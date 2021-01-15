РУС
Разумков о штрафах для нардепов за отсутствие маски: Самостоятельно штрафовать не можем, а полиция заходить в зал Рады не имеет права

Нардепов не штрафовали за отсутствие масок, хотя было бы неплохо и правильно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил в интервью "Фокусу".

Глава парламента не считает нардепов главными нарушителями масочного режима.

"Есть неприятные примеры, которые я вижу с трибуны ВР: кто-то ходит в "дырявых" масках, кто-то вообще без маски. Было много дискуссий в зале о внедрении штрафов, но мы не можем накладывать их самостоятельно, а полиция в зал ВР заходить не имеет права", - объяснил Разумков.

В то же время, спикер заявил, что никого из депутатов не штрафовали за отсутствие маски.

"Хотя было бы неплохо и правильно", - добавил он.

Топ комментарии
+10
показать весь комментарий
15.01.2021 11:09 Ответить
+10
ты щас про этих хозяев?
Разумков про штрафи для нардепів за відсутність маски: Самостійно штрафувати не можемо, а поліція заходити в зал Ради не має права - Цензор.НЕТ 8189
показать весь комментарий
15.01.2021 11:11 Ответить
+6
Разумков про штрафи для нардепів за відсутність маски: Самостійно штрафувати не можемо, а поліція заходити в зал Ради не має права - Цензор.НЕТ 7759
показать весь комментарий
15.01.2021 11:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А хозяева слуг? Когда они зайдут в зал, слуги будут искать пятый угол. И за колонной уже будет на спрятаться
показать весь комментарий
15.01.2021 11:04 Ответить
Так когда зайдут?
показать весь комментарий
15.01.2021 11:09 Ответить
зайдут. Ручейки уже потекли, скоро наполнят реку.
показать весь комментарий
15.01.2021 11:25 Ответить
Тобто відповіді нема, самі забаганки.
показать весь комментарий
15.01.2021 11:33 Ответить
Я же не пророк. Но ситуация изменится.
показать весь комментарий
15.01.2021 11:35 Ответить
Колись усе зміниться. От тільки коли...
показать весь комментарий
15.01.2021 11:41 Ответить
Изменения всегда внезапны. Пока все застыли в преддверии 20 числа. Ждут Байдена. А там изменений будет столько, что хватит на всех...
показать весь комментарий
15.01.2021 11:47 Ответить
Не буде жодних суттєвих та неочікуваних змін. Не вперше там президент міняється.
показать весь комментарий
15.01.2021 11:53 Ответить
Твари. Все должны ходить в масках, а вони бачьте элiта

