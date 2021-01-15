РУС
Суд оккупантов отклонил апелляцию на продление ареста фигурантам симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" - адвокаты

Третий апелляционный суд Сочи 14 января отклонил жалобу адвокатов на продление сроков содержания фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Джемилю Гафарову, Ремзи Бекирову, Энверу Аметову, Алиму Каримову и Тофику Абдулгазиеву.

Как передает Цензор.НЕТ. об этом Крым.Реалии сообщило общественное объединение "Крымская солидарность".

"Суд работал как конвейер, выделяя по полчаса на процесс, не давая высказать свою позицию. Все было ожидаемо", – рассказал объединению адвокат Эдем Семедляев.

При этом защита указывала, что решение суда строится на предположениях, а следственные органы удерживают крымских татар "в нечеловеческих условиях" в течение почти двух лет. Также в ходатайствах адвокаты отметили факт нарушения норм Четвертой Женевской конвенции и Международного права в удерживании политзаключенных в следственном изоляторе.

Обвиняемые также выступили с речью, в которой заявили, что не являются террористами и никаких террористических преступлений не совершали. По их словам, Россия не имеет права содержать их в изоляторе и "единственное, что они видят – это государственный террор по отношению к ним и их семьям, к народу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России суд вынес приговор трем крымским татарам по "делу Хизб ут-Тахрир": 13, 16 и 18 лет колонии

"Знаково, что сегодня Европейский суд по правам человека признал приемлемым межгосударственный иск Украины к Российской Федерации, где также будет рассмотрена часть вопросов", – добавил адвокат Эмиль Курбединов.

Адвокат Семедляев в очередной раз подчеркнул, что состояние здоровья Джемиля Гафарова – пожилого инвалида второй группы – ухудшается с каждым днем и добавил, что его "медленно убивают".

Крым (26484) крымские татары (2718) Хизб ут-Тахрир (107)
А чего ни кто ничего не пишет в защиту радикальных борцов за халифат? Всем похрену?
15.01.2021 01:41 Ответить
А хто вам сказав, що це радикальні борці? Суд кацапського окупанта? Ви лох, чи любитель узкогоміра?
15.01.2021 10:02 Ответить
В Киеве ,тоже этот суд сидит ,аккупантов , если до сих пор дело Шеремета шьют 😡
показать весь комментарий
15.01.2021 06:48 Ответить
 
 