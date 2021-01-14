РУС
6 955 90

В Беларуси ввели штрафы в размере $200 за использование национальных бело-красных флагов

Александр Лукашенко сегодня подписал поправки в кодекс об административных правонарушениях и процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает государственное агентство "Белта".

Новый кодекс позиционируется как имеющий "предупредительный и профилактический" характер работы с правонарушениями. Агентство отмечает, что новые кодексы направлены на либерализацию административной ответственности и упрощение порядка привлечения юридических и физических лиц к административной ответственности. Так, из КоАП были исключены 110 действовавших ранее норм, а 230 санкций – скорректированы.

В то же время, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова сообщила изданию, что новое законодательство предусматривает серьезные штрафы за использование любой "неустановленной символики".

"У нас есть государственная установленная символика, а все остальное – неустановленная. Бело-красно-белые флаги, конечно, попадут – это неустановленная символика. Они не имеют права быть размещенными. Это же не дело, что начали использовать кто во что горазд", – заявила Кочанова.

Она подчеркнула также, что Минск "уже зачистили, и хорошо зачистили" от не государственной символики.

Telegram-канал "Пул первого", близкий, по данным местных СМИ, к пресс-службе президента, сообщает, что за вывешивание флагов жителей страны будут штрафовать до 580 белорусских рублей ($225). Для юридических лиц эта сумма составит до 1740 белорусских рублей ($676).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Снеговика нужно смыть: милиция в Минске потребовала убрать с окна новогодний бело-красный рисунок. ВИДЕО

