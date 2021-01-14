РУС
Переданный оккупантам провокатор Коваленко вернулся на Херсонщину и расхваливает жизнь в Донецке и Луганске, - Казанский

Эдуард Коваленко сначала изображал украинского фашиста на потеху российским СМИ, потом собирал митинги против украинских военных, потом сел, а когда его передали по обмену оккупантам - вернулся в Геническ.

Об этом пишет в Фейсбуке член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.

А в 2019-м году передали по обмену в ОРДЛО - боевики включили его в свои списки. Самое интересное началось дальше. После обмена Коваленко спокойно вернулся в Украину и вернулся к своей обычной деятельности", - пишет Казанский.

У Коваленко есть свой канал в YouTube. Он называет себя лидером политической партии "Спас" и записывает ролики о дешевых коммунальных услугах в Донецке и Луганске. Кроме этого, Коваленко называет Украину колонией США и призывает людей подниматься на борьбу с "тарифным геноцидом".

Также на Цензор.НЕТ: Экс-регионал Царев признал, что советник Путина Глазьев начал "русскую весну" на Донбассе. ВИДЕО

"Так и живем. С фронта приходят новости о погибших и раненых, а в тылу разгуливают такие персонажи, которые откровенно насмехаются и над армией, и над беспомощной СБУ", - подытожил Казанский.

Переданный оккупантам провокатор Коваленко вернулся на Херсонщину и расхваливает жизнь в Донецке и Луганске, - Казанский 01

