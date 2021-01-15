РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9264 посетителя онлайн
Новости Борьба с коронавирусом
2 864 13

В Минздраве формируют рабочую группу по реабилитации больных с "постковидным" синдромом, - Голубовская

В Минздраве формируют рабочую группу по реабилитации больных с "постковидным" синдромом, - Голубовская

В Министерстве здравоохранения Украины формируют рабочую группу по подготовке направлений реабилитации больных с "постковидным" синдромом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире ток-шоу "Мы все - украинцы" на телеканале ZIK заявила ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская.

Голубовская сообщила, что в Министерстве здравоохранения Украины формируют группу по подготовке к реабилитации тех, кто до сих пор не восстановился после перенесенной коронавирусной болезни COVID-19.

"Я очень рада, что министр Степанов нас послушал, и на сегодняшний день в Министерстве формируется рабочая группа по разработке направления реабилитации больных с так называемым постковидным синдромом", – сказала инфекционист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине растет количество тяжелых пациентов с COVID-19 в возрасте 50-65 лет, а также число рецидивов после выписки из стационара, - Голубовская

Голубовская отметила, что в рабочую группу войдут иммунологи, кардиологи, невропатологи, психиатры и другие специалисты, которые будут разрабатывать программы реабилитации в разных направлениях.

Медик также обратила внимание на то, что есть случаи, когда люди, которые легко переболели коронавирусом, имеют более тяжелые последствия, чем те, кто болел тяжело.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Голубовская назвала симптомы легкой формы COVID-19: Потеря вкуса, запаха и диарея

Напомним, исследование британских медиков показало, что люди, которые переболели COVID-19 и имеют антитела, все еще могут переносить и распространять вирус.

Согласно сообщению, предварительные выводы ученых из Агентства здравоохранения Англии (PHE) показали, что реинфекции у людей, имеющих антитела к COVID-19 от прошлой инфекции, встречаются редко – обнаружено лишь 44 таких случая среди 6614 ранее инфицированных людей.

Ранее ученые в Кении обнаружили 16 новых штаммов коронавируса, ни один из которых не встречался нигде в мире.

Минздрав (4915) COVID-19 (18611) Голубовская Ольга (72)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
То хоч виліковне. А ось хворих з постсовковим синдромом не лікують навіть "гради" з постсовка
показать весь комментарий
15.01.2021 08:29 Ответить
+2
З такою гіпертрофованих увагою до ковіду людей треба лікувати від "доковідного" синдрому.
показать весь комментарий
15.01.2021 08:32 Ответить
+1
А совок то не хвороба. То рівень еволюційного розвитку, не лікується.
показать весь комментарий
15.01.2021 08:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мона и попроще - мужикам 2л. виски выдавать, а другим - длинный предмет , ну, метлу то. И тем и тем будет чем заняться)))
показать весь комментарий
15.01.2021 08:25 Ответить
То хоч виліковне. А ось хворих з постсовковим синдромом не лікують навіть "гради" з постсовка
показать весь комментарий
15.01.2021 08:29 Ответить
А совок то не хвороба. То рівень еволюційного розвитку, не лікується.
показать весь комментарий
15.01.2021 08:33 Ответить
З такою гіпертрофованих увагою до ковіду людей треба лікувати від "доковідного" синдрому.
показать весь комментарий
15.01.2021 08:32 Ответить
Проблема от этого не рассасывается. У меня есть знакомый, который заболел и попал в больницу под ИВЛ ещё в начале лета. До того на здоровье не жаловался, в горы в походы ходил. А это ушел с работы, жалуется на сердце, на больные суставы. Мужику чуток за сорок, а ему ничего не интересно и ничего не хочется, порвал все связи с друзьями, жена плачет, говорит стал совсем другим человеком. Что-то мне кажется, что он не один такой и с этим надо что-то делать.
показать весь комментарий
15.01.2021 08:43 Ответить
Та хай робить, на те в нього є сім'я.
показать весь комментарий
15.01.2021 08:48 Ответить
Теж переболів в минулому році (листопад) в легкі формі, але наслідки лишились і досі. Проблеми з тиском , шлунком і кишківником, ломота в мязах та суглобах, проблеми з зором. А раніше по 50 км пересіченоя місцевістю ходив, і легко читав текст на пакетиках зі спеціями. Лікарі кажуть менеться, місяців за вісім, ну може рік, чи півтора, коротше ніхто нічого не знає.
показать весь комментарий
15.01.2021 10:42 Ответить
Аналогично. Ещё и с ухом проблема.
показать весь комментарий
15.01.2021 17:50 Ответить
Не куда деньги девать
показать весь комментарий
15.01.2021 08:44 Ответить
Еще одна статья для РАСПИЛА бюджета появилась (откаты от госзакупок за путевки в санатории и профилактории; детки и родычи чинуш будут "реабилитироваться" за ваш счет)!
показать весь комментарий
15.01.2021 09:22 Ответить
А психику истерящих по поводу ковида когда начнут лечить?
показать весь комментарий
15.01.2021 10:19 Ответить
Ольга Голубовская, - это яркий и живой прототип одного персонажа анекдота с известной всем репликой: "Будем лечить, или пусть живет?"
показать весь комментарий
15.01.2021 10:36 Ответить
Где можно записаться на реабилитацию?
показать весь комментарий
15.01.2021 17:48 Ответить
 
 