Беларусь (8024) Лукашенко Александр (3647) символика (302)
+37
Осталось давать сроки за использование беларусского языка. Лишь бы не было Майдана.
14.01.2021 20:04 Ответить
+13
привет из Латвии в поддержку белорусов, геть ватников и срускую сволочь.У Білорусі ввели штрафи в розмірі $200 за використання національних біло-червоних прапорів - Цензор.НЕТ 2139
14.01.2021 20:30 Ответить
+12
Пратэстуючых, якiя размау'лялi беларускаю - АМАПау'цы адмячалi вгпратку фарбаю. Па гэтай фарбе - iх у турмах збiвалi асаблiва жорстка. Гэта у'лада акупацыйная - з самага пачатку знiшчала у'се беларускае. Мне балюча бачыць, што ва Украiне шмат прыхiльнiкау' Лукашэнкi. А у беларускiх тэмах навiн - столькi прыдуркау', маларосау', расейскiх тролей.
14.01.2021 20:40 Ответить
Осталось давать сроки за использование беларусского языка. Лишь бы не было Майдана.
14.01.2021 20:04 Ответить
и белобендеровцев чтобы не было !
14.01.2021 20:08 Ответить
Навряд . Скорее в масковских школах будет обязательным Беларусский язык . ))
14.01.2021 20:39 Ответить
А почему у нас не ввели расстрел за червоно-черный?
14.01.2021 22:03 Ответить
Пратэстуючых, якiя размау'лялi беларускаю - АМАПау'цы адмячалi вгпратку фарбаю. Па гэтай фарбе - iх у турмах збiвалi асаблiва жорстка. Гэта у'лада акупацыйная - з самага пачатку знiшчала у'се беларускае. Мне балюча бачыць, што ва Украiне шмат прыхiльнiкау' Лукашэнкi. А у беларускiх тэмах навiн - столькi прыдуркау', маларосау', расейскiх тролей.
14.01.2021 20:40 Ответить
В нас немає прихильників бульбофюрера, у нас говорять луку собаку на гіляку.
14.01.2021 21:05 Ответить
Напэу'на па гэтаму вы купляеце у' Лукi нафтахiмiю (болей за 30% рынка ), электрыку з БелАЭС, МАЗы, шмат яшчэ чаго. Добра фiнансуеце пуцiнскага саюзнiка i самога пуцiна (РФ у тройцы буйнейшых эканамiчных партнерау' Украiны)
14.01.2021 21:34 Ответить
Є.
14.01.2021 21:37 Ответить
У Білорусі ввели штрафи в розмірі $200 за використання національних біло-червоно-білих прапорів - Цензор.НЕТ 7120
15.01.2021 09:47 Ответить
Я прихильник Лукашенка і не приховую. Тому що в Білорусії не розкраден і не знищено промисловість. Саме тому, до речі, ми у вас і купляємо товари - бо у нас власної вже немає.
18.01.2021 08:25 Ответить
У Білорусі ввели штрафи в розмірі $200 за використання національних біло-червоних прапорів - Цензор.НЕТ 5916
14.01.2021 21:10 Ответить
завідавать?...
14.01.2021 20:05 Ответить
Адназначна!!..
14.01.2021 20:19 Ответить
просто и эффективно
14.01.2021 20:05 Ответить
Тупо и провокативно. В Украине тоже запрещали ношение касок, передвижение в автоколоннах и т.д.
14.01.2021 20:07 Ответить
Тю.Так это блевотина кацапская высралась.Не обращай внимание😂
14.01.2021 20:08 Ответить
Зря вы так. Чувак подметил всё совершенно точно! По факту. Далее- посмотрим.
14.01.2021 20:12 Ответить
Может быть Андрюха,но шота я коцапов как то не люблю.Приветствую кстати.Как моря-океаны поживают?
14.01.2021 20:20 Ответить
Привет. Та, скоро увижу. Я уже дома давненько, 2,5 месяца.
Пусть он хоть трижды кацап, мля! Но, написал верно. Если честно, то я такого прикола не ожидал! Хитёр Бацька! Признание истины- не есть ошибка. Напротив.
14.01.2021 20:24 Ответить
