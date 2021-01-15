Суд оправдал от обвинений в организации титушек против Евромайдана экс-руководителей милиции Днепропетровщины Третьякова и Хуторного
Кировский районный суд Днипра оправдал бывших местных правоохранителей от обвинений в организации групповых действий, приведших к грубому нарушению общественного порядка в январе 2014 года.
Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на приговор от 6 января, передает Цензор.НЕТ.
На скамье подсудимых оказались экс-заместитель начальника Днепропетровского городского управления ГУ МВД Украины в Днепропетровской области Сергей Хуторный и экс-заместитель начальника ГУ МВД Украины в Днепропетровской области Сергей Третьяков.
26 января 2014 года произошел конфликт между участниками мирного шествия в поддержку Евромайдана и так называемыми титушками, которые, вооруженные палками и газовыми баллончиками, забаррикадировались во дворе и помещениях облгосадминистрации.
По версии обвинения, титушек на территории ОГА разместило именно руководство полиции. В том числе, организовало бесплатное питание в чиновничьей столовой.
В результате провокаций и столкновений телесные повреждения различной степени тяжести получили 28 граждан.
Было допрошено до трех десятков человек, в числе которых протестующие, правоохранители, работники столовой и журналистка.
Очевидцы рассказывали, что титушки были во дворе, за забором и милиция не давала протестующим к ним подойти. На территорию титушек проводили из автобусов в сопровождении милиции. 1-3 автобуса стояли возле ул. Комсомольская.
В какой-то момент группа титушок оббежала забор и решила ударить в хвост митингующим, но получила отпор. Некоторые титушки упали на землю, их расспросили и узнали, что они из Кривого Рога и здесь оказались случайно. Затем на переговоры вышел один из сотрудников ОГА.
Протестующие соглашались разойтись в случае, если руководство города выдаст титушек и выяснит, кто их привел, на что чиновник ответил, что они не могут выдать этих людей. Переговоры ни к чему не привели, люди были возмущены, поэтому стычки продолжались до сумерек, людей били дубинками. Сотрудники милиции, по словам свидетелей, реагировали на действия титушек безразлично и людей не защищали.
По мнению суда, свидетели не подтвердили, что именно начальники милиции Хуторный и Третьяков руководили титушками и направляли их действия.
Все другие доказательства никак не убедили суд и он вынес оправдательный приговор.
