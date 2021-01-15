РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6035 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
10 524 73

Украина подписала контракты на миллионы доз COVID-вакцин: хватит, чтобы провакцинировать всех желающих в этом году, - Шмыгаль. ВИДЕО

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна подписала контракты на поставку миллион доз вакцин от коронавируса. До конца года вакцинируются все желающие.

Об этом он заявил в эфире "Сниданка с 1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, в ближайшее время Украина получит более 8 млн доз вакцин в рамках программы COVAX.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вакцину от COVID-19 для Украины будет закупать Crown Agents, - Степанов. ВИДЕО

"Украина фактически на сегодня подписала контракты на очень много... это миллионы доз вакцин, которых будет достаточно, чтобы провакцинировать всех желающих в этом году", - заявил Шмыгаль.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Шмыгаль Денис (2864) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Від творця "500 000 нових робочих місць вже у травні"!
показать весь комментарий
15.01.2021 10:53 Ответить
+14
Може чувак не розуміє чим відрізняється контракт від договору про наміри?
показать весь комментарий
15.01.2021 10:51 Ответить
+12
Контракт в студию!
показать весь комментарий
15.01.2021 10:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Контракт в студию!
показать весь комментарий
15.01.2021 10:48 Ответить
Може чувак не розуміє чим відрізняється контракт від договору про наміри?
показать весь комментарий
15.01.2021 10:51 Ответить
так как Будлапештский - мы типо за все неплохое, но Путин потом насрет на все такое и мы сделаем вот так:
показать весь комментарий
15.01.2021 10:55 Ответить
Там написано "контакты".
показать весь комментарий
15.01.2021 10:53 Ответить
Ну вот с какой стати правительство должно носить контракты в студию каждому русскому алкашу?
показать весь комментарий
15.01.2021 11:19 Ответить
Ну да, ты ж в них нихера не поймешь!
показать весь комментарий
15.01.2021 12:49 Ответить
Так тебе и не нужно, ты за клоуна голосовал, смотри видосик.
показать весь комментарий
15.01.2021 20:33 Ответить
на Sinovac он подписал контракт по 18 баксов за дозу вместо 3х
показать весь комментарий
15.01.2021 12:35 Ответить
Україна підписала контракти на мільйони доз COVID-вакцин: вистачить, щоб вакцинувати всіх охочих цього року, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7408
показать весь комментарий
15.01.2021 12:36 Ответить
У кого, з ким "контракт"? З Китаєм чи з Росією?
показать весь комментарий
15.01.2021 16:43 Ответить
С Китаем. С РФ наверняка тоже есть, но они пока боятся его показывать
показать весь комментарий
15.01.2021 20:34 Ответить
Феерический идиот!
показать весь комментарий
15.01.2021 10:50 Ответить
Шо у этих дебилов с черепными коробками.

Население Украины - 35-40 миллионов. Даже по фантазиям БУДЕТ закуплено (может быть) 1 миллион доз.

Но этого 1 миллиона должно хватить, чтобы провакцинировать всех желающих.
Желающие только в СН, ОП и Кабмине шоле?
показать весь комментарий
15.01.2021 10:51 Ответить
Дуже просто - встановити ціну за вакцину в 1000 дол і бажаючих стане менше навіть 1 млн.
показать весь комментарий
15.01.2021 10:53 Ответить
Ну что тут непонятного? Минус атипрививочники, минус уже переболевшие (к моменту начала вакцинации таких станет в разы больше, чем сейчас) - и сколько там тех желающих останется. Команда на перспективу думает.
показать весь комментарий
15.01.2021 11:02 Ответить
Переболевшим вакцинироваться тоже придется, если введут эти пресловутые паспорта.
показать весь комментарий
15.01.2021 11:15 Ответить
купят китайскую вакцину и желающих вакционироваться не будет. Никто никого не обманул, но следите за руками.
показать весь комментарий
15.01.2021 11:03 Ответить
сикоко-сикоко?... даже пфизер говорят, что для нормального иммунитета надо вколоть две дозы с разницей не более трех недель, иначе немного бессмысленно... не исключено, что у нас это превратится в полную профанацию...
показать весь комментарий
15.01.2021 10:52 Ответить
первую вколят, а вторая испортится.
показать весь комментарий
15.01.2021 20:35 Ответить
Від творця "500 000 нових робочих місць вже у травні"!
показать весь комментарий
15.01.2021 10:53 Ответить
Об этом он заявил в эфире "Сниданка с 1+1", передает https://censor.net/ со ссылкой на https://news.rbc.ua/rus/politics/shmygal-podpisany-kontrakty-milliony-doz-1610699988.html РБК-Украина .
По его словам, в ближайшее время Украина получит более 8 доз вакцин в рамках программы COVAX. Источник: https://censor.net/ru/n3241977\\\\\\\\\\\

