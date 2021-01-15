РУС
МИД Украины и Германии обсудили перспективы двусторонних мероприятий на 2021 год

Министерства иностранных дел Украины и Германии вскоре проведут политические консультации в Берлине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Твиттере заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднарь.

 "Вместе с послом Германии Анкой Фельдгузен обсудили перспективы двусторонних мероприятий на 2021 Уже вскоре посещу Берлин для проведения политических консультаций на уровне МИД", - написал Боднарь.

По его словам, особое внимание было уделено чувствительным историческим вопросам, в том числе совместном чествованию годовщины трагедии Бабьего Яра.

