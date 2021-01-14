РУС
Сумма в платежках за газ с 1 февраля уменьшится на 500-800 гривен, - "слуга народа" Гришина

Сумма в платежках за газ с 1 февраля уменьшится на 500-800 гривен, - "слуга народа" Гришина

Вечером 14 января завершилось онлайн-совещание народных депутатов с представителями Кабинета министров Украины и НКРЕКП, где обсуждалось снижение цены на транспортировку газа. Общая сумма в платежках с 1 февраля уменьшится на 500-800 гривен.

Об этом сообщила народный депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По ее словам, на встрече решено, что максимальная цена газа по Украине составит 6,99. тариф на распределение - максимум 1,79 грн.

"Цена будет почти одинаковой по стране, без значимых различий, как сейчас. Общая сумма платежек с 1 февраля уменьшится на 500-800 грн", - написала Гришина в своем телеграмм-канале в четверг вечером.

Как отметила нардеп, правительство примет постановление о тарифе на газ 15 или 18 января, а утвердят новые тарифы уже 19 января.

Топ комментарии
+37
Сума в платіжках за газ з 1 лютого зменшиться на 500-800 гривень, - "слуга народу" Гришина - Цензор.НЕТ 3262
показать весь комментарий
15.01.2021 00:30 Ответить
+23
ЗЕлохів знов кинуть через рояль.
показать весь комментарий
14.01.2021 23:49 Ответить
+22
"Глава Антимонопольного комитета Ольга Пищанская - родная сестра подруги семьи Зеленских из Кривого Рога "
Больше информации на портале Антикор
показать весь комментарий
14.01.2021 23:51 Ответить
уря , то есть, если я плачу сотку мне вернут 400-700
показать весь комментарий
14.01.2021 23:42 Ответить
Ага, откроете свою газовую заправку 😜
показать весь комментарий
14.01.2021 23:44 Ответить
уря, и выкину баллончик для зажигалки
показать весь комментарий
14.01.2021 23:47 Ответить
РЕАЛЬНА ЦІНА 6,99+1,79-8,78 ЗА 1 М КУБ ОСЬ ТАКА ЄРУНДА МАЛЯТА ЗЕ ІЗ ОЛІГАРХАМИ ЗРОБИВ НАС РАЗОМ.
показать весь комментарий
15.01.2021 05:41 Ответить
Не така ціна...ти забув ще включити коефіцієнт втрат(5-10%) .... 😂
показать весь комментарий
15.01.2021 09:49 Ответить
Ничего вам не снизят. просто заставят остальных трейдеров опустить цены до цены Нафтогаза.
показать весь комментарий
14.01.2021 23:47 Ответить
Як компен ацвю, трейдери піднімуть вартість транспортування. Можливо, утричі. До речі, саме у платі за транспортування найбільша корупційна складова. Дотепер немає ніяких притомних аналізів, звідки береть, саме така сума тарифу. І тому жоден муьагелт не може перевірити, чи справедлива ця сума. Якщо вартість газу можна вивести від його вартості на якомусь хабі, то тариф на транспортування газу - ефемерна величина. Зауважте, товариство, про тарифи на транспортування не голоси а жодна жива душа ні в телевізорі, ні на мітингах. Отже, або вона всіх влаштовує (мене особисто - ні), або то була димовч завіса з вартістю гпюазу, щоб приховати подалі від цікавих вартість транспортування.
показать весь комментарий
15.01.2021 00:02 Ответить
Цена доставки (транспортування) устанавливается ЧИНОВНИКАМИ из НКРЕП при Кабмине
показать весь комментарий
15.01.2021 08:01 Ответить
ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ, а не розраховується.
показать весь комментарий
15.01.2021 18:07 Ответить
вони міряють на свої маєтки на триста-чотириста квадратів з індивідуальним опаленням
показать весь комментарий
15.01.2021 00:21 Ответить
у меня в Киеве центральное отопление, и за газ я плачУ около 70 грн.
Т.е. зебилы мне доплатят 400 - 700 грн?!

