инвесторам в "зеленую" энергетику члены НКРЭКУ должны понести уголовную ответственность.

Кроме того, в ЕБРР обеспокоены невыполнением украинской властью обязательств по погашению долгов перед "зеленой" генерацией и призвали НКРЭКУ не запрещать выплачивать эту задолженность за счет кредитных средств "Укрэнерго", иначе инвесторы уйдут из страны.

Как сообщалось, правительство в декабря 2020 года утвердило государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой" энергии. Инвесторы в "зеленую" энергетику предположили, что государство планировало выполнить свои обязательства и своевременно погасить 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года. В то же время 31 декабря 2020, а также 6 января НКРЭКУ пыталась утвердить постановление, в котором запрещалось бы ГП "Гарантированный покупатель" использовать перечисленные от "Укрэнерго" средства для погашения "старого" долга перед производителями электрической энергии из возобновляемых источников энергии.

По мнению ассоциаций ВИЭ, одобрение НКРЭКУ такой или похожей формулировки устранит единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из возобновляемых источников энергии и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства по Меморандуму о взаимопонимании, подписанный ими в июне 2020 года.

Напомним, что сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) перед предприятиями ВИЭ не наблюдается. По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать. По мнению НБУ, кризис неплатежей государства за произведенную "зеленую" электроэнергию в стране является одной из основных причин падения экономики Украины в 2020 году, поскольку уровень инвестиций в страну значительно уменьшился.

Автор: 

