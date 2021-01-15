В день инаугурации Байдена в Вашингтоне будет дежурить 20 тысяч военнослужащих Национальной гвардии США

В городе Вашингтон, столица США, будут дежурить более 20 тысяч военнослужащих в день инаугурации избранного президента Джо Байдена. Они будут следить за поддержанием порядка в столице.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".

До этого в Национальной гвардии заявили, что направят в Вашингтон до 15 тысяч военнослужащих для обеспечения безопасности накануне дня инаугурации.

"Думаю, можно ожидать, что здесь будет более 20 тысяч военнослужащих Национальной гвардии", - заявил глава столичного департамента полиции Роберт Конти.

Представители Министерства обороны США также подтвердили выдачу разрешения на увеличение контингента.

