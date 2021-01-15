РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9441 посетитель онлайн
Новости Расследование преступлений на Майдане
4 596 63

Суд оправдал от обвинений в организации титушек против Евромайдана экс-руководителей милиции Днепропетровщины Третьякова и Хуторного

Суд оправдал от обвинений в организации титушек против Евромайдана экс-руководителей милиции Днепропетровщины Третьякова и Хуторного

Кировский районный суд Днипра оправдал бывших местных правоохранителей от обвинений в организации групповых действий, приведших к грубому нарушению общественного порядка в январе 2014 года.

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на приговор от 6 января, передает Цензор.НЕТ.

На скамье подсудимых оказались экс-заместитель начальника Днепропетровского городского управления ГУ МВД Украины в Днепропетровской области Сергей Хуторный и экс-заместитель начальника ГУ МВД Украины в Днепропетровской области Сергей Третьяков.

26 января 2014 года произошел конфликт между участниками мирного шествия в поддержку Евромайдана и так называемыми титушками, которые, вооруженные палками и газовыми баллончиками, забаррикадировались во дворе и помещениях облгосадминистрации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Окопная война": "В начале Майдана 2014 года милиция Харькова почти ничего не делала, чтобы защитить проукраинских активистов", - харьковский доброволец Сергей Тимохин. ВИДЕО

По версии обвинения, титушек на территории ОГА разместило именно руководство полиции. В том числе, организовало бесплатное питание в чиновничьей столовой.

В результате провокаций и столкновений телесные повреждения различной степени тяжести получили 28 граждан.

Было допрошено до трех десятков человек, в числе которых протестующие, правоохранители, работники столовой и журналистка.

Очевидцы рассказывали, что титушки были во дворе, за забором и милиция не давала протестующим к ним подойти. На территорию титушек проводили из автобусов в сопровождении милиции. 1-3 автобуса стояли возле ул. Комсомольская.

В какой-то момент группа титушок оббежала забор и решила ударить в хвост митингующим, но получила отпор. Некоторые титушки упали на землю, их расспросили и узнали, что они из Кривого Рога и здесь оказались случайно. Затем на переговоры вышел один из сотрудников ОГА.

Протестующие соглашались разойтись в случае, если руководство города выдаст титушек и выяснит, кто их привел, на что чиновник ответил, что они не могут выдать этих людей. Переговоры ни к чему не привели, люди были возмущены, поэтому стычки продолжались до сумерек, людей били дубинками. Сотрудники милиции, по словам свидетелей, реагировали на действия титушек безразлично и людей не защищали.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Окружной админсуд Киева отменил люстрацию главы следственного управления МВД времен Евромайдана Чинчина

По мнению суда, свидетели не подтвердили, что именно начальники милиции Хуторный и Третьяков руководили титушками и направляли их действия.

Все другие доказательства никак не убедили суд и он вынес оправдательный приговор.

Автор: 

Днепр (4504) милиция (2710) суд (25241) евромайдан (7838)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+29
Реванш рыгов при ЗЕ?
Нет. Не слышали?

Хотя разумные люди еще в 2019-м говорили, что этот криворожский сученок будет сливать Революцию Достоинства всеми доступными способами.
показать весь комментарий
15.01.2021 09:16 Ответить
+20
Благодаря 🐑🐏73% ……… проголосовавших за банду зеленского и его кукловодов
показать весь комментарий
15.01.2021 09:17 Ответить
+17
как-то уже даже не удивительно
показать весь комментарий
15.01.2021 09:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На месте этого парня я бы запатентовал и зарегистрировал бренд "Титушка" и получал бы барыши
Суд оправдал от обвинений в организации титушек против Евромайдана экс-руководителей милиции Днепропетровщины Третьякова и Хуторного - Цензор.НЕТ 8619
показать весь комментарий
15.01.2021 09:13 Ответить
как-то уже даже не удивительно
показать весь комментарий
15.01.2021 09:13 Ответить
они были молодыми и не понимали, что делают. панять и прастить
показать весь комментарий
15.01.2021 09:16 Ответить
Реванш рыгов при ЗЕ?
Нет. Не слышали?

