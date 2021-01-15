РУС
Трамп пообещал бороться за прекращение "бесконечных войн" с участием США и после ухода из Белого дома

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что и после окончания президентского срока он продолжит прилагать усилия для завершения войн с участием американских солдат.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я всегда буду привержен прекращению бесконечных войн", - говорится в заявлении Трампа, распространенном Белым домом.

"Уровень присутствия военных сил Соединенных Штатов в Афганистане является самым низким за последние 19 лет. Также в Ираке и Сирии отмечается самый низкий такой уровень за многие годы", - уточнил Трамп.

В то же время, по его словам, в армию США, в том числе "в новое прекрасное снаряжение", было инвестировано $2,5 трлн.

20 января состоится церемония инаугурации преемника Трампа - демократа Джо Байдена. Трамп не собирается в ней участвовать, однако пообещал обеспечить упорядоченную передачу власти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трампу могут запретить баллотироваться в президенты в случае импичмента

Автор: 

США (27966) Трамп Дональд (6696)
Топ комментарии
+36
Демагог.
Рейган боролся против войн - и развалил источник этих войн.
15.01.2021 01:25 Ответить
+26
Через несколько дней заявит про фошиздов в Украине и игрессивный блок НАТО, который он так хотел разваолить, паскуда!
15.01.2021 01:23 Ответить
+13
но это будет не в Вашингтоне, а у друга, на даче, в.... Ростоффе
сбежит, сбежит последним рейсом борта №1 США
уже небось КАМАЗы гаденыш грузит.......
15.01.2021 01:57 Ответить
Страница 2 из 2
Иди вместе с ним катай! Можешь в "карманный бильярд" поиграть..
15.01.2021 12:09 Ответить
Этот дебил хочет оставить слабые страны без помощи, один на один с парашкой? Хорошая услуга "другу *********"
15.01.2021 10:05 Ответить
Пысы: и кто-то хочет доказать, что это чмо не кремлевский агент, и что следующую каденцию он не развалил бы Америку в угоду кремлю?
15.01.2021 10:08 Ответить
...развалил бы Америку в угоду кремлю

Трамп пообіцяв боротися за припинення "нескінченних війн" за участю США і після того, як піде з Білого дому - Цензор.НЕТ 6537
15.01.2021 10:43 Ответить
Трамп пообіцяв боротися за припинення "нескінченних війн" за участю США і після того, як піде з Білого дому - Цензор.НЕТ 5592
Кремлівський холуй Трапп пообіцяв боротися за припинення "нескінченних війн" за участю США. Тому що так йому з паРаші і до того ж строго велить великий "ПУ"( кривавий фашист )(уйло!)
15.01.2021 13:55 Ответить
Страница 2 из 2
 
 