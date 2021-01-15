РУС
Шмыгаль о тарифе на газ по 6,99 грн за куб. м: Если цена пойдет резко вниз, то можем снять это ограничение

Правительство разработает годовой газовый продукт, когда цена на газ для потребителей будет фиксироваться на год. Это защитит граждан от непредсказуемых ростов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам главы правительства, "Нафтогаз" и другие поставщики газа вычислят цену своих годовых продуктов и предложат украинцам фиксированную цену.

Шмыгаль отметил, что осенью прошлого года десятки тысяч украинцев уже подписали годовые контракты на поставку газа по цене 4,70 грн за кубический метр. Такой принцип действует в большинстве стран Европы, а люди могут выбирать фиксированную цену на год или на месяц.

"Правительство решило зафиксировать верхнюю границу цены газа не выше 6,99 грн за кубический метр. Это рынок, это цена газа на рынке, но верхняя граница не может превышать эту цифру. Эта цена будет действовать на период карантина или до конца отопительного сезона, то есть как минимум до апреля. Дальше будем смотреть, какая будет ситуация. Возможно, цена пойдет резко вниз, тогда мы снимем это ограничение", - объяснил премьер.

Глава правительства также добавил, что было поручение Антимонопольному комитету и профильным министерствам проверить факты возможного злоупотребления на рынке газа и принять соответствующие меры.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский собрал совещание Кабинета Министров Украины, представителей НКРЭКУ, главы НАК "Нафтогаз Украины" и специалистов в области экономики, электро- и газовой энергетики, в ходе которого было принято решение об уменьшении цены на газ ниже рыночной.

Ранее сообщалось, что МВФ обеспокоен намерением украинского правительства в ближайшее время принять решение о снижении цен на газ для бытовых потребителей.

Позже Шмыгаль сообщил о конструктивной встрече с Международным валютным фондом по цене на природный газ.

Топ комментарии
+22
Ти краще скажи по який ціні ви влітку газ купували у сховища, клоун.
15.01.2021 10:43 Ответить
+10
уходите гниды
15.01.2021 10:43 Ответить
+10
КОНЧЕННЫЕ ТВАРИ...
15.01.2021 10:46 Ответить
уходите гниды
15.01.2021 10:43 Ответить
15.01.2021 10:44 Ответить
Ти краще скажи по який ціні ви влітку газ купували у сховища, клоун.
15.01.2021 10:43 Ответить
по справедливой!!!
15.01.2021 10:46 Ответить
2.5
15.01.2021 10:49 Ответить
по 2 грн тарились, но шмыгаль сказал если цена упадёт до 1,5 грн то будем цену подымать
15.01.2021 12:47 Ответить
КОНЧЕННЫЕ ТВАРИ...
15.01.2021 10:46 Ответить
т.е. у нас 100500 поставщиков газа, да?
Щмыгаль..... ну ты понял куда следует проследовать? и "дверь" за собой закрой, воняет рссуким дупом...
15.01.2021 10:48 Ответить
https://www.facebook.com/pavlo.rozenko?__cft__%5b0%5d=AZUvH6GyAWxoEMbySleAoZYgKtSffErsSRXjW5NmjEZLkhZtRxJ6sr6grZJ5ri6AAtvT4Gj6orKG295BKJhLOhT2R_HNZwJXFGfmmwK5EewGYdSMXxyJ4LT4KryvWrldqnWa3PAXDiTX1nJUsYRxdPc22jFK5qVVKCnc27-uyoR91w&__tn__=-UC%2CP-R Павло Розенко

Тут вночі трапився невеличкий БА-БАХ
ЮРІЙ ВІТРЕНКО, ну той доларовий мільйонер з Нафтогазу, великий «реформатор газового ринку», а нині - головний кадровий здобуток Зеленського за останній місяць, видав у себе на ФБ, що:
Варто почати, каже, закупати газок у «незалежних» газових компаній з Росії...
«Незалежні» газові компанії з Росії??
Серйозно???
Це, типу, як «зелені человєчкі» в Криму і на Донбасі???
Ополчєнци, а «нас тут нєт»???
Ну, як вам, прихильники сєкти «хуженєбудєт», ідейки Зеленського і його компашки??
15.01.2021 10:48 Ответить
https://www.facebook.com/YVitrenko/?__cft__%5b0%5d=AZUdGRlIS4I5ipAO6bf26-OOCFyxq3XnUfx8kUj3Fv8MHvQD1ST6qQM-97sRd8tiGU4Zoef2mCYu9hL_p4Ba_oMcFvhMtKOws_RF8yikES-z9MrzBLypdGb-WmZrvDW7rcjlKESL7KdQLdbe7E0LZkWa&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko
https://www.facebook.com/YVitrenko/ 11 год ·

