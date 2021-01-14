РУС
2 550 42

Прорывов на встрече советников лидеров "Нормандской четверки" в Берлине не было, - Кулеба

Прорывов в переговорах на встрече советников лидеров "Нормандской четверки" 12 января в Берлине не было.

Об этом в Twitter заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ.

"Прорывов не было, но атмосфера разговора была немного лучше, чем на предыдущих встречах", - написал Кулеба, отвечая на вопрос о том, как он оценивает данные переговоры.

Напоминаем, 12 января в столице Германии состоялась встреча политических советников глав государств-членов "нормандской четверки". Переговоры длились более 6 часов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермак: "Нормандские" переговоры советников продолжатся на следующей неделе

+10
кацапня встревожилась

Прорывов на встрече советников лидеров "Нормандской четверки" в Берлине не было, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5329
14.01.2021 19:21 Ответить
+8
а порывов?
14.01.2021 19:11 Ответить
+6
Нормандская встреча. Не в бровь, а в газ. https://tverezo.info/post/129328 13.01.2021 https://tverezo.info/post/author/helgi-sharp Helgi Sharp https://tverezo.info/post/129328#disqus_thread 1

Сразу несколько источников, близких к ОПУ (https://t.me/Sharpreview/2406 см. мой телеграм ), сообщают, что в Берлине на Нормандской встрече политсоветников главным вопросом повестки дня был не Донбасс, а возобновление российско-украинского сотрудничества в энергетической сфере. Ермак обсуждал со своим визави Козаком тему цены на газ и покупки его напрямую у РФ.
Это якобы обусловлено резким ростом цен на этот энергоноситель в Украине и Европе, а покупка его в РФ позволит снизить цену для украинского потребителя где-то на 30%. И когда Зе говорил, что "дал задание представить план по снижению тарифов", однозначно имел ввиду возобновления сотрудничества с Кремлём.
14.01.2021 19:16 Ответить
а порывов?
14.01.2021 19:11 Ответить
Уже одни только позывы.
14.01.2021 19:22 Ответить
Панhttps://twitter.com/DmytroKuleba @DmytroKuleba проігнорував одне з найпопулярніших питань поставлене https://twitter.com/pastorkopf @pastorkopf
.

Прорывов на встрече советников лидеров "Нормандской четверки" в Берлине не было, - Кулеба - Цензор.НЕТ 727
14.01.2021 19:36 Ответить
Погано прямо в очі дивилися мокшам. Потрібно було жалісніше дивитися.
14.01.2021 19:12 Ответить
прорвать может только днище
и с него польется говнище
Прорывов на встрече советников лидеров "Нормандской четверки" в Берлине не было, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3381
14.01.2021 19:14 Ответить
Нормандская встреча. Не в бровь, а в газ. https://tverezo.info/post/129328 13.01.2021 https://tverezo.info/post/author/helgi-sharp Helgi Sharp https://tverezo.info/post/129328#disqus_thread 1

Сразу несколько источников, близких к ОПУ (https://t.me/Sharpreview/2406 см. мой телеграм ), сообщают, что в Берлине на Нормандской встрече политсоветников главным вопросом повестки дня был не Донбасс, а возобновление российско-украинского сотрудничества в энергетической сфере. Ермак обсуждал со своим визави Козаком тему цены на газ и покупки его напрямую у РФ.
Это якобы обусловлено резким ростом цен на этот энергоноситель в Украине и Европе, а покупка его в РФ позволит снизить цену для украинского потребителя где-то на 30%. И когда Зе говорил, что "дал задание представить план по снижению тарифов", однозначно имел ввиду возобновления сотрудничества с Кремлём.
14.01.2021 19:16 Ответить
Но есть одно НО - очень большое НО. Россия никогда и ничего не делает просто так. Именно с целью получить встречные дивиденды от Украины она так быстро согласилась на встречу, хотя ранее Козак категорически отказывался это делать. На кону обширный спектр тем, связанных с Донбассом-Крымом-Украиной-Россией в целом. Это уступки и по языковому вопросу, и по водоснабжению Крыма, и по хотелкам марионеток оккупированного Донбасса. Судя по тому, что новая встреча советников назначена уже через 2 недели, первые точки соприкосновения найдены.
Я не из тех, кто по каждому ничтожному поводу кричит "зрада", но в данном случае хочу напомнить: газ, нефть и электричество из России никогда не были и не будут просто газом, нефтью и электричеством. Это всегда элементы давления, шантажа и выкручивания рук. И если свои просчёты в социальной сфере Скрипучий Лыжник Апокалипсиса решил закрыть путём приползания на коленях к Путину, зачем нужны были титанические усилия предыдущей власти по обретению энергонезависимости?
История ходит по спирали, но, как правило, выводит на более высокий уровень развития. Лично я не хочу прививаться российской вакциной. Не хочу готовить еду на дешёвом российском газе. Не хочу смотреть российское телевидение. Это опять времена Януковича. Времена тотального внешнего управления со стороны Кремля.
14.01.2021 19:17 Ответить
кацапня встревожилась

