Новости Агрессия России против Украины
36 081 117

На военном параде в Северной Корее показали "самое мощное оружие в мире". ВИДЕО

Северная Корея провела военный парад в честь восьмого съезда Трудовой партии Кореи, первого почти за пять лет, на котором показала стратегические баллистические ракеты подводного базирования – или то, что было так представлено.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.

Парад прошел на площади имени Ким Ир Сена в столице Пхеньяне. Присутствовал и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, облаченный в кожаное пальто и меховую шапку.

Вот как ЦТАК пишет об этом: "Приветствия "Ура!" для Ким Чен Ына и выкрики "Ким Чен Ын!" и "Преданная защита!" потрясли небо и землю, а фейерверки ярко украсили ночное небо. Он тепло помахал в ответ восторженно приветствующим массам. Дети преподнесли пахучие цветы ему и руководителям партии, правительства и вооруженных сил. <...> По окончании парада снова был фейерверк. Верховный лидер тепло помахал в ответ восторженно аплодирующей толпе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США - самый большой враг КНДР, - Ким Чен Ын пообещал расширять ядерный и военный потенциал страны

Рупор пропаганды КНДР назвал ракеты Pukguksong-5 "самым мощным оружием в мире, которое покорит мир с помощью наших усиленных военных технологий и подводной стратегии". По данным аналитиков, Пхеньян пытается создать подводную лодку, которая сможет нести такие ракеты.

Другое показанное вооружение было похоже модифицированную версию российских баллистических ракет малой дальности "Искандер".

В этот раз КНДР не провела по площади установки межконтинентальных баллистических ракет.

Топ комментарии
+27
Розумієш у чому суть... Потрібно дивитись комплексно. Якщо людина недоїдає, а її керівники витрачають усі кошти на озброєння- то це тупо. Якщо умовний Лі з Пхеньяна отримує пайку рису аби не здохнути, а умовний Іван з Ростова чекає на просрочку біля "Пяторачкі", то їх уряди повинні приділяти більше уваги саме свому народу, а не годувати їх "зато нас всє баяцца".
15.01.2021 07:51 Ответить
+25
Эти ракеты без подводной лодки (а нужна ведь атомная для таких целей) всё равно что хороший и дорогой чехол без телефона. А ваще надо пример с них брать, вон США их нагнуть не могут, а у некоторых страна-бензоколонка лакомые куски территории откусывает. За всё это спасибо Леониду Макаровичу и его шобле что профукала крупнейший ядерный потенциал просто в ноль
15.01.2021 07:37 Ответить
+23
Північна Корея- країна мрії рашею впердолених.
15.01.2021 07:41 Ответить
Не позавидуешь людям.
Один жирный козел, возомнивший себя богом, диктует полуголодным людям как им жить, что делать, как одеваться и во что верить...
15.01.2021 16:12 Ответить
Он не один .Вон на севере от него еще много козлов обитает
15.01.2021 16:43 Ответить
И они принесли цветы Ему...
слог почти библейский - "и она пришла к Нему, и Он спал с нею"
15.01.2021 17:09 Ответить
"Pukguksong-5 "самое мощное оружием в мире, которое покорит мир с помощью наших усиленных военных технологий и подводной стратегии". Что то я не понял,косоглазая свинья решила покорить весь мир?
15.01.2021 17:42 Ответить
А що Вас дивує? Хіба за наявності мегаломанії (манії величі) у пацієнта такі бажання не можуть прилетіти в його голову?
15.01.2021 18:36 Ответить
Ему придется стать в очередь за Китаем и США.
15.01.2021 19:26 Ответить
То вже інша історія... І лише у випадку, коли у керманичів тих країн таргани в головах не на жарт розгулялися.
15.01.2021 21:24 Ответить
вроде еще кацапская Армата засветилась. у "Pukguksong-5 " тоже ноги оттуда растут
15.01.2021 21:49 Ответить
хотя нет. корейская подь **** обшитая фанерой на манер арматы
15.01.2021 21:50 Ответить
у нас даже фанерой ничего не обшито где наши танковые армии я вас спрашиваю где бронированный кулак родины
15.01.2021 22:37 Ответить
Меня спрашиваешь!?спроси у Зелупенского за которого ты голосовал.а где кулак?бронированный кулак Бени находится в очке у Зелупы.
16.01.2021 00:40 Ответить
извините но я за него не голосовал ну а серъезно в украине на момет развала ссср было три танковые армии простите войны небылокуда они подевались
16.01.2021 02:10 Ответить
тебе рассказать в какие страны поставлялись танки с консервации? гугли. сотнями в год
16.01.2021 15:31 Ответить
Сракєта, сракєта, сракєта.... )
15.01.2021 20:03 Ответить
молодцы корейцы на попе не сидят чтото делают не то что наши бездельники
15.01.2021 22:14 Ответить
я все понимаюкроме одного почемуже эти корейцы при тоталитарном режиме живут лучше чем украинцы при демократии
15.01.2021 22:39 Ответить
Pukguksong-5 -- пук-гук- песня 5 ----- как корабль назовешь так и поплівет.
20.05.2021 10:27 Ответить
