Оккупированные Крым и Донбасс превратились в "территорию беззакония", - Украина в ОБСЕ

Украина призывает Шведское председательство в ОБСЕ уделить особое внимание нарушениям прав человека в оккупированном Крыму и оккупированных районах Донбасса, которые превратились в "территорию беззакония".

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Еженедельно на заседаниях Постоянного совета мы информируем государства-участники о постоянных нарушениях прав человека и основных свобод государством-агрессором в Крыму и в отдельных районах Донбасса. Эти места превращены в территорию беззакония, где царит принудительное навязывание российского гражданства, насилие, пытки, преследования, унижения человеческого достоинства и незаконные задержания политических заключенных ", - отметил Цимбалюк в заявлении в ответ на презентацию программы Шведского председательства в ОБСЕ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новая руководительница ОБСЕ Линде посетит Украину на следующей неделе

По его словам, Украина полностью поддерживает приоритеты председательства Швеции, в т.ч. концепцию всеобъемлющей безопасности ОБСЕ, которая предусматривает, в частности, четкая связь между безопасностью и соблюдением прав человека и демократии, экономической и политической безопасности.

Цимбалюк также обратил внимание на большие экономические, социальные и экологические трудности, с которыми сталкиваются граждане Украины, вынужденные жить под временной оккупацией России. "Количество внутренних перемещенных лиц в Украине, количество тех, кто непосредственно пострадал от вызванных российской агрессией боевых действий, количество российских граждан, которые были незаконно перемещены на оккупированные территории Украины, достигает сотен тысяч человек, превышая населения многих европейских стран", - заявил посол.

Он подчеркнул, что масштаб этих безопасности вызовов "требует полного участия ОБСЕ и ее структур под руководством Шведского председательства".

"Защита европейского безопасности порядка, который является одним из трех Ваших приоритетов, безусловно, начинается с Украиной, территориальную целостность и суверенитет которой были грубо нарушены Российской Федерацией семь лет назад. Временная оккупация и попытка аннексии частей территории Украины остается наиболее серьезным вызовом архитектуре безопасности в Европе ", - заявил Цимбалюк, обращаясь к новому действующего председателя ОБСЕ, главы МИД Швеции Анн Линде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена включительно с оккупированным Крымом, - новая руководительница ОБСЕ Линде

Крым (26484) ОБСЕ (4900) Линде Анн (51) Цимбалюк Евгений (39)
Що просили, те і отримали.
15.01.2021 00:27 Ответить
Куда пропал главный реформатор ссакашвили?Деньги -то большие получает....А толку?
15.01.2021 00:58 Ответить
Из сети - Нам говорили что когда приедет в Крым и Донбасс Правый Сектор - то к нам придет пистец !!! Так вот - он уже пришел, это писец - а вот Правого Сектора все еще нет и нет !?
15.01.2021 01:07 Ответить
15.01.2021 00:27 Ответить
15.01.2021 00:58 Ответить
15.01.2021 01:07 Ответить
Если б в Украине царил закон - то Крым и Донбасс бы были в Украине. А так из беззакония - в беззаконие. Просто беззаконие другими диктуется.
15.01.2021 01:44 Ответить
Ну у вас то на лаптестане полная законность
15.01.2021 06:32 Ответить
Как там погодка на лахте, бутылка не холодит?
15.01.2021 08:55 Ответить
Что мордва сраная, чечня круто? Петух
15.01.2021 09:16 Ответить
И что же виновато в том что Крым и Донбасс не в Украине?
15.01.2021 06:34 Ответить
*****? Вопрос риторический
15.01.2021 06:35 Ответить
Та ні. Від нього відповідь буде не така.
15.01.2021 06:42 Ответить
Порохобарига нічого не зробив по поверненню Криму і ОРДЛО.
15.01.2021 10:32 Ответить
Було повернено дві третини територій.
А зелений лохдаун що зробив?
15.01.2021 13:04 Ответить
Ага ,а Украина с типа , ОПГ Украинский суд , территория закона ,по делу Шеремета уже всех отпустили 😡
15.01.2021 05:59 Ответить
15.01.2021 06:45 Ответить
А я думаю почему власть говорит что мы один народ с Донбассом...получается если объеденимся то в государстве Украина ничего не поменяется.
15.01.2021 10:32 Ответить
Там хаос это понятно, но и в неокупированной дела не лучше с продажными политикамы и судьями.
15.01.2021 08:15 Ответить
Сравните размеры пенсий и пособий граждан Украины,которые РФ платит на оккупированных территориях Донбасса и украинские пенсии этим же гражданам? Более чем в 2,5 раза в пользу Украины!!!Так нужны ли Рашке жители Донбасса там проживающие?Пока Covid-19 спасает оккупанта,но бунт зреет!
15.01.2021 10:19 Ответить
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1356932784658807&set=p.1356932784658807&type=3&av=100010262946037&eav=AfaJCU4SUgIo1X8m_vViCpMZqX1QqJMV45w0byzC7-_fiM_fRw2eP6wcPmZuNXAr6Uc&__cft__[0]=*******************************************************************-xYcSpCgojybbsePtQQjvFG4aW-hOpQFNafCi0vWqXnFpoY7WojIUYgYr59AYSBMm5XnLHzw8BQ6Se1mwO7JvSvPF5ZohlKTRKzTTVkp5qpBGoPSUuerjvwf4aDp_m1M&__tn__=R]-R Окуповані Крим і Донбас перетворилися на "територію беззаконня", - Україна в ОБСЄ - Цензор.НЕТ 5083 .
15.01.2021 10:29 Ответить
ТА ВИ ЩО!!!!
А у нас супер правова держава.
як же боляче дивитись на всю вашу смердючу брехню!!!!!
15.01.2021 10:25 Ответить
Геть кацапоокупантів з української землі.
15.01.2021 10:34 Ответить
 
 