Разумков про штрафи для нардепів за відсутність маски: Самостійно штрафувати не можемо, а поліція заходити в зал Ради не має права - Цензор.НЕТ 2936
показать весь комментарий
15.01.2021 12:09 Ответить
Жизнь непредсказуема.
показать весь комментарий
15.01.2021 12:26 Ответить
ты щас про этих хозяев?
Разумков про штрафи для нардепів за відсутність маски: Самостійно штрафувати не можемо, а поліція заходити в зал Ради не має права - Цензор.НЕТ 8189
показать весь комментарий
15.01.2021 11:11 Ответить
Эти будут пострашнее остальных. Их столько, что затопчут всех. Да еще и нагядют
показать весь комментарий
15.01.2021 11:24 Ответить
как бы там ни было, грядут изменения. До бесконечности так продолжаться не будет. Мы не знаем, как будет. Но эпоха зеленой жабы завершается.
показать весь комментарий
15.01.2021 11:31 Ответить
Хозяева тех "чслуг" что в раде Беня, Ахметка да *****. Думаешь они придут в Раду? Сомневаюсь
показать весь комментарий
15.01.2021 11:24 Ответить
Разумков о штрафах для нардепов за отсутствие маски: Самостоятельно штрафовать не можем, а полиция заходить в зал Рады не имеет права - Цензор.НЕТ 4046
показать весь комментарий
15.01.2021 11:04 Ответить
Как за@бала эта бестолковая говорильня.
показать весь комментарий
15.01.2021 11:06 Ответить
Та нахрена им маски, может позаражают друг друга и передохнет половина уродов. Украина только выиграет от этого.
показать весь комментарий
15.01.2021 11:07 Ответить
Я бы им ещё разрешил облизывать поручни в общественном транспорте.
показать весь комментарий
15.01.2021 11:08 Ответить
чивооо?! слуги урода и общественный транспорт?! там за полтора года за наш счёт уже неплохо прибарахлились, чтобы забыть, что такое общественный транспорт до конца жизни своих внуков..
показать весь комментарий
15.01.2021 11:18 Ответить
А ви одразу за це розстрілюйте. Усю користь від цього цілий форум перерахувати не зможе.
показать весь комментарий
15.01.2021 11:08 Ответить
А хто стріляти буде, поліцію не пускають?
показать весь комментарий
15.01.2021 11:10 Ответить
Тобто коли ти даєш безглузді поради, в тебе до них питаннь нема?
показать весь комментарий
15.01.2021 11:11 Ответить
Разумков про штрафи для нардепів за відсутність маски: Самостійно штрафувати не можемо, а поліція заходити в зал Ради не має права - Цензор.НЕТ 9913
показать весь комментарий
15.01.2021 11:15 Ответить
В тебе пости самі кращі, мо ти будеш стріляти чи твої родичі? Знову ти в калюжу перднув
показать весь комментарий
15.01.2021 11:17 Ответить
В зроблену тобою калюжу не гріх і перднути.
показать весь комментарий
15.01.2021 11:20 Ответить
На язик попробував?
показать весь комментарий
15.01.2021 11:21 Ответить
Дивні в тебе звички.
показать весь комментарий
15.01.2021 11:23 Ответить
Добре?
показать весь комментарий
15.01.2021 11:25 Ответить
Твої звички, тобі і має бути добре.
показать весь комментарий
15.01.2021 11:31 Ответить
головне щоб тобі подобалося.
показать весь комментарий
15.01.2021 11:34 Ответить
Кожному своє видається головним.
показать весь комментарий
15.01.2021 11:42 Ответить
Ти головне калюжі на смак більше не куштуй женя євгєнійович.
показать весь комментарий
15.01.2021 12:04 Ответить
Разумков о штрафах для нардепов за отсутствие маски: Самостоятельно штрафовать не можем, а полиция заходить в зал Рады не имеет права - Цензор.НЕТ 3835
показать весь комментарий
15.01.2021 11:09 Ответить
зачот))
показать весь комментарий
15.01.2021 11:20 Ответить
Дырявые маски ?.. Хотя какие слуги - такие у них и маски.
показать весь комментарий
15.01.2021 11:09 Ответить
У вас - долбое...бов-, все штрафы и законы такие! Как полицейский может оштрафовать, например, пешехода за нарушение ПДД? Никак!
показать весь комментарий
15.01.2021 11:10 Ответить
Разумков про штрафи для нардепів за відсутність маски: Самостійно штрафувати не можемо, а поліція заходити в зал Ради не має права - Цензор.НЕТ 7759
показать весь комментарий
