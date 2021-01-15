РУС
2 693 83

В день инаугурации Байдена в Вашингтоне будет дежурить 20 тысяч военнослужащих Национальной гвардии США

В городе Вашингтон, столица США, будут дежурить более 20 тысяч военнослужащих в день инаугурации избранного президента Джо Байдена. Они будут следить за поддержанием порядка в столице.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".

До этого в Национальной гвардии заявили, что направят в Вашингтон до 15 тысяч военнослужащих для обеспечения безопасности накануне дня инаугурации.

"Думаю, можно ожидать, что здесь будет более 20 тысяч военнослужащих Национальной гвардии", - заявил глава столичного департамента полиции Роберт Конти.

Представители Министерства обороны США также подтвердили выдачу разрешения на увеличение контингента.

Байден Джо (2801) инаугурация (468) США (27966)
Топ комментарии
+12
*********** подарували дизайнерську маску...

- приміряв...

показать весь комментарий
15.01.2021 04:33 Ответить
+9
А ви думаєте, легко бути президентом країни, в якій уже сьомий рік іде війна ?

В день инаугурации Байдена в Вашингтоне будет дежурить 20 тысяч военнослужащих Национальной гвардии США - Цензор.НЕТ 7912
показать весь комментарий
15.01.2021 04:29 Ответить
+8
Горіла вата, палала,
дадуть бубна америцьким фатникам
показать весь комментарий
15.01.2021 03:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В день инаугурации Байдена в Вашингтоне будет дежурить 20 тысяч военнослужащих Национальной гвардии США - Цензор.НЕТ 7014
показать весь комментарий
15.01.2021 02:04 Ответить
Байден прийде, порядок наведе !

- Теперь Донни! Я сказал: Донни!
Фашингтонскую фату паковать будут
показать весь комментарий
15.01.2021 03:30 Ответить
Горіла вата, палала,
дадуть бубна америцьким фатникам
показать весь комментарий
15.01.2021 03:31 Ответить
Никогда еще россияне не жили так бедно и так плохо, как при президенте Джо Байдене. Как это могло произойти, что страна с населением меньше, чем Бангладеш и с валовым внутренним продуктом меньшим, чем у штата Калифорния (США), превратилась в террористическое государство, спонсирует «мятежников», «ополченцев» и «повстанцев» разных мастей, продает оружие в горячие точки мира, отравляет в Великобритании своих граждан Александра Литвиненко и семью Скрипалей.
Личных врагов оппозиционеров - Бориса Немцова князь Темнейший убил непосредственно возле Кремля, а Алексея Навального, бывший заведующий клубом в Дрездене, отравил в Омске. В Киеве депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова киллер ФСБ рассстрелял среди бела дня на улице в присутствии его охранника.
Когда Путин весной 2014 года атаковал сорокатысячной группировкой украинский Крым, жители Грузии, знавшие уже, что такое «Русский мир», предупреждали украинцев: «Они (россияне) пришли в Украину, чтобы вас убивать». Мы не верили грузинам. Как! Мыше братья? Адин нарот!
Куда приходит сатанинский «русский православный мир» там звучат автоматные очереди, льётся человеческая кровь и многотысячные толпы беженцев, неся на плечах крохотных детей, покидают свои дома и могилы своих родителей. Взыщи, Господи, с российских православных убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии. Да будут скитаться дети российских оккупантов, и просить хлеба из развалин своих жилищ, уничтоженных наводнениями, землетрясениями и пожарами. «Да не будет сострадающих им, да не будет милующих сирот их. Да будет потомство их на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде». Цитаты из 108 Псалма. Аминь! Одной из радикальных мер оказать давление на страну-изгой, является отключение банков Мордора от системы SWIFT, что приведёт к краху российской финансовой системы. По всем признакам видно, что Лидеры западных стран не намерены смириться с военными акциями «ихтамнетов» перекроить существующие после окончания Второй Мировой войны границы между европейскими странами, то очередным шагом для оказания действенного давления на директора бензоколонки может стать эмбарго на покупку российских углеводородов.
Ждем, когда Байден примет Присягу 20 января 2021 года.
показать весь комментарий
15.01.2021 09:47 Ответить
20 тисяч, серйозно- 2 дивізії. Де вони були коли "флойдисти" міста громили?
показать весь комментарий
15.01.2021 02:11 Ответить
На коленях стояли)))) самое интересное что решение о введении нацгвардии принимает федеральный местный( а на местах как правило демократы) интересно что будет дальше...
показать весь комментарий
15.01.2021 03:13 Ответить
Міхо звично охоронятиме периметр?
показать весь комментарий
15.01.2021 02:26 Ответить
Дорослі їдуть на інавгурацію, а руснявого ЗЕбіла не пускають, поки не прибере в своїй кімнаті.
показать весь комментарий
15.01.2021 02:38 Ответить
И Насиров тоже поедет
показать весь комментарий
15.01.2021 02:43 Ответить
Насіров громко, гггг
показать весь комментарий
15.01.2021 02:51 Ответить
А де подівся Насіров? Щось геть не чутно нічого...

