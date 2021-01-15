За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 166 человек, выявлены 8 199 новых случаев, выздоровели - 10 328

За минувшие сутки в Украине зафиксированы 8 199 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 236 детей и 315 медработников.

Об этом в сети Facebook сообщает министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"8 199 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 15 января 2021 года. В частности, заболели 236 детей и 315 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 2 152 человека;

летальных случаев - 166;

выздоровели - 10 328 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 49 596 (в том числе методом ПЦР - 30 225, методом ИФА - 19 371).

За все время пандемии в Украине

заболели - 1 146 963 лица;

выздоровели - 847 391 человек;

летальных случаев - 20 542;

проведено ПЦР-тестов - 5 905 076.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (896), Донецкой (443), Запорожской (629), Львовской (525) и Николаевской (489) областях", - рассказал Степанов.