Еще раз: банальным запретом вывешивать флаги, говорить на родном языке или собираться в группы по трое можно добиться лишь более сильного сжатия пружины общественного недовольства. А это и есть глупая и недальновидная тактика - подтверждено многократно.
14.01.2021 21:07 Ответить
Радієш, курва, стражданню вільних людей?
14.01.2021 20:20 Ответить
Председателю колхоза Беларусь вже долларов бракує
14.01.2021 20:06 Ответить
Ні, штрафуватимуть то в бульборублях!
14.01.2021 20:30 Ответить
криптобульба.
14.01.2021 20:47 Ответить
Ловок Бацька, не отнять. Ох, и ловок... Похоже на то, что просто прайс-лист выставил Тихановской. Нет?
14.01.2021 20:10 Ответить
Мне кажется он просто усатое чмо ! Нет ?
14.01.2021 20:20 Ответить
Пусть чмо. Пусть многократно чмо. Речь о прайс-листе. Он сильно затруднил протесты. Хитер, мля!
14.01.2021 20:26 Ответить
как сибирский валенок
14.01.2021 20:49 Ответить
Нет. Просто два флага в стране это перебор. И цензор не сможет мне два флага приделать к нику.
14.01.2021 20:20 Ответить
Я тебе спам приделаю😂🌷Вместо флага.
14.01.2021 20:22 Ответить
Спасибо марсик, не стоит утруждаться.
14.01.2021 20:24 Ответить
Абсолютно спокойно,как палкой в дерьмо тыкнуть😂🌷
14.01.2021 20:27 Ответить
У Білорусі ввели штрафи в розмірі $200 за використання національних біло-червоних прапорів - Цензор.НЕТ 241
14.01.2021 20:36 Ответить
14.01.2021 21:03 Ответить
похоже, как и два мнения
14.01.2021 21:24 Ответить
и за белую с красным одежду тоже штраф
14.01.2021 20:12 Ответить
а то найдутся умники, мол мы перехитрили так батьку
14.01.2021 20:12 Ответить
В белорусском городе Жодино оштрафовали 75-летнюю пенсионерку Ираиду Миско на 228 долларов за то, что она выражала протест, держа в руках бело-красно-белую пастилу
В Беларуси ввели штрафы в размере $200 за использование национальных бело-красных флагов - Цензор.НЕТ 8964
14.01.2021 20:16 Ответить
и за то, что голосовал за Х.йла тоже штраф 👍
14.01.2021 20:15 Ответить
Пусть сябры теперь используют белые флаги с надписью "Не сдаёмся!"
14.01.2021 20:14 Ответить
теперь хоть поняли, что такое свобода
14.01.2021 20:19 Ответить
Оце вже фсьо!!
14.01.2021 20:20 Ответить
в колхозе свои правила
14.01.2021 20:23 Ответить
Мойша, а вы, на традиуионных нядзельных шпацырах на свежым паветры, цяпер будзіце заварочваць свае азяблыя плечы вось у гэта?У Білорусі ввели штрафи в розмірі $200 за використання національних біло-червоних прапорів - Цензор.НЕТ 4196 У Білорусі ввели штрафи в розмірі $200 за використання національних біло-червоних прапорів - Цензор.НЕТ 7453
14.01.2021 20:24 Ответить
У Білорусі ввели штрафи в розмірі $200 за використання національних біло-червоних прапорів - Цензор.НЕТ 8723
14.01.2021 20:38 Ответить
Я там вопрос сегодня тебе задал.Может ты случайно не увидел.Повторить?
14.01.2021 20:40 Ответить
Сябры, идите к пукину на поклон.., и не вставайте с колен, пока пока он луку не накажет..
14.01.2021 20:27 Ответить
Мужчина живет в деревне Марковичи Гомельского района. 24 декабря он слепил снеговика возле дома. На следующий день началась оттепель - и снеговик растаял. Однако через пару дней к сельчанину пришел участковый и предъявил ему фото того самого снеговика, а затем составил на мужчину протокол по статье 23.34 КоАП