Насірова поновили на посаді голови ДФС.Це настільки прекрасно,що навіть важко описати.При "баризі" Пороху Насіров кутався в ковдру,а при Віслюке він знову очолює ДФСВ день инаугурации Байдена в Вашингтоне будет дежурить 20 тысяч военнослужащих Национальной гвардии США - Цензор.НЕТ 5712
показать весь комментарий
15.01.2021 02:55 Ответить
Так и вы раньше могли поехать на инаугурацию, купив билеты на церемонию присяги. Этотв этом году только из-за карантинных ограничений билеты будут доступны только ограниченному количеству людей, вроде, только конгрессменам . Даже парад не будет проводиться, а будет заменён на виртуальный. Я подписана на Твиттер Байдена и Твиттер Камалы, они очень много писали о неправильном отношении Трампа к коронавирусу, было очень много критики. Поэтому , если бы они начали широко отмечать вступление в должность Байдена, это было странным диссонансом с тем, к чему он призывал ранее.

На этой инаугурации Украину будут представлять наш посол в США.

Статусным ещё считается молитвенный завтрак, куда билеты тоже продавались раньше. Что будет в этом году , трудно спрогнозировать
показать весь комментарий
15.01.2021 07:29 Ответить
Прогнозам Тани Кайф надо верить, так как информацию о Байдене она получает из надежных источников фсб
показать весь комментарий
15.01.2021 09:50 Ответить
там вже є 3 периметра, що розширються кільцями
показать весь комментарий
15.01.2021 03:23 Ответить
Імпорт в Україну струму з АЕС Лукашенка сьогодні встановив на рекорд - понад 4 млн кВт годин. Вчора білоруська АЕС вперше вийшла на максимальну потужність і все завдяки нашій «зеленій монобільшості».
Молодці, вислужились.

В день инаугурации Байдена в Вашингтоне будет дежурить 20 тысяч военнослужащих Национальной гвардии США - Цензор.НЕТ 7102
показать весь комментарий
15.01.2021 04:06 Ответить
Отличная новость!
показать весь комментарий
15.01.2021 07:28 Ответить
В Афганистане американский контингент составляет 8 000 человек. А на захват Капитолия бросили 20 000 военных. Интересно, кого они боятся?
показать весь комментарий
15.01.2021 04:14 Ответить
Во первых не "захват", а охрану от провокаторов, которых провоцировал Трамп и другие агенты Кремля. Во вторых, у вас, кацапоидов, больше ничего не выйдет, США удержаться от удара, а вот вам приготовиться к "кузькиной матери", сейчас с вас спустят штаны и будут пороть! Долго! И очень больно!
показать весь комментарий
15.01.2021 04:36 Ответить
Вообще то я за Байдена, за перестройку. Но по любому, мне очень смешно, как они везде позаколачивали фанерой все окна и двери, нагнали три дивизии военных, окопы нарыли, вертолты танки позаводили, а никто протестовать не придёт.
показать весь комментарий
15.01.2021 04:51 Ответить
И тебе не жалко Америку ?
Перестройка угробила СССР за шесть лет.
показать весь комментарий
15.01.2021 04:57 Ответить
От беда. Мне конечно, жалко когда пинают лежачего. Потому, что я человек с сочувствием и жалостью.
показать весь комментарий
15.01.2021 05:04 Ответить
Да вроде Байден ещё не лежачий. Но, сестру с женой уже путает. Через год в Америке будет президент Камала Харрис: убеждённая марксистка.
показать весь комментарий
15.01.2021 05:07 Ответить
Tы так и не ответил: за что ты так ненавидишь Америку ?
показать весь комментарий
15.01.2021 05:16 Ответить
Да ты, что, мне Америка очень нравится, и она хорошеет с каждым днём. Сейчас ею начинают управлять Марксисты, потом на очереди последователи Чапаева, а вот уже потом, последователи Брежнева.
показать весь комментарий
15.01.2021 05:20 Ответить
Ты что-то перепутал. Байдену уже 79 лет. Давно за пределами Брежнева.
показать весь комментарий
15.01.2021 05:21 Ответить
Ну остальное американское политбюро по возрасту подтягивается пока.
показать весь комментарий
15.01.2021 05:27 Ответить
Как обычно, все узурпаторы боятся только народа.
показать весь комментарий
15.01.2021 04:58 Ответить
А ви думаєте, легко бути президентом країни, в якій уже сьомий рік іде війна ?

