За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 166 человек, выявлены 8 199 новых случаев, выздоровели - 10 328

За минувшие сутки в Украине зафиксированы 8 199 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 236 детей и 315 медработников.

Об этом в сети Facebook сообщает министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"8 199 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 15 января 2021 года. В частности, заболели 236 детей и 315 медработников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Степанов о ввозе в Украину контрабандной вакцины от COVID-19: Мерзкая история... Теоретически, дыма без огня не бывает

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (896), Донецкой (443), Запорожской (629), Львовской (525) и Николаевской (489) областях", - рассказал Степанов.

карантин (16729) статистика (2312) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 166 человек, выявлены 8 199 новых случаев, выздоровели - 10 328 - Цензор.НЕТ 5680
15.01.2021 08:17 Ответить
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 166 человек, выявлены 8 199 новых случаев, выздоровели - 10 328 - Цензор.НЕТ 789
15.01.2021 08:25 Ответить
На седьмой день лохдауна количество заболевших начало значительно расти!
15.01.2021 08:17 Ответить
15.01.2021 08:15 Ответить
15.01.2021 08:17 Ответить
На седьмой день лохдауна количество заболевших начало значительно расти!
15.01.2021 08:17 Ответить
Это результат массовых гуляний на новый год Мудрого нарида. Как по писанному пошел рост через +/- 14 дней.
16.01.2021 10:21 Ответить
Лыжники с Буковели возвращются
15.01.2021 08:18 Ответить
Лыжник апокалипсиса всему виной
15.01.2021 08:24 Ответить
15.01.2021 08:25 Ответить
"вангую", что-то случится.... хотелось бы подборку прочитать - где был Зеля и что случилось. Ну как - во Франции - сгорело капище, в Японии - храм, в Меркельщине - обосралась..... Меркель, в Канаде - потрясло, в Омане .... султан погиб, а Иран близко и ..... не один погиб, а с "почетом"
15.01.2021 08:43 Ответить
Трампу так ваще импечмент объявили из-за зели)))
15.01.2021 08:47 Ответить
да Путин там плавал, хотели чет там но вроде из-за Путина.
блин - читаю Антиколорадоса и ...... забыл за шо первый раз об..-ляли правда обосрались
15.01.2021 08:59 Ответить
А, Стебанов проснулся.
Интересно - сходил ли он на "мраморный престол" уже? если не на золотой.
А еще интересно - посмотрел ли он в Фейсбуке что его посылают в ..... "локдаун" и на ..... "карантин"?
При такой статистике - Италия бы отдыхала, а не сидела под замком. Замков там вроде много.
15.01.2021 08:40 Ответить
15.01.2021 08:51 Ответить
Так добре що дистанційне навчання почалося в школах. Тепер менше шансів підхопити короновірус. Хоч якась користь від Зеленського. Сподіваюся що локдаун продовжать і на лютий
15.01.2021 09:57 Ответить
Что-то не помогает запрет на продажу трусов, носков и презервативов...
15.01.2021 10:00 Ответить
ПЦР всего 30 225 ? В четверг???
А где же положенных 70000 тестов в сутки?
Игра наперсточников в натуральном виде. Лохдауна вообще нет никакого по сути, все торгуют из под полы.
При 70 000 тестов больных будет как минимум 16 000 в сутки.
А так всё это шоу для дураков, все эти циферки от Степанова и Ко.
"Бесславные ублюдки"
15.01.2021 10:29 Ответить
чудеса. больше тестов - больше заболевших
16.01.2021 09:29 Ответить
 
 