Написано тут грамотно, конечно, - переминается с ноги на ногу мужчина. - Но на самом деле я просто сделал снеговика у сарая. Никаких политических… э-э-э… ничего я не преследовал. Нигде я не участвовал, нигде не выступал, с флагами не бегал. А просто сделал снеговика. Снеговики ведь всякие бывают - волк-снеговик, лиса-снеговик.

У Білорусі ввели штрафи в розмірі $200 за використання національних біло-червоних прапорів - Цензор.НЕТ 8654
14.01.2021 20:28 Ответить
Fasistkaja xunta ,s takimi ogranicenyjami svobodi oni poteriajet mnogo svojix molodix liudej
14.01.2021 20:29 Ответить
в ОМОН идут одни старики?
14.01.2021 20:31 Ответить
Tak tam vse tupyje sobrani v Omon.A vot umnyje ujedut.Vot vizu IT kompaniji odna iz izvesnix kak sozdatelia World in Tanks i ecio 10 IT kompaniji uze k nam perejexali.Eto tolko nacialo
14.01.2021 20:36 Ответить
в омон идут одни мудаки
14.01.2021 20:38 Ответить
привет из Латвии в поддержку белорусов, геть ватников и срускую сволочь.У Білорусі ввели штрафи в розмірі $200 за використання національних біло-червоних прапорів - Цензор.НЕТ 2139
14.01.2021 20:30 Ответить
Короче, одел белую футболку и красные трусы, или белые носки и красные кроссовки - полинял на 200 баксов!?
Такого маразма даже в СССР не было !!!
Луку и Пуйла надо сдать на опыты в лабораторию.....
14.01.2021 20:31 Ответить
Было. В конце 80-х мусора цеплялись в девчонкам в желтых юбках и синих джинсовках.
14.01.2021 21:31 Ответить
https://youtu.be/i43Wriq2TQ8 лукавый пад погоней
14.01.2021 20:33 Ответить
У Білорусі ввели штрафи в розмірі $200 за використання національних біло-червоних прапорів - Цензор.НЕТ 8424
14.01.2021 20:34 Ответить
Столетиями работала царской России формула(правило)запрещай, убивай, запугивай,и это работало, но сейчас это не работает.Наоборот, стимулирует людей к борьбе .Информации море,это вам не как раньше ловить волну в радио.
14.01.2021 20:34 Ответить
ну флаг ббб совсем новенький 1918-19г.г. да и запятнал себя в связях с фашизмом.
не место ему во главе государства, нужен либо другой либо пускай прежний остается.
14.01.2021 20:41 Ответить
Тебе стыдно за убитых вами украинцев?
14.01.2021 20:45 Ответить
я же уже отвечал, да и не по теме ты тут высказываешься.
правила форума забыл ?
14.01.2021 20:46 Ответить
Нет не ответил.Тебе стыдно?
14.01.2021 20:49 Ответить
Правила для людей.Ты нелюдь.
14.01.2021 20:51 Ответить
лукавый потерял берега, забыл свою историю
14.01.2021 20:42 Ответить
У Білорусі ввели штрафи в розмірі $200 за використання національних біло-червоних прапорів - Цензор.НЕТ 7751
14.01.2021 20:49 Ответить
- Да и нет не говорите,
Красное с белым не берите,
Вы поедете на бал?
14.01.2021 20:54 Ответить
У Білорусі ввели штрафи в розмірі $200 за використання національних біло-червоних прапорів - Цензор.НЕТ 6313
14.01.2021 21:03 Ответить
сябры, не обижайтесь, но вы реально уже смешны.....
14.01.2021 21:11 Ответить
Я вось не разумею - чаму ты да гэтага часу Крым, цi Данецк не вызвалiу'? I зброя у' вас есць - не то, што у' беларусау'.
А што на самой справе смешна - што ты, "патрыет форумны", нават мову не пажадау' вывучыць.
14.01.2021 21:27 Ответить
типова відповідь ображеного на українців білоруса
14.01.2021 21:34 Ответить
Нехай будзе "тыповая" - але есць за што.
Ну добра, вам н@сраць на дэмакратыю, на добрасуседскiя адносiны з Лiтвой, на салiдарнасць з пратэстуючымi беларусамi.
Але чаму вам н@сраць на сваiх загiблых грамадзян на Майдане - вы гандлюеце з Лукой, а ен супраць вас у ААН галасавау'. У яго у' АМАПе працуюць былыя "беркуты" - каты Майдану. Гэта толькi некалькi прыкладау'...
14.01.2021 21:47 Ответить
не тобі мене судити друже, чому я не звільнив до цього часу Крим та Донбасс! Але українці завоювали своє право вибирати владу, (хай іноді і гівновладу), виступати без заперечень на любих протестах з національною символікою і не одна собака, нам тепер не перепона! Все буде, дай час!
14.01.2021 22:12 Ответить
http://www.tvoemisto.tv/news/u_lvovi_stvoryly_kryzovyy_tsentr_dlya_bilorusiv_yakyh_peresliduie_vlada_116626.html У ЛЬВОВІ СТВОРИЛИ КРИЗОВИЙ ЦЕНТР ДЛЯ БІЛОРУСІВ, ЯКИХ ПЕРЕСЛІДУЄ ВЛАДА

Пріоритет Білоруського кризового центру у Львові - допомога білорусам, яких переслідує влада з політичних мотивів.




У Львові вчора, 11 січня, запрацював «Білоруський кризовий центр» для тих громадян Білорусі, які покинули свою країну через репресії з боку підконтрольних Олександру Лукашенку органів влади. Про це https://belaruscentr.tilda.ws/ukr йдеться на сайті центру.
«Білоруський кризовий центр» у Львові надаватиме юридичну, психологічну допомогу, також допомогу в пошуку житла, роботи і навчання, оформленні посвідки на проживання в Україні. Окрім цього:

допомогу у подачі заяви про надання притулку;


допомогу сім'ям з дітьми в пошуку шкіл і дитячих садків;


