РУС
Новости
Водитель сбила троих подростков, которые шли по обочине неосвещенной дороги на Львовщине, - ОГА

Трое подростков 2006-го и 2007-го г.р. госпитализированы в результате ДТП во Львовской области

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации в Facebook.

По данным ведомства, авария произошла 14 января около 21:00 в селе Конив Самборского района – местная жительница, управлявшая автомобилем "Шкода фабия", совершила наезд на трех пешеходов, следовавших по обочине неосвещенной дороги.

"Вследствие ДТП три пешехода, жители села Конив 2006 и 2007 гг рождения, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в медучреждения Самборского района", – указано в сообщении.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Водитель сбила троих подростков, которые шли по обочине неосвещенной дороги на Львовщине, - ОГА 01
Водитель сбила троих подростков, которые шли по обочине неосвещенной дороги на Львовщине, - ОГА 02

Топ комментарии
+5
Що таке ПДД ? Можливо мали на увазі ПДР (правила дорожнього руху) !
15.01.2021 11:14
+3
Якби ті пішоходи не порушували ПДД, то встигли б відскочити. А тепер водійка ще й в тюрму попаде із-за цих довбнів.
15.01.2021 11:02
+3
Много моментов не указано, по этому сложно о чем либо говорить. Были ли у пешеходов светоотражающие элементы? С какой скоростью двигался водитель? Так что коментарии не уместны...
15.01.2021 11:19
Это они ещё легко отделались ...
15.01.2021 11:00
Невже могла добити?
15.01.2021 11:03
И съесть ..
15.01.2021 11:15
Якби ті пішоходи не порушували ПДД, то встигли б відскочити. А тепер водійка ще й в тюрму попаде із-за цих довбнів.
15.01.2021 11:02
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%D0%BF#Text про правила дорожнього руху

узбіччя - виділений конструктивно або суцільною лінією дорожньої розмітки елемент автомобільної дороги, який прилягає безпосередньо до зовнішнього краю проїзної частини, розташований з нею на одному рівні та не призначений для руху транспортних засобів, крім випадків, передбачених цими Правилами. Узбіччя може використовуватися для зупинки і стоянки транспортних засобів...

в чому, по-вашому, порушення дітьми ПДР? окрім того, що вони були без світловідбиваючого одягу?
15.01.2021 11:14
В тому, що вони рухалися в попутньому напрямку.
15.01.2021 11:19
вибачте але про наявність такої вимоги щодо руху пішоходів в ПДР мені не відомо.
якщо ваша ласка - підкажіть, який пункт. дякую!
15.01.2021 11:23
Був такий пункт ще в совку. Про нинішні ПДР не підкажу. Жаль, якщо такого пункту нема.
15.01.2021 11:30
нема.
15.01.2021 11:31
Жаль. Не одне життя могло б вберегти.
15.01.2021 11:32
Пешеход обязан: 1. двигаться по тротуару, пешеходной или велосипедной дорожке, а при их отсутствии - по обочине. В случае отсутствия указанных элементов дороги или невозможности движения пешеходов по ним допускается движение пешехода по краю ее проезжей части навстречу движению транспортных средств.
15.01.2021 11:47
Так тут сказано про край проїзної частини, а не про узбіччя.
15.01.2021 11:53
А вы ЛИЧНО ходили по деревенской дороге ночью?
Какая, в попу, обочина?
15.01.2021 12:06
дякую. помилився, така вимога є.
показать весь комментарий
Если по обочине то нету, а по краю проезжей части - имеется.

