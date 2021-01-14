Экс-чиновник патрульной полиции Харьковской области задержан на взятке 20 тыс. грн, - прокуратура

Бывший начальник сектора патрульной полиции одного из отделений полиции Харьковского отдела полиции ГУ Нацполиции в области подозревается в получении взятки за влияние на принятие решения о закрытии уголовного производства (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

"В ходе досудебного расследования установлено, что адвокат, зная о проведении дознания в уголовном производстве по нанесению телесных повреждений, вступил в сговор с начальником сектора патрульной полиции одного из отделений полиции Харьковского отдела полиции ГУНП в области и разработал план по получению неправомерной выгоды", - отмечается в информации.

По данным досудебного следствия, полицейский встретился с заявителем и пообещал повлиять на дознавателя, чтобы тот закрыл уголовное производство. Стоимость "помощи" полицейский оценил в 20 тыс. грн. Деньги должны были быть переданы через адвоката. В декабря 2020 года заявитель встретился с адвокатом и передал ему требуемую сумму.

Кроме того, досудебным расследованием установлено, что полицейский систематически получал неправомерную выгоду в размере 4 тыс. Грн за непрепятствование предпринимательской деятельности. В этом уголовном производстве ему объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Досудебное расследование обоих производств осуществляет Территориального управления ГБР, расположенное в Полтаве. Процессуальное производство - Харьковская облпрокуратура.

Также читайте: Патрульный задержан на взятке в 40 тыс. грн за беспрепятственное передвижение грузовиков в Кривом Роге. ФОТОрепортаж