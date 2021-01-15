РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9699 посетителей онлайн
Новости
7 818 58

Степанов о ввозе в Украину контрабандной вакцины от COVID-19: Мерзкая история... Теоретически, дыма без огня не бывает

Степанов о ввозе в Украину контрабандной вакцины от COVID-19: Мерзкая история... Теоретически, дыма без огня не бывает

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о необходимости как можно скорее провести расследование о ввозе в Украину контрабандой вакцины от COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом министр сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"Если это произошло, то эта вакцина была завезена полностью нелегально. Это мерзкая история, если мы говорим о депутатах. Разбирается СБУ, пока они ничего не говорят, собирают фактаж. Мы в свою очередь получили поручение от премьер-министра, и сегодня начали свою часть проверки. Без поручения мы не могли выйти на проверку", - сказал он.

По словам Степанова, необходимо быстро ответить на вопрос, соответствуют ли действительности эти слухи.

"Я считаю, что это тот случай, когда очень быстро надо дать ответ обществу, было это или не было, и каким образом. Так как это журналистское расследование и дали много телеграмм-каналов… дыма без огня не бывает, я не говорю именно о фактаже, но теоретически…" — сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ляшко о подпольной вакцинации от COVID-19: Пока не будет подтверждения правоохранителей, для меня это фейк

Как сообщалось, на интернет-сайте "Обозреватель" вышел материал бизнесмена Михаила Бродского, в котором тот утверждает, что ряд украинских представителей власти, в частности некоторые народные депутаты и топ-чиновники, тайно вакцинировались от COVID-19, нелегально завезенной в Украину из Израиля вакциной Pfizer, заплатив за два укола по EUR2,5 тыс.

В некоторых СМИ в связи с этим упоминалась частная клиника "Медиленд" (Киев). В этой клинике отказались комментировать ситуацию по телефону, сообщив, что информацию о вакцинации от COVID-19 можно получить только непосредственно в клинике.

вакцина (3815) контрабанда (2414) Степанов Максим (2062)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
Информация об "отдыхе Порошенко на яхте" оказалась российским фейком
Информация об "отдыхе Порошенко на яхте" оказалась российским фейком, который не побрезговали распространить и так называемые украинские так называемые СМИ.
Журналисты проверили информацию на специализированном интернет-ресурсе (ссылка) и выяснили, что та самая яхта "Архимед", на которой по версии пропагандистов, отдыхал Президент Порошенко, в аренду не сдается.
В АРЕНДУ НЕ СДАЕТСЯ!!!

Почему-то совсем не удивляет, что Порошенко остается в фокусе российской пропаганды, которая продолжает активную антипорошенковскую кампанию с целью политической дискредитации, как единственной президентской альтернативы Зеленско-Медведчуковскому антиукраинскому хаосу.
П.Нусс
__________
Крім того, Галапагоси - ЗАПОВІДНИК, і запливати туди на яхті - ЗАБОРОНЕНО!
показать весь комментарий
15.01.2021 07:57 Ответить
+19
Так це ти той дурилко псевдо атошник?
показать весь комментарий
15.01.2021 07:50 Ответить
+19
Частное лицо может выбрать ту вакцину которая ему нравится! А Степанов остальному быдло лохторату чпокнет китайский шмурдяк закупленный по коррупционным схемам Богатыревой....
показать весь комментарий
15.01.2021 07:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На галапагосах какая вакцина?Степанов о ввозе в Украину контрабандной вакцины от COVID-19: Мерзкая история... Теоретически, дыма без огня не бывает - Цензор.НЕТ 5837
показать весь комментарий
15.01.2021 07:45 Ответить
Так це ти той дурилко псевдо атошник?
показать весь комментарий
15.01.2021 07:50 Ответить
Тебе нарешті переконали, що Порошенко і досі Президент? Молодець! Швидко вчишся.
показать весь комментарий
15.01.2021 07:50 Ответить
Частное лицо может выбрать ту вакцину которая ему нравится! А Степанов остальному быдло лохторату чпокнет китайский шмурдяк закупленный по коррупционным схемам Богатыревой....
показать весь комментарий
15.01.2021 07:51 Ответить
А в чем разница между "частными лицами" и "быдло лехторатом"?
показать весь комментарий
15.01.2021 10:06 Ответить
У тебя от "Спутника" передоз. Попробуй боярку, может поможет.
показать весь комментарий
15.01.2021 07:51 Ответить
Чим відволікти бидло від «пустих холодильників і холодних квартир» та негативу до влади?
Вірно, Порошенком !!
показать весь комментарий
15.01.2021 07:54 Ответить
Информация об "отдыхе Порошенко на яхте" оказалась российским фейком
Информация об "отдыхе Порошенко на яхте" оказалась российским фейком, который не побрезговали распространить и так называемые украинские так называемые СМИ.
Журналисты проверили информацию на специализированном интернет-ресурсе (ссылка) и выяснили, что та самая яхта "Архимед", на которой по версии пропагандистов, отдыхал Президент Порошенко, в аренду не сдается.
В АРЕНДУ НЕ СДАЕТСЯ!!!