Сни - чего? мож*д надо в оригинале писать?

8 доз = Зеля, 2, нет, три раза, Еладак, а потом остальные 30млн. слуг, то есть "хозяев народу".... о б*же (бежит к европатологу)
показать весь комментарий
15.01.2021 10:53 Ответить
РБК написало про 8 доз вакцини- і полетіла брехня по селу...)))
показать весь комментарий
15.01.2021 10:54 Ответить
Этот тип шо-то серьёзное употребляет или думает ,что мы ВСЕ идиоты а он один умный .
показать весь комментарий
15.01.2021 10:55 Ответить
Самое время безумной зелени начать думать про создание национального реестра вакцинированных и самого процесса вакцинирования, как это сделали в Европе и мире, когда человек через смартфон может выбрать место и время вакцинирования; когда строго соблюдаются сроки введения и сама процедура занимает 15 минут, а не километровые очереди, как это было у нас при анализах ПЦР тестов.
показать весь комментарий
15.01.2021 10:56 Ответить
Вже. Навіть тут про це було та було висміяно.
показать весь комментарий
15.01.2021 10:58 Ответить
8 миллионов доз +1 миллион доз = 4,5 миллиона вакционированных. Это все желажщие из 40 миллионов в Украине?
Или расчет на то, что китайской никто вакционироваться не захочет? Типа сами отказались?
показать весь комментарий
15.01.2021 11:01 Ответить
Минус переболевшие - в итоге и 4,5 млн могут не набраться.
показать весь комментарий
15.01.2021 11:04 Ответить
Шпингалет жжот!
показать весь комментарий
15.01.2021 11:03 Ответить
Через фирмы-прокладки богатыревой, нехило так прибарахлятся шмыгали-зеленские на китайской вакцине
показать весь комментарий
15.01.2021 11:08 Ответить
Ні.
показать весь комментарий
15.01.2021 11:13 Ответить
Это тебе зеленое стадо сказало...или ты сам придумал???
показать весь комментарий
15.01.2021 11:14 Ответить
Цензор написав. Хоча це для тих, хто вміє читати, а не для письменників.
показать весь комментарий
15.01.2021 11:17 Ответить
А написанное на лифтах и заборах ты зеленый идиот тоже за истину в последней инстанции воспринимаешь..??
показать весь комментарий
15.01.2021 11:22 Ответить
Тобі краще знати, написане там істина чи ні. . Бо я таке не читаю.)))
показать весь комментарий
15.01.2021 11:27 Ответить
Разумеется мне лучше знать...я же не зеленый идиот как ты...
показать весь комментарий
15.01.2021 12:30 Ответить
Миллионы это сколько?? Один..пять..десять...двадцать...???
показать весь комментарий
15.01.2021 11:13 Ответить
Миль пардон 8 миллионов всех желающих - это к концу 2021 будет население Украины?
показать весь комментарий
15.01.2021 11:21 Ответить
Коли??? Досить годувати завтрами і післязавтрами. Деякі країни вже закінчують вакцинування, а ви нас годуєте обіцянками-цяцянками! А потім візьмете безкоштовно секендхенд вакцин, який залишииться у нормальних лядей. Ось це і є вся ваша політика!
показать весь комментарий
15.01.2021 11:25 Ответить
Де контракти???
З якими виробниками???
За якою ціною???
Якого числа мені зателефонують, щоби пригоамити на бескоштовну вакцінацію???
показать весь комментарий
15.01.2021 11:27 Ответить
Сверх-наглое и сверх-эпическое ВРАНЬЕ тыпила, все равно - ТЫПИЛЬНОЕ!
показать весь комментарий
15.01.2021 11:33 Ответить
Вакцина потібна З А Р А З ! До кінця року вимре багато народу -про ЦЕ треба думати. Держави-сусіди Молдова, Угорщина уже з 1 лютого починають цю процедуру. Скажи, Прем"єр, чим українці гірші? Чим вони завинили перед владою? А НІЧИМ ! Просто влада ЯЛОВА.
показать весь комментарий
15.01.2021 11:36 Ответить
А случайно не с парашей заключили контракт, а потом поставят перед фактом?! Лично я откажусь от парашенской вакцины, не хочу быть подопытным кроликом врага Украины.
показать весь комментарий
15.01.2021 11:39 Ответить
китай сказал на всех хватит, синовак обещал 700 миллионов доз за 2021 год
показать весь комментарий
15.01.2021 11:50 Ответить
но там нет международной регистрации.
и будет навряд - с 50% эффективностью не регистрируют (вроде 70% и выше надо)
показать весь комментарий
15.01.2021 12:30 Ответить
регистрация имеет значение для конкретной страны, если ЕС не нравится вакцинна то это дело ЕС, турция вон приняла, кто то еще подписался, каждая страна для себя решает самостоятельно
причем не так давно Германия вела переговоры о покупке спутника, но дело тормознули ЕСовские бюрократы, типа нельзя через голову объединенного правительства
показать весь комментарий
15.01.2021 14:31 Ответить
аватарка министерства здравоохранения времен Зеленского.

