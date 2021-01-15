РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6152 посетителя онлайн
Новости Борьба с коронавирусом
735 13

В настоящее время мы можем проводить не менее 100 тыс. тестов на COVID-19 в сутки, - Степанов

В настоящее время мы можем проводить не менее 100 тыс. тестов на COVID-19 в сутки, - Степанов

Украина может разными методами проводить не менее 100 тыс. тестирований на COVID-19 в сутки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в ходе брифинга в Киеве.

"В настоящее время в Украине функционирует 2,373 тыс. пунктов тестирования, которые проводят забор материалов для ПЦР-тестирования, а также проводят экспресс-тестирование на антиген. Мы полностью обеспечены тестами. Мы можем проводить всеми методами не менее 100 тыс. тестов в сутки",- сказал он.

Также Степанов добавил, что в настоящее время лаборатории загружены на 50%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 стал чаще поражать детей, возросло количество случаев госпитализации, - Степанов

Минздрав (4915) тестирование (499) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18611)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Можете, но не проводите.

А это уже саботаж.
показать весь комментарий
15.01.2021 10:36 Ответить
+1
В настоящее время мы можем проводить не менее 100 тыс. тестов на COVID-19 в сутки, - Степанов - Цензор.НЕТ 8943
показать весь комментарий
15.01.2021 10:35 Ответить
+1
Пока Бубочка не снимет об этом ролик, 73% не поверят! А 25% не поверят, что бы Бубочка там ни снял.
показать весь комментарий
15.01.2021 10:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В настоящее время мы можем проводить не менее 100 тыс. тестов на COVID-19 в сутки, - Степанов - Цензор.НЕТ 8943
показать весь комментарий
15.01.2021 10:35 Ответить
Можете, но не проводите.

А это уже саботаж.
показать весь комментарий
15.01.2021 10:36 Ответить
Нас всех тайно привили во сне пфайзером. Слава президенту!
показать весь комментарий
15.01.2021 10:38 Ответить
Пока Бубочка не снимет об этом ролик, 73% не поверят! А 25% не поверят, что бы Бубочка там ни снял.
показать весь комментарий
15.01.2021 10:53 Ответить
Словакия могла, уже давно - миллион тестов, а тут как эльф из табакерки выскочил Стебанов - хоба! - а мы и сто тысяч можем, кто не верит - масон.
Стебанов, ну ты понял дорогу? тут не матерятся же, м?
показать весь комментарий
15.01.2021 10:42 Ответить
В настоящее время мы можем проводить не менее 100 тыс. тестов на COVID-19 в сутки, - Степанов......а можно было написать же -( мы можем проводить более 100 тыс. тестов!) в разнице есть смысл все же)
показать весь комментарий
15.01.2021 10:52 Ответить
Степашка, расскажи как ты решил вакцину менее эффективную. но в пять раз дороже закупать, барыга сказочник.
показать весь комментарий
15.01.2021 10:52 Ответить
Это он с ЗНО перепутал.
показать весь комментарий
15.01.2021 10:54 Ответить
Ну это из цикла ,я могу трахнуть сотню баб в день ,но просто в этом нет необходимости ...
показать весь комментарий
15.01.2021 10:58 Ответить
та шо вы, падлы , можете, мы уже видели и знаем
показать весь комментарий
15.01.2021 11:04 Ответить
І шо ж нам не дає? Хто заважає - Мацква, чи Тірана, яка ніяк не може змиритися з тим, що за рівнем тестування населення Албанія відстала навіть від України і займає останнє місце серед країн Європи?

Сьогодні ми можемо проводити щонайменше 100 тис. тестів на COVID-19 за добу, - Степанов - Цензор.НЕТ 1048
показать весь комментарий
15.01.2021 12:54 Ответить
Степанов, за то что тьі, ****, ссьішь людям в глаза, люди уже скоро бкдут ссать на твой холмик
показать весь комментарий
15.01.2021 13:24 Ответить
 
 