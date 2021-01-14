Агрохолдинг Бахматюка обвинил НАБУ в давлении: "Мы теряем доступ к кредитам и не можем развиваться"
Руководитель одного из крупнейших производителей яиц, агрохолдинга "Авангард", прокомментировал ситуацию с подорожанием куриных яиц. Кроме значительного подорожания кормов и коммунальных платежей, на цену на яйца может повлиять давление НАБУ на производителя, из-за чего закрываются птицефабрики, а их сотрудники остаются без работы.
"Рынок яиц в Украине - высококонкурентный. И абсолютно все производители столкнулись с ситуацией, когда себестоимость производства значительно выросла за последние месяцы. Это связано и с существенным, до 60%, повышением стоимости комбикормов, которые составляют до 65-70% себестоимости продукции птицеводства, и со стремительным повышением коммунальных тарифов, прежде всего цены на газ и стоимости электроэнергии. К тому же за год существенно вырос курс доллара, что повлекло удорожание импортных составляющих в общих затратах на производство. И все это объективно влияет на рост цены на яйцо ", - говорит Владимир Руденко, руководитель одного из крупнейших украинских производителей яиц агрохолдинга "Авангард"
Однако есть еще один фактор, который негативно влияет на цену, утверждают производители.
"Наш агрохолдинг столкнулся с откровенным беззаконием, которое совершает Национальное антикоррупционное бюро Украины. Открываются какие-то нелепые дела, например, о том, что двух крупнейших и самых современных наших фабрик, которые уже 7 лет работают в том числе и на экспорт, будто не существует. Из-за давления НАБУ мы теряем доступ к кредитным ресурсам, мы не можем развиваться. Более того, чтобы выжить в условиях постоянного незаконного давления НАБУ, мы были вынуждены закрыть 8 предприятий. И если давление не прекратится, будем вынуждены закрыть в ближайшее время еще ряд объектов. 3,5 тысячи человек потеряли работу.
Последствия такой войны чиновников с бизнесом будут крайне негативными для экономики, их почувствует на своем кармане каждый украинец. Уменьшение нашего предложения на внутреннем рынке может привести к дальнейшему росту цен благодаря бессмысленным и вредным для экономики страны действиям чиновников НАБУ ", - заявил операционный директор "Авангарда".
"История средних веков" 6-й класс. Натуральное хозяйство. Производить только то что потребишь сам.
Кста курица (выращенная из яйца) несущая яйца на продажу в личном хозяйстве никогда себя не окупала.
Июнь 10 яиц - 13 гр.
Январь 10 яиц - 30 грн
На круг (для примера мужчинам) лоток яиц = пачка сигарет.
Таки вы выживете. Ну и славно.
Тогда не было совести , а теперь почему у меня должна быть к авангард жалость ?
Вором всегда что-то не так , всегда кто-то будет виноват когда цену на яйца поднимают .
В грабеже в подорожание яиц виноваты все , кроме Бахматюка
- И тем, и другим законы не писаны.
- А какая между ними разница?
- От олигофренов вреда меньше.
Гугліь- бахматюк коррупція
Каррупціонер ще тей..
🤔
Так до чого тут приватні яйценосні ферми ?
Що , комусь щось заносили ? За що ?
Без цих пояснень - уся стаття - повне гімно )