Україна підписала контракти на мільйони доз COVID-вакцин: вистачить, щоб вакцинувати всіх охочих цього року, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1455
показать весь комментарий
15.01.2021 11:40 Ответить
Україна підписала контракти на мільйони доз COVID-вакцин: вистачить, щоб вакцинувати всіх охочих цього року, а потім я прокинувся - і це виявилось сном". - Шмигаль.
показать весь комментарий
15.01.2021 11:45 Ответить
для нормальних українців приготували корупційну схему з китайським шмурдяком, а самі, 100 % , будуть вакцинуватись пфайзером ще й за наші гроші
показать весь комментарий
15.01.2021 12:23 Ответить
Бред.
Только что говорилось Степановым:
- есть предварительная договоренность с китайцами - но только после международной регистрации
- поданы на регистрацию рос-помои, но там нет досье и 3-ий этап испытаний не закончен;
- американцы послали клованов на - там с мошенниками вообще не разговаривают.

Так о каких "контрактах" этот поц рассказывает?!
показать весь комментарий
15.01.2021 12:28 Ответить
Поливана тих хто тут критикує через відсутність вакцин самі же ж не будуть вакцинуватися, коли вони з'являться, тому що не довіряють, антипрививочники і т.д. Типісний українець: дай лиш понити
показать весь комментарий
15.01.2021 12:29 Ответить
пфайзером или модерной все вакцинируются без проблем (ну, кроме зебилов, но они не люди).