провокация (1469) Казанский Денис (312)
Топ комментарии
+66
а шо у країні є президент?
14.01.2021 22:41 Ответить
+48
Ну а что, когда лыжный Зедегенерат у власти...
14.01.2021 22:35 Ответить
+38
Невичерпний обмінний фонд
14.01.2021 22:35 Ответить
Ну а что, когда лыжный Зедегенерат у власти...
14.01.2021 22:35 Ответить
лижного зєзєзєнта обирають нижнє населення, яке жере гівно з тєлєка і не включає голову.
15.01.2021 05:11 Ответить
Невичерпний обмінний фонд
14.01.2021 22:35 Ответить
а шо у Геническе до сих пор нема СБУ ?
14.01.2021 22:35 Ответить
а шо у країні є президент?
14.01.2021 22:41 Ответить
на рояле играет... кто крышку нечаянно опустит?
14.01.2021 23:51 Ответить
сбу зайняте-ловить порномоделі по квартирах.
14.01.2021 22:52 Ответить
а може воно сопровождае инвестнянь к бохатым инвесторам, а корабельных сосен (немного поддутых) на лесопилки фирмы "БабаДа"
14.01.2021 23:02 Ответить
14.01.2021 23:08 Ответить
а шо СБУ не рулит зелебобик
15.01.2021 05:34 Ответить
Вот когда хочется вспомнить сталинское "был бы человек, а статья найдется". Впрочем, для патриотов статьи у нас находят.
14.01.2021 22:36 Ответить
Добряче прокацаплена істота. І що з такими робити?
14.01.2021 22:37 Ответить
та знову саджати на обмін
14.01.2021 22:39 Ответить
Его менять только частями.
14.01.2021 22:52 Ответить
Краще на кол.
14.01.2021 23:05 Ответить
Это его лозунг на каждых выборах)
15.01.2021 00:54 Ответить
що робити...Те саме що українці споконвіків з зрадниками та колаборантами робили.А ось сам метод залежить виключно від фантазії та підручних засобів.
14.01.2021 22:54 Ответить
... пост... вершина идиотизма!!!))) Только отъявленный отмороженный способен такое написать и всё это увязать с геническим провокатором!!!
14.01.2021 22:46 Ответить
кстати, а куда нац жены растворились ? такие же были бодрые и румяные, а тут хопа - ни слуху, ни нюху... даже и думать не хочется, что то были не идейные люди, а так проходимцы за бабло.
14.01.2021 22:42 Ответить
Их хозяин у власти. Жизнь удалась.
14.01.2021 22:52 Ответить
Плаче за ним бетонний бункер під землею з скловатою.
14.01.2021 22:42 Ответить
конечно, а че не расхваливать - я ж говорю- скоро с беспилотников будут бабки распылять над сепарами!!!
14.01.2021 22:43 Ответить
а на подвале...
14.01.2021 22:53 Ответить
руководят государством мрази
14.01.2021 22:54 Ответить
Да , ладно тебе ! Можно подумать, что не граждане Украины их во власть избирали . А кто те кто за них голосовал ?
14.01.2021 22:57 Ответить
Какое счастье что я не живу в этом дурдоме аж с 1991 года ! 🐥
14.01.2021 22:55 Ответить
Наверное очень скучно, раз тянет к этому дурдому
14.01.2021 23:06 Ответить
Я смотру этот цирк только через цензор 🙈
14.01.2021 23:10 Ответить
И только по четвергам.
14.01.2021 23:17 Ответить
Рыбный день? 🦈🦈🦈
14.01.2021 23:26 Ответить
Был до 1991 года.
14.01.2021 23:30 Ответить
А сегодня? 🍺 ?
14.01.2021 23:36 Ответить
Уже 2021-й.
15.01.2021 08:07 Ответить
ти існуєш в іншому дурдомі.
Ідеальних держав немає.
У тебе інший маразм, до речі, як там у тебе з зачискою, грошей вистачає на хоч раз у місяць у перукарню сходити?
15.01.2021 07:50 Ответить
Я думаю що тепер він більше вільно гуляти вулицями не зможе... Багато росіяни українців в останні роки вбили... Російських окупантів загалом треба відстрілювати кругом..
14.01.2021 22:56 Ответить
Треба ? Этого очень мало
14.01.2021 22:57 Ответить
Зелёная тварь накрыла Украину...скоро у неё будет случка с опзЖОПОЙ. Гибрид обещает быть весёлым!
14.01.2021 22:57 Ответить
Накрыло то , за что голосовал нарид Украины ? 🐸🐸🐸
14.01.2021 22:59 Ответить
и шо вы предлагаете делать с таким наридом ?
15.01.2021 13:16 Ответить
Хех, ежели там так хорошо - то что ж он оттудова свалил?
14.01.2021 23:05 Ответить
"подниматься на борьбу с "тарифным геноцидом" на этом форуме каждый второй призывает.
14.01.2021 23:06 Ответить
Человек помилован, гражданства не лишен, так кто ему мешает вернуться по месту прописки?
14.01.2021 23:08 Ответить
Продолжать пропагандировать Луганду и Домбабвэ законно по мнению Баканова и Сака?
14.01.2021 23:39 Ответить
Законно то, что не нарушает закон. Нет в УК статьи за "пропаганду ДНР", есть за призывы к отделению противозаконным способом или к незаконной смене власти
15.01.2021 09:56 Ответить
Я не слушала и не читала его бред, но из того, что пишет Казанский, член минской переговорной группы, на данного персонажа скорее должны были обратить внимание правоохранители, чем на автора шутливой картинки в фейсбуке о преЗеденте.

Полиция вознамерилась привлечь к ответственности человека за пост о Зеленском.



https://antydot.info/news/polytsyia-voznamerylas-pryvlech-k-otvetstvennosty-cheloveka-za-post-o-zelenskom/


