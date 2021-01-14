Сумма в платежках за газ с 1 февраля уменьшится на 500-800 гривен, - "слуга народа" Гришина
Вечером 14 января завершилось онлайн-совещание народных депутатов с представителями Кабинета министров Украины и НКРЕКП, где обсуждалось снижение цены на транспортировку газа. Общая сумма в платежках с 1 февраля уменьшится на 500-800 гривен.
Об этом сообщила народный депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По ее словам, на встрече решено, что максимальная цена газа по Украине составит 6,99. тариф на распределение - максимум 1,79 грн.
"Цена будет почти одинаковой по стране, без значимых различий, как сейчас. Общая сумма платежек с 1 февраля уменьшится на 500-800 грн", - написала Гришина в своем телеграмм-канале в четверг вечером.
Как отметила нардеп, правительство примет постановление о тарифе на газ 15 или 18 января, а утвердят новые тарифы уже 19 января.
Т.е. зебилы мне доплатят 400 - 700 грн?!
Я верил в Наше Солнышко!!!!!
Посовещались и решили кость бросить в сторону народа с барского стола, а то как бы хозяева слуг голодают.
Зе-нарик год назад тоже обещал -50% и где оно?
.
А эти носятся как дэбилы с этим газом... там того газа 100 гривен в месяц... но они уменьшат, блть на 800..
мне только электричество надо, а тут газ подешевел...
https://ubr.ua/finances/zhilishhno-kommunalnoe-hozjajstvo/ukraintsam-povysjat-stoimost-dostavki-haza-nkreku-prinjala-reshenie-3898320
1. Эта норма носит временный характер около 2-3 месяцев. После этого повышение возвращается в полном объеме. (40-50%)
2. Цена на эти два месяца вырастет на 10% (вместо планируемых 40-50)
3. Повышение тарифов на тепло и горячую воду остается
4. Повышение тарифов на электроэнергию остается. Но само постановление интересно почитать. Не каждый день удается прочитать некролог рынку газа в Украине. (с)
То есть, если я газ не использую и он мне нахер не нужен, то мне доплатя 500 или 800 гривен?