Сумма в платежках за газ с 1 февраля уменьшится на 500-800 гривен, - "слуга народа" Гришина

Вечером 14 января завершилось онлайн-совещание народных депутатов с представителями Кабинета министров Украины и НКРЕКП, где обсуждалось снижение цены на транспортировку газа. Общая сумма в платежках с 1 февраля уменьшится на 500-800 гривен.

Об этом сообщила народный депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По ее словам, на встрече решено, что максимальная цена газа по Украине составит 6,99. тариф на распределение - максимум 1,79 грн.

"Цена будет почти одинаковой по стране, без значимых различий, как сейчас. Общая сумма платежек с 1 февраля уменьшится на 500-800 грн", - написала Гришина в своем телеграмм-канале в четверг вечером.

Читайте на Цензор.НЕТ: В МВФ обеспокоены планами Украины снизить цены на газ для населения, - Марченко. ВИДЕО

Как отметила нардеп, правительство примет постановление о тарифе на газ 15 или 18 января, а утвердят новые тарифы уже 19 января.