В суд Подольска поступил административный иск против местного жителя Юрия Копельчука из-за его поста в Facebook, в котором упоминался президент Владимир Зеленский. Об этом на своей странице сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
По его, словам в суд дело передала киберполиция. Но комментируя ситуацию 24 каналу в киберполиции информацию о своей причастности к делу опровергли. При этом они не отрицают, что дело в суд поступило, но передали его туда представители полиции Одесской области.
Парламентарий утверждает, что производство возбуждено по статье административного кодекса о распространении ложных слухов. По ней провинившемуся грозит штраф в размере от 170 до 255 грн или месяц исправительных работ с отчислением 20% заработка.
15.01.2021 10:06 Ответить
Картинка содержит ярко выраженное безосновательное обвинение человека в тяжком уголовном преступлении, на Западе за такое вкатывают огромные штрафы (безработная сестра Шария уже доехала до 150 000 евро), а у нас - только лишь админ штраф. Это невозможно сравнивать с выступлениями, в которых человек хвалит низкие тарифы на ЖКХ в Донецке, что есть чистая правда и не является нарушением ни уголовным, ни административным.
15.01.2021 12:10 Ответить
Это не серьезный пост с обвинением, а юморная картинка-стеб!, вся украшення смеющимися смайлами, по мотивам того, что годами писали про ПП "разбагател в 80 раз!!!".
Не удивительно, что при населении, которое видит в такой картинке криминал и избирает себе подобных во власть, Украина остается образованием с совковым менталитетом и почти таким же образом жизни.
15.01.2021 12:19 Ответить
Теоретически Порох мог разбогатеть в 80 раз, имея свой бизнес и очень толкового управляющего, так что такое обвинение в его адрес - "тонкий намек", но не клевета, а в тексте картинки точно указано. что Зе разбогател на продаже масок, а не за счет продажи авторских прав, т.е. незаконным путем, смайлики значения не имеют.
16.01.2021 10:09 Ответить
Теретически и Зеля мог обогатиться в 800 раз. Еще ДО короновирусньіх лохдаунов, в октябре 2019 его подчиненньіе приняли решение, что самьін бедньіе будут платить не 15% от комунуслуг (субсидия ), как при "воре" Порошенко, а уже 20%. В масштабах страньі ети 5 процентов со всех получателей субсидий вьіливаются в очень внушительную сумму.
И ето только один епизод.
16.01.2021 12:05 Ответить
Картинка, за которую одесская полиция состряпала дельце и передала в суд:


https://antydot.info/wp-content/uploads/2020/05/1-170.jpg
15.01.2021 10:07 Ответить
Альо, баканов.
14.01.2021 23:08 Ответить
вместо Баканова звоните Семочку, он ужо вернулсо
15.01.2021 13:17 Ответить
Семочко був лише замом.
У бубАчки є персональний керіник СБУ лейтенант- продюсер бакланов. Він для "велічайшего" ловить чертей.
15.01.2021 13:30 Ответить
Переданный оккупантам провокатор Коваленко вернулся на Херсонщину и расхваливает жизнь в Донецке и Луганске, - Казанский - Цензор.НЕТ 9218
14.01.2021 23:09 Ответить
https://youtu.be/nFVGaDOaXpM Сорокин Виктор , погоняло "вампир". Бесславный удел боевика русского мира. Ошибка ценою в жизнь
14.01.2021 23:10 Ответить
а всё из-за колбасы по 2.20
14.01.2021 23:12 Ответить
...и самого вкусного плямбира.
15.01.2021 09:33 Ответить
Если кто не в теме - вследствие дотирования за счет украинских налогоплательщиков электроэнергии и водоснабжения стоимость коммунальных услуг минимальна и такого понятия как жилищная субсидия в ЛДНР не существует. Потому и неудивительно, когда "пенсионотуристам", приезжающим за соцвыплатами от хунты, рассказывают байки о манне небесной в неньке Украине, то это у них вызывают ехидную ухмылку.
14.01.2021 23:17 Ответить
это демократия, детка..., каждый может иметь свое мнение, даже если оно отличается от линии партии и правительства..., этот провокатор просто мелкая сошка, по сравнению с вовками, медведчуками, тупицкими, деркачами и прочим хламом, которые разваливали, разваливают и будут разваливать Украину всеми доступными им способами, а возможностей у них гораздо больше...
14.01.2021 23:18 Ответить
Эта "мелкая сошка" в 2002 руководил УНА УНСО...
15.01.2021 00:59 Ответить
Все меняется.....
15.01.2021 09:03 Ответить
магорич батькам цього вилупка за прєдупрєждєніє...
чи то кожна українська сім'я мріяла синочка едіком назвати?
в сінагогу цього едічкі варто було б сбушникам заглянути зі свіжими квитанціями...
14.01.2021 23:19 Ответить
А чего удивляться если президент-малоросс протащил всех рыгов снова к власти.
14.01.2021 23:21 Ответить
Да , ладно ? А я то думал народ такой и так голосовал , что снова рыги во власти 🙊🙊🙊
14.01.2021 23:28 Ответить
Может пока народ такой , то будут такие как рыги праздновать балл ? 🐸🐸🐸
14.01.2021 23:29 Ответить
Если бы гражданам Дании так промывали мозг, как гражданам Украины, там бы тоже было "весело".
Пример Германии, Северной Кореи тому подтверждение.
14.01.2021 23:43 Ответить
9 квітня 1940 року Німеччина направила свої війська в Данію і через годину після вторгнення уряд країни й данський король капітулювали, не чинячи військам ніякої протидії. Під час захвату Данії нацисти майже не зазнали втрат - двоє солдат були вбиті та 10 були пораненіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97_(1940%E2%80%931945)#cite_note-1 [1] .