Ринок газу
Як ви вже знаєте, на доручення Прем'єр-міністра України ми зараз готуємо рішення Кабінету міністрів, яке встановить граничну ціну на газ для побутових споживачів (6,9 грн за кубічний метр).
Це рішення матиме тимчасовий характер - на час карантинних заходів.
Водночас нам потрібне стале вирішення проблем на ринку газу, про які я писав раніше - зловживання домінуючим становищем, захист не тільки від енергетичної бідності, а від інших аспектів вразливості споживачів тощо.
.
. 3. Розблокування транзиту газу з Середньої Азії, експорту газу незалежними компаніями з Росії, перенесення точок передачі газу європейським покупцям Газпромівського газу.
15.01.2021 10:53 Ответить
Так и было раньше- когда чучма транзитивности туркменский ( азиатский - щас моднее) газ в Европу и рубил с этого бабло... Но потом Газпром выкупил все месторождения в земле)))) бугагагага )))) там презик «терминатор» куле
15.01.2021 12:24 Ответить
Ну а вы что думали)))) немцы зря строили)))) Федеральне морське та гідрографічне агентство Німеччини продовжило дозвіл на побудову газопроводу "Північний потік-2" у водах країни.
15.01.2021 12:22 Ответить
15.01.2021 10:55 Ответить
Дякуємо шмигалям за наше щасливе життя... Не розуміємо лишень одного, - чому вони постійно збільшують чисельність своєї охорони?
15.01.2021 10:55 Ответить
Цена газа максимум 3 грн, все что выше -это развод лохтората слугами олигархата
15.01.2021 10:56 Ответить
Я вот одного понять не могу ,как такие идиоты попадают на такие должности ...
15.01.2021 10:57 Ответить
За деньги))) плюс протеже мамочки)))
15.01.2021 12:21 Ответить
А где же снижение даже на те несчастные 30%? 7,22 : 100• 30=2,16 7,22-2,16=5;06 грн. Если бы вы снизили на 30% то цена была бы 5,06, а не 6,99 !!
15.01.2021 10:57 Ответить
пусть шмугаль лучше расскажет по каким ценам все закачивалось... и если окажется, что по ценам в три раза ниже - пусть застрелится... но он сырливый, кишка тонка...
15.01.2021 10:57 Ответить
15.01.21 09:31
МВФ переживает, чтобы не вернулось государственное тарифное регулирование, - Шмыгаль



15.01.21 10:42 Шмыгаль о тарифе на газ по 6,99 грн за куб. м: Если цена пойдет резко вниз, то можем снять это ограничение


Вы вот МВФу подробненько расскажите, как ставите и снимаете ограничения в тарифах.

А потом расскажите, что МВФ этим обеспокоен, но вы все равно ждете от него денюжки.

Зеленые имбицилы в течении часа несут абсолютно взаимоисключающую хрень, а потом чего-то ждут.
15.01.2021 11:01 Ответить
цена 6,99 будет действовать только на февраль-март 2021 года
15.01.2021 11:02 Ответить
15.01.2021 11:02 Ответить
Возможно, цена пойдет резко вниз, тогда мы снимем это ограничение", - объяснил премьер.

Интересно, он больной или просто головой ударился?
15.01.2021 11:12 Ответить
шмыгаль! а что мешает с ценами на электричество разобраться? ахметов??
15.01.2021 11:46 Ответить
7 плюс транспортировка и получится больше чем до зелёных. https://www.youtube.com/watch?v=vm4zqUVC6VU Зеленский в видосике, о том что уменьшит тарифы Гройсмана в два раза. - 3 мин. 30 сек. Поярков правильно про Зеленского говорит.
15.01.2021 12:10 Ответить
Счасс проходят митинги против новых тарифов... ДУРРАЧКИ ! ..А на ком тогда МЕДВЕДЧУКИ Бойки Коромойсские и прочие КРЕМЛЕВССКИЕ друзья ОБОГАЩАТЬСЯ БУДУТ ?..
Вы подумали над эти м ?? ..
Это ужэ не смешно !!..
Так что .. .. .в МАШИНУ времени .... И . .
.
.
. идите на стадион ....

.!!!..ищите ВЫРОК........или 3эленого ВЫРОДКА . ... ...
15.01.2021 12:41 Ответить
Почему редакция Цензора замалчивает инициативы ЮВТ по снижению тарифа по газу в три раза, а всякую "болтовню" по этой теме скурпулёзно доносит до нашего сознания? Если её слова не соответствуют реальности, так докажи это публике, а не замалчивай. А то возникают сомнения в объективности Цензора.
15.01.2021 14:16 Ответить
 
 