энергетика (2619) НКРЭКУ (480) альтернативная энергетика (124) Гарантированный покупатель (38)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Зато теперь Беня с Ахметкой гребут не по детски. Зря они что-ли куклу к власти привели?
показать весь комментарий
14.01.2021 18:33 Ответить
+4
100%
Энерго-сообщество требует продолжить грабеж украинцев, а той они обидятся и пойдут в суд!
Діями проти зеленої енергетики НКРЕКП провокує конфлікт держави з інвесторами – Енергоспівтовариство - Цензор.НЕТ 2791
показать весь комментарий
14.01.2021 19:05 Ответить
+3
Довбані жуліки , ви заводи побудуйте, дайте людям робочі місця, а вже потім себе інвесторами називайте.
показать весь комментарий
14.01.2021 18:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зато теперь Беня с Ахметкой гребут не по детски. Зря они что-ли куклу к власти привели?
показать весь комментарий
14.01.2021 18:33 Ответить
100%
Энерго-сообщество требует продолжить грабеж украинцев, а той они обидятся и пойдут в суд!
Діями проти зеленої енергетики НКРЕКП провокує конфлікт держави з інвесторами – Енергоспівтовариство - Цензор.НЕТ 2791
показать весь комментарий
14.01.2021 19:05 Ответить
Діями проти зеленої енергетики НКРЕКП провокує конфлікт держави з інвесторами – Енергоспівтовариство - Цензор.НЕТ 2399
показать весь комментарий
14.01.2021 19:09 Ответить
Ну уж точно дешевле чем населению.
показать весь комментарий
14.01.2021 20:17 Ответить
ИНВЕСТОРЫ во главе с РЫЖИМ ГУДКОМ идут НА ХУТОР А те мудаки которые пропихнули этот грабительский тариф должны быть под следствием
показать весь комментарий
14.01.2021 20:24 Ответить
Беня и Ахметка
показать весь комментарий
14.01.2021 18:35 Ответить
Еврей и татарин.
показать весь комментарий
14.01.2021 18:37 Ответить
Не лише ці... 70% українців хирож.пі буржуї раком поставили. Благодєтєлі, продають сонячну електроенергію
в ВІСІМ разів дорожче чим в США. І це скиглять, рахуючи награбовані з українців мільярди баксів.
показать весь комментарий
14.01.2021 19:01 Ответить
В США и Англии стали давать льготы зеленой энергетике еще в 80х годах, когда решили отказаться от угольных ТЭС. И льготы давали поболее наших на срок в 25 лет. И ничего. Зато теперь в южной Англии или Неваде, например, бывают дни с отрицательной стоимостью энергии. Наверное идиоты были, да?
показать весь комментарий
14.01.2021 19:13 Ответить
У них тоже так воруют 30 лет?
показать весь комментарий
14.01.2021 20:22 Ответить
У них думают о будущем своих детей.
показать весь комментарий
14.01.2021 21:38 Ответить
Подивіться диспетчерський графік потужності. Якщо всю Україну вкрити сонячними батареями вони не зможуть забезпечити Україну енергією в осінньо-зимовий максимум споживання. В Україні зелена енергетика просто схема викачки з країни коштів через зелений тариф. Якщо вона завтра зникне, крім зменшення ціни на електроенергію не відбудеться більше нічого.
показать весь комментарий
14.01.2021 22:28 Ответить
А никто и не говорит, что сможет. Только вот летом кондиционирование требует энергии не меньше обогрева. И кроме СЭС еще есть ВЭС с сезонными ветрами в осенне-зимний период в южных областях. И нравится дышать угольным дерьмом -- вперед и с песней. Еще и детей с собой возьмите. А потом посчитайте во сколько обойдётся лечение.
показать весь комментарий
14.01.2021 23:28 Ответить
А мы будем дружно продолжать вдыхать таблицу Менделеева после сжигания дорогущего Бениного с Ахметкой угля на станциях Ахметки и смотреть как они барыжат, покупая энергию за полцены через контролируемое Беней "Центрэнерго". Красота.
показать весь комментарий
14.01.2021 18:38 Ответить
Ти ,"катала", а то не ахметова сонячні панелі?
показать весь комментарий
14.01.2021 18:51 Ответить
Норвежская Scatec запустила третью солнечную электростанцию в Украине
https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/norvejskaya-scatec-zapustila-tretyu-solnechnuyu-elektrostantsiyu-v-ukraine
показать весь комментарий
14.01.2021 19:05 Ответить
Довбані жуліки , ви заводи побудуйте, дайте людям робочі місця, а вже потім себе інвесторами називайте.
показать весь комментарий
14.01.2021 18:50 Ответить
репортаж | Гигант из Винницы. Главное о крупнейшем заводе солнечных панелей
https://tech.liga.net/technology/article/gigant-iz-vinnitsy-glavnoe-o-krupneyshem-zavode-solnechnyh-paneley
показать весь комментарий
14.01.2021 19:08 Ответить
Зеленая енергетика несет угрозу енергетической системе Украины- эксперт
показать весь комментарий
14.01.2021 18:55 Ответить
Коломойский и шмаркля несут угрозу энергетической системе Украины.
показать весь комментарий
14.01.2021 20:22 Ответить
США, помогай, выруби эту тупую зеленую шваль
показать весь комментарий
14.01.2021 18:55 Ответить
Почём сейчас киловатт у этих "инвесторов"...странно слышать здесь слова в их поддержку от "защитников обездоленного народа"
показать весь комментарий
14.01.2021 18:56 Ответить
Кто то может обяснить почему Европа не покупает нашу *зеленую енергию* а продолжает покупать нашу *грязную* и дешовую атомную енергию? Кто то может обяснить почему так званые *зеленые инвестора* не уходят с Украины где их так *притесняют* а наоборот увеличивают масштабы своей деятельности?
показать весь комментарий
14.01.2021 18:58 Ответить
Ще при зєкові був прийнятий закон, за яким зеленим інвесторам (читай Клюєву і молодшому Януковичу) держава гарантувала до 2030 року купівлю в них електроенергії 18 євроцентів за кіловат. Післі падіння Зєка будівництво СЕС стало шаленим, прибутки астрономічні. На жаль нашій владі , зайнятій війною з кацопердами та реформами, не вистачило за 5 років часу внести зміни в законодавство. Тому скиглити і грабувати нас буржуї будуть мінімум до 2030 року.
показать весь комментарий
14.01.2021 19:10 Ответить
Энергосообщество - это Ахметов,Фирташ и Коломойский?
показать весь комментарий
14.01.2021 19:11 Ответить
Ещё шмаркля....
показать весь комментарий
14.01.2021 20:16 Ответить
что то "ходоков" от "зеленой энергетики" непропорционально много...теряюсь в догадках.
показать весь комментарий
14.01.2021 19:27 Ответить
Энергетический кризис -детище Коломойского и Зели. Зелёная энергетика отношения к энергетическому кризису не имеет. С ней надо разбираться отдельно. У нас только 3% энергетики можно назвать зелёной. Чтобы войти в ЕС полноправным членом надо иметь 11%.
показать весь комментарий
14.01.2021 20:15 Ответить
Простим людям забороняли для себе використовувати сонячні до 30 квт, а за цейчас олігархи набудували сон. ел. ст. купу і тепер ми їх дотуємо, а самі платимо величезні суми за світло і це при тому, що вартість електроенергії атомної ст. -50 коп.за квт., а теплової - десь 1.3 грн.квт. Зараз на Великий Львів Кошулинський про це говорив.
показать весь комментарий
14.01.2021 20:19 Ответить
Зелёная энергетика в Украине увеличивает стоимость киловата лишь на 15-20 копеек не больше. Это не имеет отношения к тому искусственному энергетическому кризису, что у нас разразился. У нас искусственно закрывают украинские атомные элетростанции и покупают энергию у Белоруси и Московии.
показать весь комментарий
14.01.2021 20:30 Ответить
вартість електроенергії атомної ст. -50 коп.за квт.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

А сколько она стоит ночью,когда она никому не нужна?
Ат. электростанция,если не продаёт столько сколько вырабатывает автоматом идёт в минус,тоесть стоимость 1кВт возрастает,её нельзя днём включить,а ночью выключить.
показать весь комментарий
14.01.2021 22:04 Ответить
нехай они по цене АЭС получают.
показать весь комментарий
15.01.2021 04:46 Ответить
Какое сообщество???Кто подписал меморандум по зеленой энергетике,кто поднял тарифы для простого люда,кто уничтожает жизни простого народа??? "Это все олигархи взращенные Кучмой,а "последователи" успешно подхватили знамя и продолжают грабить народ в спайке "власть-олигарх"...Мы живем 6 км. от Запорожской АС,постоянный страх (пример чернобыля),выбросы уничтоженная экология,онкологические заболевания,на приусадебных участках продукция пропадает,да и еще ахметовские теплостанции рядом с АЭС.И это все на наши головы.А тариф значит должен быть одинаковым как для нас, так и для жителя Карпат???
показать весь комментарий
15.01.2021 05:26 Ответить
 
 