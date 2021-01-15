Суд оккупантов отклонил апелляцию на продление ареста фигурантам симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" - адвокаты

Третий апелляционный суд Сочи 14 января отклонил жалобу адвокатов на продление сроков содержания фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Джемилю Гафарову, Ремзи Бекирову, Энверу Аметову, Алиму Каримову и Тофику Абдулгазиеву.

Как передает Цензор.НЕТ. об этом Крым.Реалии сообщило общественное объединение "Крымская солидарность".

"Суд работал как конвейер, выделяя по полчаса на процесс, не давая высказать свою позицию. Все было ожидаемо", – рассказал объединению адвокат Эдем Семедляев.

При этом защита указывала, что решение суда строится на предположениях, а следственные органы удерживают крымских татар "в нечеловеческих условиях" в течение почти двух лет. Также в ходатайствах адвокаты отметили факт нарушения норм Четвертой Женевской конвенции и Международного права в удерживании политзаключенных в следственном изоляторе.

Обвиняемые также выступили с речью, в которой заявили, что не являются террористами и никаких террористических преступлений не совершали. По их словам, Россия не имеет права содержать их в изоляторе и "единственное, что они видят – это государственный террор по отношению к ним и их семьям, к народу".

"Знаково, что сегодня Европейский суд по правам человека признал приемлемым межгосударственный иск Украины к Российской Федерации, где также будет рассмотрена часть вопросов", – добавил адвокат Эмиль Курбединов.

Адвокат Семедляев в очередной раз подчеркнул, что состояние здоровья Джемиля Гафарова – пожилого инвалида второй группы – ухудшается с каждым днем и добавил, что его "медленно убивают".