Почему-то совсем не удивляет, что Порошенко остается в фокусе российской пропаганды, которая продолжает активную антипорошенковскую кампанию с целью политической дискредитации, как единственной президентской альтернативы Зеленско-Медведчуковскому антиукраинскому хаосу.
П.Нусс
__________
Крім того, Галапагоси - ЗАПОВІДНИК, і запливати туди на яхті - ЗАБОРОНЕНО!
показать весь комментарий
15.01.2021 07:57 Ответить
- Сёма, Ви слишали? У Циперовича дочь - проститутка!
- Подождите! Но у Циперовича нет дочери!
- Ну, так-то оно, так... Но каков резонанс!!!...
показать весь комментарий
15.01.2021 08:19 Ответить
Та даже если Порох и отдыхал на яхте, что тут такого? Может себе позволить.
З.Ы. Мы ему прости шо он брата убил своего, а тут про какую-то яхну, панимаешь
показать весь комментарий
15.01.2021 08:28 Ответить
почитай зє даунятко галапагоське
Степанов про ввезення в Україну контрабандної вакцини проти COVID-19: Мерзенна історія... Теоретично, диму без вогню не буває - Цензор.НЕТ 630
показать весь комментарий
15.01.2021 08:16 Ответить
ой не ***** і ******** не будеш
показать весь комментарий
15.01.2021 09:14 Ответить
сосать будеш зєбіл кончений
показать весь комментарий
15.01.2021 10:57 Ответить
Клон Таньки Черновол.?Степанов про ввезення в Україну контрабандної вакцини проти COVID-19: Мерзенна історія... Теоретично, диму без вогню не буває - Цензор.НЕТ 2677
показать весь комментарий
15.01.2021 15:17 Ответить
*****, за газ заплатило?
показать весь комментарий
15.01.2021 08:20 Ответить
Что не прахобот ,то совкодрочер_газ им дорогой ,при сесесерэ (СССР) газ стоил капейки,вай вай вай!
Это рынок ,это Европа,детка.Попробуй работать ,а не клаву долбить
показать весь комментарий
15.01.2021 15:14 Ответить
им ссут в глаза - а они - божья роса...
зебил одним словом...
показать весь комментарий
15.01.2021 15:41 Ответить
Самое сложное расследование результат которого выходит на себя самого... Удачи.
показать весь комментарий
15.01.2021 07:46 Ответить
В усіх країнах, напрклад в німечині можна купити зареєстровану вакцину поткомерційній ціні у приватному порядку,
Не розумію чого ті депутати ховаються, звикли мабуть все робити в темноті
показать весь комментарий
15.01.2021 07:59 Ответить
Меня тоже это заинтересовало! В чем дело??? Может там партия была немалая, которая подлежит обязательному декларированию?
показать весь комментарий
15.01.2021 08:01 Ответить
По моему просто скрытая реклама вакцинации, чтобы быдло толпой бежало с визгом "вжарьте и мне"
показать весь комментарий
15.01.2021 08:53 Ответить
Потому что:
1. стыдно гнидам, что страна в опе в плане вакцинации из-за них, а они за свои тушки переживают;
2. и наверное потому что контрабанда.
показать весь комментарий
15.01.2021 09:09 Ответить
Вот и мне кажется, что проще мотнуться в ту же Германию, там провакцинироваться официальной вакциной, чем колоть себе в Украине черт знает что.
показать весь комментарий
15.01.2021 08:04 Ответить
слуги урода вобще мерзкие людишки
показать весь комментарий
15.01.2021 07:59 Ответить
Это не люди . Слуги урода это опарыши зеленой навозной мухи зе-зе .
показать весь комментарий
15.01.2021 08:05 Ответить
Сам Стєпанов уже щеплений, зуб даю...
показать весь комментарий
15.01.2021 08:02 Ответить
Так он же вроде как- переболевший. Нет?
показать весь комментарий
15.01.2021 08:03 Ответить
Тепер це твій зуб.)))
показать весь комментарий
15.01.2021 08:09 Ответить
Це його не врятує і другий раз захворіти.
показать весь комментарий
15.01.2021 08:12 Ответить
Верхівка єврейської спільноти зробила собі вакцинацію? Та на здоров'я, чого тільки так втаємничувати це?
показать весь комментарий
15.01.2021 08:08 Ответить
У зєсцикуна про це спитай, це єврейчиня знає все , що робиться в єврейській спільноті.
показать весь комментарий
15.01.2021 08:13 Ответить
Тебе хвилює, ти і питай. Мені по цимбалах.
показать весь комментарий
15.01.2021 08:36 Ответить
То навіщо ти взагалі тут пишеш цимбаліст?
показать весь комментарий
15.01.2021 08:47 Ответить
Український Covid-'18 '19 '20 '21