в один ряд узбіччям, тримаючись якомога правіше, а у разі його відсутності або неможливості рухатися по ньому - по краю проїзної частини назустріч руху транспортних засобів. При цьому треба бути обережним і не заважати іншим учасникам дорожнього руху.
15.01.2021 11:35
Як на мене, це практично одне і те ж. Тим більше, що на багатьох місцевих автошляхах край проїзжої частини візуально виглядає як узбіччя, так він занесений піском та зарослий бур'янами.
15.01.2021 11:39
Та там вообще село и подозреваю грунтовка.
15.01.2021 11:45
Можливо.
15.01.2021 11:50
да даже если они переходили бы в неположенном месте и их сбили - виноват все равно водитель, т к думать надо не только за себя.
15.01.2021 11:32
Що значить "не тільки за себе"? Це хто так має думати в цій конкретній ситуації, водійка чи пішоходи?
15.01.2021 11:35
Що таке ПДД ? Можливо мали на увазі ПДР (правила дорожнього руху) !
15.01.2021 11:14
Саме їх.
15.01.2021 11:18
тут главный вопрос: была ли одежда пешеходов, в свете последних требований ПДД, оснащена светоотражающими элементами?
15.01.2021 11:12
я б поставив ще одне, як на мене більш головне, - чи вона просто рухалась узбіччям чи намагалася на ньому зупинитись?
15.01.2021 11:16
Нет конечно. Была бы - были бы увиденными, а значит целыми.
Шли ли пешеходы по обочине? Нет, конечно, водители по обочинам быстро не ездят.
15.01.2021 11:25
потому и сбила не на смерть
15.01.2021 11:55
И мигалками с громкоговорителем.
15.01.2021 12:00
у Фінляндії світловідбивні елементи на одязі обовязкові !!!!

водії добре знають що таке їзда через село вночі - спина мокрою стає
15.01.2021 16:08
В Україні вже так само обов'язкові світловідбивні елементи на одязі.
15.01.2021 18:56
они там шли походу как шапокрады.
возместить надо Шкодоводиле, а этих - на воспитание
15.01.2021 11:17
Много моментов не указано, по этому сложно о чем либо говорить. Были ли у пешеходов светоотражающие элементы? С какой скоростью двигался водитель? Так что коментарии не уместны...
15.01.2021 11:19
ви забули про питання "чому вона рухалась по узбіччю?" адже узбіччя не призначене для руху транспортних засобів.
15.01.2021 11:25
А вона рухалась по узбіччю? Я вот чойта думаю что не, ибо скорость больше 20 + обочина уже равно поездке в кювет.
15.01.2021 11:27
ну, я читаю прикріплене повідомлення Департаменту: "...здійснила наїзд на пішоходів, які рухались по узбіччю неосвітленою дороги."
15.01.2021 11:30
відповідно десь там мала рухатись й вона. хоча, можливий й варіант, що вона їх зачепила їдучи дуже близько до узбіччя.
15.01.2021 11:35
Мало ли чо там пишут.