Прорывов на встрече советников лидеров "Нормандской четверки" в Берлине не было, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5329
14.01.2021 19:21 Ответить
14.01.2021 19:26 Ответить
Нуууу, вздрогнєм, за хорошу одиночну камеру зеленського
14.01.2021 19:23 Ответить
С важным видом толкли воду в ступе.
14.01.2021 19:23 Ответить
...чувак, проснись - все прорывы уже полтора года в Украине
14.01.2021 19:27 Ответить
Это тот самый план Б который обещал клоун.
14.01.2021 19:27 Ответить
Сьогодні,в Запоріжжі, похоронили Олега Андрієнка,який загинув від кулі рашистського снайпера.. Залишає стареньку маму, дружину і синочка,якому не виповнилося і року... Нужна просто пєрєстать стрєлять(с)
14.01.2021 19:28 Ответить
Так. На жаль..
Царство Небесне загиблому.
14.01.2021 19:30 Ответить
Нічого іншого і бути не могло.
14.01.2021 19:29 Ответить
що, не вдалось зрадити Україну ?
14.01.2021 19:29 Ответить
Кулеба про це не знає. Він не є довіреною особою ЗЕленського, а є лише міністром.
Тому до важливих перемовин його не запрошують.
14.01.2021 19:34 Ответить
Тобто міністр без посади.
14.01.2021 20:13 Ответить
Міністр без впливу. Але саме він відповідає за дипломатичні контакти, на які прості зелені хлопці не зважають. І за певних обставин він може впливати на те, звідки прилетить.
14.01.2021 20:47 Ответить
Ні за що він не відповідає. Йому не дозволяють.
Таке ж ставлення до нього і зі сторони закордонних партнерів.
14.01.2021 20:53 Ответить
Ви не знаєте напевно, як працюють дипломатичні служби. І як вони збирають інформацію.
14.01.2021 20:57 Ответить
Гаразд. А ви знаєте ?
14.01.2021 21:01 Ответить
Мені розповідали.
14.01.2021 21:01 Ответить
Хто ?
14.01.2021 21:03 Ответить
угу .. 6 часов говорили тупо ни о чем ... Зелохи вам поверили а Мы - Нет !!!
14.01.2021 19:31 Ответить
Вчора єрмак домовився в Берліні про відновлення торгівельно-економічної співпраці з московією + плюс вибори на Донбасі + вода до Криму..(с)
15.01.2021 00:01 Ответить
Чтобы были прорывы надо порвать жопу кацапским оккупантам , других вариантов НЕТ .
14.01.2021 19:32 Ответить
Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди (с) Симон Петлюра
14.01.2021 19:56 Ответить
Президент дерьмак стверджує зворотнє.
14.01.2021 19:39 Ответить
"Пррорывов" може й не було, а пориви швидко
заштопали...
14.01.2021 19:40 Ответить
Обратите внимание на паузу, в новостях. Что-то затянулась... Цензор, не интригуйте! Что случилось???!!!
14.01.2021 19:42 Ответить
Украина не пойдет ни на какие условия, кроме своих национальных интересов и никаких администраций оккупационных и никаких статусов, а полный вывод войск оккупационных и полный возврат Украине ее территорий! Никаких других условий и быть не может!!!
14.01.2021 19:49 Ответить
А кто ждал прорыва? Кретины с йододефицитом? Или профессиональные лжецы-дипломаты? Так они-то в курсе, что дурака валяют....
14.01.2021 19:50 Ответить
Прорыв это когда ? Когда танки на Крещатике? Нам прорывы не надо. Нам надо чтобы вы все мирно ушли вместе со шмарклей.
14.01.2021 19:56 Ответить
зебилы как обычно врут о том, что происходило в берлине. Суть клоунского вояжа заключалось в том, что дерьмак с козаком договорились о прямых(!) поставках кацапского газа в Украину. Это даст минус 20-30% скидки от текущей стоимости. Квартальные черти будут пиарить это снижение стоимости газа на рынке как величайшую победу всех времен и народов.
Но разве у кого-то здравомыслящего есть иллюзии, что кремлефашисты пошли на этот шаг из альтруизма?! Совсем нет. Цена вопроса: отмена языкового закона, подача воды в Крым, закупка спутника, полная амнистия убийцам евромайдановцев, амнистия дырявым убивавшим украинских воинов, закрытие болючих для кремля программ типа "гром2", ольха и тд и тп. петухи из банковой либо все пропихнут через раду, либо будут постепенно пихать небольшими партиями. Так что не даром накануне берлинского вояжа быдло выходило на митинги против повышения цены на газ. Это все была спланированная акция банковой с целью пропихнуть кацапский газ и выдать это за победу.
14.01.2021 19:57 Ответить
13.‎01.‎2021
Представитель России в "нормандском формате" Дмитрий Козак по возвращении из Берлина - "Тимофеев (*обозначение Ермака внутри администрации президента РФ) сказал, что им срочно нужен позитивный кейс. Десятка два, любых на обмен. Любое разведение войск в любом месте".(Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
14.01.2021 19:59 Ответить
Аферисты всегда врут. От нашего правительства мы правды не узнаем. Надо читать зарубежные СМИ.
14.01.2021 20:10 Ответить
Кулеба, як і інші україннські чиновники, посипає, посипає нас оптІмізЬмом... Старый прием... Еще с тех времен, когда диктатор открыл трудящимся истину: «Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее" и заставил в это поверить. Но, потом ПРАВДА, ИСТИНА стали проявляться... И последствия тоже...
15.01.2021 07:12 Ответить
 
 