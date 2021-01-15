РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6218 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
6 025 23

В Израиле расследуют возможную контрабанду COVID-вакцины в Украину: "В нашем понимании это очень серьезное преступление"

В Израиле расследуют возможную контрабанду COVID-вакцины в Украину: "В нашем понимании это очень серьезное преступление"

Израильская полиция проводит расследование относительно возможной незаконной поставки вакцины от коронавируса в Украину.

Об этом сказал глава департамента международных отношений министерства здравоохранения Израиля Ашер Ешайху Салмон на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Полиция проводит расследование этой истории, и насколько мне известно, на сегодняшний день не установлено, действительно ли был случай контрабанды вакцины из Израиля в Украину. Убежден, что расследование будет проведено должным образом, и если такой случай действительно имел место, виновные будут привлечены к ответственности. В нашем понимании это очень серьезное преступление", - сказал представитель израильского Минздрава.

Он выразил уверенность, что о результатах расследования станет известно "в ближайшее время".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украину тайно завезли вакцину Pfizer, ею вакцинировались представители власти, - Бродский

Отвечая на вопрос о том, проводится ли в стране вакцинация на коммерческой основе, Салмон отметил, что в Израиле прививки делают исключительно за государственный счет.

"Мы считаем, что это не этично (делать прививки платными. - Ред.). Продажа вакцины является нелегитимной, вакцинация проводится правительством, люди получают прививки бесплатно", - сказал он.

По словам представителя Минздрава, на сегодняшний день в Израиле прививки сделали 2 млн человек (население страны составляет около 9 млн), вторую дозу вакцины получили более 100 тысяч граждан. Планируется, что до конца марта-середины апреля уровень вакцинации населения Израиля достигнет 70%.

Салмон отметил, что конечной целью программы поэтапной вакцинации является 100%-ный охват прививками. Это касается не только граждан Израиля, но и иностранцев, находящихся на территории страны. По его словам, также есть попытки граждан других стран прибыть в Израиль и сделать прививку от коронавируса.

Ашер Ешайху Салмон рассказал, что для оптимизации использования вакцины в стране действует учет доз, использованных в течение дня.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Степанов о ввозе в Украину контрабандной вакцины от COVID-19: Мерзкая история... Теоретически, дыма без огня не бывает

Как сообщалось, ранее СМИ со ссылкой на бизнесмена Михаила Бродского информировали о том, что в Украину из Израиля якобы тайно завезли партию вакцины от коронавируса производства фармацевтической компании Pfizer исключительно для прививки народных депутатов и высокопоставленных чиновников. Утверждалось, что чиновники якобы платят по 2,5 тысячи евро за две дозы вакцины. Президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины и правоохранителям проверить эту информацию.

Автор: 