Я верил в Наше Солнышко!!!!!
показать весь комментарий
15.01.2021 09:18 Ответить
и целовальный камень на мендельштрассе не забудьте установить...
показать весь комментарий
14.01.2021 23:43 Ответить
Сума в платіжках за газ з 1 лютого зменшиться на 500-800 гривень, - "слуга народу" Гришина - Цензор.НЕТ 3262
показать весь комментарий
15.01.2021 00:30 Ответить
за декабрь 4000грн, за январь еще больше, а за февраль платим в марте когда отопление уже отключено Спасибо .. но платить мы НЕ будем и выселяйте всех на улицу -будет в украине 1место в мире по бездомным.
показать весь комментарий
14.01.2021 23:44 Ответить
Идиоты... Вместо того, чтобы прижучить Фирташа с помощью АМКУ, они ему еще потом и должны будут - докажет "упущенную выгоду" через суд и опять поимеет лохов. Ах да, еще и за газ, который будет брать, опять не рассчитается...
показать весь комментарий
14.01.2021 23:46 Ответить
"Глава Антимонопольного комитета Ольга Пищанская - родная сестра подруги семьи Зеленских из Кривого Рога "
Больше информации на портале Антикор
показать весь комментарий
14.01.2021 23:51 Ответить
Не знал, что клоуны еще умеют сказки рассказывать

