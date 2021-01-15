Загруженность коек в целом по Украине составляет 30,9%, снизилась заболеваемость COVID-19 на 100 тыс. населения, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 15 января загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 не превышает 50% ни в одной из областей Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь не превышает 50% ни в одной из областей Украины.

Загруженность коек по Украине составляет 30,9%.

Снизилась также заболеваемость на 100 тыс. населения. В целом по Украине показатель заболеваемости населения составляет 216,6 человек на 100 тыс. населения.

В то же время охват тестированием за последнюю неделю соответствует норме.

Также читайте: В Минздраве формируют рабочую группу по реабилитации больных с "постковидным" синдромом, - Голубовская