Водитель сбила троих подростков, которые шли по обочине неосвещенной дороги на Львовщине, - ОГА
Трое подростков 2006-го и 2007-го г.р. госпитализированы в результате ДТП во Львовской области
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации в Facebook.
По данным ведомства, авария произошла 14 января около 21:00 в селе Конив Самборского района – местная жительница, управлявшая автомобилем "Шкода фабия", совершила наезд на трех пешеходов, следовавших по обочине неосвещенной дороги.
"Вследствие ДТП три пешехода, жители села Конив 2006 и 2007 гг рождения, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в медучреждения Самборского района", – указано в сообщении.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
узбіччя - виділений конструктивно або суцільною лінією дорожньої розмітки елемент автомобільної дороги, який прилягає безпосередньо до зовнішнього краю проїзної частини, розташований з нею на одному рівні та не призначений для руху транспортних засобів, крім випадків, передбачених цими Правилами. Узбіччя може використовуватися для зупинки і стоянки транспортних засобів...
в чому, по-вашому, порушення дітьми ПДР? окрім того, що вони були без світловідбиваючого одягу?
якщо ваша ласка - підкажіть, який пункт. дякую!
Какая, в попу, обочина?
в один ряд узбіччям, тримаючись якомога правіше, а у разі його відсутності або неможливості рухатися по ньому - по краю проїзної частини назустріч руху транспортних засобів. При цьому треба бути обережним і не заважати іншим учасникам дорожнього руху.
Шли ли пешеходы по обочине? Нет, конечно, водители по обочинам быстро не ездят.
водії добре знають що таке їзда через село вночі - спина мокрою стає
возместить надо Шкодоводиле, а этих - на воспитание
Кстати не уверен, что там вообще асфальт есть, в этом Кониве, а если и есть, то никаких асфальтированных обочин 100% нет - население полтыщщи человек.
я виходжу з повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА на яке посилається Цензор. згідно з цим повідомленням діти йшли по узбіччю.
1. Работаете до темноты, жаба не завит купить 2 повязки хотя бы на руки, если домой требуется идти по автодороге.
2. Водители, использующие ксенон и лампы повышенной мощности для фар, если у вас нет линз под ксенон, снимите его, вы убиваете людей котрые едут на встречу, и слепите впереди едущие авто.
3. Водители вазов и остальных авто где не предусмотрена установка ксенона, просто снимите ксенон, с ним она все равно не станет мерседесом, а езда с прожекторами вместо фар это выше понимания.
Но, как уже тут выше идейные пешкодралы писали - водитель должен отвечать за всё. От и маемо тэ, що маемо.
Какая, в попу, обочина?
1.Когда слепят инстинктивно принимаеш вправо
2.На дорогах болгарские каруцы без габаритов..их воообще не видно...
3.обочины есть но они полностью в грязи...не пройти...пешеходы идут по асфальту
4.Когда едет пьяный тракторист с сельской дороги на главную лучше уступить дорогу...
5.Тракторист с прицепом занимает все полосы движения...обгон опасен может сбросить в кювет.
6. Камазы в случае празбитой дороги справа едут по середине и дорогу не уступают даже если и есть имитация разметки (трактористы аналогично читай выше), обгон еще страшнее тракториста.
....еще что сказать?
1. Пешеходы двигались по по обочине во встречном направлении или в попутном?
2. Светоотражающие элементы на одежде были или нет?
Скорее всего пешеходы сами виноваты в том, что произошло.