Хотя разумные люди еще в 2019-м говорили, что этот криворожский сученок будет сливать Революцию Достоинства всеми доступными способами.
показать весь комментарий
15.01.2021 09:16 Ответить
ну дык, а фули)))
Суд оправдал от обвинений в организации титушек против Евромайдана экс-руководителей милиции Днепропетровщины Третьякова и Хуторного - Цензор.НЕТ 2371
показать весь комментарий
15.01.2021 09:17 Ответить
Суд виправдав від звинувачень в організації тітушок проти Євромайдану екскерівників міліції Дніпропетровщини Третьякова і Хуторного - Цензор.НЕТ 3302
показать весь комментарий
15.01.2021 11:04 Ответить
Реванш рыгов говорите ? Та суд реформирован кем был? Рыгами или Порошенком ? Хотя, как теперь модно говорить - "какая разница"
показать весь комментарий
15.01.2021 12:53 Ответить
Это как? Вы что вообще охренели суки.
показать весь комментарий
15.01.2021 09:17 Ответить
правосудие по украински. кому-то еще нужен этот "самый честный суд" не имеющий ничего общего с правосудием и справедливостью?
показать весь комментарий
15.01.2021 09:17 Ответить
предлагаете пустить тупицкого на шашлык? а мне идея нравится)))
показать весь комментарий
15.01.2021 09:18 Ответить
Благодаря 🐑🐏73% ……… проголосовавших за банду зеленского и его кукловодов
показать весь комментарий
15.01.2021 09:17 Ответить
Суд виправдав від звинувачень в організації тітушок проти Євромайдану екскерівників міліції Дніпропетровщини Третьякова і Хуторного - Цензор.НЕТ 3357Суд виправдав від звинувачень в організації тітушок проти Євромайдану екскерівників міліції Дніпропетровщини Третьякова і Хуторного - Цензор.НЕТ 3693
показать весь комментарий
15.01.2021 11:06 Ответить
зе дно
показать весь комментарий
15.01.2021 09:19 Ответить
Блин, а кто же тогда ОРГАНИЗОВЫВАЛ ПРИЕЗД ТИТУШЕК В КИЕВ??????

