В Беларуси ввели штрафы в размере $200 за использование национальных бело-красных флагов

Александр Лукашенко сегодня подписал поправки в кодекс об административных правонарушениях и процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает государственное агентство "Белта".



Новый кодекс позиционируется как имеющий "предупредительный и профилактический" характер работы с правонарушениями. Агентство отмечает, что новые кодексы направлены на либерализацию административной ответственности и упрощение порядка привлечения юридических и физических лиц к административной ответственности. Так, из КоАП были исключены 110 действовавших ранее норм, а 230 санкций – скорректированы.



В то же время, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова сообщила изданию, что новое законодательство предусматривает серьезные штрафы за использование любой "неустановленной символики".



"У нас есть государственная установленная символика, а все остальное – неустановленная. Бело-красно-белые флаги, конечно, попадут – это неустановленная символика. Они не имеют права быть размещенными. Это же не дело, что начали использовать кто во что горазд", – заявила Кочанова.



Она подчеркнула также, что Минск "уже зачистили, и хорошо зачистили" от не государственной символики.



Telegram-канал "Пул первого", близкий, по данным местных СМИ, к пресс-службе президента, сообщает, что за вывешивание флагов жителей страны будут штрафовать до 580 белорусских рублей ($225). Для юридических лиц эта сумма составит до 1740 белорусских рублей ($676).

