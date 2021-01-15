В Минздраве формируют рабочую группу по реабилитации больных с "постковидным" синдромом, - Голубовская

В Министерстве здравоохранения Украины формируют рабочую группу по подготовке направлений реабилитации больных с "постковидным" синдромом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире ток-шоу "Мы все - украинцы" на телеканале ZIK заявила ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская.

Голубовская сообщила, что в Министерстве здравоохранения Украины формируют группу по подготовке к реабилитации тех, кто до сих пор не восстановился после перенесенной коронавирусной болезни COVID-19.

"Я очень рада, что министр Степанов нас послушал, и на сегодняшний день в Министерстве формируется рабочая группа по разработке направления реабилитации больных с так называемым постковидным синдромом", – сказала инфекционист.

Голубовская отметила, что в рабочую группу войдут иммунологи, кардиологи, невропатологи, психиатры и другие специалисты, которые будут разрабатывать программы реабилитации в разных направлениях.

Медик также обратила внимание на то, что есть случаи, когда люди, которые легко переболели коронавирусом, имеют более тяжелые последствия, чем те, кто болел тяжело.

Напомним, исследование британских медиков показало, что люди, которые переболели COVID-19 и имеют антитела, все еще могут переносить и распространять вирус.

Согласно сообщению, предварительные выводы ученых из Агентства здравоохранения Англии (PHE) показали, что реинфекции у людей, имеющих антитела к COVID-19 от прошлой инфекции, встречаются редко – обнаружено лишь 44 таких случая среди 6614 ранее инфицированных людей.

Ранее ученые в Кении обнаружили 16 новых штаммов коронавируса, ни один из которых не встречался нигде в мире.