РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9804 посетителя онлайн
Новости
2 151 22

США усилили контроль за технологиями, которые могут быть использованы разведками России и Китая

США усилили контроль за технологиями, которые могут быть использованы разведками России и Китая

Министерство торговли США ввело дополнительный контроль над американскими технологиями, которые могут быть полезными военным разведкам России, Китая, Кубы, Ирана и Венесуэлы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Министр торговли США Уилбур Росс отметил, что новые меры не позволят разведке Китая и российскому ГРУ использовать американские разработки и услуги для шпионажа, сбора данных и другой деятельности, противоречащей интересам нацбезопасности США.

Министерство также пересмотрит меры контроля за конечным использованием химического и биологического оружия, ракетных систем и беспилотников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США ввели торговые ограничения против 45 российских компаний и организаций, включая Минобороны и СВР

Решение вступает в силу в марте 2021 года.

Автор: 

Китай (3194) россия (97378) санкции (11882) США (27966)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
США усилили контроль за технологиями, которые могут быть использованы разведками России и Китая - Цензор.НЕТ 4831
показать весь комментарий
14.01.2021 21:58 Ответить
+1
очень умно, сначала разместить производство в Китае, новейших технологий.
А сейчас боятся утечки
показать весь комментарий
14.01.2021 21:57 Ответить
+1
Навіть не знаю чи вистоїть США проти могутніх розвідок Куби і Венесуели 🤔.
показать весь комментарий
14.01.2021 22:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
очень умно, сначала разместить производство в Китае, новейших технологий.
А сейчас боятся утечки
показать весь комментарий
14.01.2021 21:57 Ответить
Это правда. Стремясь создать конкурента Совку Штаты перестарались и получили конкурента себе.
показать весь комментарий
14.01.2021 22:13 Ответить
первая экономика мира по многим данным.
показать весь комментарий
14.01.2021 22:25 Ответить
по количеству кетайцев сидящих на бутылках, ага
показать весь комментарий
14.01.2021 23:48 Ответить
Особенно на душу населения...
показать весь комментарий
15.01.2021 08:03 Ответить
Ты,дурак? Самые новые и секретные технологии НЕ передают! А вот,Китай и рфия их воруют,и это предупреждение тем,кто способствует этому воровству. Скоро будут ОЧЕНЬ жесткие санкции,которые будут наложены,в том числе,и на тех,кто являются посредниками и пособниками передачи новых технологий.
показать весь комментарий
15.01.2021 08:02 Ответить
США усилили контроль за технологиями, которые могут быть использованы разведками России и Китая - Цензор.НЕТ 4831
показать весь комментарий
14.01.2021 21:58 Ответить
Навіть не знаю чи вистоїть США проти могутніх розвідок Куби і Венесуели 🤔.
показать весь комментарий
14.01.2021 22:00 Ответить
кремль уже бегает,чтобы сдать Венесуэлу,в обмен на прощение! Челобитники ср...
показать весь комментарий
15.01.2021 08:07 Ответить
Та они в слове Йух три ошибки делают а вы боитесь что они раньше Маска на Марс полетят
показать весь комментарий
14.01.2021 22:12 Ответить
ну і нехай використовують
https://youtu.be/fn3KWM1kuAw Do You Love Me?
показать весь комментарий
14.01.2021 22:12 Ответить
США, не давайте этим дуракам стекляный буй, ото они яго аб падушку разабьют
показать весь комментарий
14.01.2021 22:18 Ответить
падряпаюца, и то опит
показать весь комментарий
14.01.2021 22:22 Ответить
технологии,технологии...каки таки технологии?

https://twitter.com/Krychek5 Krychek
Самое быстрое решение вопроса в Омске.
Губер так и сказал: "Лезь на другое дерево!"

США посилили контроль за технологіями, які можуть бути використані розвідками Росії і Китаю - Цензор.НЕТ 4198
показать весь комментарий
14.01.2021 22:52 Ответить
Надо бить по рукам немцев, австрийцев, всех, кто что-то строит московитам или продаёт. Сегодня продали турбины Siemens - завтра их выпускает Китай под названием Сцы-Ган-Донг. Пошли они все на Хуавэй - Китай в глубинке до сих пор ездит на паровозах и летает на движках от Ту-104 и Ан-12. Пусть и остаётся на этом уровне.
показать весь комментарий
15.01.2021 02:07 Ответить
В новых санкциях будет наказание любых кампаний за передачу технологий. PS Кстати,вчера посмотрел " Крошечная страна,которая кормит всю планету"... Просто поразительно.
показать весь комментарий
15.01.2021 08:10 Ответить
 
 