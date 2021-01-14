Переданный оккупантам провокатор Коваленко вернулся на Херсонщину и расхваливает жизнь в Донецке и Луганске, - Казанский
Эдуард Коваленко сначала изображал украинского фашиста на потеху российским СМИ, потом собирал митинги против украинских военных, потом сел, а когда его передали по обмену оккупантам - вернулся в Геническ.
Об этом пишет в Фейсбуке член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.
А в 2019-м году передали по обмену в ОРДЛО - боевики включили его в свои списки. Самое интересное началось дальше. После обмена Коваленко спокойно вернулся в Украину и вернулся к своей обычной деятельности", - пишет Казанский.
У Коваленко есть свой канал в YouTube. Он называет себя лидером политической партии "Спас" и записывает ролики о дешевых коммунальных услугах в Донецке и Луганске. Кроме этого, Коваленко называет Украину колонией США и призывает людей подниматься на борьбу с "тарифным геноцидом".
Также на Цензор.НЕТ: Экс-регионал Царев признал, что советник Путина Глазьев начал "русскую весну" на Донбассе. ВИДЕО
"Так и живем. С фронта приходят новости о погибших и раненых, а в тылу разгуливают такие персонажи, которые откровенно насмехаются и над армией, и над беспомощной СБУ", - подытожил Казанский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ідеальних держав немає.
У тебе інший маразм, до речі, як там у тебе з зачискою, грошей вистачає на хоч раз у місяць у перукарню сходити?
Полиция вознамерилась привлечь к ответственности человека за пост о Зеленском.
https://antydot.info/news/polytsyia-voznamerylas-pryvlech-k-otvetstvennosty-cheloveka-za-post-o-zelenskom/
В суд Подольска поступил административный иск против местного жителя Юрия Копельчука из-за его поста в Facebook, в котором упоминался президент Владимир Зеленский. Об этом на своей странице сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
По его, словам в суд дело передала киберполиция. Но комментируя ситуацию 24 каналу в киберполиции информацию о своей причастности к делу опровергли. При этом они не отрицают, что дело в суд поступило, но передали его туда представители полиции Одесской области.
Парламентарий утверждает, что производство возбуждено по статье административного кодекса о распространении ложных слухов. По ней провинившемуся грозит штраф в размере от 170 до 255 грн или месяц исправительных работ с отчислением 20% заработка.
Не удивительно, что при населении, которое видит в такой картинке криминал и избирает себе подобных во власть, Украина остается образованием с совковым менталитетом и почти таким же образом жизни.
И ето только один епизод.
https://antydot.info/wp-content/uploads/2020/05/1-170.jpg
У бубАчки є персональний керіник СБУ лейтенант- продюсер бакланов. Він для "велічайшего" ловить чертей.
чи то кожна українська сім'я мріяла синочка едіком назвати?
в сінагогу цього едічкі варто було б сбушникам заглянути зі свіжими квитанціями...
Пример Германии, Северной Кореи тому подтверждение.
Як там наріт у Данії, Nielsen?
брасченныхобретенных крысчан святой днепровской водицей? Начали напичкивать агентурой; возбуждать самомнение у ваты и прочего хохлятского быдла (как мы жили в колхозе - колбаса на каждом углу лежала, пиво в каждом колодце). Не ново. Беда, что при клоуне - .это работает.
Ось ще один такий, цензорівський:
https://censor.net/ru/comments/locate/2944135/01921683-b8cb-7340-8928-2***********