допомогу в пошуку сімейного лікаря.
14.01.2021 21:13 Ответить
http://belaruscentr.tilda.ws/ Беларускi крызiсны цэнтр у Львове

Трэба дапамога? Звяртайцеся!
Львів, вулиця Дорошенка, 32
Тэл: +38 (068) 325 61 44 (telegram)
E-mail: [email protected]
https://nash-dim.com.ua/ Сайт БО "МВФ "НАШ ДIМ"
14.01.2021 21:14 Ответить
200$ как-то мало, у них там зарплаты большие, могли бы и больше сделать
14.01.2021 21:18 Ответить
Блин, вас же много!
Когда же реальный отпор будет?
Ну, нельзя же так давать себя унижать...
Сколько вас ещё бить и калечить будут?
Эх, а ведь когда-то и против Орды устояли, и тевтонцев разбили...
14.01.2021 21:29 Ответить
и каков же будет ответ самых умных и самых немайданящих в мире протестующих?
14.01.2021 21:33 Ответить
Ты, лапаць, не манiпулюй! Лука назвау' пратэстуючых беларусау' "майданутымi", таксама, як украiнцау' называлi пуцiноiды.
Гэта слова зложана з дзьвух - "Майдан i е@.нутыя". Беларусы зау'важылi абразу - вось чаму пакрыу'дзiлiся менавiта на гэтае слова.
" немайданящие" i "майданутыя" -гэтыя словы маюць розны сэнс.
I ты, касап, не спадзявайся, што я цябе у' твой высер рылам не макну.
14.01.2021 22:12 Ответить
Да не, он их "протестунами" обзывает.
14.01.2021 22:45 Ответить
это надо весь КОАП перечитать, что бы такое найти ни в одном источнике я не нашел.
короче новость мутная...
наоборот новые правила более мягкие, даже сам источник говорит:
Как сообщалось БЕЛТА, https://www.belta.by/society/view/novye-koap-i-pikoap-obespechivajut-spravedlivost-administrativnoj-otvetstvennosti-ipatov-423995-2021/ новые КоАП и ПИКоАП направлены на либерализацию административной ответственности и упрощение порядка привлечения юридических и физических лиц к административной ответственности. Основной новеллой кодексов прежде всего является их профилактическая и предупредительная направленность.
14.01.2021 21:48 Ответить
Тебе стыдно за убитых вами украинцев?
14.01.2021 21:53 Ответить
Ты не будешь писать на этом сайте как нормальный человек.Только через унижения😂🌷
14.01.2021 21:57 Ответить
Здається Цензор божився, що буде називати Бацьку "тим, хто незаконно захопив владу". Що, вже всьо?
14.01.2021 22:24 Ответить
совсем бацька рехнулся .его тоже нужно привлекать. присягу принимал под каким флагом ?
14.01.2021 22:33 Ответить
***** усатый! посмотри Олимпиаду 80! там бялорусы все в бело красном!
14.01.2021 22:33 Ответить
"У нас есть государственная установленная символика, а все остальное - неустановленная. Бело-красно-белые флаги, конечно, попадут - это неустановленная символика. Они не имеют права быть размещенными. Это же не дело, что начали использовать кто во что горазд", - заявила Кочанова.
Источник: https://censor.net/ru/n3241903
15.01.2021 05:31 Ответить
яка з усіх цих символік зараз "установленная"
У Білорусі ввели штрафи в розмірі $200 за використання національних біло-червоно-білих прапорів - Цензор.НЕТ 7103
15.01.2021 05:35 Ответить
Должно изыматься с продажи и бельё соответствующих цветов... А то ненароком купишь,и тю-тю денюжки... Это же надо быть такими идиотами! Это уже истерика,судороги режима...
15.01.2021 08:17 Ответить
У Білорусі ввели штрафи в розмірі $200 за використання національних біло-червоно-білих прапорів - Цензор.НЕТ 8428
15.01.2021 12:17 Ответить
 
 