15.01.2021 11:12 Ответить
Разумков про штрафи для нардепів за відсутність маски: Самостійно штрафувати не можемо, а поліція заходити в зал Ради не має права - Цензор.НЕТ 7083
показать весь комментарий
15.01.2021 11:20 Ответить
Это и не так уж плохо. Пускай хоть друг-друга облизывают. Больше передохнет, лучше для страны.
показать весь комментарий
15.01.2021 11:12 Ответить
Вони не передохнуть, бо вони вакцинувалися за Ваш і наш кошт. А от 73% дебілів передохнуть, вони їм вже непотрібні.
показать весь комментарий
15.01.2021 11:32 Ответить
бида в том, что у большинства ковидла проходит в лёгкой форме, и им даже вакцинироваться после "болезни" не надо. по-народному - гуано не тонет.
показать весь комментарий
15.01.2021 11:33 Ответить
О как хорошо устроились а давайте сделаем такую лафу для ВСЕХ граждан Украины БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ или у нас ЛАФА только ДЛЯ УРОДОВ ...
показать весь комментарий
15.01.2021 11:14 Ответить
Разумков про штрафи для нардепів за відсутність маски: Самостійно штрафувати не можемо, а поліція заходити в зал Ради не має права - Цензор.НЕТ 4278
показать весь комментарий
15.01.2021 11:14 Ответить
хорошо устроились пляди
показать весь комментарий
15.01.2021 11:16 Ответить
Дырявые маски? Бедолаги, скинуться нам надо, чтоб им кожанные намордники купить.
показать весь комментарий
15.01.2021 11:17 Ответить
Написати заяву до поліції, додати файли відеоспостереження ні? Чи це як з недоторканністю? Доки ваша шобла не вирішить кого позбутись і лише тоді дозволить судове переслідування і слідчі дії... Хоч вбивай, хоч гвалтуй на Майдані... Он бубочка на скільки років вже законів порушив? Але ж недоторканний, курва...
показать весь комментарий
15.01.2021 11:17 Ответить
Разумков про штрафи для нардепів за відсутність маски: Самостійно штрафувати не можемо, а поліція заходити в зал Ради не має права - Цензор.НЕТ 9446
показать весь комментарий
15.01.2021 11:18 Ответить
Починаючи із завтра поза сім'єю розмовляю виключно українською••• Спробую принаймні•••
показать весь комментарий
15.01.2021 11:26 Ответить
Блат - хата а не Рада, бандитская малина.
Разумков про штрафи для нардепів за відсутність маски: Самостійно штрафувати не можемо, а поліція заходити в зал Ради не має права - Цензор.НЕТ 2561
показать весь комментарий
15.01.2021 11:18 Ответить
Ось так бидло - пільги їм, штрафи вам. І не дякуйТе, ви цього бажали!
показать весь комментарий
15.01.2021 11:22 Ответить
То есть получается, что в зале Рады можно творить любые беззакония и никто ничего сделать не может. И создана такая ситуация самими "законодателями". А зачем¿ Да там, выходит, просто бандитский притон¡
показать весь комментарий
15.01.2021 11:24 Ответить
А зачем их штрафовать, пусть без маски ходят. Естественный отбор никто не отменял
показать весь комментарий
15.01.2021 11:25 Ответить
Не можуть заходити у залу ВР нехай штрафують на виході з неї. Крім того з 14 січня почав діяти Закон щодо відповідальності юр осіб та фіз осіб підприємців за находження у громадських місцях людей без масок. Таким чином можна ще накладати штаф і на саму ВР, якщо вони не можуть заставити депутатів одягти маску. Цікаво якби якийсь депутат закурив у залі ВР, Разумков теж би сказав, що ми нічого зробити не можемо?
Імпотентність це головна риса української влади, і ця влада нажаль виключенням не стала.
показать весь комментарий
15.01.2021 11:48 Ответить
Вы же Высший орган власти в Украине! Ваше слово=закон.
Примите постановление, кто без маски - 100 дней мести улицы Киева. И лишение мандата за нарушение Закона.
показать весь комментарий
15.01.2021 11:50 Ответить
але ми не можемо накладати їх самостійно, а поліція в зал ВР заходити не має права", Джерело: https://censor.net/ua/n3241983 - шах і мат, зебілоїди!
показать весь комментарий
15.01.2021 11:52 Ответить
Тож йдіть всі Єрмакову дупу..
Так отож...
показать весь комментарий
15.01.2021 12:30 Ответить
 
 