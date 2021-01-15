2 223 57
Разумков о штрафах для нардепов за отсутствие маски: Самостоятельно штрафовать не можем, а полиция заходить в зал Рады не имеет права
Нардепов не штрафовали за отсутствие масок, хотя было бы неплохо и правильно.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил в интервью "Фокусу".
Глава парламента не считает нардепов главными нарушителями масочного режима.
"Есть неприятные примеры, которые я вижу с трибуны ВР: кто-то ходит в "дырявых" масках, кто-то вообще без маски. Было много дискуссий в зале о внедрении штрафов, но мы не можем накладывать их самостоятельно, а полиция в зал ВР заходить не имеет права", - объяснил Разумков.
В то же время, спикер заявил, что никого из депутатов не штрафовали за отсутствие маски.
"Хотя было бы неплохо и правильно", - добавил он.
Імпотентність це головна риса української влади, і ця влада нажаль виключенням не стала.
Примите постановление, кто без маски - 100 дней мести улицы Киева. И лишение мандата за нарушение Закона.
Тож йдіть всі Єрмакову дупу..
Так отож...