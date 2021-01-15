Оккупированные Крым и Донбасс превратились в "территорию беззакония", - Украина в ОБСЕ

Украина призывает Шведское председательство в ОБСЕ уделить особое внимание нарушениям прав человека в оккупированном Крыму и оккупированных районах Донбасса, которые превратились в "территорию беззакония".

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Еженедельно на заседаниях Постоянного совета мы информируем государства-участники о постоянных нарушениях прав человека и основных свобод государством-агрессором в Крыму и в отдельных районах Донбасса. Эти места превращены в территорию беззакония, где царит принудительное навязывание российского гражданства, насилие, пытки, преследования, унижения человеческого достоинства и незаконные задержания политических заключенных ", - отметил Цимбалюк в заявлении в ответ на презентацию программы Шведского председательства в ОБСЕ.

По его словам, Украина полностью поддерживает приоритеты председательства Швеции, в т.ч. концепцию всеобъемлющей безопасности ОБСЕ, которая предусматривает, в частности, четкая связь между безопасностью и соблюдением прав человека и демократии, экономической и политической безопасности.

Цимбалюк также обратил внимание на большие экономические, социальные и экологические трудности, с которыми сталкиваются граждане Украины, вынужденные жить под временной оккупацией России. "Количество внутренних перемещенных лиц в Украине, количество тех, кто непосредственно пострадал от вызванных российской агрессией боевых действий, количество российских граждан, которые были незаконно перемещены на оккупированные территории Украины, достигает сотен тысяч человек, превышая населения многих европейских стран", - заявил посол.

Он подчеркнул, что масштаб этих безопасности вызовов "требует полного участия ОБСЕ и ее структур под руководством Шведского председательства".

"Защита европейского безопасности порядка, который является одним из трех Ваших приоритетов, безусловно, начинается с Украиной, территориальную целостность и суверенитет которой были грубо нарушены Российской Федерацией семь лет назад. Временная оккупация и попытка аннексии частей территории Украины остается наиболее серьезным вызовом архитектуре безопасности в Европе ", - заявил Цимбалюк, обращаясь к новому действующего председателя ОБСЕ, главы МИД Швеции Анн Линде.

