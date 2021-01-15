Водитель сбила троих подростков, которые шли по обочине неосвещенной дороги на Львовщине, - ОГА

Трое подростков 2006-го и 2007-го г.р. госпитализированы в результате ДТП во Львовской области

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации в Facebook.

По данным ведомства, авария произошла 14 января около 21:00 в селе Конив Самборского района – местная жительница, управлявшая автомобилем "Шкода фабия", совершила наезд на трех пешеходов, следовавших по обочине неосвещенной дороги.

"Вследствие ДТП три пешехода, жители села Конив 2006 и 2007 гг рождения, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в медучреждения Самборского района", – указано в сообщении.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

