Переданный оккупантам провокатор Коваленко вернулся на Херсонщину и расхваливает жизнь в Донецке и Луганске, - Казанский

Эдуард Коваленко сначала изображал украинского фашиста на потеху российским СМИ, потом собирал митинги против украинских военных, потом сел, а когда его передали по обмену оккупантам - вернулся в Геническ.

Об этом пишет в Фейсбуке член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.

А в 2019-м году передали по обмену в ОРДЛО - боевики включили его в свои списки. Самое интересное началось дальше. После обмена Коваленко спокойно вернулся в Украину и вернулся к своей обычной деятельности", - пишет Казанский.

У Коваленко есть свой канал в YouTube. Он называет себя лидером политической партии "Спас" и записывает ролики о дешевых коммунальных услугах в Донецке и Луганске. Кроме этого, Коваленко называет Украину колонией США и призывает людей подниматься на борьбу с "тарифным геноцидом".

"Так и живем. С фронта приходят новости о погибших и раненых, а в тылу разгуливают такие персонажи, которые откровенно насмехаются и над армией, и над беспомощной СБУ", - подытожил Казанский.