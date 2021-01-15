РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6152 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 131 7

Загруженность коек в целом по Украине составляет 30,9%, снизилась заболеваемость COVID-19 на 100 тыс. населения, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Загруженность коек в целом по Украине составляет 30,9%, снизилась заболеваемость COVID-19 на 100 тыс. населения, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 15 января загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 не превышает 50% ни в одной из областей Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь не превышает 50% ни в одной из областей Украины.

Загруженность коек по Украине составляет 30,9%.

Снизилась также заболеваемость на 100 тыс. населения. В целом по Украине показатель заболеваемости населения составляет 216,6 человек на 100 тыс. населения.

В то же время охват тестированием за последнюю неделю соответствует норме.

Также читайте: В Минздраве формируют рабочую группу по реабилитации больных с "постковидным" синдромом, - Голубовская

Загруженность коек в целом по Украине составляет 30,9%, снизилась заболеваемость COVID-19 на 100 тыс. населения, - Минздрав 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4915) статистика (2312) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеачит переболел народ в основном.
показать весь комментарий
15.01.2021 10:39 Ответить
А не, посмотрел - растём понемножку в сравнении с предыдущей пятницей.
показать весь комментарий
15.01.2021 10:41 Ответить
В прошлую пятницу был выходной после Рождества. Сравнивать с этой, рабочей, пятницей нельзя.
показать весь комментарий
15.01.2021 11:02 Ответить
Узнал ваш ЗЕ, прекрасные зебилы,
Что разорил себя и вас
Не вынес он подобного сюрприза
И запилил видосиков на час
Он стал сниматься у печи и опрокинул две свечи
Попали свечи на ковёр и запылал он как костёр
Погода ветреной была ваш домик выгорел дотла
Огонь бюджет нам всем спалил, а с ним страну всю охватил
Больница запертой была, а в ней кобыла умерла
А в остальном, прекрасная маркиза,
Всё хорошо, всё хорошо
показать весь комментарий
15.01.2021 10:47 Ответить
Давай Украина-Киевская Русь Вылезай из болезней!
показать весь комментарий
15.01.2021 10:56 Ответить
снизилась? - зрада.
показать весь комментарий
15.01.2021 11:35 Ответить
"снизилась заболеваемость COVID-19 на 100 тыс. населения, - Минздрав".

"В настоящее время мы можем проводить не менее 100 тыс. тестов на COVID-19 в сутки, - Степанов" Совпадение? Не думаю!
показать весь комментарий
15.01.2021 11:52 Ответить
 
 