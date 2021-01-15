1 131 7
Загруженность коек в целом по Украине составляет 30,9%, снизилась заболеваемость COVID-19 на 100 тыс. населения, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 15 января загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 не превышает 50% ни в одной из областей Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь не превышает 50% ни в одной из областей Украины.
Загруженность коек по Украине составляет 30,9%.
Снизилась также заболеваемость на 100 тыс. населения. В целом по Украине показатель заболеваемости населения составляет 216,6 человек на 100 тыс. населения.
В то же время охват тестированием за последнюю неделю соответствует норме.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Что разорил себя и вас
Не вынес он подобного сюрприза
И запилил видосиков на час
Он стал сниматься у печи и опрокинул две свечи
Попали свечи на ковёр и запылал он как костёр
Погода ветреной была ваш домик выгорел дотла
Огонь бюджет нам всем спалил, а с ним страну всю охватил
Больница запертой была, а в ней кобыла умерла
А в остальном, прекрасная маркиза,
Всё хорошо, всё хорошо
"В настоящее время мы можем проводить не менее 100 тыс. тестов на COVID-19 в сутки, - Степанов" Совпадение? Не думаю!