Украина подписала контракты на миллионы доз COVID-вакцин: хватит, чтобы провакцинировать всех желающих в этом году, - Шмыгаль. ВИДЕО

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна подписала контракты на поставку миллион доз вакцин от коронавируса. До конца года вакцинируются все желающие.

Об этом он заявил в эфире "Сниданка с 1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, в ближайшее время Украина получит более 8 млн доз вакцин в рамках программы COVAX.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вакцину от COVID-19 для Украины будет закупать Crown Agents, - Степанов. ВИДЕО

"Украина фактически на сегодня подписала контракты на очень много... это миллионы доз вакцин, которых будет достаточно, чтобы провакцинировать всех желающих в этом году", - заявил Шмыгаль.