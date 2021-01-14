Прорывов на встрече советников лидеров "Нормандской четверки" в Берлине не было, - Кулеба

Прорывов в переговорах на встрече советников лидеров "Нормандской четверки" 12 января в Берлине не было.

Об этом в Twitter заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ.

"Прорывов не было, но атмосфера разговора была немного лучше, чем на предыдущих встречах", - написал Кулеба, отвечая на вопрос о том, как он оценивает данные переговоры.

Напоминаем, 12 января в столице Германии состоялась встреча политических советников глав государств-членов "нормандской четверки". Переговоры длились более 6 часов.

