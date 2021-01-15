Разумков о штрафах для нардепов за отсутствие маски: Самостоятельно штрафовать не можем, а полиция заходить в зал Рады не имеет права

Нардепов не штрафовали за отсутствие масок, хотя было бы неплохо и правильно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил в интервью "Фокусу".

Глава парламента не считает нардепов главными нарушителями масочного режима.

"Есть неприятные примеры, которые я вижу с трибуны ВР: кто-то ходит в "дырявых" масках, кто-то вообще без маски. Было много дискуссий в зале о внедрении штрафов, но мы не можем накладывать их самостоятельно, а полиция в зал ВР заходить не имеет права", - объяснил Разумков.

В то же время, спикер заявил, что никого из депутатов не штрафовали за отсутствие маски.

"Хотя было бы неплохо и правильно", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штраф в 34 тыс. грн выписали организатору митинга против подорожания газа на Днепропетровщине Бонд, - соцсетиР