Кстати не уверен, что там вообще асфальт есть, в этом Кониве, а если и есть, то никаких асфальтированных обочин 100% нет - население полтыщщи человек.
15.01.2021 11:40
Тобто, водій могла бути під впливом наркотичних засобів, але цього не написали? І в кожному випадку маємо припускати що водій - учасник дтп наркоман?
15.01.2021 12:41
Возможно что она хотела остановиться и выскочила на обочину именно в тот момент когда там были пешоходы. Не знаю, мало инфы для выводов.
15.01.2021 18:52
А вы много у нас видели обочин по которым можно ехать на машине и комфортно себя чувствовать? И с какого перепуга дамочке ехала по обочине а не по дороге. Скорее всего дети шли не по обочине а как раз по дороге, т.к. по нашим обочинам и ходить не всегда удобно.
15.01.2021 11:26
"Скорее всего дети шли не по обочине"
я виходжу з повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА на яке посилається Цензор. згідно з цим повідомленням діти йшли по узбіччю.
15.01.2021 12:01
Тогда возникает вопрос - зачем дамочке кататься по обочине? Я больше склоняюсь к тому что реформированная и честная пилиция быстро поняла что с водителя, который сбил детей на обочине, можно НЕ ВЗЯТЬ намного больше денег, чем с родителей детей.... Т.к. мне очень непонятна причина езды ночью по обочине...
15.01.2021 12:13
Это ужас, пешеходных дорожек нет, если есть сейчас заметены снегом, люди идут по проезжей части на неосвещенных дорогах в черной без светоотражающих элементов одежде, еще и встречные авто козлы с ксеноном без линз или лампами +500% слепят.
1. Работаете до темноты, жаба не завит купить 2 повязки хотя бы на руки, если домой требуется идти по автодороге.
2. Водители, использующие ксенон и лампы повышенной мощности для фар, если у вас нет линз под ксенон, снимите его, вы убиваете людей котрые едут на встречу, и слепите впереди едущие авто.
3. Водители вазов и остальных авто где не предусмотрена установка ксенона, просто снимите ксенон, с ним она все равно не станет мерседесом, а езда с прожекторами вместо фар это выше понимания.
15.01.2021 11:28
Как это не станет мерседесом?
15.01.2021 11:29
линзованные фары - это фары прожектороного типа как раз.
15.01.2021 11:34
Я надеюсь что люди поймут о чем речь, не углубляясь в термины, думаю понятно во что превращается фара жигули со вставленным в нее ксеноном?
15.01.2021 11:51
Она,мабуть,с выключенными фарами ехала А если бы они шли,все трое,посреди дороги,она бы их переехала?
15.01.2021 11:29
между прочим там в селах и горах вообще большей частью даже отбойников нет. Так что не надо все на пешеходов сваливать - людям там просто идти негде. про светоотражающие елементы в статье не указано.
15.01.2021 11:33
В нас безвідповідальна влада!!! В Польщі діти не мають права ходити в темний період доби без світловідбиваючих знаків, цей закон діє для всіх ...і діють штрафи для тих, хто це не виконує.... Але для наших "законодавців" це дрібниці...
15.01.2021 11:36
У нас все так должны ходить. Якобе.

Но, как уже тут выше идейные пешкодралы писали - водитель должен отвечать за всё. От и маемо тэ, що маемо.
15.01.2021 11:43
Именно водитель и его автомобиль несет повышенную опасность а не пешеход. Поэтому надо думать и про бабушек которые "берут" четыре сплошные с закрытыми глазами и про бэтменов, которым впадло 20 метров до перехода свою ж...пу отнести и про детей, которых родители не научили а гос-во не создало условий для безопасного передвижения в темную пору суток...
15.01.2021 12:06
В Польщі не можна купити права за сало, а в Україні можна. І поки це буде тривати водії самодури будуть вбивати дітей.
15.01.2021 12:45
А чому у нас в 21 сторіччі є неосвітлені узбіччя, по яким ходять діти?
15.01.2021 11:48
А вы ЛИЧНО ходили по деревенской дороге ночью?
Какая, в попу, обочина?
15.01.2021 11:49
Нет я по ним ездил....
1.Когда слепят инстинктивно принимаеш вправо
2.На дорогах болгарские каруцы без габаритов..их воообще не видно...
3.обочины есть но они полностью в грязи...не пройти...пешеходы идут по асфальту
4.Когда едет пьяный тракторист с сельской дороги на главную лучше уступить дорогу...
5.Тракторист с прицепом занимает все полосы движения...обгон опасен может сбросить в кювет.
6. Камазы в случае празбитой дороги справа едут по середине и дорогу не уступают даже если и есть имитация разметки (трактористы аналогично читай выше), обгон еще страшнее тракториста.
....еще что сказать?
15.01.2021 12:06
Если нет светоотражающей наклейки, можно просто телефон включить и держать с включенным экраном в руке со стороны проезжей части. Не акхти какой габарит, но раз в 10 лучше чем ничего.
15.01.2021 12:46
Два вопроса:
1. Пешеходы двигались по по обочине во встречном направлении или в попутном?
2. Светоотражающие элементы на одежде были или нет?
Скорее всего пешеходы сами виноваты в том, что произошло.
15.01.2021 12:53
https://censor.net/ru/comments/locate/3241982/01921488-a201-7128-8322-f387dd559eb3Встречный свет
15.01.2021 13:28
 
 