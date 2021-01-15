В 2020 году польские пограничники отказали во въезде из Украины почти 25 тыс. человек
В течение прошлого года более 24,6 тыс. человек, направлявшихся в Польшу из Украины, получили отказ в пересечении границы.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в ответе Пограничной службы Польши.
Отмечается, что по сравнению с 2019 годом количество отказов в пересечении украинско-польской границы снизилось более чем вдвое: с 60 112 до 24 617.
Кроме того, в 2020 году вне пунктов пропуска на границе с Украиной польские стражи рубежей задержали 121 человека (для сравнения, в 2019-м - 158).
В направлении Польши границу нелегально пытались пересечь 109 граждан 21 страны, в том числе 23 украинца. В то же время в Украину стремились попасть 12 человек: шесть украинцев, четверо граждан Молдовы и двое - Ирака.
Как сообщалось, почти 90% лиц, которые в прошлом году пересекли украинско-польскую границу, были гражданами Украины.
