Шмыгаль о тарифе на газ по 6,99 грн за куб. м: Если цена пойдет резко вниз, то можем снять это ограничение
Правительство разработает годовой газовый продукт, когда цена на газ для потребителей будет фиксироваться на год. Это защитит граждан от непредсказуемых ростов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По словам главы правительства, "Нафтогаз" и другие поставщики газа вычислят цену своих годовых продуктов и предложат украинцам фиксированную цену.
Шмыгаль отметил, что осенью прошлого года десятки тысяч украинцев уже подписали годовые контракты на поставку газа по цене 4,70 грн за кубический метр. Такой принцип действует в большинстве стран Европы, а люди могут выбирать фиксированную цену на год или на месяц.
"Правительство решило зафиксировать верхнюю границу цены газа не выше 6,99 грн за кубический метр. Это рынок, это цена газа на рынке, но верхняя граница не может превышать эту цифру. Эта цена будет действовать на период карантина или до конца отопительного сезона, то есть как минимум до апреля. Дальше будем смотреть, какая будет ситуация. Возможно, цена пойдет резко вниз, тогда мы снимем это ограничение", - объяснил премьер.
Глава правительства также добавил, что было поручение Антимонопольному комитету и профильным министерствам проверить факты возможного злоупотребления на рынке газа и принять соответствующие меры.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский собрал совещание Кабинета Министров Украины, представителей НКРЭКУ, главы НАК "Нафтогаз Украины" и специалистов в области экономики, электро- и газовой энергетики, в ходе которого было принято решение об уменьшении цены на газ ниже рыночной.
Ранее сообщалось, что МВФ обеспокоен намерением украинского правительства в ближайшее время принять решение о снижении цен на газ для бытовых потребителей.
Позже Шмыгаль сообщил о конструктивной встрече с Международным валютным фондом по цене на природный газ.
ЮРІЙ ВІТРЕНКО, ну той доларовий мільйонер з Нафтогазу, великий «реформатор газового ринку», а нині - головний кадровий здобуток Зеленського за останній місяць, видав у себе на ФБ, що:
Варто почати, каже, закупати газок у «незалежних» газових компаній з Росії...
«Незалежні» газові компанії з Росії??
Серйозно???
Ринок газу
Як ви вже знаєте, на доручення Прем'єр-міністра України ми зараз готуємо рішення Кабінету міністрів, яке встановить граничну ціну на газ для побутових споживачів (6,9 грн за кубічний метр).
Це рішення матиме тимчасовий характер - на час карантинних заходів.
Водночас нам потрібне стале вирішення проблем на ринку газу, про які я писав раніше - зловживання домінуючим становищем, захист не тільки від енергетичної бідності, а від інших аспектів вразливості споживачів тощо.
. 3. Розблокування транзиту газу з Середньої Азії, експорту газу незалежними компаніями з Росії, перенесення точок передачі газу європейським покупцям Газпромівського газу.
МВФ переживает, чтобы не вернулось государственное тарифное регулирование, - Шмыгаль