но их не будет.
будет китай или рф - которыми таки никто не захочет.
показать весь комментарий
15.01.2021 12:32 Ответить
Полована тих хто тут критикує через відсутність вакцин самі же ж не будуть вакцинуватися, коли вони з'являться, тому що не довіряють, антипрививочники і т.д. Типічний українець: дай лиш понити
показать весь комментарий
15.01.2021 12:30 Ответить
15 января - до конца года осталось 350 дней. Умирает по 200 человек в день.
Этот рахуль рассказывает что все куплено и все будет!
Эти зеленые они просто тупорылые, даже рыги такими тупыми не были!
показать весь комментарий
15.01.2021 12:41 Ответить
У Норвегії після отримання щеплення від коронавірусної хвороби вакциною компаній Pfizer/BioNTech померли 23 людини.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє https://eurnews.net/more-than-20-people-vaccinated-with-the-pfizer-vaccine-died-in-norway/ Eur News .
Як зазначається, усі померлі були літнього віку з ослабленим імунітетом.
Фахівці розслідують причини смерті пацієнтів. Вже розглянуто 13 справ. Зазначається, що вакцина дійсно могла викликати побічні ефекти, які призвели до "більш серйозного перебігу наявних захворювань у людей похилого віку".
Вакцинація проти коронавірусу вакциною Pfizer розпочалася у Норвегії 27 грудня.
Жителі будинків для літніх людей в Осло були щеплені першими. Ще низка країн вже почали вакцинацію медичним засобом від Pfizer. Повідомляє https://phc.org.ua/news/vakcinaciya-pid-chas-pandemii-covid-19-zapitannya-ta-vidpovidi-dlya-medpracivnikiv ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ.
показать весь комментарий
15.01.2021 13:52 Ответить
По состоянию на 10.01.2021 года Украина не заключала контрактов на закупку партий вакцины ни с одним производителем вакцины для профилактики заболеваемости COVID-19.
По информации Минздрава британское закупочное агентство Crown Agents будет закупать вакцины от COVID-19 для Украины. Вернет ли "Лекхим" перечисленные ему деньги за вакцину Степанов не уточнил. Подтверждения информации от Crown Agents пока нет.timeze2019.blogspot.com
показать весь комментарий
15.01.2021 13:38 Ответить
https://censor.net/ru/user/234052 , не согласен , он не идиот . идиоты это те благодаря кому он туда попал
показать весь комментарий
15.01.2021 13:45 Ответить
Ти диви, як оперативно. А лише вчора у прямому ефірі на радіо НВ казав, що чекають результатів експертних досліджень по вакцині. "Во заливает !" (с)
показать весь комментарий
15.01.2021 14:02 Ответить
Мародери на вакцині. Як ЗЕ-влада позбавляє нас якісних ліків і життів |
https://youtu.be/PLITh8pMacE
показать весь комментарий
15.01.2021 14:33 Ответить
https://youtu.be/PLITh8pMacE Мародери на вакцині. Як ЗЕ-влада позбавляє нас якісних ліків і життів
показать весь комментарий
15.01.2021 14:34 Ответить
На мильярды))) уже было полмильёна рабочих мест, 8 тыщ дорог, щас вот мильёны доз))
показать весь комментарий
15.01.2021 14:46 Ответить
Досі вважалось, що вакцина компанії Pfizer має найкращі показники. Але... Компанія Pfizer тимчасово скоротить постачання своєї вакцини від коронавірусу в Європу.
Про це заявили в інституті громадського здоров'я Норвегії, повідомляє Укрінформ з посиланням на https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-pfizer/pfizer-to-reduce-vaccine-deliveries-to-europe-says-norway-idUSL8N2JQ2TM Reuters .
«Норвезький інститут громадського здоров'я заявив у п'ятницю, що Pfizer тимчасово скоротить поставки вакцини проти COVID-19 до Європи, поки модернізує свої виробничі потужності», - йдеться у повідомленні.
Коли компанія поновить постачання Європи в колишніх обсягах, не уточнюють.
Як повідомляв Укрінформ, у Норвегії після щепленняhttps://www.ukrinform.ua/tag-vakcina вакциною компаній Pfizer/BioNTech померли 23 людини. Усі вони були літнього віку і мали ослаблений імунітет. https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3171563-pfizer-timcasovo-skorotit-postavki-vakcini-v-evropu.html
показать весь комментарий
15.01.2021 15:26 Ответить
Золоте дно для злодіїв підарів. Тепер це стане регулярним.
показать весь комментарий
15.01.2021 16:07 Ответить
главное, для чего был поставлен этот очередной пархатый "работник" он уже сделал, атомные станции работают на 50-70% тэцы его хозяина на 120% электричество подняли, ахмет доволен, кстати что там за вакцинацию этого шПигеля и радуцкого нормальной вакциной завезенной из израиля, что-то тишина там у билетера 95 квартала баканова, да ЗЕбилы????
показать весь комментарий
15.01.2021 16:51 Ответить
явище щеплення - це вже вчорашній день; на сьогодні є сильніші приридно-наукові засоби
показать весь комментарий
15.01.2021 17:31 Ответить
быдло шмыгаль сам вакцинируйся какими то помоями .
показать весь комментарий
15.01.2021 21:06 Ответить
от таких подонков мошенников ЗЕ которые в этой теме и даром ненужно
показать весь комментарий
15.01.2021 21:08 Ответить
 
 