Может инопланетяне ?
показать весь комментарий
15.01.2021 09:24 Ответить
Пора СУДЬЮ НА МЫЛО !
показать весь комментарий
15.01.2021 09:24 Ответить
А портнова НА ГИЛЯКУ !
показать весь комментарий
15.01.2021 09:25 Ответить
Они сами. Это ж активисты в понимании ЗЕленских.
показать весь комментарий
15.01.2021 09:39 Ответить
Не защищаю Зе и считаю, что идет контрреволюция. Но, с другой стороны, почему эти особи (и многие другие, им подобные), не сели при Петре Алексеевиче? Я не могу вспомнить ни одной крупной фигуры времен вфя, получившей приговор. Да, Ефремов и Штепа просидели в СИЗО несколько лет, но до суда дела не довели), и сейчас они ожидаемо на свободе. Можно было бы в оправдание и Петра Алексеевича, и Зе вспомнить про разделение властей. Но у нас это разделение не работает. Оба преза обещали судебную реформу, а это уже их компетенция (как субъекта законодательной инициативы), но что-то не видно результатов.
показать весь комментарий
15.01.2021 09:24 Ответить
Та ніхто не сів за правління Пороха , жоден прокурор, суддя, мент, війсковий .. Тільки атошники
показать весь комментарий
15.01.2021 09:27 Ответить
Потому , что сбежали на росцию , а теперь вернулись
показать весь комментарий
15.01.2021 11:35 Ответить
Не понимаю, за что удалили мой коммент. Попробую написать аккуратней, чтобы вообще не забанили. Кернес и Добкин сперва сбежали, а потом сразу вернулись - с чего бы это? ИМХО, получили заверения в безопасности.
показать весь комментарий
17.01.2021 01:03 Ответить
потому , что ИМУНИТЕТ..
.
а вот ПОРТНОВЫ и т д..-- ВЕРНУЛИСЬ только с 3елеными человечками на БАНКОВУЮ..
показать весь комментарий
18.01.2021 18:33 Ответить
У мэра и главы администрации иммунитета нет.
показать весь комментарий
18.01.2021 19:29 Ответить
А как ты думаешь, почему судьи тянули время и ефремовы-штепы просто сидели в сизо без приговоров? Все просто: реванш антимайдана и прокремлевских сил был запланирован еще с 2015-го, и барыги в мантиях просто ждали момент, когда их парень станет презом. Кстати, напомни, сколько экс рыгов посадили в сизо при зеленском?!
показать весь комментарий
15.01.2021 09:48 Ответить
Все вказує на то що слід. презом буде Медведчук , жопаблок набирає силу ...Іде планомірна здача краіни..
показать весь комментарий
15.01.2021 09:25 Ответить
Не учі жіть ..памаги матеріально * (кац)
ПС )))) Подобається мені коли всякі * забугорні * вказують українцям як їм жити .
Ось так і прийшло ...***** !
показать весь комментарий
15.01.2021 09:29 Ответить
90 % СМИ - в руках Москвы
показать весь комментарий
15.01.2021 11:36 Ответить
Найгірше, що немає патріотичної сили, за яку було б не страшно голосувати на майбутніх виборах. На виборах у Раду в 2019-му я тримав у руках бюлетень і реально не знав, за кого голосувати. Наперердодні думав - за Саакашвілі, але він перед днем голосування попросив, щоб не голосуввали за нього. Маємо те, що маємо.
показать весь комментарий
17.01.2021 01:09 Ответить
Пан правий ,николи не знаєш з якого моменту - відразу ж або для пристойності почекавши трохи - вони тупо почнуть рубати бабло зайнявши місце біля корита влади і
поклавши на проблеми народа..Нікому зараз немає віри
показать весь комментарий
17.01.2021 06:12 Ответить
Суд оправдал от обвинений в организации титушек против Евромайдана экс-руководителей милиции Днепропетровщины Третьякова и Хуторного - Цензор.НЕТ 8266
показать весь комментарий
15.01.2021 09:25 Ответить
ВікторФьодорича треба ще реабілітувати.
показать весь комментарий
15.01.2021 09:27 Ответить
Так к этому все и идет. Будут Витю в аэропорту встречать на красной дорожке с хлебом солью. ЗЕкоманда все для этого делает
показать весь комментарий
15.01.2021 09:32 Ответить
Суд виправдав від звинувачень в організації тітушок проти Євромайдану екскерівників міліції Дніпропетровщини Третьякова і Хуторного - Цензор.НЕТ 9035
показать весь комментарий
15.01.2021 11:07 Ответить
Я навіть уявити не можу, які РЕАЛЬНІ докази могли навести в суді проти цих мусорів. Так що не дивно, що справа розвалилася. Тому і Аль Капоне засудили не за вбивства, а за несплату податків.
СПРАВЕДЛИВОСТІ НЕМА. Забудьте про це, можна лише помститися в той чи інший спосіб.
показать весь комментарий
15.01.2021 09:28 Ответить
..Потрібно було ..як в Одесі зробити ...*Шашлик * !
ПС )))) Сказано було мусарня прикривала *тітушню * !
показать весь комментарий
15.01.2021 09:31 Ответить
Про це і сказав- лише помститися.
показать весь комментарий
15.01.2021 09:40 Ответить
