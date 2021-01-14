Агрохолдинг Бахматюка обвинил НАБУ в давлении: "Мы теряем доступ к кредитам и не можем развиваться"

Руководитель одного из крупнейших производителей яиц, агрохолдинга "Авангард", прокомментировал ситуацию с подорожанием куриных яиц. Кроме значительного подорожания кормов и коммунальных платежей, на цену на яйца может повлиять давление НАБУ на производителя, из-за чего закрываются птицефабрики, а их сотрудники остаются без работы.

"Рынок яиц в Украине - высококонкурентный. И абсолютно все производители столкнулись с ситуацией, когда себестоимость производства значительно выросла за последние месяцы. Это связано и с существенным, до 60%, повышением стоимости комбикормов, которые составляют до 65-70% себестоимости продукции птицеводства, и со стремительным повышением коммунальных тарифов, прежде всего цены на газ и стоимости электроэнергии. К тому же за год существенно вырос курс доллара, что повлекло удорожание импортных составляющих в общих затратах на производство. И все это объективно влияет на рост цены на яйцо ", - говорит Владимир Руденко, руководитель одного из крупнейших украинских производителей яиц агрохолдинга "Авангард"

Однако есть еще один фактор, который негативно влияет на цену, утверждают производители.

"Наш агрохолдинг столкнулся с откровенным беззаконием, которое совершает Национальное антикоррупционное бюро Украины. Открываются какие-то нелепые дела, например, о том, что двух крупнейших и самых современных наших фабрик, которые уже 7 лет работают в том числе и на экспорт, будто не существует. Из-за давления НАБУ мы теряем доступ к кредитным ресурсам, мы не можем развиваться. Более того, чтобы выжить в условиях постоянного незаконного давления НАБУ, мы были вынуждены закрыть 8 предприятий. И если давление не прекратится, будем вынуждены закрыть в ближайшее время еще ряд объектов. 3,5 тысячи человек потеряли работу.

Последствия такой войны чиновников с бизнесом будут крайне негативными для экономики, их почувствует на своем кармане каждый украинец. Уменьшение нашего предложения на внутреннем рынке может привести к дальнейшему росту цен благодаря бессмысленным и вредным для экономики страны действиям чиновников НАБУ ", - заявил операционный директор "Авангарда".