Новости дня: ЕСПЧ взялся за "крымское дело" против РФ, "слуга народа" Ясько обличает коллег по фракции

Европейский суд по правам человека рассматривает по сути претензии Украины к России в связи с оккупацией Крыма, депутат Ясько рассказала о купленных "слугах народа", Хомчак говорит, что Журавель и Красногрудь самовольно пошли в "серую зону", - главные новости Украины за четверг, 14 января.

ЕСПЧ взялся судить Россию за Крым

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению "крымское дело" Украины против России и начал рассматривать его по существу. Суд также отметил, что РФ осуществляла "фактический контроль" территории Крыма с 27 февраля 2014 года, то есть, еще до проведения на полуострове незаконного "референдума". Это решение полностью подрывает позицию России относительно "присоединения" оккупированного полуострова. Всего ЕСПЧ рассмотрит 11 жалоб Украины против РФ на нарушение прав человека в Крыму. На это понадобится время: окончательное решение могут огласить через 5-10 лет.

"Слуга народа" Ясько против коллег по фракции

После отставки с поста главы украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько выступила с рядом громких заявлений. Она считает причиной своей отставки отказ голосовать по указке, говорит о давлении из Офиса Президента и утверждает, что ОП давно сотрудничает с ОПЗЖ, а между Банковой и подконтрольными каналами Медведчука налажена коммуникация. Многих "слуг народа", по ее словам, или перекупили, или они сами продались за какие-то дивиденды.

Тем временем преемница Ясько Мезенцева хочет провести аудит работы всех членов украинской делегации в ПАСЕ и стребовать с них письменную аргументацию необходимости лично присутствовать на заседаниях ПАСЕ в Страсбурге.

Хомчак говорит, что Красногрудь и Журавель самовольно пошли в "серую зону"

"Был запрет на то, чтобы ходить в "серую зону". Вообще выходить за свои позиции и лезть туда, где за шесть с половиной лет все нашпиговано минами, где все простреливается. Этот запрет нарушили Красногрудь, Журавель и еще два матроса, которые стояли на наблюдательном посту. Матросам по 20 лет и они со старшими товарищами полезли, куда запрещено", - рассказал главнокомандующий ВСУ.

Разгорается скандал вокруг вакцины

Нардеп "Голоса" Устинова заявила, что министр здравоохранения Степанов лично остановил закупку индийской вакцины от COVID-19 по $3, и вместо этого Украина закупает китайскую вакцину по $17. Вице-спикер Рады Кондратюк призвала рассмотреть в парламенте "беспрецедентный подрыв национальной безопасности в части противодействия пандемическим вызовам" со стороны Кабмина.

Степанов обвиняет тех, кто критикует китайскую вакцину, в манипуляциях, и говорит, что Украина ведет переговоры со всеми производителями вакцин в мире.