В настоящее время мы можем проводить не менее 100 тыс. тестов на COVID-19 в сутки, - Степанов
Украина может разными методами проводить не менее 100 тыс. тестирований на COVID-19 в сутки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в ходе брифинга в Киеве.
"В настоящее время в Украине функционирует 2,373 тыс. пунктов тестирования, которые проводят забор материалов для ПЦР-тестирования, а также проводят экспресс-тестирование на антиген. Мы полностью обеспечены тестами. Мы можем проводить всеми методами не менее 100 тыс. тестов в сутки",- сказал он.
Также Степанов добавил, что в настоящее время лаборатории загружены на 50%.
