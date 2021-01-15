В настоящее время мы можем проводить не менее 100 тыс. тестов на COVID-19 в сутки, - Степанов

Украина может разными методами проводить не менее 100 тыс. тестирований на COVID-19 в сутки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в ходе брифинга в Киеве.

"В настоящее время в Украине функционирует 2,373 тыс. пунктов тестирования, которые проводят забор материалов для ПЦР-тестирования, а также проводят экспресс-тестирование на антиген. Мы полностью обеспечены тестами. Мы можем проводить всеми методами не менее 100 тыс. тестов в сутки",- сказал он.

Также Степанов добавил, что в настоящее время лаборатории загружены на 50%.

