В Киеве снова ожидается снег, заработали 33 пункта обогрева, все сельскохозяйственные ярмарки отменены, - КГГА

В Киеве пришло значительное похолодание, ночью температура может опуститься до 17° мороза, днем - до 15° мороза, так же холодная погода сохранится 17-18 января

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Кроме того, сегодня в течение дня снова ожидается снег. Стоит отметить, что дорожники КК "Киевавтодор" работают в круглосуточном режиме, чтобы оперативно ликвидировать последствия осадков в столице. Работа спецтехники продолжится и сегодня, поэтому призываем водителей не мешать процессу и не парковать авто вдоль проезжей части улиц и дорог", - говорится в сообщении КГГА в пятницу утром.

В КГГА отметили, что в течение всей ночи работало 413 единиц специализированной техники КК "Киевавтодор". Во всех районах работали колонны большой и малой техники оперативно очищали проезжие части от снега. 37 бригад по ручной уборке в течение ночи расчищали от снега тротуары и остановки общественного транспорта.

Всего с начала непогоды использовано 2273 тонны соли, 1635 тонн песчано-соляной смеси, 96 тыс. литров жидких хлоридов.

На период похолодания в столице начали работать 33 пункта обогрева, 10 из которых - в круглосуточном режиме. В пункты обогрева может обратиться каждый, кто нуждается в помощи в морозные дни. Их помещения оборудованы специальными местами для сидения, где каждый посетитель может отдохнуть, выпить горячего чая и согреться. Также в помещениях есть аптечки. Все пункты обеспечены средствами индивидуальной защиты, при входе посетители проходят термоскрининг.

В связи со значительным снижением температуры в усиленный режим переведена работа 35 аварийных бригад КП "Киевтеплоэнерго". Вся спецтехника прошла дополнительный осмотр и готова к работе. За последнюю неделю проверено почти 3 тыс. теплопунктов и теплокамер.

Для обеспечения потребности Киева в тепловой и электрической энергии на столичных теплоэлектроцентралях №5 и №6 работают все 6 энергоблоков. Электрическое оборудование перед сильным похолоданием также прошло дополнительное обследование.

"Напоминаем, что из-за снижения температуры воздуха с сегодняшнего дня и до улучшения погодных условий отменено проведение сезонных и традиционных сельскохозяйственных ярмарок", - добавили в КГГА.

Департамент муниципальной безопасности также напомнил основные рекомендации при значительном снижении температуры воздуха:

- одеваться следует многослойно. Лучше надевать на себя несколько легких кофт вместо одной теплой. Это должно предупредить потливость, которая на морозе опасна;

- защищать открытые участки кожи. Не забывать надевать перчатки, шапку, шарф, поднимать воротник;

- обувь следует надевать только сухую, а также следует помнить, что она не должна сдавливать ногу;

- не следует выходить на мороз голодным. Нужно обязательно хорошо поесть, желательно что-то высококалорийное.

- каждый час или полчаса следует заходить в теплое помещение, если вы проводите целый день на улице;

- необходимо двигаться на холоде, это усиливает кровообращение и способствует согреванию тела, а подслащенный горячий чай или кофе позволят отогреться;

- категорически нельзя касаться металла ни голыми руками, ни языком;

- нельзя употреблять алкогольные напитки - алкоголь приводит к более быстрым потерям тепла;

- ни в коем случае нельзя растирать пораженное место или согревать пораженные ткани тела горячей водой или возле горячих радиаторов.