МИД Украины и Германии обсудили перспективы двусторонних мероприятий на 2021 год
Министерства иностранных дел Украины и Германии вскоре проведут политические консультации в Берлине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Твиттере заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднарь.
"Вместе с послом Германии Анкой Фельдгузен обсудили перспективы двусторонних мероприятий на 2021 Уже вскоре посещу Берлин для проведения политических консультаций на уровне МИД", - написал Боднарь.
По его словам, особое внимание было уделено чувствительным историческим вопросам, в том числе совместном чествованию годовщины трагедии Бабьего Яра.
