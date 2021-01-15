За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 166 человек, выявлены 8 199 новых случаев, выздоровели - 10 328
За минувшие сутки в Украине зафиксированы 8 199 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 236 детей и 315 медработников.
Об этом в сети Facebook сообщает министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"8 199 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 15 января 2021 года. В частности, заболели 236 детей и 315 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 2 152 человека;
летальных случаев - 166;
выздоровели - 10 328 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 49 596 (в том числе методом ПЦР - 30 225, методом ИФА - 19 371).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 146 963 лица;
выздоровели - 847 391 человек;
летальных случаев - 20 542;
проведено ПЦР-тестов - 5 905 076.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (896), Донецкой (443), Запорожской (629), Львовской (525) и Николаевской (489) областях", - рассказал Степанов.
блин - читаю Антиколорадоса и ...... забыл за шо первый раз об..-ляли правда обосрались
Интересно - сходил ли он на "мраморный престол" уже? если не на золотой.
А еще интересно - посмотрел ли он в Фейсбуке что его посылают в ..... "локдаун" и на ..... "карантин"?
При такой статистике - Италия бы отдыхала, а не сидела под замком. Замков там вроде много.
А где же положенных 70000 тестов в сутки?
Игра наперсточников в натуральном виде. Лохдауна вообще нет никакого по сути, все торгуют из под полы.
При 70 000 тестов больных будет как минимум 16 000 в сутки.
А так всё это шоу для дураков, все эти циферки от Степанова и Ко.
"Бесславные ублюдки"