вакцина (3815) Израиль (2098) карантин (16729) контрабанда (2414) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
тоже самое будет и с вакцЫнами:
В Израиле расследуют возможную контрабанду COVID-вакцины в Украину: "В нашем понимании это очень серьезное преступление" - Цензор.НЕТ 1077
показать весь комментарий
15.01.2021 09:55 Ответить
+5
евреи украли у евреев для евреев
показать весь комментарий
15.01.2021 10:03 Ответить
+3
Який же чудовий вийде "Шкандаль", якщо підтвердиться...
показать весь комментарий
15.01.2021 09:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дело рук бородатой бабушки Бени?)))
показать весь комментарий
15.01.2021 09:54 Ответить
Возможно. Оно же невыездное, как и его ближайшие подельники, а мафиозный клан вакцинировать китайсько-кацапским фуфлом не будут.
показать весь комментарий
15.01.2021 10:46 Ответить
но ведь никто из граждан Израиля не пострадал от вколотого вместо вакцины физраствора?
так в чем кипеж, граждане-евреи ?
показать весь комментарий
15.01.2021 16:25 Ответить
Який же чудовий вийде "Шкандаль", якщо підтвердиться...
показать весь комментарий
15.01.2021 09:54 Ответить
Там же єдіновєрци, сваі люді як не як.
показать весь комментарий
15.01.2021 09:56 Ответить
Там премьєр-міністри у в'язниці попадають на раз-два, які в біса "сваі люді"?
показать весь комментарий
15.01.2021 09:59 Ответить
тоже самое будет и с вакцЫнами:
В Израиле расследуют возможную контрабанду COVID-вакцины в Украину: "В нашем понимании это очень серьезное преступление" - Цензор.НЕТ 1077
показать весь комментарий
15.01.2021 09:55 Ответить
евреи украли у евреев для евреев
показать весь комментарий
15.01.2021 10:03 Ответить
не, это прививают граждан Израиля в Украине только инкогнито
показать весь комментарий
15.01.2021 10:05 Ответить
Все очень запутано, но при любом раскладе Израиль заявит, что это махровый антисемитизм со стороны Украины!
показать весь комментарий
15.01.2021 10:50 Ответить
бггггг, попала зеленоподібна g2, зараз виявиться, шо не тільки українців, а й ізраільтян на вакцину обікрали
показать весь комментарий
15.01.2021 10:09 Ответить
Десь там стерчать зелені вуха !
показать весь комментарий
15.01.2021 10:10 Ответить
Странные израинлетяне.
Расследуют возможную контабанду авкцины. У нас не расследуют наличие госизменника в высших эшелонах власти и не реагируют на агентов спецслужб оккупанта в высших эшелонах, не расследуют хищения госрезерва и бюджетных средств.
показать весь комментарий
15.01.2021 10:11 Ответить
Які проблеми? Хто хоче нехай нею колеться. Мені вона і нах не потрібна. Це так ажіотаж піднімають щоб побігли і вимагали вакцину, яка ковіду ДСС! Бо Ральф Барік на гроші Білла Гейтса немодифвікував стільки вірусів , що життя не вистачить її колоти.
показать весь комментарий
15.01.2021 10:15 Ответить
Передумали?
Сразу вроде заявляли, что не будут расследовать.
показать весь комментарий
15.01.2021 10:15 Ответить
"Спикер израильского министра здравоохранения Йоэля (Юлия) Эдельштейна исключил возможность того, что вакцины ввозили из Израиля.
"Вакцины нуждаются в глубокой заморозке. Невозможно, чтобы кто-то их незаметно транспортировал", - заверили в министерстве.


Там также добавили, что пока не планируют начинать официальное расследование из-за сообщения в украинской прессе."

Источник: https://censor.net/ru/n3240657
показать весь комментарий
15.01.2021 10:17 Ответить
Pfizer umensili postavki v ES strani na polovinu na 4 nedeli ,ocen malo oni i tak prodajiot.Moderna te malo prodajut takze.
показать весь комментарий
15.01.2021 10:21 Ответить
То Міша Бродський таки правий виявився? А зеботи тут на нього вже бочку катить почали...
показать весь комментарий
15.01.2021 10:21 Ответить
так в Україні багато ваших співгромадян із паспортом Ізраїля )
показать весь комментарий
15.01.2021 10:25 Ответить
Если бы вакцину контрабандой вывез человек по фамилии Петренко, или Черненко-тогда да, был бы скандал и обвинения в антисемитизме от посла Израиля. А если Радуцкий-все гут. Антисемитизма нет.
показать весь комментарий
15.01.2021 10:26 Ответить
это в у вас серьезное преступление а у нас когда рабочий крадет тонну зерна (3500грн) то это считаеться преступлением на много серьезнее чем украсть и продать весь стратегический запас защитного обмундирования, оставив 40 млн Украинев без ни.....уя. так что у нас совсем разные понятия о серьезности преступления
показать весь комментарий
15.01.2021 10:47 Ответить
"Мы считаем, что это не этично (делать прививки платными. - Ред.)." Уот так вот.
показать весь комментарий
15.01.2021 11:35 Ответить
Гешефт это святое, но только когда делается на гоях. Гешефт на евреях - это богооступничество.
показать весь комментарий
15.01.2021 12:44 Ответить
 
 