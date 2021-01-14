РУС
Агрохолдинг Бахматюка обвинил НАБУ в давлении: "Мы теряем доступ к кредитам и не можем развиваться"

Руководитель одного из крупнейших производителей яиц, агрохолдинга "Авангард", прокомментировал ситуацию с подорожанием куриных яиц. Кроме значительного подорожания кормов и коммунальных платежей, на цену на яйца может повлиять давление НАБУ на производителя, из-за чего закрываются птицефабрики, а их сотрудники остаются без работы.

"Рынок яиц в Украине - высококонкурентный. И абсолютно все производители столкнулись с ситуацией, когда себестоимость производства значительно выросла за последние месяцы. Это связано и с существенным, до 60%, повышением стоимости комбикормов, которые составляют до 65-70% себестоимости продукции птицеводства, и со стремительным повышением коммунальных тарифов, прежде всего цены на газ и стоимости электроэнергии. К тому же за год существенно вырос курс доллара, что повлекло удорожание импортных составляющих в общих затратах на производство. И все это объективно влияет на рост цены на яйцо ", - говорит Владимир Руденко, руководитель одного из крупнейших украинских производителей яиц агрохолдинга "Авангард" 

Однако есть еще один фактор, который негативно влияет на цену, утверждают производители.

"Наш агрохолдинг столкнулся с откровенным беззаконием, которое совершает Национальное антикоррупционное бюро Украины. Открываются какие-то нелепые дела, например, о том, что двух крупнейших и самых современных наших фабрик, которые уже 7 лет работают в том числе и на экспорт, будто не существует. Из-за давления НАБУ мы теряем доступ к кредитным ресурсам, мы не можем развиваться. Более того, чтобы выжить в условиях постоянного незаконного давления НАБУ, мы были вынуждены закрыть 8 предприятий. И если давление не прекратится, будем вынуждены закрыть в ближайшее время еще ряд объектов. 3,5 тысячи человек потеряли работу.

Последствия такой войны чиновников с бизнесом будут крайне негативными для экономики, их почувствует на своем кармане каждый украинец. Уменьшение нашего предложения на внутреннем рынке может привести к дальнейшему росту цен благодаря бессмысленным и вредным для экономики страны действиям чиновников НАБУ ", - заявил операционный директор "Авангарда".

+8
Вот так, на подорожание цен на яйца виновато НАБУ... Немного-немало. Когда уже этого афериста посадят?
14.01.2021 18:52 Ответить
+6
І дотації втратив, і Нацбанк з Гонтарєвою більше не видає мільйонні кредити під неліквід VAB-банку у рамках ̶п̶и̶з̶ж̶е̶н̶н̶я̶ ̶г̶р̶о̶ш̶е̶й̶ очищення банківської системи
14.01.2021 19:02 Ответить
+5
Свои кровные в недвижимость английскую, а на развитие кредит им дайте, на 30 лет с концами....
14.01.2021 19:32 Ответить
Ну то что вы недоразвитые это факт ...
14.01.2021 18:50 Ответить
Ситник винний, що Бахматюк ніяк не нажереться? Що не всю Англію бідолага купив?
14.01.2021 18:54 Ответить
После петюни парашенки. Откаты и миллиардные дотации на яйца парашенки закончились, вот и ноет, мразь. Дали по яйцам)
14.01.2021 20:19 Ответить
Все що пов"язане з ліктрічіством та газом подорожчає. Дякуйте лохи, дуже дякуйте владі яку ви обрали.
14.01.2021 18:55 Ответить
Порошенко, хватит воровать!😁
14.01.2021 18:57 Ответить
І дотації втратив, і Нацбанк з Гонтарєвою більше не видає мільйонні кредити під неліквід VAB-банку у рамках ̶п̶и̶з̶ж̶е̶н̶н̶я̶ ̶г̶р̶о̶ш̶е̶й̶ очищення банківської системи
14.01.2021 19:02 Ответить
Такое редко бывает, но я даже не прочитал ничего, кроме заголовка. Я сегодня десяток яиц покупал. Реально подорожали, на 5 гривен. То есть, около 15 процентов. Немало.
14.01.2021 19:01 Ответить
70 км от Мариуполя. Своё хозяйство. Отказались от перепелов, уток будем отказываться от бролей кур. Каламбур: Держать хозяйство - кормить производителей кормов. Оно того не стоит.
14.01.2021 19:33 Ответить
Кошмар. Даже не плюсануть, за такую подробную ИНФУ. Просто поблагодарю. И- пожелаю выжить.
14.01.2021 19:36 Ответить
Не совсем правильно выразилась. Отказываемся от продажи мяса и яиц с подсобного хозяйства.
"История средних веков" 6-й класс. Натуральное хозяйство. Производить только то что потребишь сам.
Кста курица (выращенная из яйца) несущая яйца на продажу в личном хозяйстве никогда себя не окупала.
Июнь 10 яиц - 13 гр.
Январь 10 яиц - 30 грн
На круг (для примера мужчинам) лоток яиц = пачка сигарет.
14.01.2021 19:57 Ответить
Пример отменный, для меня. Тока я курю синий Кэмэл. Тут пачка= уже два лотка яиц.

