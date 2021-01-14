США усилили контроль за технологиями, которые могут быть использованы разведками России и Китая

Министерство торговли США ввело дополнительный контроль над американскими технологиями, которые могут быть полезными военным разведкам России, Китая, Кубы, Ирана и Венесуэлы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Министр торговли США Уилбур Росс отметил, что новые меры не позволят разведке Китая и российскому ГРУ использовать американские разработки и услуги для шпионажа, сбора данных и другой деятельности, противоречащей интересам нацбезопасности США.

Министерство также пересмотрит меры контроля за конечным использованием химического и биологического оружия, ракетных систем и беспилотников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США ввели торговые ограничения против 45 российских компаний и организаций, включая Минобороны и СВР

Решение вступает в силу в марте 2021 года.