ОБСЕ не должна ограничивать свою деятельность только Донбассом: Крым должен быть на повестке дня, несмотря на незаконную позицию РФ, - постпред Украины Цимбалюк

Украина призывает Шведское председательство в ОБСЕ в рамках содействия урегулированию российско-украинского конфликта уделять внимание не только Донбассу, но и Крыму.

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ 14 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Особое внимание в содействии урегулированию российско-украинского конфликта следует уделить Автономной Республике Крым и городу Севастополю, временно оккупированным Россией. Ускоренная милитаризация Крымского полуострова и прилегающих к нему вод фактически создала новую реальность в сфере безопасности в Черном море и в более широком Средиземноморском регионе", - сказал Цимбалюк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупированные Крым и Донбасс превратились в "территорию беззакония", - Украина в ОБСЕ

Он добавил, что во временно оккупированном Крыму непрерывно продолжаются системные преследования несогласных, СМИ, общественных активистов и правозащитников.

"Мы призываем Шведское председательство не ограничивать свою деятельность только имеющимися механизмами, связанными с Донбассом. Крым - это Украина. Крым должен быть на повестке дня ОБСЕ, несмотря на незаконную позицию России по этому вопросу", - отметил Цимбалюк.

Как сообщалось, Швеция 1 января приняла годовое председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.