Суд виправдав від звинувачень в організації тітушок проти Євромайдану екскерівників міліції Дніпропетровщини Третьякова і Хуторного - Цензор.НЕТ 9589Суд виправдав від звинувачень в організації тітушок проти Євромайдану екскерівників міліції Дніпропетровщини Третьякова і Хуторного - Цензор.НЕТ 3084
показать весь комментарий
15.01.2021 09:32 Ответить
30- ть лет ОПГ Судьи ,вершат в Украине не праведный суд ,это те люди ,которые должны стоять на защите конституционных прав . Если кто помнит в начале 14-го была проблема выходить на улицу с национальным флагом ,были титушки и мусора ,которые их защищали ,а тетушню набирали прямо с зоны ,с Заподного . Это плять как , нарушение конституции или нет . Теперь сами решайте ,что делать с (судьями ) и трудно называть таким словом 😡😡😡
показать весь комментарий
15.01.2021 09:37 Ответить
Очільник МВС Арсен Аваков хоче розширити перелік випадків, коли поліціянти можуть застосовувати електрошокери у своїй роботі. Їх і зараз можна використовувати у певних випадках, однак у МВС вважають, що ці підстави "не повною мірою враховують усі можливі випадки застосування таких спеціальних засобів".
Тому уряд, не довго думаючи, створив такий проєкт закону, ухвалив його і вже передав депутатам для ухваленняhttps://parlament.ua/article/avakov-hoche-dozvoliti-policziyantam-chastishe-biti-shokerami-chi-doczilno-cze/
показать весь комментарий
15.01.2021 09:39 Ответить
каких вам еще не хватает доказательств того, что криворожская картавая скотина -это и есть тот самый реванш антимайдана и кремлефашистов в Украине?!
показать весь комментарий
15.01.2021 09:43 Ответить
весна по ходу уже буде рузька.....? спротиву цій срані практично ніякої, усі мовчки спостерігають та інколи жваво словоблудять а тим часом сморід від всяких портянок все сильніше і сильніше.
показать весь комментарий
15.01.2021 09:50 Ответить
І це, навіть, ще не плісняве дніще. Дніще ще попереду.
показать весь комментарий
15.01.2021 09:56 Ответить
и "зеленая" тень "папиредника" нависла снова над Украина
показать весь комментарий
15.01.2021 10:02 Ответить
Днипра
показать весь комментарий
15.01.2021 10:06 Ответить
Судов в реальности нет, а они оправдывают
показать весь комментарий
15.01.2021 10:10 Ответить
Если правосудие плюет в лицо гражданам,то надеюсь на короткое замыкание в домах и этих ублюдков ментов и отмазавших их судей.
показать весь комментарий
15.01.2021 10:14 Ответить
Суд виправдав від звинувачень в організації тітушок проти Євромайдану екскерівників міліції Дніпропетровщини Третьякова і Хуторного - Цензор.НЕТ 6580
показать весь комментарий
15.01.2021 10:55 Ответить
А почему бы не оправдать? Ватный реванш шагает по стране.
показать весь комментарий
15.01.2021 10:52 Ответить
Суд виправдав від звинувачень в організації тітушок проти Євромайдану екскерівників міліції Дніпропетровщини Третьякова і Хуторного - Цензор.НЕТ 5881
показать весь комментарий
15.01.2021 10:54 Ответить
Суд виправдав від звинувачень в організації тітушок проти Євромайдану екскерівників міліції Дніпропетровщини Третьякова і Хуторного - Цензор.НЕТ 2216Суд виправдав від звинувачень в організації тітушок проти Євромайдану екскерівників міліції Дніпропетровщини Третьякова і Хуторного - Цензор.НЕТ 7558
показать весь комментарий
15.01.2021 10:57 Ответить
Суд виправдав від звинувачень в організації тітушок проти Євромайдану екскерівників міліції Дніпропетровщини Третьякова і Хуторного - Цензор.НЕТ 9488
показать весь комментарий
15.01.2021 10:58 Ответить
Так судьи поголовно со времен кучмы и яныка остались. Слились в экстазе с зеленой ватной властью.
показать весь комментарий
15.01.2021 11:02 Ответить
Суд виправдав від звинувачень в організації тітушок проти Євромайдану екскерівників міліції Дніпропетровщини Третьякова і Хуторного - Цензор.НЕТ 8420
показать весь комментарий
15.01.2021 11:10 Ответить
Браво!!!
показать весь комментарий
15.01.2021 11:10 Ответить
Дякуємо 73% дебілів? То виходить ви якраз цього бажали? Де там нацсуки і швабодовці? Чому не видно "єврооптимістів" тіпа найома, лєща і защьокі? Чи може тих тітушків і зрадників в погонах не було?
показать весь комментарий
15.01.2021 11:30 Ответить
Ну и харашо. Дать им медаль и звание "Герой Украины"!!
показать весь комментарий
15.01.2021 12:03 Ответить
Зє&Ко лиш продовжує нівелювання здобутків Майдану, започатковане Порошенком і перший і другий не являються національним лідером Українців.Українці отаманів собі вибирайте між своїх.
показать весь комментарий
15.01.2021 14:27 Ответить
 
 