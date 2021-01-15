В день инаугурации Байдена в Вашингтоне будет дежурить 20 тысяч военнослужащих Национальной гвардии США
В городе Вашингтон, столица США, будут дежурить более 20 тысяч военнослужащих в день инаугурации избранного президента Джо Байдена. Они будут следить за поддержанием порядка в столице.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".
До этого в Национальной гвардии заявили, что направят в Вашингтон до 15 тысяч военнослужащих для обеспечения безопасности накануне дня инаугурации.
"Думаю, можно ожидать, что здесь будет более 20 тысяч военнослужащих Национальной гвардии", - заявил глава столичного департамента полиции Роберт Конти.
Представители Министерства обороны США также подтвердили выдачу разрешения на увеличение контингента.
- Теперь Донни! Я сказал: Донни!
Фашингтонскую фату паковать будут
Над Вашингтоном хмара стояла
дадуть бубна америцьким фатникам
Личных врагов оппозиционеров - Бориса Немцова князь Темнейший убил непосредственно возле Кремля, а Алексея Навального, бывший заведующий клубом в Дрездене, отравил в Омске. В Киеве депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова киллер ФСБ рассстрелял среди бела дня на улице в присутствии его охранника.
Когда Путин весной 2014 года атаковал сорокатысячной группировкой украинский Крым, жители Грузии, знавшие уже, что такое «Русский мир», предупреждали украинцев: «Они (россияне) пришли в Украину, чтобы вас убивать». Мы не верили грузинам. Как! Мыше братья? Адин нарот!
Куда приходит сатанинский «русский православный мир» там звучат автоматные очереди, льётся человеческая кровь и многотысячные толпы беженцев, неся на плечах крохотных детей, покидают свои дома и могилы своих родителей. Взыщи, Господи, с российских православных убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии. Да будут скитаться дети российских оккупантов, и просить хлеба из развалин своих жилищ, уничтоженных наводнениями, землетрясениями и пожарами. «Да не будет сострадающих им, да не будет милующих сирот их. Да будет потомство их на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде». Цитаты из 108 Псалма. Аминь! Одной из радикальных мер оказать давление на страну-изгой, является отключение банков Мордора от системы SWIFT, что приведёт к краху российской финансовой системы. По всем признакам видно, что Лидеры западных стран не намерены смириться с военными акциями «ихтамнетов» перекроить существующие после окончания Второй Мировой войны границы между европейскими странами, то очередным шагом для оказания действенного давления на директора бензоколонки может стать эмбарго на покупку российских углеводородов.
Ждем, когда Байден примет Присягу 20 января 2021 года.
Насірова поновили на посаді голови ДФС.Це настільки прекрасно,що навіть важко описати.При "баризі" Пороху Насіров кутався в ковдру,а при Віслюке він знову очолює ДФС
На этой инаугурации Украину будут представлять наш посол в США.
Статусным ещё считается молитвенный завтрак, куда билеты тоже продавались раньше. Что будет в этом году , трудно спрогнозировать
Молодці, вислужились.
Перестройка угробила СССР за шесть лет.
- приміряв...
Щоб світ не сміявся ... буде порядок
На байденовских митингах не было практически никого.
І я їх розумію. Вони хвилюються що Байден щось втне. А вони тільки-тільки почали жити. Трамп їх влаштовує всім. Та й ідеологія його щодо іммігрантів викликає у них захват. Це як у мене родич, щойно отримавши карту поляка почав бурчати на українців ;панаєхалі тут;.
Когда все расслабились и стали смеяться
Так а кто все-таки убил метра Роше??
Байден - второй в истории США президент-католик.
Глобалистический характер католицизма, как нельзя лучше подходит к общему пониманию Байденом внешней политики
А ты мне тут про каких-то кацапов рассказываешь? 😂