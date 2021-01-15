В Израиле расследуют возможную контрабанду COVID-вакцины в Украину: "В нашем понимании это очень серьезное преступление"

Израильская полиция проводит расследование относительно возможной незаконной поставки вакцины от коронавируса в Украину.

Об этом сказал глава департамента международных отношений министерства здравоохранения Израиля Ашер Ешайху Салмон на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Полиция проводит расследование этой истории, и насколько мне известно, на сегодняшний день не установлено, действительно ли был случай контрабанды вакцины из Израиля в Украину. Убежден, что расследование будет проведено должным образом, и если такой случай действительно имел место, виновные будут привлечены к ответственности. В нашем понимании это очень серьезное преступление", - сказал представитель израильского Минздрава.

Он выразил уверенность, что о результатах расследования станет известно "в ближайшее время".

Отвечая на вопрос о том, проводится ли в стране вакцинация на коммерческой основе, Салмон отметил, что в Израиле прививки делают исключительно за государственный счет.

"Мы считаем, что это не этично (делать прививки платными. - Ред.). Продажа вакцины является нелегитимной, вакцинация проводится правительством, люди получают прививки бесплатно", - сказал он.

По словам представителя Минздрава, на сегодняшний день в Израиле прививки сделали 2 млн человек (население страны составляет около 9 млн), вторую дозу вакцины получили более 100 тысяч граждан. Планируется, что до конца марта-середины апреля уровень вакцинации населения Израиля достигнет 70%.

Салмон отметил, что конечной целью программы поэтапной вакцинации является 100%-ный охват прививками. Это касается не только граждан Израиля, но и иностранцев, находящихся на территории страны. По его словам, также есть попытки граждан других стран прибыть в Израиль и сделать прививку от коронавируса.

Ашер Ешайху Салмон рассказал, что для оптимизации использования вакцины в стране действует учет доз, использованных в течение дня.

Как сообщалось, ранее СМИ со ссылкой на бизнесмена Михаила Бродского информировали о том, что в Украину из Израиля якобы тайно завезли партию вакцины от коронавируса производства фармацевтической компании Pfizer исключительно для прививки народных депутатов и высокопоставленных чиновников. Утверждалось, что чиновники якобы платят по 2,5 тысячи евро за две дозы вакцины. Президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины и правоохранителям проверить эту информацию.