Таки вы выживете. Ну и славно.
14.01.2021 20:06 Ответить
Ну и славно. Агрохолдинг Бахматюка звинуватив НАБУ в тиску: "Ми втрачаємо доступ до кредитів і не можемо розвиватися" - Цензор.НЕТ 1523 Трам-пам-пам.
14.01.2021 20:11 Ответить
мах 29.50(мелкія),35грв(крупния)...))
14.01.2021 19:57 Ответить
А были времена , когда все дотации они получали ? 😂😂😂
Тогда не было совести , а теперь почему у меня должна быть к авангард жалость ?
Вором всегда что-то не так , всегда кто-то будет виноват когда цену на яйца поднимают .
В грабеже в подорожание яиц виноваты все , кроме Бахматюка
14.01.2021 19:11 Ответить
Сытника в отставку! Народу - яйца!
14.01.2021 19:21 Ответить
А тебе ⛑ ?
14.01.2021 19:33 Ответить
Я не коррупционер и в реестре коррупционеров не записан!
14.01.2021 20:55 Ответить
Бахматюку ещё одну усадьбу на Гавайских островах.
14.01.2021 19:53 Ответить
Свои кровные в недвижимость английскую, а на развитие кредит им дайте, на 30 лет с концами....
14.01.2021 19:32 Ответить
Сейчас придёт Зе с адептами Трускавецкой Школы Экономики и объяснят ему, что если ставки по депозитам ниже уровня инфляции норм, то стоимость продукта ниже себестоимости и подавно. До газа уже добрались.
14.01.2021 19:35 Ответить
Коли вже НАБУ цього злодюгу закриє? Скільки ця шваль ще засмічуватиме інформпростір?
14.01.2021 19:48 Ответить
https://censor.net/ru/news/3241888/agroholding_bahmatyuka_obvinil_nabu_v_davlenii_my_teryaem_dostup_k_kreditam_i_ne_mojem_razvivatsya а зачем Украине ВОРОВ плодить, для того и создавали контору ?
14.01.2021 19:49 Ответить
Яхту продай та маєтки забугорні, падлюка..
14.01.2021 19:53 Ответить
- Что общего у олигархов и олигофренов?
- И тем, и другим законы не писаны.
- А какая между ними разница?
- От олигофренов вреда меньше.
14.01.2021 20:05 Ответить
Высший антикорсуд отменил закрытие дела Бахматюка. Его подозревают в хищении 1,2 млрд грн, https://hromadske.ua/ru/posts/vysshij-antikorsud-otmenil-zakrytie-dela-bahmatyuka-ego-podozrevayut-v-hishenii-12-mlrd-grn
Гугліь- бахматюк коррупція
Каррупціонер ще тей..

🤔
14.01.2021 20:16 Ответить
Сытник прижал яйца Бахматюку...
14.01.2021 20:20 Ответить
кошер яйця Ясенсвіт
14.01.2021 20:47 Ответить
Полгода слышится этот вой от бахматюка. И.. живёт- не тужит. Короче ,его хозяйство рейдируют,а он отбивается. Ну,это пока д'ерьмаку не занесли серьезно. Плюс авакян. Вообщем, предложат бахматюку то,от чего нельзя отказаться.
14.01.2021 21:05 Ответить
Бахматюк додав, що з 7,7 млрд грн боргів його компаній перед держбанками, включених Нацбанком в загальну суму 29,3 млрд грн, борги перед Ощадбанком і Укргазбанком реструктуризовані, а перед Укрексімбанком перебувають в стані реструктуризації.Бізнесмен нагадав, що офіційно направив Фонду гарантування вкладів фізосіб пропозицію про поетапне погашення цієї суми по 1 млрд грн в рік з внесенням 500 млн грн гарантійного внеску.Опублікуйте дані по всіх боржниках: почніть з найбільшого і закінчите найменшим. Чому ви виділяєте лише Бахматюка? Всіх напишіть! Хтось інший повертає гроші? Я хоча б намагаюсь", - заявив він====це все тут=====''Бахматюк відкидає претензії НБУ щодо боргу у 30 мільярдів перед державою''
15.01.2021 07:57 Ответить
А что ему еще и кредиты нужны? Яхту пусть свою продаст.
14.01.2021 21:19 Ответить
Завданням Національного бюро є протидія кримінальним корупційним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці.



Так до чого тут приватні яйценосні ферми ?
Що , комусь щось заносили ? За що ?
Без цих пояснень - уся стаття - повне гімно )
15.01.2021 05:24 Ответить
Бахматюк лиє мочу в очі українців. Маючи тисячі гектарів землі він же і сам ці комбікорма виробляє,сам і на 60% ціни піднімає. Нехай іде в суд відстоює свою правоту!!! А перед тим нехай відасть 10 млрд. які і крав через кредити!!!
15.01.2021 10:30 Ответить
 
 