Посовещались и решили кость бросить в сторону народа с барского стола, а то как бы хозяева слуг голодают.
показать весь комментарий
14.01.2021 23:46 Ответить
ЗЕлохів знов кинуть через рояль.
показать весь комментарий
14.01.2021 23:49 Ответить
Ну с ЗЕлохами все понятно,но и ты 5 копеек,свидетель явления Петра с булавой,будешь платить столько же,вдвойне обидно...Ну хоть не через рояль.
показать весь комментарий
15.01.2021 07:32 Ответить
Я свідок того як Крадун єнакуєвський вкрав у Тимохи перемогу на виборах. Це вже доведено. А щодо газу не хвилюйся. Я отримую субсидію.
показать весь комментарий
15.01.2021 09:45 Ответить
Не... через смычок.
показать весь комментарий
15.01.2021 09:09 Ответить
только зебил может думать, что природные ресурсы принадлежат земле Украины и украинцам, а не ахметовым с фирташами...
показать весь комментарий
14.01.2021 23:50 Ответить
.
Зе-нарик год назад тоже обещал -50% и где оно?
.
Сумма в платежках за газ с 1 февраля уменьшится на 500-800 гривен, - "слуга народа" Гришина - Цензор.НЕТ 5977
показать весь комментарий
14.01.2021 23:51 Ответить
Он не говорил, относительно чего будут эти -50%, так что нелох в который раз никому ничего не должен.
показать весь комментарий
15.01.2021 00:46 Ответить
Ніпонял. Тобто, в платіжках які надійдуть на початку лютого сума буде меншою?
показать весь комментарий
14.01.2021 23:52 Ответить
Вспомнилось из зеленой программы: "Скасуємо всі формульні ціноутворення на кшталт Роттердам+", а создали Амстердам+, напомните этой депутатке, может забыла, хотя не лох у нас президент, а остальных развели, как лохов.
показать весь комментарий
14.01.2021 23:57 Ответить
У меня за газ 70-80 грн в месяц. Как они мне могут уменьшить на 500-800 грн? Доплачивать будут? А доставка у меня сейчас 0,46 грн/м3, чувствую сейчас еще и доставку поднимут...
показать весь комментарий
15.01.2021 00:00 Ответить
У мене і того менше. 60 гривень. Мені доплатять як мінімум 440 гривень. Во зажівьом. Урря!
показать весь комментарий
15.01.2021 00:11 Ответить
А чем отапливаем? На 60 гр. в месяц можно только заваривать чай!
показать весь комментарий
15.01.2021 00:29 Ответить
Ну якщо чайник як відро, то так.
показать весь комментарий
15.01.2021 00:40 Ответить
Там об отоплении речь не идет. Это народ стебется. Это за газовую плиту. И это еще много. У меня к примеру за декабрь всего три куба набежало. Можете посчитать на сколько это.
показать весь комментарий
15.01.2021 02:11 Ответить
Газовая плита и котел мотается одним счетчиком...
показать весь комментарий
15.01.2021 03:09 Ответить
Если он в квартире присутствует. У меня к примеру газовая плита и центральное отопление. На многоквартирном доме на отоплении стоит общий счетчик гигакаллорий. Посему за газ я по счетчику плачу отдельно, а за отопление мне насчитывают по формуле общее количество потребленных домом гигакаллорий делят на квадратуру всего дома со всеми помещениями включая подъезд. Получают сколько гигакаллорий приходится на квадратный метр на отопление. Ну и потом умножают на квадратуру квартиры. Получается сколько я лично должен заплатить.
показать весь комментарий
15.01.2021 03:28 Ответить
Мы просто говорим о разных вещах. Я же имел ввиду частные домохозяйства, которых в нашей стране большинство...
показать весь комментарий
15.01.2021 11:31 Ответить
Так собственно о чем я Вам и сказал. Естественно что если человек за газ платит 60 грн. в месяц, то это только за плиту. И живет он скорее всего не в частном домовладении.
показать весь комментарий
15.01.2021 13:34 Ответить
Во многих частных владениях еще остались печки на дровах и угле...именно это я пытался выяснить, но он от прямого ответа ушел
показать весь комментарий
15.01.2021 14:32 Ответить
Понятно. Кстати пиролизные котлы для частных домохозяйств вещь тоже неплохая и дешевле обходится и довольно экономно получается ну и практически "всеядные" они. Т.е. вариаций достаточно, чтобы сделать себя независимым от выбрыков наших керманычей.
показать весь комментарий
15.01.2021 15:07 Ответить
Кстати, о частных домовладениях. В свете постоянных нехороших событий с энергоресурсами, происходящих в нашей стране, я бы посмотрел в сторону автономной солнечной энергетики. Затраты конечно немалые, но комплексно решают проблему с нашими торбохватами от правительства.
показать весь комментарий
15.01.2021 13:37 Ответить
Оликгархи!
показать весь комментарий
15.01.2021 11:06 Ответить
Пристебались до этого газа... Как Ющенко говорил: я не займався вашим вонючим газом жодного дня
А эти носятся как дэбилы с этим газом... там того газа 100 гривен в месяц... но они уменьшат, блть на 800..
показать весь комментарий
15.01.2021 00:37 Ответить
А отопление не считаете?
показать весь комментарий
15.01.2021 02:12 Ответить
Конвектор - отопление... и южная сторона
мне только электричество надо, а тут газ подешевел...
показать весь комментарий
15.01.2021 02:58 Ответить
Ну так электричество как раз наоборот дорожает вроде.
показать весь комментарий
15.01.2021 03:13 Ответить
Электричество дорожает, а газ будем на хлеб мазать...
показать весь комментарий
15.01.2021 08:36 Ответить
Срочно переходи на газ.
показать весь комментарий
15.01.2021 11:08 Ответить
не верю. мы платежку получили за двухкомнатную квартиру за отопление 1500 гривен за месяц
показать весь комментарий
15.01.2021 00:48 Ответить
А что тут не верить? Речь идет о газе, я его использую лишь для приготовления еды. Обогрев и подогрев воды у меня электрический, в декабре я напалил электричества на 813 грн (у меня двушка на 70 квадратов), а в январе с учетом морозов и отмены льготного тарифа для электроотопления будет минимум +1000 грн.
показать весь комментарий
15.01.2021 02:15 Ответить
Все равно это дешевле. У меня за декабрь 1974,48 грн отопление вышло за 64 квадрата трешки совдеповского образца.
показать весь комментарий
15.01.2021 03:16 Ответить
Почему так мало? Мне за 40 кв м. пришло 1800 грн. Так это еще в доме счетчик. Киев.
показать весь комментарий
15.01.2021 09:44 Ответить
Теплые полы товарисчи соседи наверное сделали и форточки у всех открытые, вот и набегают гиги и калории.
показать весь комментарий
15.01.2021 11:10 Ответить
у нас в семье есть инвалид.
показать весь комментарий
15.01.2021 12:02 Ответить
И где это такая дешёвая доставка. У меня 1,68 грн/м3
показать весь комментарий
15.01.2021 07:56 Ответить
Харьков. Не верите? Посмотри. Было 0,36, в НГ подняли до 0,46
https://ubr.ua/finances/zhilishhno-kommunalnoe-hozjajstvo/ukraintsam-povysjat-stoimost-dostavki-haza-nkreku-prinjala-reshenie-3898320
показать весь комментарий
15.01.2021 10:41 Ответить
Газ это плюс минус 100 грн в квартире, а отопление +- 1500 грн. А за это молчат.
показать весь комментарий
15.01.2021 00:07 Ответить
Если то, что мы знаем о решении Зеленского и К по поводу цены на газ не подвергнется никаким изменениям, то :