показать весь комментарий
15.01.2021 04:29 Ответить
В день инаугурации Байдена в Вашингтоне будет дежурить 20 тысяч военнослужащих Национальной гвардии США - Цензор.НЕТ 6282
показать весь комментарий
15.01.2021 04:39 Ответить
Щедрий стіл на Щедрий вечір: 8 традиційних страв до Старого Нового року....

В день инаугурации Байдена в Вашингтоне будет дежурить 20 тысяч военнослужащих Национальной гвардии США - Цензор.НЕТ 6180
показать весь комментарий
15.01.2021 04:44 Ответить
І до чого цей чек, датований 1.01.21???
показать весь комментарий
15.01.2021 10:44 Ответить
Упс
показать весь комментарий
15.01.2021 11:39 Ответить
Ну-у,одному человеку,трудно все это употребить за один раз.
показать весь комментарий
15.01.2021 19:06 Ответить
*********** подарували дизайнерську маску...

- приміряв...

показать весь комментарий
15.01.2021 04:33 Ответить
Америка (США) - вирішила обійтись без цирку !
Щоб світ не сміявся ... буде порядок
показать весь комментарий
15.01.2021 05:42 Ответить
Oчень похоже на московские инаугурации: народа нет, только охранники.
показать весь комментарий
15.01.2021 04:49 Ответить
народ будет... вечно киздишь херню
показать весь комментарий
15.01.2021 04:57 Ответить
Народ был на выступлениях Трампа. Миллионы людей.
На байденовских митингах не было практически никого.
показать весь комментарий
15.01.2021 04:59 Ответить
Іммігранти як з РФ, так і з України, причому в будь-яку країну- всі проти Байдена.
І я їх розумію. Вони хвилюються що Байден щось втне. А вони тільки-тільки почали жити. Трамп їх влаштовує всім. Та й ідеологія його щодо іммігрантів викликає у них захват. Це як у мене родич, щойно отримавши карту поляка почав бурчати на українців ;панаєхалі тут;.
показать весь комментарий
15.01.2021 07:09 Ответить
Погавкай ещё.
показать весь комментарий
15.01.2021 09:16 Ответить
Бо Трамп ковідзаперечувач, його виборці також. А Байден піклується про здоров'я громадян.
показать весь комментарий
15.01.2021 08:48 Ответить
Та... Какой "ковид" ? Те постановочные кадры что ты по зомбоящику видишь ?
показать весь комментарий
15.01.2021 09:15 Ответить
Я всегда задаю дурацкие вопросы как та секретарша в фильме Ищите женщину
Когда все расслабились и стали смеяться
Так а кто все-таки убил метра Роше??
показать весь комментарий
15.01.2021 05:09 Ответить
*****? Не?
показать весь комментарий
15.01.2021 06:24 Ответить
То что ***** убил тысячи украинцев у меня нет сомнений. Но что касается Америки у меня есть вопросы на которые я не получил ответа. Были нарушения на выборах или нет? Почему суды и конгресс отказались рассматривать? За что отпрыски больших дядей получали неслыханные гонорары сидя в совете директоров без малейшего опыта? В нормальном цивилизованном мире это кричит - коррупция! Мне или отмолчались в ответ или просто послали нах. Или я слишком ***** хочу знать? Ответьте мне публично с дискуссией и я отстану.
показать весь комментарий
15.01.2021 07:55 Ответить
В день инаугурации Байдена в Вашингтоне будет дежурить 20 тысяч военнослужащих Национальной гвардии США - Цензор.НЕТ 7347
показать весь комментарий
15.01.2021 06:19 Ответить
Whazzupp тезка какого вы калибра?
показать весь комментарий
15.01.2021 07:42 Ответить
Не збираюся лізти у внутрішні справи США.
показать весь комментарий
15.01.2021 07:04 Ответить
Аби ти ще й у внутрішні справи України не ліз. Як погода в Дніпрі?
показать весь комментарий
15.01.2021 07:42 Ответить
З'їзди подивися, в пролетарЬЯта слуг нема.
показать весь комментарий
15.01.2021 08:01 Ответить
Многие комментаторы анализируя победу и возможные варианты правления Джо Байдена упускают один очень важный момент.
Байден - второй в истории США президент-католик.
Глобалистический характер католицизма, как нельзя лучше подходит к общему пониманию Байденом внешней политики