Як там наріт у Данії, Nielsen?
15.01.2021 07:45 Ответить
Призываю ввести казнь через повешение и исполнить ее на этом козле.
15.01.2021 01:08 Ответить
Неужто что-то замышляют в Херсонской области? Ну, там опоить новобрасченныхобретенных крысчан святой днепровской водицей? Начали напичкивать агентурой; возбуждать самомнение у ваты и прочего хохлятского быдла (как мы жили в колхозе - колбаса на каждом углу лежала, пиво в каждом колодце). Не ново. Беда, что при клоуне - .это работает.
15.01.2021 05:39 Ответить
так и хорошо! поменяйте его еще раз! и еще, и еще ..
15.01.2021 06:11 Ответить
І шо, ніхто його не може нахитнути "рожевими свинками"? Де ж ті "борцуни"?
15.01.2021 06:48 Ответить
При таких тарифах, росте цен и локдауне и такой провокатор - Герой.
15.01.2021 07:02 Ответить
Рідкісна мерзота: спілкувався колись з ним у фейсбук. Обіцяв повернутися на броні та звільнити Херсонщину від "карателів-фашистів". Це ще раз доводить, що Украіна, як держава, не склалась.
15.01.2021 07:50 Ответить
Слышком много врагов у Украины, а собственно украинцы долбоёбы, загнанные москалями в свинарники.
15.01.2021 08:57 Ответить
Один бывший инженер после вступления в партию ригоаналов при разговоре назвал бабушек, сидящих на тролл.остановке быдлом. Уже тогда была ясна перспектива Украины. Впоследствии этот инжэнэр спился и умер.
15.01.2021 09:06 Ответить
А что, в Украине нету тарифного геноцида?
15.01.2021 08:11 Ответить
Нет
15.01.2021 09:07 Ответить
Херсонщина переповнена такою ватою.
Ось ще один такий, цензорівський:
https://censor.net/ru/comments/locate/2944135/01921683-b8cb-7340-8928-2***********
15.01.2021 08:47 Ответить
Та и не надо вату выискивать ,а делать реальные ,наглядные реформы- а то все боятся интересы фи но кол ах прищемить....
15.01.2021 09:17 Ответить
А где ж те фашисты которых он изображал ? Судов - нет, государства - нет, анархия мать порядка пора исполнять приговоры народу.
15.01.2021 09:05 Ответить
Контра пляшет на костях реформ.....
15.01.2021 09:18 Ответить
Спокойно! ФСБУ в курсе!
15.01.2021 10:13 Ответить
А на хрена у нас есть служба СБУ и МВД!! Посадить его опять на 5 лет !! Может поумнеет!! Хотя при Зеленском это на факт!! зеленский сам пророссийский президент!!
15.01.2021 12:33 Ответить
 
 