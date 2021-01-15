На военном параде в Северной Корее показали "самое мощное оружие в мире". ВИДЕО
Северная Корея провела военный парад в честь восьмого съезда Трудовой партии Кореи, первого почти за пять лет, на котором показала стратегические баллистические ракеты подводного базирования – или то, что было так представлено.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.
Парад прошел на площади имени Ким Ир Сена в столице Пхеньяне. Присутствовал и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, облаченный в кожаное пальто и меховую шапку.
Вот как ЦТАК пишет об этом: "Приветствия "Ура!" для Ким Чен Ына и выкрики "Ким Чен Ын!" и "Преданная защита!" потрясли небо и землю, а фейерверки ярко украсили ночное небо. Он тепло помахал в ответ восторженно приветствующим массам. Дети преподнесли пахучие цветы ему и руководителям партии, правительства и вооруженных сил. <...> По окончании парада снова был фейерверк. Верховный лидер тепло помахал в ответ восторженно аплодирующей толпе".
Рупор пропаганды КНДР назвал ракеты Pukguksong-5 "самым мощным оружием в мире, которое покорит мир с помощью наших усиленных военных технологий и подводной стратегии". По данным аналитиков, Пхеньян пытается создать подводную лодку, которая сможет нести такие ракеты.
Другое показанное вооружение было похоже модифицированную версию российских баллистических ракет малой дальности "Искандер".
В этот раз КНДР не провела по площади установки межконтинентальных баллистических ракет.
Один жирный козел, возомнивший себя богом, диктует полуголодным людям как им жить, что делать, как одеваться и во что верить...
слог почти библейский - "и она пришла к Нему, и Он спал с нею"