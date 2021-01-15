Степанов о ввозе в Украину контрабандной вакцины от COVID-19: Мерзкая история... Теоретически, дыма без огня не бывает

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о необходимости как можно скорее провести расследование о ввозе в Украину контрабандой вакцины от COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом министр сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"Если это произошло, то эта вакцина была завезена полностью нелегально. Это мерзкая история, если мы говорим о депутатах. Разбирается СБУ, пока они ничего не говорят, собирают фактаж. Мы в свою очередь получили поручение от премьер-министра, и сегодня начали свою часть проверки. Без поручения мы не могли выйти на проверку", - сказал он.

По словам Степанова, необходимо быстро ответить на вопрос, соответствуют ли действительности эти слухи.

"Я считаю, что это тот случай, когда очень быстро надо дать ответ обществу, было это или не было, и каким образом. Так как это журналистское расследование и дали много телеграмм-каналов… дыма без огня не бывает, я не говорю именно о фактаже, но теоретически…" — сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ляшко о подпольной вакцинации от COVID-19: Пока не будет подтверждения правоохранителей, для меня это фейк

Как сообщалось, на интернет-сайте "Обозреватель" вышел материал бизнесмена Михаила Бродского, в котором тот утверждает, что ряд украинских представителей власти, в частности некоторые народные депутаты и топ-чиновники, тайно вакцинировались от COVID-19, нелегально завезенной в Украину из Израиля вакциной Pfizer, заплатив за два укола по EUR2,5 тыс.

В некоторых СМИ в связи с этим упоминалась частная клиника "Медиленд" (Киев). В этой клинике отказались комментировать ситуацию по телефону, сообщив, что информацию о вакцинации от COVID-19 можно получить только непосредственно в клинике.