1. Эта норма носит временный характер около 2-3 месяцев. После этого повышение возвращается в полном объеме. (40-50%)
2. Цена на эти два месяца вырастет на 10% (вместо планируемых 40-50)

3. Повышение тарифов на тепло и горячую воду остается

4. Повышение тарифов на электроэнергию остается. Но само постановление интересно почитать. Не каждый день удается прочитать некролог рынку газа в Украине. (с)
показать весь комментарий
15.01.2021 00:09 Ответить
можно подумать, у нас существовал рынок газа.
показать весь комментарий
15.01.2021 00:50 Ответить
И МВФ которое меланхолично заметило что "рынок газа был успешной реформой в Украине..." Слово "был" - ключевое.
показать весь комментарий
15.01.2021 00:53 Ответить
где они увидели рынок газа у нас?
показать весь комментарий
15.01.2021 00:54 Ответить
да не знаю.. говорят что был..
показать весь комментарий
15.01.2021 01:08 Ответить
показать весь комментарий
15.01.2021 12:01 Ответить
Ну как бы начал появлятся. Можно выбрать поставщика газа...
показать весь комментарий
15.01.2021 08:20 Ответить
Ну для МВФ безусловно успешной. Тут даже и спору нет. Просто народ Украины, на фоне успехов наших керманычей в связке с МВФ, как-то затерялся и превратился в некий аморфный источник монетизации "успехов" реформ наших правительств.
показать весь комментарий
15.01.2021 02:16 Ответить
Больше одного это уже рынок.
показать весь комментарий
15.01.2021 11:11 Ответить
Поднять в три раза, а потом снизить на 30%, вместо рояля фейсы 73 зебилов?
показать весь комментарий
15.01.2021 00:09 Ответить
Ничего, еще в марте поднимут электричество на уровень 4 грн. и там сполна отобьют. Какая разница, если в стране 73% Зембецилов.
показать весь комментарий
15.01.2021 00:10 Ответить
А что с электричеством? Льготы отменили даже в дет.домах!
показать весь комментарий
15.01.2021 00:12 Ответить
"Сумма в платежках за газ с 1 февраля уменьшится на 500-800 гривен"