Co болєв
Vi тренко

D Фірташ
"Нюх потеряли" Аппетит растет
показать весь комментарий
15.01.2021 08:21 Ответить
История мерзкая, но себе укольчик небось сделал.
показать весь комментарий
15.01.2021 08:11 Ответить
Портошенко ее колол жалею что голосовал за єту мразь
показать весь комментарий
15.01.2021 08:21 Ответить
не звизди малорос, голосувало воно. за сцикла ти голосувало убоге.
показать весь комментарий
15.01.2021 08:24 Ответить
кизяк
показать весь комментарий
15.01.2021 08:49 Ответить
А за то шо присел очелом на бутылку?
показать весь комментарий
15.01.2021 09:30 Ответить
А практически...сядете усе.
показать весь комментарий
15.01.2021 08:49 Ответить
пока что сидим мы... и надолго...
показать весь комментарий
15.01.2021 08:54 Ответить
Всему свое время. Но, думаю, все уже ненадолго. А вот что будет дальше - вопрос.
показать весь комментарий
15.01.2021 08:56 Ответить
А что "мерзкого"? Свободные (и очень не бедные) люди купили себе (не за деньги из госбюджета) препарат, который по их надеждам может избавть их от заболевания? Ну, то что не проили "разрешения" у дурного государства - это даже хорошо, что не ждут подачек, а решают СВОИ ПРОБЛЕМЫ САМИ!
показать весь комментарий
15.01.2021 09:01 Ответить
не за деньги из госбюджета?
😀😀😀😀😀
Сами себе наверно деньги печатают чиновники
показать весь комментарий
15.01.2021 09:04 Ответить
преступление в воровсте и взятках, а не в прививках! но разве в Украине коррупция - это не госполитика и обыденная практика!? Если люди терпят такое положение дел, то значит ДОСТОЙНЫ такой участи!
показать весь комментарий
15.01.2021 09:13 Ответить
А с чего ты взял, что люди "терпят"? Разве Майданы не в Украине были?
показать весь комментарий
15.01.2021 10:16 Ответить
А клинику Медиленд Не мешало бы закрыть навсегда - как урок для остальных клиник
показать весь комментарий
15.01.2021 09:02 Ответить
ТО ЕСТЬ ЛИШИТЬ ЛИЦЕНЗИИ
показать весь комментарий
15.01.2021 09:03 Ответить
Вопрос СТЕПАНОВ, у кого украли эту вакцину . Ведь вакцина пока ВСЯ НА УЧЕТЕ ГОСУДАРСТВ
Надо бы израильские спецслужбы подключить
показать весь комментарий
15.01.2021 09:06 Ответить
Не надо, София, не вся. Вакцины производят частные фирмы и они имеют право часть вакцин продавать кому хотят по какой хотят цене. Вон в Европе можно официально уколоться за деньги.
показать весь комментарий
15.01.2021 09:50 Ответить
воно **** не знало-кадри однако ********* не умеют или шлангом прикидаются. в африке его уже б сожрали
показать весь комментарий
15.01.2021 09:16 Ответить
До чего же ВЫ народ довели и сами не ввозите и другим не даёте. Ну так не через степановскую фирму прокладку. ДОЛЯНА СВОЕГО НЕ ПОЛУЧИЛ.
показать весь комментарий
15.01.2021 09:29 Ответить
оно сморщило свиное рыло от брезгливости и чувства омерзения...и тоже вкололо...)
показать весь комментарий
15.01.2021 09:39 Ответить
Не понимаю в чем преступление? Частные лица за свои деньги укололись - имеют право. Во всем мире юлгатые люди имеют такое право, схерали в Украине это вдруг "мерзко"?
показать весь комментарий
15.01.2021 09:52 Ответить
юлгатые точно имеют...
показать весь комментарий
15.01.2021 10:09 Ответить
Список мерзавцев в студию. Лейтенант бакланов мышей совсем не ловит
показать весь комментарий
15.01.2021 10:18 Ответить
 
 