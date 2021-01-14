2 550 42
Прорывов на встрече советников лидеров "Нормандской четверки" в Берлине не было, - Кулеба
Прорывов в переговорах на встрече советников лидеров "Нормандской четверки" 12 января в Берлине не было.
Об этом в Twitter заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ.
"Прорывов не было, но атмосфера разговора была немного лучше, чем на предыдущих встречах", - написал Кулеба, отвечая на вопрос о том, как он оценивает данные переговоры.
Напоминаем, 12 января в столице Германии состоялась встреча политических советников глав государств-членов "нормандской четверки". Переговоры длились более 6 часов.
и с него польется говнище
Сразу несколько источников, близких к ОПУ (https://t.me/Sharpreview/2406 см. мой телеграм ), сообщают, что в Берлине на Нормандской встрече политсоветников главным вопросом повестки дня был не Донбасс, а возобновление российско-украинского сотрудничества в энергетической сфере. Ермак обсуждал со своим визави Козаком тему цены на газ и покупки его напрямую у РФ.
Это якобы обусловлено резким ростом цен на этот энергоноситель в Украине и Европе, а покупка его в РФ позволит снизить цену для украинского потребителя где-то на 30%. И когда Зе говорил, что "дал задание представить план по снижению тарифов", однозначно имел ввиду возобновления сотрудничества с Кремлём.
Я не из тех, кто по каждому ничтожному поводу кричит "зрада", но в данном случае хочу напомнить: газ, нефть и электричество из России никогда не были и не будут просто газом, нефтью и электричеством. Это всегда элементы давления, шантажа и выкручивания рук. И если свои просчёты в социальной сфере Скрипучий Лыжник Апокалипсиса решил закрыть путём приползания на коленях к Путину, зачем нужны были титанические усилия предыдущей власти по обретению энергонезависимости?
История ходит по спирали, но, как правило, выводит на более высокий уровень развития. Лично я не хочу прививаться российской вакциной. Не хочу готовить еду на дешёвом российском газе. Не хочу смотреть российское телевидение. Это опять времена Януковича. Времена тотального внешнего управления со стороны Кремля.
Тому до важливих перемовин його не запрошують.
Таке ж ставлення до нього і зі сторони закордонних партнерів.
заштопали...
Но разве у кого-то здравомыслящего есть иллюзии, что кремлефашисты пошли на этот шаг из альтруизма?! Совсем нет. Цена вопроса: отмена языкового закона, подача воды в Крым, закупка спутника, полная амнистия убийцам евромайдановцев, амнистия дырявым убивавшим украинских воинов, закрытие болючих для кремля программ типа "гром2", ольха и тд и тп. петухи из банковой либо все пропихнут через раду, либо будут постепенно пихать небольшими партиями. Так что не даром накануне берлинского вояжа быдло выходило на митинги против повышения цены на газ. Это все была спланированная акция банковой с целью пропихнуть кацапский газ и выдать это за победу.
Представитель России в "нормандском формате" Дмитрий Козак по возвращении из Берлина - "Тимофеев (*обозначение Ермака внутри администрации президента РФ) сказал, что им срочно нужен позитивный кейс. Десятка два, любых на обмен. Любое разведение войск в любом месте".(Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)