показать весь комментарий
15.01.2021 07:25 Ответить
зеленые человечки окружили парламент
показать весь комментарий
15.01.2021 07:32 Ответить
В день инаугурации Байдена в Вашингтоне будет дежурить 20 тысяч военнослужащих Национальной гвардии США - Цензор.НЕТ 5254
показать весь комментарий
15.01.2021 07:39 Ответить
Представление американского избирательного шапито в полном разгаре!😂 капитолий за пятью заборами и обещание сенаторов-республиканцев инициировать процедуру импичмента байдена на первом заседании после каникул смотрите сразу после антракта! 😂
показать весь комментарий
15.01.2021 07:34 Ответить
Шо там у вас, Лукашенко цар?
показать весь комментарий
15.01.2021 07:43 Ответить
Нет! Он народный герой Беларуси! Который впервые в истории спас нашу страну от российско-польской агрессии! ☝
показать весь комментарий
15.01.2021 08:48 Ответить
Озирнись, у тебе ззаду там кацап прилаштувався.
показать весь комментарий
15.01.2021 13:22 Ответить
Вами кто управляет?).. Правильно, беня... А беней кто?... Правильно, х/о 😂
А ты мне тут про каких-то кацапов рассказываешь? 😂
показать весь комментарий
15.01.2021 14:49 Ответить
Нет большего шапито чем в рашке,Северной Корее,Белоруссии.
показать весь комментарий
15.01.2021 07:44 Ответить
Насчет шапито на Беларуси я сказать ничего не могу... Но, Лукашенко с голой жопой никогда по сцене не бегал! ... Это я знаю точно !😂😂😂
показать весь комментарий
15.01.2021 08:40 Ответить
Не понял твою "шютку юмора"...
показать весь комментарий
15.01.2021 08:56 Ответить
Я розумію, якби ти був з Німеччини, Франції (та навіть з України), проте Білорусь... Пффф... І ти щось пишеш про вибори)))) у вас одні дурні свято вірять у вусатого тирана, а інші намагаються його прибрати букетами та обіймашками.
показать весь комментарий
15.01.2021 07:57 Ответить
Забавно, что ты с уверенностью утверждешь о выборах на Беларуси!) ... ВСЕ остальные кандидаты - это опзж на беларуский манер! .... Лукашенко то хоть за независимость и старается для страны!... Рядом путинский монстр!... Выбора не было!... Хочешь, в личку все подробно объясню!
показать весь комментарий
15.01.2021 08:46 Ответить
На Білорусі? Ви країна, а не територія. Тому "у Білорусі". Про кандидатів я в курсі, проте є у вас і патріоти (хоча їх не виберуть- 3/4 населення вата).
показать весь комментарий
15.01.2021 08:51 Ответить
Как говорить, на или в ты уж оставь Беларусам, мы Украинцев правильно говорить не учим! 🤣 ... А насчет ваты, это просто глупо... Никто практически объединения с рф не хочет!... Юмор в том, что х/о за свои деньги подняло весь этот балаган, а в итоге получил: "Жыве Беларусь!" У нас желающих объединения с рф меньше чем в Украине, кстати!)...
показать весь комментарий
15.01.2021 09:16 Ответить
Вроде в Вашингтоне уже намного больше 20 000 военных. И так должно было быть и 06 01 2021,но рыжее пугало,через новоназначенных гражданских лиц во главе Армии и через назначенного им шефа ФБР,блокировал обеспечение безопасности в городе,а через нескольких шефов полиции саботировал охрану Капитолия. За что все и получат по заслугам. PS А Вы знали,что великий "адвокат" рудик жуликанчик исключен из Ассоциации Адвокатов? Нет? Я тоже не знал.Но теперь знаю.
показать весь комментарий
15.01.2021 07:42 Ответить
Все по заветам товарища сталина. Сначала "Правильно посчитать" результаты выборов. Потом ввести жесткую цензуру оппозиции. Теперь запугать народ демонстрацией силы. Верной дорогой идете товарищи
показать весь комментарий
15.01.2021 08:08 Ответить
Боится народа!
показать весь комментарий
15.01.2021 08:35 Ответить
Идиот, "на Беларуси" говорят классики Беларуского языка!... Не пиз/и о том чего не знаешь! 😂
показать весь комментарий
16.01.2021 07:12 Ответить
 
 