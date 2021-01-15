ОБСЕ не должна ограничивать свою деятельность только Донбассом: Крым должен быть на повестке дня, несмотря на незаконную позицию РФ, - постпред Украины Цимбалюк
Украина призывает Шведское председательство в ОБСЕ в рамках содействия урегулированию российско-украинского конфликта уделять внимание не только Донбассу, но и Крыму.
Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ 14 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Особое внимание в содействии урегулированию российско-украинского конфликта следует уделить Автономной Республике Крым и городу Севастополю, временно оккупированным Россией. Ускоренная милитаризация Крымского полуострова и прилегающих к нему вод фактически создала новую реальность в сфере безопасности в Черном море и в более широком Средиземноморском регионе", - сказал Цимбалюк.
Он добавил, что во временно оккупированном Крыму непрерывно продолжаются системные преследования несогласных, СМИ, общественных активистов и правозащитников.
"Мы призываем Шведское председательство не ограничивать свою деятельность только имеющимися механизмами, связанными с Донбассом. Крым - это Украина. Крым должен быть на повестке дня ОБСЕ, несмотря на незаконную позицию России по этому вопросу", - отметил Цимбалюк.
Как сообщалось, Швеция 1 января приняла годовое председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Крым брал, Сухуми брал, Тирасполь брал, Дамаск брал - воду не брал!
Обнуленный мачо за годы оккупации полуострова переселил в украинский Крым как минимум, около полмиллиона жителей Нечерноземья: угро-финнов, вепсов и мокшу. Постепенно ФСБ заменило украинских лояльных чиновников и силовиков на пришельцев с севера, а местных крымчан уволили с работы, как неблагонадежных. Если каждый понаехавший посетит один раз в сутки туалет и сольёт из бачка ведро воды, то объемов Северо-Крымского канала для смыва российских фекалий не хватит. А еще каждый день регулярно какают на крымской военной ядерной базе еще сто тысяч военных министра нападения Сирожи Кунжутовича Шойгу. Через шесть лет, после возвращения украинского Крыма в «родную российскую гавань», до князя Темнейшего, наконец, дошло, что пахотные земли и виноградники Крыма без днепровской воды зачахнут и превратятся в солончаки.
Начиная с 7 сентября 2020 года, жители Симферополя и почти сорока населённых пунктов оккупированного россиянами Крыма получают воду по часам.
Для обеспечения граждан ожидавших «камней с неба» питьевой водой, которую надо предварительно 10 минут кипятить, в Симферополе уже расставлены цистерны в разных районах города с пресной водой, доставленной из Краснодарского края, и к ним выстроились пока еще «живые» очереди.
Кремль не собирается строить опреснители и готовит исковое заявление в Международный Суд против Украины, из-за прекращения подачи пресной воды с материка для российской военной ядерной базы в Крыму. Чиновники из Офиса президента Украины предложили Верховному Главнокомандующему РФ слетать на Мальту и ознакомиться с новейшими технологиями опреснения морской воды.
Мальта - единственная страна в Европе, в которой нет источников пресной воды. На этом острове не текут реки и не плещутся озёра. Исключением являются только естественные осадки, выпадающие в виде дождя и снега. Много лет назад местые власти закупили и смонтировали опреснители морской воды. Около пяти миллионов туристов в год посещают этот остров. Что мешает встающей с колен Империи, внедрить опыт Мальты на временно оккупированном россиянами полуострове Крым?