То есть, если я газ не использую и он мне нахер не нужен, то мне доплатя 500 или 800 гривен?
показать весь комментарий
15.01.2021 00:13 Ответить
Ти натрапив за золоту жилу. Клондайк!
показать весь комментарий
15.01.2021 00:49 Ответить
Это новая зеленая методичка, жить станет лучше и веселей, им так сказали, они повторяют, а то что есть индивидуальные особенности у каждого, то тут надо думать, а нечем.
показать весь комментарий
15.01.2021 00:27 Ответить
Дьявол кроется в деталях...
показать весь комментарий
15.01.2021 00:34 Ответить
Про дьявола это точно про этих, тот кто обещает золотые горы, а платит разбитыми черепками.
показать весь комментарий
15.01.2021 00:38 Ответить
Мудрий нарід - это огромная отара баранов, которых нужно стричь наголо! а лучше - до крови!
показать весь комментарий
15.01.2021 01:20 Ответить
О ВЕЙ ВЕЙ.
показать весь комментарий
15.01.2021 05:51 Ответить
еще не увеличилась, а уже уменьшилась
показать весь комментарий
15.01.2021 01:51 Ответить
Мошенники зелене и тут брешут. Какая платежка за газ? Вы должны снижать цены за отопление квартир. А они зелохам про платежки за газ фуфло какое то втирают. Совсем зелохов за скот тупой держат.
показать весь комментарий
15.01.2021 02:50 Ответить
Віслюків знову тішать морквою на шнурочку.
показать весь комментарий
15.01.2021 03:18 Ответить
Може вже і сонця не треба, нас партія "Слуг народу" зігріє і хліба не треба - відосики давай.
показать весь комментарий
15.01.2021 06:57 Ответить
За теплий грудень отримав тариф за тепло 52 грн за метр (центральне опалення)- 3500 грн, вмя комуналка зашкалила за 5000 грн! Будинки, в яких автономка платили менше тисячі... Потім ми дивуємось, звідки на дорогах стільки люксових автівок, а за містом палаців, коли інші украінці повинні півзарплатні віддавати за комуналку, а іншу половину - на харчі. Це не рабство?
показать весь комментарий
15.01.2021 07:45 Ответить
достаточно много таких, которым после коммуналки 1000грн остается на еду, носки/трусы и лекарства. Знаю пенсионеров, которым и на еду уже 0 остается
показать весь комментарий
15.01.2021 09:05 Ответить
5000 это не пол-зарплаты а почти вся для многих
показать весь комментарий
15.01.2021 10:03 Ответить
Теплосети отапливают окружающую среду за наш счет!
показать весь комментарий
15.01.2021 08:46 Ответить
Сума в платіжках за газ з 1 лютого зменшиться на 500-800 гривень, - "слуга народу" Гришина - Цензор.НЕТ 9705
показать весь комментарий
15.01.2021 09:00 Ответить
а якщо раніше у вас платіжка була менше 500 гривень ,то Зеленський ще й доплатить вам за спожитий газ)
показать весь комментарий
15.01.2021 09:57 Ответить
Сума в платіжках за газ з 1 лютого зменшиться на 500-800 гривень, - "слуга народу" Гришина - Цензор.НЕТ 6512
показать весь комментарий
15.01.2021 09:58 Ответить
ну и Сброд!!! правая рука не знает что делает левая, жаль только что из-за этих ЗЕБенчиков выбравших это нарко-Существо страдает вся Страна!!!
показать весь комментарий
15.01.2021 10:55 Ответить
не включайте дурочку про большую экономию!я потребляю газ только на конфорку и условно в составе тарифа на централизованное отопление.на приготовление пищи уходит-8м. куб,считаем-январь-80гр,февраль-58,экономия аж 24гр.Отопление-тариф 1701гр за 1Гкал.установлен в январе 2020г при цене на газ 7,22гр.за куб. и сейчас 1701гр,сомневаюсь,что отопление пересчитают,ТАК ЧТО не вешайте ,в очередной раз,лапшу на уши.Согласен,что какая-то экономия получится у домовладельцев с индивидуальным газовым отоплением и все!Совет-прежде чем радостно коментировать очередное "победное" мероприятие властей переговорите со специалистами или ваше задание-кинуть дохлую кошку,а?
показать весь комментарий
15.01.2021 11:01 Ответить
А виноват опять Порошенко
показать весь комментарий
15.01.2021 14:35 Ответить
 
 